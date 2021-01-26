Данілов - секретарю Радбезу РФ Патрушеву: Порад Росії щодо мовного закону ми не потребуємо
Українська мова - єдина державна мова, статус якої закріплено в Конституції України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook заявив секретар РНБО України Олексій Данілов.
"Українська мова - єдина державна мова, статус якої закріплено в Конституції України, і порад Росії або будь-якої іншої країни світу щодо цього питання ми не потребуємо", - підкреслив Данілов.
"Після окупації українського Криму та розв’язання війни на частині території Луганської і Донецької областей під кураторством і за безпосередньою участю російських військ Росія для нас – країна-агресор. Нова історія взаємин можлива тільки після повного звільнення українських територій, видачі військових злочинців, державних зрадників, покарання винних у плануванні і здійсненні військової агресії проти нашої країни, - тільки після того, як останній російський солдат покине територію України. Ми вас сюди не кликали", - додав секретар РНБО.
Нагадаємо, раніше Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев заявляє, що прийняття Києвом закону про державну мову є нібито продовженням русофобських дій місцевих політиків, керованих зі США.
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Чуваки я в шоке...
нет и не было никакой Украины, все рассея, укрАинский язык искусственно придумали в австрийском Генштабе, бомбить Киев, Львов и Варшаву, в ядерный пепел...
ВСЕХ ХОХЛОВ В СОСТАВ РАССЕИ! НАМ МАЛО КРЫМА!
КИЕВ- РУССКИЙ ГОРОД! ВАРШАВА -РУССКИЙ ГОРОД!
https://youtu.be/3EvajBi3T08
без советов, но таки хочеться спросить - на каком языке он это сказал или ответил, просто интересно. Да помню, как сруские из делегации зашевелились и искали переводчика, когда их поставил на место представитель одной из стран Балтии