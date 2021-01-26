Законопроєкт про референдум дозволить скасовувати будь-які закони без участі Ради, - нардеп "Голосу" Рахманін
Законопроєкт про референдум, який парламент збирається розглянути у другому читанні, дозволить скасовувати будь-які закони без участі Верховної Ради.
Про це заявив нардеп "Голосу" Сергій Рахманін, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Фактично, він дозволяє змінювати законодавство, скасовувати закони, скасовувати норми законів без участі Верховної Ради. Це порушує Конституцію, рішення Конституційного Суду, приписи ОБСЄ, Венеційської комісії… Верховна Рада, як єдиний вищий законодавчий орган, фактично, усунена від процесу", - розповів Рахманін.
За його словами, це означає, що збиратиметься ініціативна група, яка наприклад, пропонує винести на референдум скасування якогось закону.
"Далі відбувається агітація за цей процес, Верховна Рада не має жодного стосунку до того, щоб скоригувати текст, щоб імплементувати це рішення. В законі є жорсткий припис про те, що після референдуму це відбувається напряму. Це означає, що фактично, за бажанням, можна скасувати будь-який закон, обходячи Конституцію, здоровий глузд, логіку… Більше того, первісну експертизу на відповідність Конституції має здійснювати ЦВК, що теж дивно. Якщо вона вважає, що там якимось чином порушена Конституція, вона може звернутися до президента, а президент до Конституційного Суду. Але це не вимога. Якщо президент цього не робить, чи ЦВК, то текст, навіть антиконституційний, виноситься на референдум і вплинути на нього не можна. Це ядерна кнопка, яку віддають кнопкодавам", - вважає Рахманін.
Нагадаємо, раніше нардеп "Батьківщини" Сергій Соболєв повідомив, що більшість фракцій виступає проти законопроєкту про референдум, який сьогодні планує розглянути Верховна Рада.
18 червня 2020 року Верховна Рада прийняла в першому читанні президентський законопроєкт №3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум.
У листопаді комітет із питань організації державної влади ВР підтримав проєкт закону про народовладдя шляхом всеукраїнського референдуму і рекомендував парламенту прийняти його в другому читанні.
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"Референдумы" будут мутиться только по тем вопросам, какие считают нужным Ермаки и Медведчуки.
А вы ничего не можете.
Никто не докажет.
Референдум будуть проводити лише тоді, коли олігархам, фуйлу, ВАЗеленському, потрібно протягти капітуляцію, а відповідальність за неї перекласти на "мудрий" нарід.
так и есть - банда Зесопли хочет шантажировать ВР и узурпировать власть..
"Медведчук уже хочет референдум о вступлении в Таможенный союз с Россией"
СРЕДА, 28 НОЯБРЯ 2012
"Медведчук: Законопроект о референдуме реализовывает заложенный в Конституции принцип народовластия"
6 марта, 2020
Предлагаются такие виды всеукраинского референдума по предмету:утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины; решение вопроса общегосударственного значения; изменение территории Украины; утрата силы законом Украины или отдельными его положениями.
Вводятся электронные процедуры при организации и проведении всеукраинского референдума, в том числе электронные голосования. (нарисовать могут любые цифры!)
Референдум по изменению территории
Закон определяет, что всеукраинский референдум об изменении территории Украины - это форма принятия гражданами Украины, имеющими право голоса, решения об утверждении закона о ратификации международного договора об изменении территории Украины, принятого ВР.ХОТЯТ ПОДАРИТЬ КРЫМ РФ через референдум?
На рехверендуме главное поставить *правильный* вопрос и вопрос поставить *правильно*. Сомневаюсь что на рехверендум вынесут вопросы касающиеся тарифов, беспредела судей и чиновников и других улучшений жизни народа.
Так, хоча би політична відповідальність у тих, хто приймає рішення є, а хто нестиме відповідальність за результати дебілізму висловленого на референдумі?