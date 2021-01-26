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Доказів того, що вакцинація знижує ризик передачі COVID-19, поки що немає, - ВООЗ
Всесвітня організація охорони здоров'я заявляє про відсутність доказів того, що вакцинація знижує ризик передачі COVID-19.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на France 24.
Стратегічна консультативна група експертів з імунізації (SAGE) ВООЗ зазначає, що на цей момент мандрівникам не варто приділяти першочергову увагу щепленням проти COVID-19.
"Через відсутність доказів того, що вакцинація знижує ризик передачі, SAGE нині не рекомендує вакцинацію проти COVID-19 мандрівникам", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+5 Андрей Дидовик #479292
показати весь коментар26.01.2021 14:44
+4 Eugen Mk
показати весь коментар26.01.2021 14:44
+3 andrey_spec
показати весь коментар26.01.2021 15:00
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А бедные страны будут тупо платить "налог на бедность" человеческими жизнями, но, поскольку у них и ценность человеческой жизни равна нулю, то немного побарахтавшись, они тоже забьют на всё.
В какой из этих двух категорий стран живешь лично ты, определяйся сам
Ти шанувальник Зеленського?
PS Закон, який приймають зелені, як раз не дозволить винести на референдум подібне питання. Тільки зміни в Конституцію (явно не цей випадок, немає в Конституції розділів про вакцинацію) і питання скасування чинного закону. Зелена цвіль будь-яке питання доводить до абсурду і комедії. Один суцільний "Квартал-95". Жері-ть. Це все імітація "типу народовладдя", щоб було зручно тримати бидло в стойлі.
"В нынешний период очень ограниченного предложения вакцины преференциальная вакцинация международных путешественников противоречит принципу справедливости", - заявила SAGE.
-«Из-за этого и отсутствия доказательств того, что вакцинация снижает риск передачи, SAGE в настоящее время не рекомендует вакцинацию Covid-19 путешественникам», - говорится в сообщении.
А наши правители лучше знают, что помогает от коронавируса. Боги левел 90?
"Стратегическая консультативная группа экспертов по иммунизации (SAGE) ВОЗ отмечает, что на данный момент путешествующим не следует уделять первоочередное внимание прививкам от COVID-19."
Прочитали?
Осмыслили?
А теперь прочитайте, что в первоисточнике написано немного дальше:
«В нынешний период очень ограниченного предложения вакцины преференциальная вакцинация международных путешественников противоречит принципу справедливости», - заявила SAGE."