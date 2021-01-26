Доказів того, що вакцинація знижує ризик передачі COVID-19, поки що немає, - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я заявляє про відсутність доказів того, що вакцинація знижує ризик передачі COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на France 24.

Стратегічна консультативна група експертів з імунізації (SAGE) ВООЗ зазначає, що на цей момент мандрівникам не варто приділяти першочергову увагу щепленням проти COVID-19.

"Через відсутність доказів того, що вакцинація знижує ризик передачі, SAGE нині не рекомендує вакцинацію проти COVID-19 мандрівникам", - йдеться в повідомленні.

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