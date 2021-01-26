Цей рік фракція "протягне спокійно", ні з ким не об'єднуючись, - "слуга народу" Арахамія

Фракція "Слуга народу" поки що не планує об'єднуватися з іншими політсилами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Фокусу" заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Поки у нас є більшість, нам немає сенсу із кимось об'єднуватися. Коаліція - це не тільки права, є ще й обов'язки. У межах коаліційної угоди вам потрібно постійно узгоджувати з коаліційним партнером практично всі законопроєкти на старті. Це забюрократизує процес", - сказав Арахамія.

Крім того, відповідаючи на питання, як довго "СН" зможе працювати монобільшістю, ні з ким не об'єднуючись, Арахамія заявив: "Цей рік протягнемо спокійно".

Раніше повідомлялося, що "слугам народу" пригрозили виключенням із фракції, якщо вони не будуть голосувати за законопроєкт про референдум.

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