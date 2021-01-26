Глава МЗС Угорщини Сійярто завтра відвідає Україну з робочим візитом, - МЗС

Міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в середу відвідає Україну з робочим візитом на запрошення глави МЗС України Дмитра Кулеби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

"Керівники зовнішньополітичних відомств України та Угорщини проведуть переговори з актуальних питань українсько-угорських відносин, обговорять подальші кроки для зміцнення довіри у взаєминах та реалізації потенціалу співпраці двох країн", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що глава МЗС Угорщини Сійярто прибув до Москви на переговори з поставки російської вакцини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Готується "дорожня карта" щодо врегулювання кризи у відносинах з Угорщиною. Пункт про деблокування комісії Україна - НАТО має бути включено, - заступник голови ОП Жовква