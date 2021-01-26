УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11114 відвідувачів онлайн
Новини
5 191 55

Законопроєкт про референдум дозволить скасовувати будь-які закони без участі Ради, - нардеп "Голосу" Рахманін

Законопроєкт про референдум дозволить скасовувати будь-які закони без участі Ради, - нардеп

Законопроєкт про референдум, який парламент збирається розглянути у другому читанні, дозволить скасовувати будь-які закони без участі Верховної Ради.

Про це заявив нардеп "Голосу" Сергій Рахманін, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Фактично, він дозволяє змінювати законодавство, скасовувати закони, скасовувати норми законів без участі Верховної Ради. Це порушує Конституцію, рішення Конституційного Суду, приписи ОБСЄ, Венеційської комісії… Верховна Рада, як єдиний вищий законодавчий орган, фактично, усунена від процесу", - розповів Рахманін.

За його словами, це означає, що збиратиметься ініціативна група, яка наприклад, пропонує винести на референдум скасування якогось закону.

Також читайте: Законопроєкт про референдум потрібно зняти з розгляду, більшість фракцій проти, - нардеп "Батьківщини" Соболєв

"Далі відбувається агітація за цей процес, Верховна Рада не має жодного стосунку до того, щоб скоригувати текст, щоб імплементувати це рішення. В законі є жорсткий припис про те, що після референдуму це відбувається напряму. Це означає, що фактично, за бажанням, можна скасувати будь-який закон, обходячи Конституцію, здоровий глузд, логіку… Більше того, первісну експертизу на відповідність Конституції має здійснювати ЦВК, що теж дивно. Якщо вона вважає, що там якимось чином порушена Конституція, вона може звернутися до президента, а президент до Конституційного Суду. Але це не вимога. Якщо президент цього не робить, чи ЦВК, то текст, навіть антиконституційний, виноситься на референдум і вплинути на нього не можна. Це ядерна кнопка, яку віддають кнопкодавам", - вважає Рахманін.

Нагадаємо, раніше нардеп "Батьківщини" Сергій Соболєв повідомив, що більшість фракцій виступає проти законопроєкту про референдум, який сьогодні планує розглянути Верховна Рада.

18 червня 2020 року Верховна Рада прийняла в першому читанні президентський законопроєкт №3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум.

У листопаді комітет із питань організації державної влади ВР підтримав проєкт закону про народовладдя шляхом всеукраїнського референдуму і рекомендував парламенту прийняти його в другому читанні.

Автор: 

ВР (14940) законопроєкт (3583) референдум (627) Рахманін (137) Голос партія (512)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+9
Для этого последыши Яныка его и мутят, причем, остервенело.
показати весь коментар
26.01.2021 13:08
+9
Не народ отменит, а зеленые колаборанты, потому что считать-махлевать будут они.
А вы ничего не можете.
Никто не докажет.
показати весь коментар
26.01.2021 13:17
+8
Прям вижу... Первый референдум... Колбаса по 2,20, газ по 20 коп. ...
показати весь коментар
26.01.2021 13:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
одразу одмінимо тарифи і перевішаємо депутатів!
показати весь коментар
26.01.2021 13:06 Відповісти
Ви дійсно вважаєте, що хтось подібні питання на референдум винесе? Особливо що стосується тарифів. Не для того цей закон збираються прийняти.
показати весь коментар
26.01.2021 14:20 Відповісти
Ну и хорошо. Всем давно известно, ЗА ЧЕМ люди ходят в Раду. Уж не за справедливостью точно.
показати весь коментар
26.01.2021 13:07 Відповісти
Ничего хорошего не будет.Т.к. закон этот не примут
показати весь коментар
26.01.2021 13:57 Відповісти
Для этого последыши Яныка его и мутят, причем, остервенело.
показати весь коментар
26.01.2021 13:08 Відповісти
а если отменят и Президента и Рада и КМУ и власть что тогда то....
показати весь коментар
26.01.2021 13:54 Відповісти
КТО отменит?
"Референдумы" будут мутиться только по тем вопросам, какие считают нужным Ермаки и Медведчуки.
показати весь коментар
26.01.2021 13:57 Відповісти
С таких стремных, но не заметных для народа законодательных изменений может начитаться диктатура и\или "обыкновенный фашизм" Рахманин много лет был журналистом, который предупреждал общество через Зеркало Недели о подобных поползновени. ВОт и сейчас Сергей на посту, теперь осталось нам (обществу) отреагировать.
показати весь коментар
26.01.2021 13:08 Відповісти
Рахманин был главредом Зеркала-собственности уклониста Грыця и мадам Грыцацуевой. Указанная троица беспрестанно топила за "смену власти на молодую и прогрессивную, патриотичную и справедливую", подразумевая при этом выходцев из шапито Коломойского. И сам Грыць павлином бегал вокруг Вовочки,пока Шефир не отправил Грыця в пешее путешествие. Теперь Рахманин поучает всех как не надо делать. Из за таких как Рахманин мы и имеем сейчас зарождение "фашизма", так шо не надо.
показати весь коментар
26.01.2021 22:01 Відповісти
Главредом не был, но это не приципиально, а вот то что Рахманин работая в ЗН всю жизнь ездил на метро, как кстати и другой талантливый и влиятельный журналист Портников, - это принципиально.
показати весь коментар
26.01.2021 22:16 Відповісти
А что "езда" в метро уже стала мерилом наличия непредвзятости? Тогда у нас в одном Киеве- "Рахманиновых"- миллионов два с гаком!
показати весь коментар
26.01.2021 22:26 Відповісти
Прям вижу... Первый референдум... Колбаса по 2,20, газ по 20 коп. ...
показати весь коментар
26.01.2021 13:09 Відповісти
а шо вам ху йло в паРаші ще таке не зробило? Воно ж так жалкує за СРСРом.
показати весь коментар
26.01.2021 13:10 Відповісти
Такого референдума не будет однозначно. И других референдумов, облегчающих жизнь народа также не будет. Не для этого данный закон принимают. А вот к примеру замутить референдум о том, что все властные полномочия переходят к президенту вполне могут. Раду чтобы распустить - также вполне допускаю подобный референдум. Вот это и страшно. С подобным законом вполне возможно замутить узурпацию власти. И все 30 лет законотворчества псу под хвост.
показати весь коментар
26.01.2021 14:24 Відповісти
Залізна логіка, якщо вважати народ бидлом - ось такі нами і керують.
показати весь коментар
26.01.2021 13:09 Відповісти
За ВАЗеленського- коломойського, няню, тамаду, перукаря, безробітного, 95 квартал і т.п., в 2019 році, проголосувало 73% "мудрого" наріду.
показати весь коментар
26.01.2021 13:18 Відповісти
Ідіотський пост. За Зеленського нєбось голосував?
показати весь коментар
26.01.2021 13:35 Відповісти
И правильно... конституцию почитай, единственным источником власти является народ.
показати весь коментар
26.01.2021 13:10 Відповісти
Та ти шоа?! І делеговані депутати в вищий законодавчий орган просто не потрібні! Ні тобі дискусій, ні голосувань-ляпота! Шах і мат брити!
показати весь коментар
26.01.2021 13:34 Відповісти
А если нарид поставит вопрос шоб абъединица с расеей? то что?
показати весь коментар
26.01.2021 13:10 Відповісти
Т.е. нарид сможет отменить закон "об украинском языке", "курс на НАТО" и т.п.? Рахманин, мозги есть?
показати весь коментар
26.01.2021 13:12 Відповісти
Не народ отменит, а зеленые колаборанты, потому что считать-махлевать будут они.
А вы ничего не можете.
Никто не докажет.
показати весь коментар
26.01.2021 13:17 Відповісти
* Вы ничего не сможете доказать.
показати весь коментар
26.01.2021 13:18 Відповісти
Какие у тебя претензии к Рахманину?
показати весь коментар
26.01.2021 13:19 Відповісти
У кого- у кого, а у Рахманина мозгов больше, чем у всех депутатов Верховной Рады + членов Кабмина и Офиса Президента
показати весь коментар
26.01.2021 13:39 Відповісти
Референдумы в стране с преимущественно тупым наридом надо исключить. Сначала ликвидировать все каналы Медведчука, а его посадить. В этом случае лет через пять можно и о референдумах думать.
показати весь коментар
26.01.2021 13:57 Відповісти
Тогда олигархи перестанут платить продажным рылам в Раде, так как любой закон который продажные крысы примут в Раде в интерессах олигархов сможет быть отменен через референдум, прекрасно...
показати весь коментар
26.01.2021 13:12 Відповісти
Та кАнешнА.
Референдум будуть проводити лише тоді, коли олігархам, фуйлу, ВАЗеленському, потрібно протягти капітуляцію, а відповідальність за неї перекласти на "мудрий" нарід.
показати весь коментар
26.01.2021 13:20 Відповісти
А депутатам плотять в Раді? Ой-ой-ой! У вас і докази є?
показати весь коментар
26.01.2021 13:31 Відповісти
правильно написал..
так и есть - банда Зесопли хочет шантажировать ВР и узурпировать власть..
показати весь коментар
26.01.2021 13:21 Відповісти
Вовремя, как раз нужно отменить законы по повышению тарифов. И продавать газ, электроэнергию по себестоимости.
показати весь коментар
26.01.2021 13:23 Відповісти
А себестоимость тебе нарисуют 4 грн за кВт... или лучше 8грн.
показати весь коментар
26.01.2021 13:28 Відповісти
готов расстреливать олигархов и их прихвостней
показати весь коментар
26.01.2021 13:39 Відповісти
Много уже настрелял?
показати весь коментар
26.01.2021 13:40 Відповісти
Прикольно. Учитывая то, что народ у нас "воспитывается" телевизором, а ведущие ТВ каналы принадлежат ... сами знаете кому. Предлагаю переименовать референдумы с "всенародных" на Медведчуковские или Ахметовские
показати весь коментар
26.01.2021 13:26 Відповісти
Кум фуйла хоче референдум, як і пліснява. Яке дивне соУпаденіє.
"Медведчук уже хочет референдум о вступлении в Таможенный союз с Россией"
СРЕДА, 28 НОЯБРЯ 2012
"Медведчук: Законопроект о референдуме реализовывает заложенный в Конституции принцип народовластия"
6 марта, 2020
показати весь коментар
26.01.2021 13:29 Відповісти
Первый вопрос на референдуме "Вы против нищеты и насильственной национализации ПриватБанка"?
показати весь коментар
26.01.2021 13:30 Відповісти
Ця маланота хоче просто вимкнути Україну як державу!
показати весь коментар
26.01.2021 13:30 Відповісти
Страна просто увязнет во всевозможных референдума с колосальными затратами на них(собрать 3 млн. голосов за проведение не проблема), а в умелых рученках может привести к краху Украины как государства.
показати весь коментар
26.01.2021 13:31 Відповісти
Гендиректор КМИС Паниотто заявил, что согласно этому законопроекту, который сейчас есть, власть сможет получить любой результат, который она захоче!!!.
показати весь коментар
26.01.2021 13:35 Відповісти
с нашими судьями ни одни законы работать не будут.
показати весь коментар
26.01.2021 13:36 Відповісти
ну что ж, после клептократии наступит охлократия, вполне закономерно себе, демократия, увы, пришлась не ко двору...
показати весь коментар
26.01.2021 13:37 Відповісти
а Вы думаете зебил действительно дебил? хрен там. портнов беня богдан просто так появились после его прихода на банковую?. просто так меняет премьеров и министров как перчатки? опять, хрен там. Все продумано и тщательно спланировано. вспомните наполеона ленина сталина путина медведева. Вам не о чем не говорит их рост? моня к ним подходит. это тераны, злые, умные и беспощадные. яник и порох против них соринка в глазу. дальше развивайте логику, что нас может ждать.
показати весь коментар
26.01.2021 13:40 Відповісти
Придумано і сплановано -так але не Зеленським. Вова Зєлєнскій-дурак. Це недалекий, самозакоханий і цинічний актор.
показати весь коментар
26.01.2021 13:55 Відповісти
в третьому речені. але всіх перерахувати не можливо.
показати весь коментар
26.01.2021 14:05 Відповісти
ЦВК и так жирует, а счас вообще будут жить "даже лучше, чем царь"...
показати весь коментар
26.01.2021 13:40 Відповісти
V Radi dovira e tilki do "GOLOSU" !
показати весь коментар
26.01.2021 13:41 Відповісти
73% понаприймають на цих референдумах
показати весь коментар
26.01.2021 13:41 Відповісти
О чем закон
Предлагаются такие виды всеукраинского референдума по предмету:утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины; решение вопроса общегосударственного значения; изменение территории Украины; утрата силы законом Украины или отдельными его положениями.
Вводятся электронные процедуры при организации и проведении всеукраинского референдума, в том числе электронные голосования. (нарисовать могут любые цифры!)
Референдум по изменению территории
Закон определяет, что всеукраинский референдум об изменении территории Украины - это форма принятия гражданами Украины, имеющими право голоса, решения об утверждении закона о ратификации международного договора об изменении территории Украины, принятого ВР.ХОТЯТ ПОДАРИТЬ КРЫМ РФ через референдум?
показати весь коментар
26.01.2021 13:44 Відповісти
думаю для початку дати воду... подарувати це потім.
показати весь коментар
26.01.2021 15:03 Відповісти
Ага. Про 5 вопросов уже проголосовали на так званом рехверендуме. Оказывается, по мнению организатора опроса, украинцы захотели только повышение цен, тарифов и введение ТО автомобилей.
На рехверендуме главное поставить *правильный* вопрос и вопрос поставить *правильно*. Сомневаюсь что на рехверендум вынесут вопросы касающиеся тарифов, беспредела судей и чиновников и других улучшений жизни народа.
показати весь коментар
26.01.2021 13:45 Відповісти
пока тв каналы в руках практически рашки народ можно заставить принять что угодно, любую херню...., представьте себе бабульку лет 70-80, которые ходят на выборы и референдумы а потом представьте себе за что она проголосует....
показати весь коментар
26.01.2021 13:48 Відповісти
Щирі українці давно допетрали, що для вухатого наріду (які ******* вухами) потрібний закон "про референдум", щоб через їхні вуха пропихати гарні закони через гарне кіно(кіноіндустрія Бені і Нелоха працюють),а потім ручками цього ж наріду поставити галочки навпроти того, що бажає Беня і його брати по крові. І не потрібно більше нічого придумувати. Є бажання - кіно і нарід сам побіжить з криками "Долой баригу" і вибере реального баригу. А того, хто їм бажав добра, затопчуть як мамонти. А вже по фінішу, будуть кричати і доводити свою правоту або мовчати, як в рот какашик набрали!
показати весь коментар
26.01.2021 14:07 Відповісти
Що за маразм? А ВРУ хто обирає, хіба не народ? То може нехай цей народ думає коли голосує, а не відміняє рішення своїх же обранців?

Так, хоча би політична відповідальність у тих, хто приймає рішення є, а хто нестиме відповідальність за результати дебілізму висловленого на референдумі?
показати весь коментар
26.01.2021 15:01 Відповісти
Потенциально очень опасное решение, которое может привести к узурпации власти президентом или другими заинтересованными лицами в обход парламента. Это нарушает баланс ветвей власти.
показати весь коментар
26.01.2021 16:22 Відповісти
 
 