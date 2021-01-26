Сюмар про рейтинг КМІС: Намальований під коаліцію з ОПЗЖ і "Батьківщиною", щоб завести в Україну російський газ

Остання соціологія від КМІС є замовленням під новий уряд, який сформує можлива коаліція з ОПЗЖ, Батьківщини і "СН".

Про це пише у фейсбуці нардепка "ЄС" Вікторія Сюмар, передає Цензор.НЕТ.

"І головне завдання цього нового уряду - завести в Україну російський газ. Під благим приводом "зменшення тарифів". Політична залежність України від Росії завжди базувалося на "міцному фундаменті" російських газових схем", - за значає вона.

Вона додає, що це стало можливим після того, як "уряд Шмигаля, убивши атомну енергетику на догоду кільком олігархам, підготував ґрунт для нового наступу проросійських сил".

Також читайте: Рейтинг Зеленського вперше впав нижче 20%. "Слуга народу" опустилася на четверте місце, - КМІС. ІНФОГРАФІКА