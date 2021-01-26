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Глава МЗС Угорщини Сійярто завтра відвідає Україну з робочим візитом, - МЗС

Глава МЗС Угорщини Сійярто завтра відвідає Україну з робочим візитом, - МЗС

Міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в середу відвідає Україну з робочим візитом на запрошення глави МЗС України Дмитра Кулеби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

"Керівники зовнішньополітичних відомств України та Угорщини проведуть переговори з актуальних питань українсько-угорських відносин, обговорять подальші кроки для зміцнення довіри у взаєминах та реалізації потенціалу співпраці двох країн", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що глава МЗС Угорщини Сійярто прибув до Москви на переговори з поставки російської вакцини.

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Автор: 

Угорщина (2254) МЗС (4106) Сійярто (350)


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Топ коментарі
+18
На кой хрен здесь нужна эта подкацапская вонючка?
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26.01.2021 13:57
+9
Угорщина - це гієна Європи.
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26.01.2021 13:57
+8
О! Головний ***** пожалуєт...
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26.01.2021 13:58
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На кой хрен здесь нужна эта подкацапская вонючка?
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26.01.2021 13:57 Відповісти
Угорщина - це гієна Європи.
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26.01.2021 13:57 Відповісти
кореспонденцію з Кремля нашим гнидам привезе?
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26.01.2021 13:57 Відповісти
О! Головний ***** пожалуєт...
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26.01.2021 13:58 Відповісти
Что можно ожидать от этой венгерской ************
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26.01.2021 14:00 Відповісти
привезет "спутник V" с маркировкой made in EU
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26.01.2021 14:02 Відповісти
прочитал как ".... с собачим визитом".
примерно так оно и есть...
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26.01.2021 14:04 Відповісти
************ засрарто..
як така наволоч змогла опинитися у ЄС?
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26.01.2021 14:05 Відповісти
де нісчасний случай...?
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26.01.2021 14:18 Відповісти
Як казав старий сапер Водічка, мадяри - це сволота.
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26.01.2021 14:49 Відповісти
Шо этот **** у нас забыл?
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26.01.2021 15:40 Відповісти
 
 