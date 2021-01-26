ВООЗ рекомендувала до використання вакцину Moderna від COVID-19 і назвала винятки
Стратегічна консультативна група експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я опублікувала тимчасові рекомендації щодо використання вакцини від COVID американської компанії Moderna. Згідно з цими рекомендаціями, вакцинувати потрібно людей старше 18 років.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться в релізі на сайті ВООЗ.
Як і у випадку з усіма вакцинами від COVID в першу чергу її повинні отримати медики, які схильні до високого ризику зараження, а також люди похилого віку.
У міру появи більшої кількості вакцин потрібно вакцинувати додаткові пріоритетні групи.
Вакцина безпечна й ефективна для людей з хронічними захворюваннями, такими як гіпертонія, діабет, астма, хвороби легенів, печінки або нирок. Людей із пріоритетних груп з ослабленим імунітетом слід вакцинувати після додаткових консультацій.
ВІЛ-інфіковані схильні до вищого ризику важкого захворювання COVID-19. Таким реципієнтам треба надати інформацію та консультації.
Ті, хто перехворів на COVID-19 у минулому, теж повинні пройти вакцинацію. За бажанням її можна відкласти на термін до шести місяців з моменту першого зараження.
Також вакцинувати можна жінок, які годують грудьми (якщо вони працівниці сфери охорони здоров'я). Припиняти грудне вигодовування після вакцинації не рекомендується.
Використання вакцини Moderna поки не рекомендується вагітним жінкам. Однак якщо вони працюють в сфері медицини, то вакцинація можлива.
Люди з важкою алергією на якийсь компонент вакцини не повинні приймати її.
Крім того, незважаючи на рекомендації вакцинувати людей похилого віку, потрібно окремо оцінювати випадки, коли очікувана тривалість життя не перевищує трьох місяців.
Вакцину не можна вводити особам молодше 18 років до отримання результатів подальших досліджень.
Рекомендується використовувати вакцину Moderna за схемою з двох доз (100 мкг, 0,5 мл кожна) з інтервалом 28 днів. За необхідності інтервал між прийомами може бути збільшений до 42 днів.
Рекомендується дотримуватися повного графіка. Для обох доз слід використовувати один і той самий продукт.
Хоча ця вакцина ще не затверджена ВООЗ для включення до Списку застосування в надзвичайних ситуаціях, вона пройшла перевірку Європейським медичним агентством (EMA) і, отже, відповідає критеріям ВООЗ.
Рекомендується спостерігати за всіма вакцинованими не менше 15 хвилин після щеплення. Тим, у кого відразу проявляється алергія на першу дозу, не варто отримувати другу.
Доведено, що вакцина Moderna ефективна приблизно на 92% в плані захисту від COVID-19, починаючи з 14 днів після першої дози.
На підставі наявних даних відомі мутації не знижують ефективність вакцини Moderna.
ВООЗ не знає, чи здатна вакцина захистити від передачі COVID-19. Імунітет зберігається кілька місяців, але повна тривалість поки не відома. Ці важливі питання вивчаються.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в США прибиральник випадково знищив майже 2 000 доз вакцини Moderna.
А в Каліфорнії через алергію хотіли призупинити використання цієї вакцини.
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Эти важные вопросы будут изучаться на слабоумных в намордниках.
Ковидобараны, неужели вы действительно готовы рисковать своим здоровьем, ширяясь каким-то шмурдяком, заради эфимерных нескольких месяцев иммунитета? Ведь проблема не столько в возможных аллергических реакциях организма, сколько в том, какие последствия могут постигнуть вас в будущем после применения этих "вакцин". Задумайтесь. Особенно учитывая то, что многие из вас уже могли переболеть ковидом бессимптомно и, соответственно, приобрести необходимый иммунитет
😁
Это лишнее доказательство того, что дело вовсе не в профилактике лечения ковида. Этим тварям нужно обколоть своим шмурдяком всё население пороговно!
Значить, ковідних треба рятувати в першу чергу (відкладаючи операції, наприклад), а як вакцинка - то хай інші люди дохнуть, так ?
ну и еще дает поводы визжать таким как ты нарушении прав и ограничениях
Ото вас несе.
"Святий та Божий".
Не надірвіться.
Бай.
Вчера новую в карман положил ...
😁
Да и грязная вся .
Коли дефіцит їх був..цирк та мавпи на дроті..
Коли в Китай їх вивезли..
😁
Не збраюсь!!
😁
даавно це було , але діє!
😁
На початку пандемії японські вчені прийшли до приголомшуванного висновку-хто курить, вірус не працює...🤔
Беременных медиков не жалко?
Второй механизм - оболочка клетки целенаправленно захватывает определенные виды веществ, к примеру глюкозу или белки-иммуноглобулины, которые в организме отвечают за иммунитет. Аналогично первому случаю они могут передать полученное дальше, ведь в человеческом организме далеко не всё пронизано капиллярами, а кормить питательными веществами надо всех. Таким механизмом как раз передается иммунитет от матери к ребенку. И таким же образом передаются ферменты и гормоны.
Но даже молекулы иммуноглобулинов имеют сравнительно небольшой молекулярный вес, от примерно 150 до 950. Вирус же в таких масштабах просто огромен, одна только РНК вируса имеет молекулярный вес в сотни тысяч, а ведь молекулы РНК вируса вне клеток ещё и покрыты довольно прочным и толстым защитным слоем, которые оберегают молекулу РНК от повреждения. Но тем не менее вирусы зачастую проходят этот барьер.
Как? Да очень просто, они просто поражают человеческие клетки, слой за слоем, заставляя их продуцировать всё новые и новые копии, пока очередная копия вируса не попадет уже в кровоток плода. Но для этого вирус должен уметь поражать клетки эпителия. Вот какой-нибудь вирус ветрянки или краснухи с этим запросто справляется, а, к примеру, вирус гриппа с такой задачей справляется очень плохо, и когда гриппует мать, плод вполне может себя прекрасно чувствовать. Ну разве что ему жарко, поскольку высокая температура будет не только у матери, у плода нет собственного персонального холодильника.
Интересное свойство вакцины.
Сахраніть здовьє чтоб
Занімайтєсь люді обтиранієм!!©
Энергичней разоблачайте неправильный вирус и ядовитую вакцину!
Может тогда и мне достанется!
Успехов в барьбе с прививками!
Далой Доктора Смерть!
https://www.youtube.com/watch?v=oqjFb28EFiM&ab_channel=OlesyaWinkler
Словом, жрите, что дают и радуйтесь, а галочка о "вакцинации" будет поставлена, которая, далеко не факт, будет признана Евросоюзом и другими приличными странами.
73%, думаю, вполне удовлетворены собственной тупостью.
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ВОЗ не знает, способна ли вакцина защитить от передачи COVID-19. Иммунитет сохраняется несколько месяцев, но полная продолжительность пока не известна. Эти важные вопросы изучаются. Источник: https://censor.net/ru/n3244153
Може, я щось не розумію, то прошу розумніших за мене розтлумачити мені смисл наведених цитат.
Якщо вакцинка ЗАХИЩАЄ, то про яку ПЕРЕДАЧУ (відповідно, зараження інших) йдеться ???
Для того, щоб ПЕРЕДАВАТИ вірус, то треба ним заразитися. То од чого ж "захищає" калабушка ?
І так, вкотре привіт тим, хто обізвав і обзиває тих, хто не бажає щеплюватися цією "панацеєю", про яку купу всього невідомо, заразою, закликає їх бити і ізолювати. А себе возомнив - намісником Бога на Землі і вершителем чужих доль.
Слова - вони такі: вертаються.