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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку доби - два порушення режиму "тиші". Біля Авдіївки ворог бив з СПГ і кулеметів, у районі Мар'їнки працював снайпер, - Міноборони

Від початку доби - два порушення режиму

Від початку поточної доби, станом на 12:00, на донецькому напрямку зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, за даними відомства, неподалік Авдіївки, ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберного кулемета, а в районі Мар’їнки діяв ворожий снайпер. У результаті снайперських пострілів противника було пошкоджено камеру спостереження.

"Бойових втрат серед наших підрозділів немає. Українські воїни надали адекватну відповідь на обстріли противника", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу біля Хутора Вільний. За добу - 7 порушень режиму "тиші", - штаб ОС

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обстріл (28156) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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https://censor.net/ru/news/3244035/za_vyhodnye_spetsmissiya_obse_zafiksirovala_na_donbasse_366_narusheniyi_tishiny

и https://censor.net/ru/news/3244037/ukrainskiyi_voin_poluchil_ranenie_v_rezultate_vrajeskogo_obstrela_vozle_hutora_vilnyyi_za_sutki_7_narusheniyi
Кто врет???? Слепо-глухо-немое ОБСЕ или ЗЕрро?
Скорее всего сойдутся где-то на середине т.е 171,5.
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26.01.2021 14:42 Відповісти
За наши котрснайперские группы уже можно и не вспоминать?
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26.01.2021 14:43 Відповісти
де реакція миролюбного ***********, де жорсткі заяви РНБО, де ноти МЗС?!
І, головне, де дозвіл бити по розвіданих цілях, як це було до т.з."всеосяжного перемир'я"?
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26.01.2021 14:44 Відповісти
что значит работал снайпер, с каких пор тероризм это работа
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26.01.2021 14:58 Відповісти
С июня 2019 года.
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26.01.2021 15:09 Відповісти
... нарушения режима "тишины" - враг бил из СПГ и пулеметов,

Нарушения режима "тишины" - это когда один-два раза за сутки с той стороны прозвучало несколько неприцельных выстрелов... Но когда регулярно - " враг бил из СПГ и пулеметов" - это называется боевые действия. Сволочь зеленая пиарится как бы на перемирии и "режим тишины" для него наверное закончится только когда атомную бомбу сбросят. А до этого все это будет - перемирие.
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26.01.2021 15:07 Відповісти
дуже (дуже-дуже!) добра ініціатива м. Київа і ініціаторів проекту - Київський міський центр допомоги учасникам Антитерористичної операції.
замість набридливих реклам політсил і іх бонз - нагадування всім і кожному, що є в нас війна, що гинуть найкращі...що не в ті очі загляда преЗЕдент...
Від початку доби - два порушення режиму "тиші". Біля Авдіївки ворог бив з СПГ і кулеметів, у районі Мар'їнки працював снайпер, - Міноборони - Цензор.НЕТ 4563

Героям СЛАВА !!!Від початку доби - два порушення режиму "тиші". Біля Авдіївки ворог бив з СПГ і кулеметів, у районі Мар'їнки працював снайпер, - Міноборони - Цензор.НЕТ 6166
...
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26.01.2021 15:34 Відповісти
 
 