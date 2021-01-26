Мінекології має виважено підходити до питань модернізації та шукати компромісні рішення, - "Укркокс"

Під час розробки нових екологічних норм Мінекології варто шукати прийнятні рішення для промисловості, інакше це може призвести до закриття підприємств.

Про це заявив генеральний директор УНПА "Укркокс" Анатолій Старовойт, передає РБК-Україна.

"Наші технології доволі застарілі у більшості, особливо для коксохіміків. Всі ми пропонували, щоб при будівництві нових коксових батарей, наприклад, запроваджувати нові рішення - щоб знизити всілякі викиди вуглецю. А як можна пред'являти вимоги до батарей, побудованим 20 років тому, коли вони були ще за тим проєктом побудовані. І що - зупиняти їх? І залишитися без коксу? А без коксу металургія - не металургія", - розповів Старовойт.

На його думку, Мінекології слід під час підготовки законопроєкту про норми викидів провести консультації з профільними асоціаціями та експертами, щоб запропонувати прийнятний варіант для бізнесу. В іншому випадку цей законопроєкт зупинить роботу промисловості.

Він також підкреслив, що запропоновані міністерством норми посилюють вплив чиновників Мінекології, що збільшить корупційну складову у сфері.

"Треба збирати асоціацію, обговорювати це питання, виробляти якесь рішення, яке прийнятне і для промисловості, і для екології, в тому числі. Закон вийшов - це як колода, дубина, давайте будемо бити. А може, подумаймо, як розв'язувати питання, щоб і промисловість не зупинити, ну і разом з тим дати надію на реконструкцію, на переозброєння, поліпшення ситуації", - сказав Старовойт.

Нагадаємо, раніше Федерація роботодавців України заявила, що проєкт закону №4167 "Про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення" містить низку негативних норм, які матимуть критичні наслідки для підприємств та економіки країни в цілому, негативно вплинуть на рівень зайнятості, обсяги податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів

Своєю чергою народний депутат України Сергій Магера заявив, що запропоновані Мінекології екологічні нормативи не відповідають європейським і створюють можливості для зловживань з боку чиновників, а не для захисту довкілля.

За його словами, у бізнес-спільноти є багато зауважень до законопроєкту №4167, які мають бути враховані під час його доопрацювання.