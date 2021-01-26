Цей рік фракція "протягне спокійно", ні з ким не об'єднуючись, - "слуга народу" Арахамія
Фракція "Слуга народу" поки що не планує об'єднуватися з іншими політсилами.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Фокусу" заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
"Поки у нас є більшість, нам немає сенсу із кимось об'єднуватися. Коаліція - це не тільки права, є ще й обов'язки. У межах коаліційної угоди вам потрібно постійно узгоджувати з коаліційним партнером практично всі законопроєкти на старті. Це забюрократизує процес", - сказав Арахамія.
Крім того, відповідаючи на питання, як довго "СН" зможе працювати монобільшістю, ні з ким не об'єднуючись, Арахамія заявив: "Цей рік протягнемо спокійно".
Раніше повідомлялося, що "слугам народу" пригрозили виключенням із фракції, якщо вони не будуть голосувати за законопроєкт про референдум.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
т.е. весь смысл и цели арахамии и слуг урода - протянуть год, удерживаясь в кресле
Но нет...успокоил....завтра опять начнет мычать что его ге так поняли и вырвали из контекста..
...
Так хотелось написать не фракция, а ФРИКЦИЯ.