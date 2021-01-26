Росія є рекордсменом із порушення прав людини, загалом вона порушує 35 резолюцій Ради Асамблеї, - "слуга народу" Забуранна

Україна звернулася до Парламентської Асамблеї Ради Європи з пропозицією припинити повноваження делегації Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявила нардепка "Слуги народу" Леся Забуранна.

"Річ у тому, що Росія безпосередньо порушує 35 резолюцій Ради Асамблеї, відповідно вона є рекордсменом щодо порушення прав людей. Згідно з регламентом Ради Європи дану ініціативу можна направити на дослідження в комітети, якщо це підтримають 30 делегатів із 5 країн. Ми отримали підтримку 38 делегатів. І найважливіше, наразі сесія проходить у гібридному форматі. В понеділок ще не всі делегати були ознайомлені з правилами голосування. Враховуючи такі складні технічні аспекти, 38 делегатів, які підтримали Україну – доволі високий показник. Зараз, відповідно до регламенту Ради Європи, впродовж 24 годин моніторингові комітети готують відповідну доповідь, і регламентний комітет готує бачення цієї ситуації", — розповіла парламентарка.

За словами нардепки, у ПАРЄ є три варіанти щодо Росії: підтвердити роботу делегації, усунути або призупинити.

"Все залежить від доповіді, яка буде підготовлена. У нас доповідачем є представник групи соціалістів. На жаль, 2019 року він підтримав повернення Росії без санкцій. Тому у мене є сумніви, що ця доповідь буде на користь України. Але сподіваємося, що зможемо переконати наших європейських колег", — пояснила Зарубанна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська делегація в ПАРЄ оскаржила повноваження делегації Росії.

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