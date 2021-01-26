Поліція встановила особи всіх загиблих під час пожежі в нелегальному будинку для літніх людей у Харкові

Унаслідок пожежі в приватному пансіонаті "Золотий час" 21 січня в Харкові загинули 15 літніх людей - дев'ять жінок і шість чоловіків.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", як повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції Харківщини, станом на 26 січня дані про особи всіх загиблих у пожежі встановлено.

Це дев'ять жінок віком від 67 до 85 років та шість чоловіків віком від 71 до 91 року, уточнила речниця поліції Харківщини Оксана Калмикова.

На питання, чи передавали загиблих для поховання родичам, у відділі комунікації відповіли: тривають експертизи.

23 січня, на момент обрання запобіжних заходів підозрюваним у справі, у матеріалах слідства зазначалося, що дані про особи двох загиблих встановлюються.

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Нагадаємо, пожежа в будинку для літніх людей у Харкові забрала життя 15 осіб, ще п'ятеро - в лікарнях з опіками й отруєнням чадним газом. Дев'ятьох осіб вдалося врятувати. Пізніше в прес-службі Харківської міськради повідомили, що один з п'яти постраждалих у результаті пожежі в харківському нелегальному будинку для літніх людей "Золотий час" помер у хоспісі.

Будинок для літніх людей був приватним і працював без дозвільних документів, його навіть не було на карті. ДСНС проведе перевірки в будинках для літніх людей, а Мінсоцполітики займеться виявленням нелегальних закладів для літніх дюдей.

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Прокуратура з поліцією оперативно затримали групу осіб, причетних до організації приватного будинку для літніх людей, де сталася пожежа з 15 жертвами. Нині вже четверо затриманих.

За даними слідства, перевіряються три основні версії події.

У ДСНС зазначили, що пожежу в будинку для літніх людей у Харкові кваліфіковано як надзвичайну ситуацію державного рівня.

Нагадаємо, що раніше суд взяв під варту на 60 діб без права внесення застави всіх чотирьох підозрюваних у справі про пожежу в будинку для літніх людей в Харкові.