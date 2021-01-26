Від початку доби - два порушення режиму "тиші". Біля Авдіївки ворог бив з СПГ і кулеметів, у районі Мар'їнки працював снайпер, - Міноборони
Від початку поточної доби, станом на 12:00, на донецькому напрямку зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Так, за даними відомства, неподалік Авдіївки, ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберного кулемета, а в районі Мар’їнки діяв ворожий снайпер. У результаті снайперських пострілів противника було пошкоджено камеру спостереження.
"Бойових втрат серед наших підрозділів немає. Українські воїни надали адекватну відповідь на обстріли противника", - йдеться в повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
и https://censor.net/ru/news/3244037/ukrainskiyi_voin_poluchil_ranenie_v_rezultate_vrajeskogo_obstrela_vozle_hutora_vilnyyi_za_sutki_7_narusheniyi
Кто врет???? Слепо-глухо-немое ОБСЕ или ЗЕрро?
Скорее всего сойдутся где-то на середине т.е 171,5.
І, головне, де дозвіл бити по розвіданих цілях, як це було до т.з."всеосяжного перемир'я"?
Нарушения режима "тишины" - это когда один-два раза за сутки с той стороны прозвучало несколько неприцельных выстрелов... Но когда регулярно - " враг бил из СПГ и пулеметов" - это называется боевые действия. Сволочь зеленая пиарится как бы на перемирии и "режим тишины" для него наверное закончится только когда атомную бомбу сбросят. А до этого все это будет - перемирие.
замість набридливих реклам політсил і іх бонз - нагадування всім і кожному, що є в нас війна, що гинуть найкращі...що не в ті очі загляда преЗЕдент...
Героям СЛАВА !!!
...