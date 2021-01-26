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Штрафи за порушення пожежної безпеки можуть зрости до 10 тис. гривень

Штрафи за порушення пожежної безпеки можуть зрости до 10 тис. гривень

Верховна Рада взялася за підвищення штрафів за порушення пожежної безпеки. Відповідний законопроєкт №4157 ВР схвалила за основу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна.

Штрафувати будуть за порушення встановлених законодавством вимог техногенної та пожежної безпеки, зокрема, використання протипожежної, аварійно-рятувальної та іншої спеціальної техніки та засобів пожежогасіння не за призначенням.

Закон пропонує штраф для громадян у розмірі від 30 до 100 неоподатковуваних податком мінімумів доходів (510-1700 грн) і для посадових осіб, а також фізичних осіб-підприємців - від 50 до 200 НМДГ (850-3400 грн).

Зараз же штраф для громадян складає від 8,5 до 119 грн, а для посадових осіб - від 34 до 170 гривень.

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За госпдіяльність без декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства у сфері пожбезпеки бізнес хочуть штрафувати на суму від 150 до 200 НМДГ (2550-3400 грн), а це вдвічі вище діючих штрафів.

Завідомо неправдивий виклик аварійно-рятувального формування, поліції, екстреної медичної допомоги загрожує штрафом від 200 до 600 мінімумів (3400-10200 грн), замість штрафу від 51 до 119 грн.

Крім того, невиконання приписів, розпоряджень та постанов посадових осіб у сфері техногенної та пожежної безпеки, або створення перешкод для їх діяльності планують карати штрафом для громадян від 60 до 200 НМДГ (1020-3400 грн) і для посадових осіб і ФОП - від 100 до 500 НМДГ (1700-8500 грн).

Зараз штраф для громадян складає від 8,5 до 119 грн, а для посадових осіб - від 34 до 170 гривень.

Автор: 

ВР (14940) пожежа (4310) штраф (1851)


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Топ коментарі
+4
Очередное зеленое дерьмо от зеленого стада..
Вместо того что бы принять ясные и понятные всем правила пожарной безопасности....правила которые модно выполнить...зеленое стадо увеличивает штрафы...
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26.01.2021 14:01
+2
Стране надо бабло!!! "пожарники" по два раза в неделю будут коммерсов трусить...
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26.01.2021 13:59
+2
Лучше бы государство занималось стариками, ясельными группами и пионерами, а не разводило дополнительно коррупцию в государственных масштабах
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26.01.2021 14:02
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Правила форума Рада форумчан
Стране надо бабло!!! "пожарники" по два раза в неделю будут коммерсов трусить...
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26.01.2021 13:59 Відповісти
Очередное зеленое дерьмо от зеленого стада..
Вместо того что бы принять ясные и понятные всем правила пожарной безопасности....правила которые модно выполнить...зеленое стадо увеличивает штрафы...
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26.01.2021 14:01 Відповісти
Хуже не будет!
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26.01.2021 14:05 Відповісти
А какие тебе не ясно правила безопасности?)) Если твоя мама, которая голосовала за зелю попадет в дом пристарелых то ей прочтут инструкцию ))) А порох как станет президентам вообще уволит всех пожарных)) Не парься, тебе работа всегда будет ))
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26.01.2021 18:58 Відповісти
Лучше бы государство занималось стариками, ясельными группами и пионерами, а не разводило дополнительно коррупцию в государственных масштабах
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26.01.2021 14:02 Відповісти
штраф штрафом погоняет .....
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26.01.2021 14:02 Відповісти
зебобы, уже готовы "сметать" или нет?)))
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26.01.2021 14:04 Відповісти
штраф за пьяную езду помог? только проверяющим стало лучше жить.....
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26.01.2021 14:07 Відповісти
главные "лозунги" зебилов - запретить, повысить, штрафовать - и шоб никуя не робыты...
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26.01.2021 14:10 Відповісти
Кассы фопам и техосмотр вернуть
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26.01.2021 14:11 Відповісти
Ну,раз Верховная Рада взялась, значит точно всё будет наперекосяк.
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26.01.2021 14:14 Відповісти
дерегуляция - говорили они...
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26.01.2021 14:14 Відповісти
мож еще раз номера на скутерах 50 см3 поменять на евростандартные
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26.01.2021 14:18 Відповісти
останній час бачу або нові підвищення трифів, або нові більш високі штрафи, або нові схеми збору бабла з наріду.. собача самиця.. та коли ви вже нажретеся?. а з іншого боку лідирують рейтинги або сн зе, або опзж.. PZDС..
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26.01.2021 14:22 Відповісти
Дежавю какое-то! В 2010 янык тоже натравливал инспекции на проверки магазинов. У меня постоянные гости были санеэпид, защита прав потребителей, пожарники и всем кеш хотелось, а с теперешним поднятием штрафов они по своему багацтву обгонят депутатов. P.S. Вова помни к чему это всё привело!
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26.01.2021 14:32 Відповісти
Так это же снова коррупция!!!
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26.01.2021 14:39 Відповісти
Так ведь недавно Конституционный Суд Украины, именем Украины принял решение, что борьба с коррупцией противоречит Конституции Украины!
Значит коррупция официально узаконена в Украине.
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26.01.2021 16:37 Відповісти
 
 