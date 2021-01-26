ВООЗ рекомендувала до використання вакцину Moderna від COVID-19 і назвала винятки

Стратегічна консультативна група експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я опублікувала тимчасові рекомендації щодо використання вакцини від COVID американської компанії Moderna. Згідно з цими рекомендаціями, вакцинувати потрібно людей старше 18 років.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться в релізі на сайті ВООЗ.

Як і у випадку з усіма вакцинами від COVID в першу чергу її повинні отримати медики, які схильні до високого ризику зараження, а також люди похилого віку.

У міру появи більшої кількості вакцин потрібно вакцинувати додаткові пріоритетні групи.

Вакцина безпечна й ефективна для людей з хронічними захворюваннями, такими як гіпертонія, діабет, астма, хвороби легенів, печінки або нирок. Людей із пріоритетних груп з ослабленим імунітетом слід вакцинувати після додаткових консультацій.

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ВІЛ-інфіковані схильні до вищого ризику важкого захворювання COVID-19. Таким реципієнтам треба надати інформацію та консультації.

Ті, хто перехворів на COVID-19 у минулому, теж повинні пройти вакцинацію. За бажанням її можна відкласти на термін до шести місяців з моменту першого зараження.

Також вакцинувати можна жінок, які годують грудьми (якщо вони працівниці сфери охорони здоров'я). Припиняти грудне вигодовування після вакцинації не рекомендується.

Використання вакцини Moderna поки не рекомендується вагітним жінкам. Однак якщо вони працюють в сфері медицини, то вакцинація можлива.

Люди з важкою алергією на якийсь компонент вакцини не повинні приймати її.

Крім того, незважаючи на рекомендації вакцинувати людей похилого віку, потрібно окремо оцінювати випадки, коли очікувана тривалість життя не перевищує трьох місяців.

Вакцину не можна вводити особам молодше 18 років до отримання результатів подальших досліджень.

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Рекомендується використовувати вакцину Moderna за схемою з двох доз (100 мкг, 0,5 мл кожна) з інтервалом 28 днів. За необхідності інтервал між прийомами може бути збільшений до 42 днів.

Рекомендується дотримуватися повного графіка. Для обох доз слід використовувати один і той самий продукт.

Хоча ця вакцина ще не затверджена ВООЗ для включення до Списку застосування в надзвичайних ситуаціях, вона пройшла перевірку Європейським медичним агентством (EMA) і, отже, відповідає критеріям ВООЗ.

Рекомендується спостерігати за всіма вакцинованими не менше 15 хвилин після щеплення. Тим, у кого відразу проявляється алергія на першу дозу, не варто отримувати другу.

Доведено, що вакцина Moderna ефективна приблизно на 92% в плані захисту від COVID-19, починаючи з 14 днів після першої дози.

На підставі наявних даних відомі мутації не знижують ефективність вакцини Moderna.

ВООЗ не знає, чи здатна вакцина захистити від передачі COVID-19. Імунітет зберігається кілька місяців, але повна тривалість поки не відома. Ці важливі питання вивчаються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в США прибиральник випадково знищив майже 2 000 доз вакцини Moderna.

А в Каліфорнії через алергію хотіли призупинити використання цієї вакцини.