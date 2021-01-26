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Новини Агресія Росії проти України
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Росія є рекордсменом із порушення прав людини, загалом вона порушує 35 резолюцій Ради Асамблеї, - "слуга народу" Забуранна

Росія є рекордсменом із порушення прав людини, загалом вона порушує 35 резолюцій Ради Асамблеї, -

Україна звернулася до Парламентської Асамблеї Ради Європи з пропозицією припинити повноваження делегації Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявила нардепка "Слуги народу" Леся Забуранна.

"Річ у тому, що Росія безпосередньо порушує 35 резолюцій Ради Асамблеї, відповідно вона є рекордсменом щодо порушення прав людей. Згідно з регламентом Ради Європи дану ініціативу можна направити на дослідження в комітети, якщо це підтримають 30 делегатів із 5 країн. Ми отримали підтримку 38 делегатів. І найважливіше, наразі сесія проходить у гібридному форматі. В понеділок ще не всі делегати були ознайомлені з правилами голосування. Враховуючи такі складні технічні аспекти, 38 делегатів, які підтримали Україну – доволі високий показник. Зараз, відповідно до регламенту Ради Європи, впродовж 24 годин моніторингові комітети готують відповідну доповідь, і регламентний комітет готує бачення цієї ситуації", — розповіла парламентарка.

За словами нардепки, у ПАРЄ є три варіанти щодо Росії: підтвердити роботу делегації, усунути або призупинити.

"Все залежить від доповіді, яка буде підготовлена. У нас доповідачем є представник групи соціалістів. На жаль, 2019 року він підтримав повернення Росії без санкцій. Тому у мене є сумніви, що ця доповідь буде на користь України. Але сподіваємося, що зможемо переконати наших європейських колег", — пояснила Зарубанна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська делегація в ПАРЄ оскаржила повноваження делегації Росії.

Також читайте: Російське громадянство в 2020 році отримали 409,5 тис. громадян України, - МВС РФ

Автор: 

ПАРЄ (846) права людини (609) росія (64846)


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Топ коментарі
+4
Это всё Путин виноват.
Россияне с большим уважением относятся к жителям Украины. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что «в России нет никаких антиукраинских настроений». Это всё Путин виноват. Это «обнулёныш» поссорил россиян с американцами, молдаванами, грузинами, украинцами, сирийцами и ливийцами. А ведь слукавила леди.
Российский православный господин Александр Дугин: «Украинцев нужно убивать, убивать и убивать, это я вам как профессор говорю». «Разбомбим, дойдём до Киева, устроим чистки, сделаем второй Алеппо, страна 404, недогосударство, нацисты, фашисты, бандеровцы». «Я много лет думал над этим и додумался до того, что нам надо захватить Европу!» - призывал профессор жителей снежной Нигерии к походу на Запад. https://veniamin1.livejournal.com/824250.html
Антон Красовский: «украинцы идиоты и подонки».
Яна Поплавская: «Не давать слова этим уродам».
Олег Табаков (почивший): «Они в каком-то смысле убогие».
Православный священник из РПЦ мп о. Иван Охлобыстин: «Какие братья и сёстры?! Их надо уничтожить!».
Михаил Хазин: «Украину расчленить и миллионы неугодных украинцев уничтожить».
Илья Резник: «В Украине выросло бездуховное, потерянное поколение, пушечное мясо».
Владимир Жириновский: «Украина хуже самой отсталой африканской страны».
Никита Михалков назвал одесситов «бандерлогами», потом подумал и добавил: «Жалеть украинцев нельзя, они зомбированные недоросли».
Владимир Меньшов: «Русофобская Украина не возродится».
Гарик *******: «Украина распадётся».
Шура: «Я думаю это не последняя страна, которую мы себе отхватили».
Николай Расторгуев: «Почему украинцы такие тупые? У них зомбированное и злобное общество».
Станислав Говорухин: «Я с брезгливостью отношусь к Одессе. Одесситы - трусливые люди».
Владимир Соловьёв: «Генетически мы другие, вся Украина будет нашей, Украина очистится от фашистской нечисти».
Ниже приводятся выдержки из выступлений российских политиков на ежевечерних ток-шоу Ольхи Владимировны Суха беевой и её мужа Евгения Попова об Украине и её жителях. Автор этой подборки - пан Тверской А.А.
«Мы этих животных, нацию, которая не существует, страну-404 разбомбим, уничтожим, захватим, они всю жизнь под нами ходили, они никто, а мы все, да как они посмели, у них экономики нет, голод, кризис, разгул нацистов, бандитов. У них дети кашляют во Львове.
Порошенко тиран, убийца и кровопийца. Завалил страну своими тортами и шоколадом. Мы всех сотрем в порошок, превратим в радиоактивный пепел. За два дня дойдем танками до Киева, это исконно русские земли, что это за недоязык у них, ха-ха-ха!
Укры легли под Запад, марионетки Омерики, кушают печеньки пиндосов, а наши пушки, а наши самолеты и авианосцы, да за секунду их всех... И студия ревет, звереет и тонет в экстазе».
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26.01.2021 13:29
+1
Наглая ложь!
Рабы не люди-у них одно право-молиться на )(уйла
Так что никто ничего не нарушает
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26.01.2021 13:38
+1
Але явно не сосна, щось із африканських дерев.
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26.01.2021 13:44
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Забуранная? Це така з великими... Очима?))
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26.01.2021 13:29 Відповісти
Але явно не сосна, щось із африканських дерев.
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26.01.2021 13:44 Відповісти
Молодець!)
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26.01.2021 14:52 Відповісти
Ви догадливий.
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26.01.2021 17:22 Відповісти
Это всё Путин виноват.
Россияне с большим уважением относятся к жителям Украины. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что «в России нет никаких антиукраинских настроений». Это всё Путин виноват. Это «обнулёныш» поссорил россиян с американцами, молдаванами, грузинами, украинцами, сирийцами и ливийцами. А ведь слукавила леди.
Российский православный господин Александр Дугин: «Украинцев нужно убивать, убивать и убивать, это я вам как профессор говорю». «Разбомбим, дойдём до Киева, устроим чистки, сделаем второй Алеппо, страна 404, недогосударство, нацисты, фашисты, бандеровцы». «Я много лет думал над этим и додумался до того, что нам надо захватить Европу!» - призывал профессор жителей снежной Нигерии к походу на Запад. https://veniamin1.livejournal.com/824250.html
Антон Красовский: «украинцы идиоты и подонки».
Яна Поплавская: «Не давать слова этим уродам».
Олег Табаков (почивший): «Они в каком-то смысле убогие».
Православный священник из РПЦ мп о. Иван Охлобыстин: «Какие братья и сёстры?! Их надо уничтожить!».
Михаил Хазин: «Украину расчленить и миллионы неугодных украинцев уничтожить».
Илья Резник: «В Украине выросло бездуховное, потерянное поколение, пушечное мясо».
Владимир Жириновский: «Украина хуже самой отсталой африканской страны».
Никита Михалков назвал одесситов «бандерлогами», потом подумал и добавил: «Жалеть украинцев нельзя, они зомбированные недоросли».
Владимир Меньшов: «Русофобская Украина не возродится».
Гарик *******: «Украина распадётся».
Шура: «Я думаю это не последняя страна, которую мы себе отхватили».
Николай Расторгуев: «Почему украинцы такие тупые? У них зомбированное и злобное общество».
Станислав Говорухин: «Я с брезгливостью отношусь к Одессе. Одесситы - трусливые люди».
Владимир Соловьёв: «Генетически мы другие, вся Украина будет нашей, Украина очистится от фашистской нечисти».
Ниже приводятся выдержки из выступлений российских политиков на ежевечерних ток-шоу Ольхи Владимировны Суха беевой и её мужа Евгения Попова об Украине и её жителях. Автор этой подборки - пан Тверской А.А.
«Мы этих животных, нацию, которая не существует, страну-404 разбомбим, уничтожим, захватим, они всю жизнь под нами ходили, они никто, а мы все, да как они посмели, у них экономики нет, голод, кризис, разгул нацистов, бандитов. У них дети кашляют во Львове.
Порошенко тиран, убийца и кровопийца. Завалил страну своими тортами и шоколадом. Мы всех сотрем в порошок, превратим в радиоактивный пепел. За два дня дойдем танками до Киева, это исконно русские земли, что это за недоязык у них, ха-ха-ха!
Укры легли под Запад, марионетки Омерики, кушают печеньки пиндосов, а наши пушки, а наши самолеты и авианосцы, да за секунду их всех... И студия ревет, звереет и тонет в экстазе».
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26.01.2021 13:29 Відповісти
ФамилЬю поменяй, "боголюбов")... палишься, копыта торчат)))
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26.01.2021 14:05 Відповісти
А где там людей увидели??? Человек это тот, который на памятник вылез и задницу показывал? Или люди это те, которые оправдали животное в форме ОМОНа, который женщину в кому отправил? Права людей на животных не распространяются, так что ничего там не нарушается.
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26.01.2021 13:29 Відповісти
каждый ватник знает, бьют значит любят!!!
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26.01.2021 13:34 Відповісти
Цілком природньо, з віком забуває, що говорив раніше. Подібне вже не вперше.
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26.01.2021 13:46 Відповісти
Наглая ложь!
Рабы не люди-у них одно право-молиться на )(уйла
Так что никто ничего не нарушает
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26.01.2021 13:38 Відповісти
Ну не только ж по потреблению героина им первыми быть. Расширяют первенство, т.с.
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26.01.2021 14:01 Відповісти
Уже останавливали и прекращали.
Или только у меня такая длинная память?
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26.01.2021 14:20 Відповісти
Кричали Путін -вор, але чомусь заціпило їх, на темі, що злодій сам або чесні громадяни повинні повернути те що вкрали в країн сусідів.
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26.01.2021 14:43 Відповісти
Московская копия Трамповского ушлёпка
Росія є рекордсменом із порушення прав людини, загалом вона порушує 35 резолюцій Ради Асамблеї, - "слуга народу" Забуранна - Цензор.НЕТ 4483
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26.01.2021 15:39 Відповісти
тут новость была вчера, что мирный протест в Европе (страну не помню) водометами разгоняли, ничего не нарушили.
а как ершикам чай подавали, то нарушение
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26.01.2021 16:30 Відповісти
В США огнестрел у полиции популярен против протестантов, в Европе резиновые пули, водометы и газовые шашки.
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26.01.2021 16:32 Відповісти
Какие резолюции.. рфия - тоталитарная страна!
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26.01.2021 20:23 Відповісти
 
 