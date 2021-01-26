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Сюмар про рейтинг КМІС: Намальований під коаліцію з ОПЗЖ і "Батьківщиною", щоб завести в Україну російський газ

Сюмар про рейтинг КМІС: Намальований під коаліцію з ОПЗЖ і

Остання соціологія від КМІС є замовленням під новий уряд, який сформує можлива коаліція з ОПЗЖ, Батьківщини і "СН".

Про це пише у фейсбуці нардепка "ЄС" Вікторія Сюмар, передає Цензор.НЕТ.

"І головне завдання цього нового уряду - завести в Україну російський газ. Під благим приводом "зменшення тарифів". Політична залежність України від Росії завжди базувалося на "міцному фундаменті" російських газових схем", - за значає вона.

Вона додає, що це стало можливим після того, як "уряд Шмигаля, убивши атомну енергетику на догоду кільком олігархам, підготував ґрунт для нового наступу проросійських сил".

Також читайте: Рейтинг Зеленського вперше впав нижче 20%. "Слуга народу" опустилася на четверте місце, - КМІС. ІНФОГРАФІКА

Сюмар про рейтинг КМІС: Намальований під коаліцію з ОПЗЖ і Батьківщиною, щоб завести в Україну російський газ 01

Автор: 

газ (10403) росія (64846) КМІС (333) Батьківщина (586) Сюмар (270) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


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Топ коментарі
+17
Очень похоже, судя по тому, как взбодрилась "газовая принцесса".
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26.01.2021 15:12
+14
Україною через Зеленського зараз керує Медведчук.
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26.01.2021 15:11
+13
Да,жулька она такая
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26.01.2021 15:12
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Ну не знаю нужно ли Тимошенко в это все влазить.
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26.01.2021 15:53 Відповісти
Не стоит переоценивать потенциал данного объединения! Тем не менее это пожалуй самый разумный шаг Зеленского в складывающейся ситуации.
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26.01.2021 16:01 Відповісти
а от кого спасть то нужно?
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26.01.2021 16:02 Відповісти
Так у нас большей частью от самих себя и спасать то нужно. Точнее от наших керманычей вкупе с олигархами.
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27.01.2021 10:25 Відповісти
Я знал, что ты дегенерат, еще, когда ты вещал про тарифных ходоков.

Но, чтобы настолько...
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26.01.2021 16:51 Відповісти
Услышать подобное от голимого ,дешёвого бота Барыги для меня плюс .
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26.01.2021 18:12 Відповісти
В интервью Новой газете Путлер назвал себя террористом... приехали...наверно дети Беслана снятся...
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26.01.2021 15:31 Відповісти
Украина с этой иглы и не слазила никогда
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26.01.2021 15:33 Відповісти
Согласно решению Стокгольмского арбитража Украина обязана покупать РАБссиянский газ в количестве 5 ярдов кубиков в год.Раньше почему то было 53 ярда...
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26.01.2021 15:36 Відповісти
Контракт истек и его не продлевали.
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26.01.2021 15:44 Відповісти
Михаил Крутихин,эксперт по газу и нефти РАБссии.Ютьюб в помощь....,дядя Миша никогда не врет в отличие от баранов Мавзолнея...
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26.01.2021 15:42 Відповісти
Як би лохторат мав пам"ять, а не слухав проплачених спільників жопи таких як ссссюмар та агентів кремля таких як лоліта, то згадав, що єдиний політик який весь час протистоїть мертвечукам та їх подельникам це ЮЛЯ. Вона видалила прокладку фірташа росукренерго, при її прем"єрстві ціни на газ були найнижчи, а газ власного видобутку, контракт на газ з рашею дозволив виграти міжнародний суд, а кобелі і вітренкі собі приписують це в заслугу.
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26.01.2021 15:45 Відповісти
А что там КМИС? Цензор запаздывает!
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26.01.2021 15:50 Відповісти
Нашел!
Отмечается, что партию ОПЗЖ поддержали бы 20,7% определившихся граждан. При этом за "Европейскую солидарность" свой голос отдали бы 15,3% респондентов, за "Батькивщину" - 12,6%, за "Слугу народа" - 11,2%, за "Силу и честь" - 8,3%, за "Голос" - 5,6%, за "Украинскую стратегию Гройсмана" - 5,3%.(с)
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26.01.2021 15:54 Відповісти
Прозвучало магическое слово ГАЗ и пригожинская срань кинулась в бой!

зеленский, запомни! Газ из расеи - Ростов. Вода в Крым - Ростов. Сдача территорий - Ростов. Цёмки с Беней - Ростов. Импорт э/э из кацапстана или РБ - Ростов. Ты уже наколядовал на Ростов своими тупейшими решениями и назначениями, не ускоряй процесс, иначе можешь не успеть забежать за Ленкой.
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26.01.2021 15:57 Відповісти
Тимошенко ненавидят и боятся не только украинские олигархи , но и в Кремле. Отсюда и фейк про ее "пророссийскую" ориентацию и сотрудничество с ОПЗЖ. С кем "Батькивщина" точно не будет обьединяться , так єто с ОПЗЖ и ЕС , по фундаментальньім причинам. Союз с СН вполне возможен и , даже , желателен на сегодняшнем єтапе.
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26.01.2021 16:26 Відповісти
юльку вместе с опзж на кацапию!
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26.01.2021 16:43 Відповісти
Юлефилы, ваш выход!!!!
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26.01.2021 16:49 Відповісти
Скільки к@цапських виродків та зелених імбецилів у коментах... Хтось тупо відробляє 30 срібняків, а хтось просто імбецил. Дурники, дуже важливо, у кого купує газ Україна. Коли купує у країн ЄС, то срашка не має можливості шантажувати Україну через газ.
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26.01.2021 16:49 Відповісти
Самыми безпринципными являются люмпены из белого братства Тюли.
Они ради тарифов уже готовы на коалицию с СН и ОПЗЖ.
Они же будут готовы ради жратвы и тарифов и на коалицию с ******.

Пофиг на свободу, пофиг на Украину. Главное, шоб их Бохиня была на коне и халяваааааа.
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26.01.2021 17:02 Відповісти
Листування Юлі з Козирем(смс у ВР) - «Уявляю, скільки людей хоче сьогодні привітати президента. Вам сьогодні нелегко) Я вже в Києві, матеріали підготувала. Готова продовжити нашу розмову, запрошую вас у гості увечері у найближчі зручні Вам дні. Обіймаю», - написала Тимошенко.
"Єрмак подзвонив Тимошенко, а та його покликала ввечері в гості"- Букви
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26.01.2021 16:59 Відповісти
Когось дивує чому такий рейтинговий випердьож у КМІС й хто його замовив.
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26.01.2021 17:00 Відповісти
Нешановані мною порохоботи ,а чий газ купували в Словаччині -словацький ? А то наші ура-патріоти розповідали нам казки ,що ми не купуємо російський газ , а виявляється що купували через посередників ,а кому навар йшов -зрозуміло.
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26.01.2021 17:11 Відповісти
Нешановані мною порохоботи ,а чий газ купували в Словаччині -словацький ? А то наші ура-патріоти розповідали нам казки ,що ми не купуємо російський газ , а виявляється що купували через посередників ,а кому навар йшов -зрозуміло.
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26.01.2021 17:12 Відповісти
ты дебил! ты когда хлеб покупаешь ты кому платишь? магазину или хлебзаводу? ты у кого хлеб покупаешь? кто тебе можешь решить хлеб не продавать?
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26.01.2021 18:32 Відповісти
А що там малює Гринів у "Социсі " Пороху ?
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26.01.2021 17:14 Відповісти
Не зря значит юля " похорошела")
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26.01.2021 18:58 Відповісти
Тяжко Віткі жити стало без державного корита. На пам"ять слаба стала, забула, що саме ПОП дав мертведчуку зелене світло та відновив його в політиці.
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26.01.2021 19:56 Відповісти
Есть газ собственной добычи, есть из рф, заходящий через трубу только от них с востока.
Другого газа нет.
Украина платит европрокладкам, которые потом платят в рф.
Вопрос в том, кто из бывшей и теперешней власти сидит на этих прокладках.
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27.01.2021 07:28 Відповісти
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