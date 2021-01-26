З квітня українці зможуть змінювати прописку та отримувати лікарняний онлайн, - Федоров

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував запуск нових електронних послуг у квітні цього року.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"У квітні ми запускаємо нові цифрові продукти в "Дії". На Diia Summit. Це будуть революційні послуги, над якими команда Мінцифри працює 24/7", - написав Федоров.

За його словами, будуть реалізовані такі сервіси:

Дія ID. За декілька кліків у смартфоні можна буде отримати електронний підпис. Українці зможуть підписувати документи завдяки смартфону, отримувати адміністративні та фінансові послуги онлайн. Зміна місця реєстрації онлайн (найпопулярніша послуга в Україні). Ще наприкінці 2020 прийняли постанову, яка впроваджує експериментальний проєкт з реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання в електронному форматі. Будівельні онлайн-послуги — початок виконання будівельних робіт та введення в експлуатацію об’єктів класу СС2 та СС3. Автоматична реєстрація бізнесу — автоматична реєстрація послуг для ФОП онлайн. Готуються відповідні зміни до законодавства про реєстрацію ФОП без участі реєстратора. Електронний лікарняний. Заміна паперового лікарняного на електронний листок непрацездатності. Податкові онлайн-послуги. Оптимізація на переведення в Дію послуг кабінету платника податків.

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