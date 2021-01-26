З квітня українці зможуть змінювати прописку та отримувати лікарняний онлайн, - Федоров
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував запуск нових електронних послуг у квітні цього року.
Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"У квітні ми запускаємо нові цифрові продукти в "Дії". На Diia Summit. Це будуть революційні послуги, над якими команда Мінцифри працює 24/7", - написав Федоров.
За його словами, будуть реалізовані такі сервіси:
- Дія ID. За декілька кліків у смартфоні можна буде отримати електронний підпис. Українці зможуть підписувати документи завдяки смартфону, отримувати адміністративні та фінансові послуги онлайн.
- Зміна місця реєстрації онлайн (найпопулярніша послуга в Україні). Ще наприкінці 2020 прийняли постанову, яка впроваджує експериментальний проєкт з реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання в електронному форматі.
- Будівельні онлайн-послуги — початок виконання будівельних робіт та введення в експлуатацію об’єктів класу СС2 та СС3.
- Автоматична реєстрація бізнесу — автоматична реєстрація послуг для ФОП онлайн. Готуються відповідні зміни до законодавства про реєстрацію ФОП без участі реєстратора.
- Електронний лікарняний. Заміна паперового лікарняного на електронний листок непрацездатності.
- Податкові онлайн-послуги. Оптимізація на переведення в Дію послуг кабінету платника податків.
Топ коментарі
+3 Eugen Mk
показати весь коментар26.01.2021 13:52
+2 Valery Greff
показати весь коментар26.01.2021 13:41
+2 Eugen Mk
показати весь коментар26.01.2021 13:45
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
(с) Михаил Жванецкий
Говорят, что карта мира не имеет белых пятен, что открыты острова и плывут материки. Очертания известны, и теченья интересны, и журнал <Вокруг света> печатает карты и рассказы.
Вы расскажите мне про Париж.
Вы говорите, там розовый воздух, вы говорите, там бульвар Инвалидов и повсюду маленькие бистро.
Вы говорите, там художники рисуют на улицах и приезжие чувствуют себя как дома.
Как интересно!
А вот и документальный фильм.
Да-да, мы как будто там побывали.
Полтора часа среди парижан.
И даже получили подробные ответы не на свои вопросы.
Самоотверженный труд кинооператоров: десятки кинооператоров шатаются по Парижу и служат нам, миллионам.
А вчера, в воскресенье, в двадцать часов, мы объездили с корреспондентом заповедник, мы притаились с оператором за деревом, мы из вездехода наблюдали за львами.
Как интересно.
Журналист очень аккредитованный говорит:
<Там,- говорит,- львы,- говорит,- не боятся машин, там обезьяны совершают набеги, собираются,- говорит,- вместе, и нет,- говорит,- спасения,- говорит,- от них>.
Как интересно.
Фиджи, Таити, Лос-Пальмос - такие названия и острова, говорят, очень давно открыты, говорят, кем-то, а сейчас живут на доходы от туристов каких-то.
Выставки цветов на Таити...
А Таити открыт давно и работает круглые сутки. А Багамские острова... Как? Вы не бывали на Багамах?
- Ну, грубо говоря, не бывал.
- Вот европейские столицы похожи. Если вы были в Париже, то уже можно, говорят, не ездить в Вену или Стокгольм. Разве вы этого не знали?
- Ну, как же, не знал, как же, не знал. Ну, конечно, не знал. Вы же знаете - все время на работе. Глянешь иногда в окно... Выедешь куда-нибудь на троллейбусе... И, в общем, всегда обратно. Так сказать, умом постигаешь, воображением. Дома все себе можно представить. Я почти все себе напредставлял. До того воображение развито - мурашки появляются, если Рейкьявик. Если Африка - потею. Однажды до утра раскачивался на пальме. Проснулся - мозоли от пальмы. Я ее обхватил ногами - и стремительно вниз. Видимо, меня что-то испугало там, в ветвях. Ночью вскочил мокрый от Ниагары - брызгает жутко. Я понял, что Новая Зеландия похожа на Кавказ под Сухуми, Австралия - тот же Алтай, Нью-Йорк напоминает Ялту чем-то, я завтра досмотрю - чем.
Часа в два ночи появляется Сидней - и раздражает. А если мне хочется с ними поговорить, то я их вижу здесь. Они же все здесь бывают. Финнов уже совсем от наших не отличишь. Ихний Хельсинки - тот же Гомель, я так думаю. Попробуйте меня разубедить. А нехватку воображения можно пополнить в самом популярном клубе, клубе кинотеледомагорепутешественников, когда своими глазами видишь тех, кто побывал в Дании.
Но, говорят, самое интересное - пароходом. Экран, значит, на экране вода, океан, земли ни черта не видать. Если океан спокоен - никто ничего, плывем. По квартирам тишина. И вдруг налетает ветер из телевизора - как даст прямо в лицо, с брызгами. Ну там инструкция есть: ведро воды сзади в телевизор заливаешь с утра, на ведро воды пачку соли за семь копеек и ветродуй для морского колорита. Это если диктор предупреждает, что поплывем, потому что, если поскачем, допустим, на лошадях через лес, а аппарат сработает на брызги, впечатление не то - на лошади с веслами, как дурак.
Значит, вот так: ветер двинул, брызги, лежишь мокрый - ну полное ощущение. И тут начинается горизонт - вверх, горизонт - вниз, прямо разрывает. От телевизоров - рычаги к кроватям. Операторы на студии управляют всеми кроватями, пока людей просто выворачивать не начинает. Ну, по сто квартир в доме, и все плывут в Австралию. Если очень плохо - сошел с кровати, и все, но впечатление потерял. А тут крики чаек из кухни, кто-то кусает из динамика.
Некоторые, самые крепкие, звонят на студию и слышат крик капитана: <Спасайся! Мина по борту!> Лежишь на койке весь в слезах. Потом выгружаемся, конечно, в разных квартирах кто в каком состоянии, и только члены клуба кинопутешественников. Парень сказал: с этим будет очень строго. Потому что очень удобная поездка, как на кладбище: все едут туда. Оглянулся, и ты дома: жена, дети- итальянские впечатления.
А сейчас цветная стереофония пошла. Мы в Стамбуле с корреспондентом устриц жевали. Он - по ихнюю сторону экрана, мы - по нашу. То есть он жует - стереофония, звук, цвет, хруст, писк... Единственное, вкуса нет, хотя слюна уже пошла.
Пришлось проходить медкомиссию , так как корка инвалида для них не показатель .
Просто оченно повезло в первом - очередь (занимали с шести утра) выстроилась в кабинет, я - последний, тут прямо возле мня открывается окошко "кому рядовым/сержантам сниматься сюда" и опс! я первый
Всё равно за день управиться не вышло - не успел в админцентр.
Точно ?
Ни его недвижимости ни ...
Если целенаправленно, зная что и зачем воруешь, не проблема. Взламывают даже сервера Пентагона.
тут може коряво написано, но если как вы написали. будет просто беспредел.