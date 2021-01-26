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З квітня українці зможуть змінювати прописку та отримувати лікарняний онлайн, - Федоров

З квітня українці зможуть змінювати прописку та отримувати лікарняний онлайн, - Федоров

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував запуск нових електронних послуг у квітні цього року.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"У квітні ми запускаємо нові цифрові продукти в "Дії". На Diia Summit. Це будуть революційні послуги, над якими команда Мінцифри працює 24/7", - написав Федоров.

За його словами, будуть реалізовані такі сервіси:

  1. Дія ID. За декілька кліків у смартфоні можна буде отримати електронний підпис. Українці зможуть підписувати документи завдяки смартфону, отримувати адміністративні та фінансові послуги онлайн.
  2. Зміна місця реєстрації онлайн (найпопулярніша послуга в Україні). Ще наприкінці 2020 прийняли постанову, яка впроваджує експериментальний проєкт з реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання в електронному форматі.
  3. Будівельні онлайн-послуги — початок виконання будівельних робіт та введення в експлуатацію об’єктів класу СС2 та СС3.
  4. Автоматична реєстрація бізнесу — автоматична реєстрація послуг для ФОП онлайн. Готуються відповідні зміни до законодавства про реєстрацію ФОП без участі реєстратора.
  5. Електронний лікарняний. Заміна паперового лікарняного на електронний листок непрацездатності.
  6. Податкові онлайн-послуги. Оптимізація на переведення в Дію послуг кабінету платника податків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінцифра запускає "ВзаємоДію" - національну платформу електронної демократії

З квітня українці зможуть змінювати прописку та отримувати лікарняний онлайн, - Федоров 01

Автор: 

Федоров Михайло (871) електронні послуги (194) Дія (1114)


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Топ коментарі
+3
Ну так через г+г - аккурат 2г выходит.
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26.01.2021 13:52
+2
Та шо там больничный! Вакцинироваться онлайн! Через вышки 5G
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26.01.2021 13:41
+2
Ггг, ашо там насчёт учёта в военкомате? Тоже цыфровой? Нюню
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26.01.2021 13:45
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Та шо там больничный! Вакцинироваться онлайн! Через вышки 5G
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26.01.2021 13:41 Відповісти
а также пообедать и побывать на мальдивах он-лайн же
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26.01.2021 13:42 Відповісти
"Клуб кинопутешествий"
(с) Михаил Жванецкий

Говорят, что карта мира не имеет белых пятен, что открыты острова и плывут материки. Очертания известны, и теченья интересны, и журнал <Вокруг света> печатает карты и рассказы.
Вы расскажите мне про Париж.
Вы говорите, там розовый воздух, вы говорите, там бульвар Инвалидов и повсюду маленькие бистро.
Вы говорите, там художники рисуют на улицах и приезжие чувствуют себя как дома.
Как интересно!
А вот и документальный фильм.
Да-да, мы как будто там побывали.
Полтора часа среди парижан.
И даже получили подробные ответы не на свои вопросы.
Самоотверженный труд кинооператоров: десятки кинооператоров шатаются по Парижу и служат нам, миллионам.
А вчера, в воскресенье, в двадцать часов, мы объездили с корреспондентом заповедник, мы притаились с оператором за деревом, мы из вездехода наблюдали за львами.
Как интересно.
Журналист очень аккредитованный говорит:
<Там,- говорит,- львы,- говорит,- не боятся машин, там обезьяны совершают набеги, собираются,- говорит,- вместе, и нет,- говорит,- спасения,- говорит,- от них>.
Как интересно.
Фиджи, Таити, Лос-Пальмос - такие названия и острова, говорят, очень давно открыты, говорят, кем-то, а сейчас живут на доходы от туристов каких-то.
Выставки цветов на Таити...
А Таити открыт давно и работает круглые сутки. А Багамские острова... Как? Вы не бывали на Багамах?
- Ну, грубо говоря, не бывал.
- Вот европейские столицы похожи. Если вы были в Париже, то уже можно, говорят, не ездить в Вену или Стокгольм. Разве вы этого не знали?
- Ну, как же, не знал, как же, не знал. Ну, конечно, не знал. Вы же знаете - все время на работе. Глянешь иногда в окно... Выедешь куда-нибудь на троллейбусе... И, в общем, всегда обратно. Так сказать, умом постигаешь, воображением. Дома все себе можно представить. Я почти все себе напредставлял. До того воображение развито - мурашки появляются, если Рейкьявик. Если Африка - потею. Однажды до утра раскачивался на пальме. Проснулся - мозоли от пальмы. Я ее обхватил ногами - и стремительно вниз. Видимо, меня что-то испугало там, в ветвях. Ночью вскочил мокрый от Ниагары - брызгает жутко. Я понял, что Новая Зеландия похожа на Кавказ под Сухуми, Австралия - тот же Алтай, Нью-Йорк напоминает Ялту чем-то, я завтра досмотрю - чем.
Часа в два ночи появляется Сидней - и раздражает. А если мне хочется с ними поговорить, то я их вижу здесь. Они же все здесь бывают. Финнов уже совсем от наших не отличишь. Ихний Хельсинки - тот же Гомель, я так думаю. Попробуйте меня разубедить. А нехватку воображения можно пополнить в самом популярном клубе, клубе кинотеледомагорепутешественников, когда своими глазами видишь тех, кто побывал в Дании.
Но, говорят, самое интересное - пароходом. Экран, значит, на экране вода, океан, земли ни черта не видать. Если океан спокоен - никто ничего, плывем. По квартирам тишина. И вдруг налетает ветер из телевизора - как даст прямо в лицо, с брызгами. Ну там инструкция есть: ведро воды сзади в телевизор заливаешь с утра, на ведро воды пачку соли за семь копеек и ветродуй для морского колорита. Это если диктор предупреждает, что поплывем, потому что, если поскачем, допустим, на лошадях через лес, а аппарат сработает на брызги, впечатление не то - на лошади с веслами, как дурак.
Значит, вот так: ветер двинул, брызги, лежишь мокрый - ну полное ощущение. И тут начинается горизонт - вверх, горизонт - вниз, прямо разрывает. От телевизоров - рычаги к кроватям. Операторы на студии управляют всеми кроватями, пока людей просто выворачивать не начинает. Ну, по сто квартир в доме, и все плывут в Австралию. Если очень плохо - сошел с кровати, и все, но впечатление потерял. А тут крики чаек из кухни, кто-то кусает из динамика.
Некоторые, самые крепкие, звонят на студию и слышат крик капитана: <Спасайся! Мина по борту!> Лежишь на койке весь в слезах. Потом выгружаемся, конечно, в разных квартирах кто в каком состоянии, и только члены клуба кинопутешественников. Парень сказал: с этим будет очень строго. Потому что очень удобная поездка, как на кладбище: все едут туда. Оглянулся, и ты дома: жена, дети- итальянские впечатления.
А сейчас цветная стереофония пошла. Мы в Стамбуле с корреспондентом устриц жевали. Он - по ихнюю сторону экрана, мы - по нашу. То есть он жует - стереофония, звук, цвет, хруст, писк... Единственное, вкуса нет, хотя слюна уже пошла.﻿
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26.01.2021 13:46 Відповісти
И в Омане. Чи не?))
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26.01.2021 13:53 Відповісти
ну, если главный выложит очередной видосик...
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26.01.2021 13:57 Відповісти
73% может и через 2г вакцинировацца. Прямо в голову.
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26.01.2021 13:46 Відповісти
Просто "гэ"... без "два". При чем, там и так полная голова вакцины уже.
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26.01.2021 13:49 Відповісти
Ну так через г+г - аккурат 2г выходит.
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26.01.2021 13:52 Відповісти
хорошо когда выходит.... а когда только входит - бяда!
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26.01.2021 14:01 Відповісти
Электронный больничный. Замена бумажного больничного на электронный листок нетрудоспособности. Ну і сенс міняти їх??? Хто пояснить?
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26.01.2021 13:43 Відповісти
А шоб було. Вот оно честному человеку и на* не нада, но вот инфа то уже есть в базе - можно наковырять и отчитацца о проделанной огромной работе.
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26.01.2021 13:49 Відповісти
Ггг, ашо там насчёт учёта в военкомате? Тоже цыфровой? Нюню
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26.01.2021 13:45 Відповісти
Остаётся только выдачу свидетельства о смерти сделать онлайн. И обязать хоронить вместе со смартфоном и аккумулятором от КАМАЗа
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26.01.2021 13:50 Відповісти
Изменение места регистрации онлайн (самая популярная услуга в Украине). Хахаха...В военкомате вся ваша онлайн регистрация до задницы., без бумажки из РВК и штампа, никуя не получиться сменить регистрацию. Стоять в очереди надо 4-5 часов.
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26.01.2021 13:48 Відповісти
4-5 часов это ещё вы с точки зрения «если все звёзды сойдутся» написали , я на это потратил неделю)))
Пришлось проходить медкомиссию , так как корка инвалида для них не показатель .
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26.01.2021 13:54 Відповісти
Я два военкомата за день проскочил в 18-м. Во втором были очень удивлены оперативностью.
Просто оченно повезло в первом - очередь (занимали с шести утра) выстроилась в кабинет, я - последний, тут прямо возле мня открывается окошко "кому рядовым/сержантам сниматься сюда" и опс! я первый

Всё равно за день управиться не вышло - не успел в админцентр.
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26.01.2021 13:59 Відповісти
Вы везунчик, не пришлось медкомиссию проходить )))
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26.01.2021 14:08 Відповісти
Это свобода !
Точно ?
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26.01.2021 13:49 Відповісти
Вы людям сказки распишите, а люди по наивности подают докуиенты через ДІЯ в ГАСК и получают отказы в регистрации по пять раз. Подал категория СС1 Д2 домик аж 85.0 м.кв и в ГАСКе в упор не видят заполненных пунктов декларации , все пишут не заполнены (не ошибка в заполнении) . Кому интерессно наберите в ДІЯ пошук кадастровый номер ділянки 3220881700:04:002:1472 и посмотрите как живут схемы Януковича в цифровій державі Зеленського
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26.01.2021 13:54 Відповісти
вони там реально *******?
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26.01.2021 13:55 Відповісти
ДА!
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26.01.2021 14:01 Відповісти
Украли смартфон и нет человека!
Ни его недвижимости ни ...
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26.01.2021 14:00 Відповісти
С пальцем надо красть. Или с паролями.
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26.01.2021 14:02 Відповісти
Это если вытащил карманник.
Если целенаправленно, зная что и зачем воруешь, не проблема. Взламывают даже сервера Пентагона.
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26.01.2021 14:07 Відповісти
Народ! Обратите внимание на закон о регистрации, что есть по сути прописка, потому что даёт право на проживание на жилплощади. Теперь любой квартирант может прописаться в квартире, которую снимает. Разрешение хозяина теперь не нужно. И тогда хозяин не сможет выселить квартиранта, потому что регистрация-прописка гарантирует ему право жить на этой жилплощади, и даже менты должны защищать это его право. То есть если квартирант не будет платить за аренду квартиры и по сути станет в ней жить как в своей, владелец квартиры не сможет выселить квартиранта даже силой, потому что даже менты станут на его сторону и не позволят его выселить. Регистрация-прописка гарантирует ему право жить на жилплощади, где он прописался.
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26.01.2021 15:03 Відповісти
интересный вопрос вы подняли, права регистрации электронно у нас имеет только хозяин жилплощади.
тут може коряво написано, но если как вы написали. будет просто беспредел.
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26.01.2021 16:23 Відповісти
Этот закон вступил в действие в 2020 году. Ещё раз, суть в том, что этот закон разрешает прописываться человеку без разрешения хозяина жилья. А с весны 2021 года они должны были сделать так, чтобы это можно было делать онлайн. Теперь арендодатели будут сильно рисковать, сдавая квартиры. А уж как я поздравляю тех, кто не удосужился приватизировать квартиру! Теперь любой на расстоянии может прописаться у них, и сразу приватизировать свою долю жилплощади а потом продать. Никакого разрешения от того на ком лицевой счёт теперь не нужно. Юристы уже высказались на этот счёт в статьях об этом законе.
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26.01.2021 16:37 Відповісти
Может вы не поняли - права регистрации отныне имеют все, а не только хозяева квартиры. Погуглите.
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26.01.2021 17:00 Відповісти
ну это не нормально.
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26.01.2021 17:06 Відповісти
Прописка и регистрация это разные вещи.
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04.02.2021 16:25 Відповісти
ну с больничным все понятно, ты его просто даже не видишь, он с больницы уходит сразу на работу.
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26.01.2021 16:26 Відповісти
Изменение места регистрации онлайн + тарифы, все правильно, ну а как еще выкинуть бабушек на улицу. Покращення от лидеров современности, даже при Януковиче не решились на такое.
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26.01.2021 18:47 Відповісти
Ну да. Но главное - это польза для застройщиков, которыми являются олигархи Коломойский, Корбан и т.д. Они таким образом избавятся от конкурентов - горожан, которые массово сдают свои квартиры. Перестанут сдавать понаехам - тем придётся покупать квартиры у олигархов в их новостроях. А то последнее время прибыли от продаж квартир падают, потому что рыночная цена на жилплощадь упала, а расходы на строительство домов растут, потому что растёт цена строительного материала.
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26.01.2021 18:55 Відповісти
Про які лікарняні онлайн, ви ще людям не заплатили лікарняних за 2020рік,опустіться на грішну землю,про які лікарняні онлайн то що виходить людям лікарняних 2021р.взагалі непобачать...
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26.01.2021 22:08 Відповісти
 
 