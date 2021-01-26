УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4331 відвідувач онлайн
Новини
3 076 36

Цей рік фракція "протягне спокійно", ні з ким не об'єднуючись, - "слуга народу" Арахамія

Цей рік фракція

Фракція "Слуга народу" поки що не планує об'єднуватися з іншими політсилами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Фокусу" заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Поки у нас є більшість, нам немає сенсу із кимось об'єднуватися. Коаліція - це не тільки права, є ще й обов'язки. У межах коаліційної угоди вам потрібно постійно узгоджувати з коаліційним партнером практично всі законопроєкти на старті. Це забюрократизує процес", - сказав Арахамія.

Крім того, відповідаючи на питання, як довго "СН" зможе працювати монобільшістю, ні з ким не об'єднуючись, Арахамія заявив: "Цей рік протягнемо спокійно".

Раніше повідомлялося, що "слугам народу" пригрозили виключенням із фракції, якщо вони не будуть голосувати за законопроєкт про референдум.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг Зеленського вперше впав нижче 20%. "Слуга народу" опустилася на четверте місце, - КМІС. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

ВР (14940) коаліція (393) Арахамія (1103) Слуга народу (2809)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+18
Этот год фракция протянет спокойно
Этот год фракция "протянет спокойно", ни с кем не объединяясь, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 5824
показати весь коментар
26.01.2021 14:09
+15
Надеюсь протянет... ноги... Очень было бы не плохо.
показати весь коментар
26.01.2021 14:09
+10
Надеюсь что не протянет. Вообще.
показати весь коментар
26.01.2021 14:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Надеюсь что не протянет. Вообще.
показати весь коментар
26.01.2021 14:09 Відповісти
Надеюсь протянет... ноги... Очень было бы не плохо.
показати весь коментар
26.01.2021 14:09 Відповісти
Сподіваюсь, що спокійно і швидко протягне ноги, ну накрайняк склеє ласти або відкине копита. Вибір за ними
показати весь коментар
26.01.2021 14:22 Відповісти
Не протянет. Байден не даст.
показати весь коментар
26.01.2021 14:33 Відповісти
арахамия спалил хату.. ПРОТЯНЕТ...))
т.е. весь смысл и цели арахамии и слуг урода - протянуть год, удерживаясь в кресле
показати весь коментар
26.01.2021 15:07 Відповісти
Этот год фракция протянет спокойно
Этот год фракция "протянет спокойно", ни с кем не объединяясь, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 5824
показати весь коментар
26.01.2021 14:09 Відповісти
Вот зачем тут реклама квартал95?
показати весь коментар
26.01.2021 14:10 Відповісти
Это не реклама--это у них всегда такая жисть.
показати весь коментар
26.01.2021 14:11 Відповісти
Ну так они ж в парадигме русского мира - чему удивляться?
показати весь коментар
26.01.2021 14:13 Відповісти
А я думаю, зачем слуги ввели понятие "Сексизм" и подали законопроект.
показати весь коментар
26.01.2021 15:15 Відповісти
ЗЄбіл визнав що його кодло на ладан дихає. Завтра цей вирваний з Cоntex буде виправдовуватися що його слова вирвали з контексту.
показати весь коментар
26.01.2021 14:15 Відповісти
Протянет? А я наивно полагала, что Раду для работы выбирают
показати весь коментар
26.01.2021 14:15 Відповісти
Во *** *****. Люди с вами Ноги протянут!
показати весь коментар
26.01.2021 14:17 Відповісти
не переймайся, агрохімія, усю вашу шоблу обов'язково пртягнуть по Хрещатику голой дупой по асфальту
показати весь коментар
26.01.2021 14:18 Відповісти
Дятлы, посадившие на шею нормальным людям эту воровскую шайку СН во главе ЗЕ и БЕ, обратите внимание, что это чмо озабоченно тем, что они год протянут, а не год поработают.
показати весь коментар
26.01.2021 14:21 Відповісти
Хорошая постановка вопроса - "протянет или не протянет"
показати весь коментар
26.01.2021 14:24 Відповісти
Никогда еще Воробьянинов не протягивал руки! Так протяните ноги, старый дурак!

Этот год фракция "протянет спокойно", ни с кем не объединяясь, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 4282
показати весь коментар
26.01.2021 14:26 Відповісти
Любители чеколяда заволновались-целый год?
показати весь коментар
26.01.2021 14:27 Відповісти
А любители зеленого дерьма что успокоились?? Мол еще год жрать его смогут??
показати весь коментар
26.01.2021 14:34 Відповісти
Прикинь, такое тоже бывает.

Этот год фракция "протянет спокойно", ни с кем не объединяясь, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 4499
показати весь коментар
26.01.2021 14:36 Відповісти
Арахамия, ума нєма - считай калєка
показати весь коментар
26.01.2021 14:27 Відповісти
Если эта "фрикция" "протянет" еще год то Украины не будет...
показати весь коментар
26.01.2021 14:27 Відповісти
....Мы протянем ноги
показати весь коментар
26.01.2021 15:13 Відповісти
та ладно, задротьі, харе. Парламент України, мля(((
показати весь коментар
26.01.2021 14:27 Відповісти
Давно уже это тупое узколобое чиполино бред не несло...я уже и волноваться стал...не заболел ли...
Но нет...успокоил....завтра опять начнет мычать что его ге так поняли и вырвали из контекста..
показати весь коментар
26.01.2021 14:32 Відповісти
Палитра на будущее.

Этот год фракция "протянет спокойно", ни с кем не объединяясь, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 2620
показати весь коментар
26.01.2021 14:34 Відповісти
...лучше бы всей фрикцией поскорее объединились с украинским черноземом поплотнее... Эй, Черножопия, не пора ли возвращаться в родную Обхезию?
показати весь коментар
26.01.2021 14:37 Відповісти
Этот год фракция "протянет спокойно", ни с кем не объединяясь, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 4107

...
показати весь коментар
26.01.2021 14:38 Відповісти
Они/она(фракция) может и протянут, но и мы протянем не только руки (в попрошайничестве) но и ноги!

Так хотелось написать не фракция, а ФРИКЦИЯ.
показати весь коментар
26.01.2021 14:39 Відповісти
Ноги протянет
показати весь коментар
26.01.2021 14:52 Відповісти
Ну раз абизяка сказала, то протянут однозначно... до лета максимум. Ну а дальше в койку к мудачуку. Тут без вариантов. А начиналось так задорно и бодро. А в итоге получается ромашка протянет-не протянет)
показати весь коментар
26.01.2021 15:11 Відповісти
А ту частину, про те, що він назвав бойка "проукраїнським" - чого не друкуєте?
показати весь коментар
26.01.2021 15:53 Відповісти
Прекрасная формулировка для работы этого зеленого дерьма,избранного лохторатом! "Протянуть" сколько смогут,набрать денег,а тем пусть лохи разгребают те кучи дерьма,что мы наложили!
показати весь коментар
26.01.2021 18:45 Відповісти
на дотичну тему: https://bykvu.com/ua/bukvy/zhopi-polivajut-lajnom-jak-sluga-kabanov-zakon-pro-referendum-obgovorjuvav/ "уроди" називають союзників "ЖОПами"
показати весь коментар
26.01.2021 20:08 Відповісти
"Протянєт"... Та щоб вас всіх там цілий рік на бльови тягнуло! P.S. І кишкові розлади. P.S. І щоб під час цього всього води холодної не було.
показати весь коментар
26.01.2021 21:43 Відповісти
 
 