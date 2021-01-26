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Новини Мовне питання Агресія Росії проти України
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Данілов - секретарю Радбезу РФ Патрушеву: Порад Росії щодо мовного закону ми не потребуємо

Данілов - секретарю Радбезу РФ Патрушеву: Порад Росії щодо мовного закону ми не потребуємо

Українська мова - єдина державна мова, статус якої закріплено в Конституції України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook заявив секретар РНБО України Олексій Данілов.

"Українська мова - єдина державна мова, статус якої закріплено в Конституції України, і порад Росії або будь-якої іншої країни світу щодо цього питання ми не потребуємо", - підкреслив Данілов.

"Після окупації українського Криму та розв’язання війни на частині території Луганської і Донецької областей під кураторством і за безпосередньою участю російських військ Росія для нас – країна-агресор. Нова історія взаємин можлива тільки після повного звільнення українських територій, видачі військових злочинців, державних зрадників, покарання винних у плануванні і здійсненні військової агресії проти нашої країни, - тільки після того, як останній російський солдат покине територію України. Ми вас сюди не кликали", - додав секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев заявляє, що прийняття Києвом закону про державну мову є нібито продовженням русофобських дій місцевих політиків, керованих зі США.

Також читайте: Секретар Радбезу РФ Патрушев про мовний закон: "Сценарій Вашингтона з розділення єдиного народу Росії та України"

Автор: 

Данілов (1259) Патрушев (65) українська мова (833) мова (738)


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Топ коментарі
+22
Молодец, хорошо ответил касабам!!
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26.01.2021 13:41
+22
Алексей Гончаренко на сессии ПАСЕ опустил РАБссию ниже погреба,причем на английской мове видео выступления Алексея уже в Ютьюбе...
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26.01.2021 13:42
+21
Повага пану Данілову за таку видповидь цапам.
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26.01.2021 13:43
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Мовному. "язик" у худоби.
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26.01.2021 13:36 Відповісти
Напомните, а представители каких партий активно выступают против этого закона и , следовательно, думают аналогично Патрушеву и паРашке?...
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26.01.2021 13:37 Відповісти
за ЖОПУ ОПЗЖ
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26.01.2021 14:23 Відповісти
сракоблок
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26.01.2021 14:31 Відповісти
У вас ни то слово зачёкркнуто 🤔
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26.01.2021 15:20 Відповісти
РАБссию стало серьезно Дамбассить,КАЛбасить и Навальнить...
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26.01.2021 13:38 Відповісти
Молодец, хорошо ответил касабам!!
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26.01.2021 13:41 Відповісти
Алексей Гончаренко на сессии ПАСЕ опустил РАБссию ниже погреба,причем на английской мове видео выступления Алексея уже в Ютьюбе...
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26.01.2021 13:42 Відповісти
Смотрел, молодец Гончаренко
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26.01.2021 13:52 Відповісти
Повага пану Данілову за таку видповидь цапам.
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26.01.2021 13:43 Відповісти
Когда Байден скажет ФАС,...РАБссия станет с кален...
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26.01.2021 13:44 Відповісти
Надо было лаконичнее: "пошли в жопу, кацапы!", они так лучше понимают.
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26.01.2021 13:46 Відповісти
Леха! нужно было кацапу еще в рылятник залепить!!!
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26.01.2021 13:47 Відповісти
Ахиллесову пяту орды надо развивать бешеными темпами.Штрафы миллионные за невыполнение мовного лимита в медиа.,в Раде лишать слова и штрафовать на миллион,За восваление ордынского нацизма -штраф -миллиард.Без шуток.Людей старше 55 лет -не штрафовать.Пусть блекочуть.
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26.01.2021 13:47 Відповісти
Понравилось видео Айдера Муждабаева и Ромы Цимбалюка в их совместном Стриме.Приятно слушать умных чуваков.Уважуха
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26.01.2021 13:50 Відповісти
Данилов - секретарю Совбеза РФ Патрушеву: В советах России по языковому закону мы не нуждаемся - Цензор.НЕТ 1318
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26.01.2021 13:54 Відповісти
ответил в корне не верно. мы не нуждаемся в советах паРашы вообще, не только во вопросе языка.
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26.01.2021 14:01 Відповісти
В советах России по языковому закону мы не нуждаемся/ Рейтинг Зеленского впервые упал ниже 20% . Будет рейтинг 0 и Данилов прозреет окончательно.
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26.01.2021 14:01 Відповісти
До чого тут рейтинг Зеленського, кацапське недорозумiння?!! Ще kiлька органiзованих народних протестiв на росii i ваше ху....ло остаточно прозрie
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26.01.2021 14:14 Відповісти
До чого тут рейтинг Зеленського, кацапське недорозумiння?/ Много пьёшь. Пить надо меньше.
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26.01.2021 14:17 Відповісти
забув у тебе бот кацапський спитати поради що робити
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26.01.2021 14:19 Відповісти
забув у тебе бот кацапський спитати поради що робити/ Ни один честный украинец уничтожающей Украину еврейской мафии Коломойского служить не будет.
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26.01.2021 14:26 Відповісти
Вылезло кое что об украинских реликвиях и артефактах украденных Мавзолейными хмырями и вывезенными за последние 200 лет из Украины....список поверг меня в шок....,среди украденного есть 212 останков скелетов и черепов киевских Князей включая Ярослава Мудрого и его внуков...
Чуваки я в шоке...
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26.01.2021 14:02 Відповісти
Абсолютно погоджуюсь з п. Даніловим!
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26.01.2021 14:30 Відповісти
Україні не потрібні поради *********** свинособак, 100%
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26.01.2021 14:41 Відповісти
100%
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26.01.2021 14:41 Відповісти
super bravo
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26.01.2021 14:51 Відповісти
рашизм- рассеянско-ордынский фашизм...

нет и не было никакой Украины, все рассея, укрАинский язык искусственно придумали в австрийском Генштабе, бомбить Киев, Львов и Варшаву, в ядерный пепел...

ВСЕХ ХОХЛОВ В СОСТАВ РАССЕИ! НАМ МАЛО КРЫМА!
КИЕВ- РУССКИЙ ГОРОД! ВАРШАВА -РУССКИЙ ГОРОД!

https://youtu.be/3EvajBi3T08

Данілов - секретарю Радбезу РФ Патрушеву: Порад Росії щодо мовного закону ми не потребуємо - Цензор.НЕТ 6058
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26.01.2021 14:56 Відповісти
А мог бы ответить по рюськи - "да идите вы на Х господа".
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26.01.2021 15:10 Відповісти
И ещё компенсация за нанесённый ущерб. В тройном размере.
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26.01.2021 15:39 Відповісти
Я за статус русского языка в Украине, но аналогично с статусом украинского языка в России. Пусть будет справедливость.
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26.01.2021 16:44 Відповісти
"Украинский язык - единственный государственный язык, статус которого закреплен в Конституции Украины, и в советах России или любой другой страны мира по этому вопросу мы не нуждаемся", - подчеркнул Данилов.Источник: https://censor.net/ru/n3244117

без советов, но таки хочеться спросить - на каком языке он это сказал или ответил, просто интересно. Да помню, как сруские из делегации зашевелились и искали переводчика, когда их поставил на место представитель одной из стран Балтии
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26.01.2021 19:04 Відповісти
Подивись, на як1й мов1 (а скорее- на каком языке) за укра1нську мову виступае половина дописувач1в
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26.01.2021 22:56 Відповісти
шановний Федька! На превеликий жаль, в1н в1дпов1в на мов1 також 1 твого зауваження. Дивись, я також не встановила укра1нсько1 клав1атури, сором нам ус1м.
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26.01.2021 22:49 Відповісти
 
 