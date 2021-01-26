Росія є рекордсменом із порушення прав людини, загалом вона порушує 35 резолюцій Ради Асамблеї, - "слуга народу" Забуранна
Україна звернулася до Парламентської Асамблеї Ради Європи з пропозицією припинити повноваження делегації Росії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявила нардепка "Слуги народу" Леся Забуранна.
"Річ у тому, що Росія безпосередньо порушує 35 резолюцій Ради Асамблеї, відповідно вона є рекордсменом щодо порушення прав людей. Згідно з регламентом Ради Європи дану ініціативу можна направити на дослідження в комітети, якщо це підтримають 30 делегатів із 5 країн. Ми отримали підтримку 38 делегатів. І найважливіше, наразі сесія проходить у гібридному форматі. В понеділок ще не всі делегати були ознайомлені з правилами голосування. Враховуючи такі складні технічні аспекти, 38 делегатів, які підтримали Україну – доволі високий показник. Зараз, відповідно до регламенту Ради Європи, впродовж 24 годин моніторингові комітети готують відповідну доповідь, і регламентний комітет готує бачення цієї ситуації", — розповіла парламентарка.
За словами нардепки, у ПАРЄ є три варіанти щодо Росії: підтвердити роботу делегації, усунути або призупинити.
"Все залежить від доповіді, яка буде підготовлена. У нас доповідачем є представник групи соціалістів. На жаль, 2019 року він підтримав повернення Росії без санкцій. Тому у мене є сумніви, що ця доповідь буде на користь України. Але сподіваємося, що зможемо переконати наших європейських колег", — пояснила Зарубанна.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська делегація в ПАРЄ оскаржила повноваження делегації Росії.
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Россияне с большим уважением относятся к жителям Украины. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что «в России нет никаких антиукраинских настроений». Это всё Путин виноват. Это «обнулёныш» поссорил россиян с американцами, молдаванами, грузинами, украинцами, сирийцами и ливийцами. А ведь слукавила леди.
Российский православный господин Александр Дугин: «Украинцев нужно убивать, убивать и убивать, это я вам как профессор говорю». «Разбомбим, дойдём до Киева, устроим чистки, сделаем второй Алеппо, страна 404, недогосударство, нацисты, фашисты, бандеровцы». «Я много лет думал над этим и додумался до того, что нам надо захватить Европу!» - призывал профессор жителей снежной Нигерии к походу на Запад. https://veniamin1.livejournal.com/824250.html
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Ниже приводятся выдержки из выступлений российских политиков на ежевечерних ток-шоу Ольхи Владимировны Суха беевой и её мужа Евгения Попова об Украине и её жителях. Автор этой подборки - пан Тверской А.А.
«Мы этих животных, нацию, которая не существует, страну-404 разбомбим, уничтожим, захватим, они всю жизнь под нами ходили, они никто, а мы все, да как они посмели, у них экономики нет, голод, кризис, разгул нацистов, бандитов. У них дети кашляют во Львове.
Порошенко тиран, убийца и кровопийца. Завалил страну своими тортами и шоколадом. Мы всех сотрем в порошок, превратим в радиоактивный пепел. За два дня дойдем танками до Киева, это исконно русские земли, что это за недоязык у них, ха-ха-ха!
Укры легли под Запад, марионетки Омерики, кушают печеньки пиндосов, а наши пушки, а наши самолеты и авианосцы, да за секунду их всех... И студия ревет, звереет и тонет в экстазе».
Рабы не люди-у них одно право-молиться на )(уйла
Так что никто ничего не нарушает
Или только у меня такая длинная память?
а как ершикам чай подавали, то нарушение