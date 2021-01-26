Від початку доби - два порушення режиму "тиші". Біля Авдіївки ворог бив з СПГ і кулеметів, у районі Мар'їнки працював снайпер, - Міноборони

Від початку поточної доби, станом на 12:00, на донецькому напрямку зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, за даними відомства, неподалік Авдіївки, ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберного кулемета, а в районі Мар’їнки діяв ворожий снайпер. У результаті снайперських пострілів противника було пошкоджено камеру спостереження.

"Бойових втрат серед наших підрозділів немає. Українські воїни надали адекватну відповідь на обстріли противника", - йдеться в повідомленні.

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