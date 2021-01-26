Глава МЗС Угорщини Сійярто завтра відвідає Україну з робочим візитом, - МЗС
Міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в середу відвідає Україну з робочим візитом на запрошення глави МЗС України Дмитра Кулеби.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.
"Керівники зовнішньополітичних відомств України та Угорщини проведуть переговори з актуальних питань українсько-угорських відносин, обговорять подальші кроки для зміцнення довіри у взаєминах та реалізації потенціалу співпраці двох країн", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що глава МЗС Угорщини Сійярто прибув до Москви на переговори з поставки російської вакцини.
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+18 Garry Grant
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+9 Taras Volynianyn
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примерно так оно и есть...
як така наволоч змогла опинитися у ЄС?