Данілов - секретарю Радбезу РФ Патрушеву: Порад Росії щодо мовного закону ми не потребуємо

Українська мова - єдина державна мова, статус якої закріплено в Конституції України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook заявив секретар РНБО України Олексій Данілов.

"Українська мова - єдина державна мова, статус якої закріплено в Конституції України, і порад Росії або будь-якої іншої країни світу щодо цього питання ми не потребуємо", - підкреслив Данілов.

"Після окупації українського Криму та розв’язання війни на частині території Луганської і Донецької областей під кураторством і за безпосередньою участю російських військ Росія для нас – країна-агресор. Нова історія взаємин можлива тільки після повного звільнення українських територій, видачі військових злочинців, державних зрадників, покарання винних у плануванні і здійсненні військової агресії проти нашої країни, - тільки після того, як останній російський солдат покине територію України. Ми вас сюди не кликали", - додав секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев заявляє, що прийняття Києвом закону про державну мову є нібито продовженням русофобських дій місцевих політиків, керованих зі США.

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