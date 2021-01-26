Штрафи за порушення пожежної безпеки можуть зрости до 10 тис. гривень
Верховна Рада взялася за підвищення штрафів за порушення пожежної безпеки. Відповідний законопроєкт №4157 ВР схвалила за основу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна.
Штрафувати будуть за порушення встановлених законодавством вимог техногенної та пожежної безпеки, зокрема, використання протипожежної, аварійно-рятувальної та іншої спеціальної техніки та засобів пожежогасіння не за призначенням.
Закон пропонує штраф для громадян у розмірі від 30 до 100 неоподатковуваних податком мінімумів доходів (510-1700 грн) і для посадових осіб, а також фізичних осіб-підприємців - від 50 до 200 НМДГ (850-3400 грн).
Зараз же штраф для громадян складає від 8,5 до 119 грн, а для посадових осіб - від 34 до 170 гривень.
За госпдіяльність без декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства у сфері пожбезпеки бізнес хочуть штрафувати на суму від 150 до 200 НМДГ (2550-3400 грн), а це вдвічі вище діючих штрафів.
Завідомо неправдивий виклик аварійно-рятувального формування, поліції, екстреної медичної допомоги загрожує штрафом від 200 до 600 мінімумів (3400-10200 грн), замість штрафу від 51 до 119 грн.
Крім того, невиконання приписів, розпоряджень та постанов посадових осіб у сфері техногенної та пожежної безпеки, або створення перешкод для їх діяльності планують карати штрафом для громадян від 60 до 200 НМДГ (1020-3400 грн) і для посадових осіб і ФОП - від 100 до 500 НМДГ (1700-8500 грн).
Зараз штраф для громадян складає від 8,5 до 119 грн, а для посадових осіб - від 34 до 170 гривень.
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Вместо того что бы принять ясные и понятные всем правила пожарной безопасности....правила которые модно выполнить...зеленое стадо увеличивает штрафы...
Значит коррупция официально узаконена в Украине.