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ВООЗ рекомендувала до використання вакцину Moderna від COVID-19 і назвала винятки

ВООЗ рекомендувала до використання вакцину Moderna від COVID-19 і назвала винятки

Стратегічна консультативна група експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я опублікувала тимчасові рекомендації щодо використання вакцини від COVID американської компанії Moderna. Згідно з цими рекомендаціями, вакцинувати потрібно людей старше 18 років.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться в релізі на сайті ВООЗ.

Як і у випадку з усіма вакцинами від COVID в першу чергу її повинні отримати медики, які схильні до високого ризику зараження, а також люди похилого віку.

У міру появи більшої кількості вакцин потрібно вакцинувати додаткові пріоритетні групи.

Вакцина безпечна й ефективна для людей з хронічними захворюваннями, такими як гіпертонія, діабет, астма, хвороби легенів, печінки або нирок. Людей із пріоритетних груп з ослабленим імунітетом слід вакцинувати після додаткових консультацій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доказів того, що вакцинація знижує ризик передачі COVID-19, поки що немає, - ВООЗ

ВІЛ-інфіковані схильні до вищого ризику важкого захворювання COVID-19. Таким реципієнтам треба надати інформацію та консультації.

Ті, хто перехворів на COVID-19 у минулому, теж повинні пройти вакцинацію. За бажанням її можна відкласти на термін до шести місяців з моменту першого зараження.

Також вакцинувати можна жінок, які годують грудьми (якщо вони працівниці сфери охорони здоров'я). Припиняти грудне вигодовування після вакцинації не рекомендується.

Використання вакцини Moderna поки не рекомендується вагітним жінкам. Однак якщо вони працюють в сфері медицини, то вакцинація можлива.

Люди з важкою алергією на якийсь компонент вакцини не повинні приймати її.

Крім того, незважаючи на рекомендації вакцинувати людей похилого віку, потрібно окремо оцінювати випадки, коли очікувана тривалість життя не перевищує трьох місяців.

Вакцину не можна вводити особам молодше 18 років до отримання результатів подальших досліджень.

Дивіться: До 1 лютого Україна очікує рішення COVAX щодо включення в розподіл вакцин, - Шмигаль. ВIДЕО

Рекомендується використовувати вакцину Moderna за схемою з двох доз (100 мкг, 0,5 мл кожна) з інтервалом 28 днів. За необхідності інтервал між прийомами може бути збільшений до 42 днів.

Рекомендується дотримуватися повного графіка. Для обох доз слід використовувати один і той самий продукт.

Хоча ця вакцина ще не затверджена ВООЗ для включення до Списку застосування в надзвичайних ситуаціях, вона пройшла перевірку Європейським медичним агентством (EMA) і, отже, відповідає критеріям ВООЗ.

Рекомендується спостерігати за всіма вакцинованими не менше 15 хвилин після щеплення. Тим, у кого відразу проявляється алергія на першу дозу, не варто отримувати другу.

Доведено, що вакцина Moderna ефективна приблизно на 92% в плані захисту від COVID-19, починаючи з 14 днів після першої дози.

На підставі наявних даних відомі мутації не знижують ефективність вакцини Moderna.

ВООЗ не знає, чи здатна вакцина захистити від передачі COVID-19. Імунітет зберігається кілька місяців, але повна тривалість поки не відома. Ці важливі питання вивчаються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в США прибиральник випадково знищив майже 2 000 доз вакцини Moderna.

А в Каліфорнії через алергію хотіли призупинити використання цієї вакцини.

Автор: 

вакцина (4418) ВООЗ (770) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+7
ВОЗ не знает, способна ли вакцина защитить от передачи COVID-19. Иммунитет сохраняется несколько месяцев, но полная продолжительность пока не известна. Эти важные вопросы изучаются.Источник: https://censor.net/ru/n3244153

Эти важные вопросы будут изучаться на слабоумных в намордниках.
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26.01.2021 15:23
+6
Мне особенно понравилась фраза про "несколько месяцев".
Ковидобараны, неужели вы действительно готовы рисковать своим здоровьем, ширяясь каким-то шмурдяком, заради эфимерных нескольких месяцев иммунитета? Ведь проблема не столько в возможных аллергических реакциях организма, сколько в том, какие последствия могут постигнуть вас в будущем после применения этих "вакцин". Задумайтесь. Особенно учитывая то, что многие из вас уже могли переболеть ковидом бессимптомно и, соответственно, приобрести необходимый иммунитет
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26.01.2021 15:44
+5
"кто переболел COVID-19 в прошлом, тоже должны пройти вакцинацию" - вот собственно и вся суть - вы все нам должны.
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26.01.2021 15:24
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ВОЗ не знает, способна ли вакцина защитить от передачи COVID-19. Иммунитет сохраняется несколько месяцев, но полная продолжительность пока не известна. Эти важные вопросы изучаются.Источник: https://censor.net/ru/n3244153

Эти важные вопросы будут изучаться на слабоумных в намордниках.
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26.01.2021 15:23 Відповісти
То есть колят хренью и ничего пока не занют, а люди погибают от укольчиков и инвалидизируются пачками.
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26.01.2021 15:28 Відповісти
Мне особенно понравилась фраза про "несколько месяцев".
Ковидобараны, неужели вы действительно готовы рисковать своим здоровьем, ширяясь каким-то шмурдяком, заради эфимерных нескольких месяцев иммунитета? Ведь проблема не столько в возможных аллергических реакциях организма, сколько в том, какие последствия могут постигнуть вас в будущем после применения этих "вакцин". Задумайтесь. Особенно учитывая то, что многие из вас уже могли переболеть ковидом бессимптомно и, соответственно, приобрести необходимый иммунитет
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26.01.2021 15:44 Відповісти
Не зрозуміло що таке ... эффективна примерно на 92%... Які критерії ефективності? Яким чином це все встановили? Корисної інформації НУЛЬ. Як можна довіряти таким вакцинам???
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26.01.2021 15:23 Відповісти
Таким вакцинам доверяют только самоубийцы.
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26.01.2021 15:29 Відповісти
Золотий лярд людства..
😁
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26.01.2021 15:33 Відповісти
Если есть слово "примерно", то все что идет после него, любые проценты можно уже смело опускать и не обращать внимания.
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26.01.2021 16:06 Відповісти
Це значить, що з всіх хто брав участь у тестуванні, 92 відсоткам вона допомогла. Тобто якби у тестуванні приймало участь100 осіб, то 92 вона би допомогла, а 8 - ні. І інформації вистачає, просто пан не там ії шукає
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26.01.2021 18:40 Відповісти
Допомогла чим? Грошима, житлом, порадами? Якщо людина не хворіє, то як визначити, що вакцина допомогла чи ні?
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26.01.2021 18:45 Відповісти
"кто переболел COVID-19 в прошлом, тоже должны пройти вакцинацию" - вот собственно и вся суть - вы все нам должны.
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26.01.2021 15:24 Відповісти
Да им наплевать кто и что. Им главное ввести эту мерзкую гадость каждому и похоронить часть ненужного им населения, а кто выживет чипировать и сделать из них биороботов.
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26.01.2021 15:32 Відповісти
А смысл ее проходить тем кто уже переболел? Не ну если смысл состоит в том, чтобы купить эту вакцину, то тогда вопросов нет.
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26.01.2021 15:56 Відповісти
Вот как раз с этим моментом я в корне не согласен. Если я уже имею иммунитет, накой ляд мне ваша вакцина?

Это лишнее доказательство того, что дело вовсе не в профилактике лечения ковида. Этим тварям нужно обколоть своим шмурдяком всё население пороговно!
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26.01.2021 15:56 Відповісти
Этим тварям нужно ее закупить и попилить бабосы. Что будет потом с этой вакциной их мало заботит. ИМХО.
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26.01.2021 16:04 Відповісти
Кацапчег, тролити будеш в іншому місці. Ok?
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26.01.2021 16:12 Відповісти
Та невже? А що я не так написав? Ви хочете мене переконати, що наших можновладців дуже турбує здоровʼя людей?
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26.01.2021 16:16 Відповісти
Вперше бачу троля-пісатєля який не вміє читати. Нуж бо спробуй перечитати мій попередній пост ще раз
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26.01.2021 16:22 Відповісти
Який з попередніх?
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26.01.2021 16:36 Відповісти
Читай всі
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26.01.2021 16:40 Відповісти
Дякую, бажання немає.
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26.01.2021 16:41 Відповісти
Це вже мене не цікавить..
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26.01.2021 16:58 Відповісти
От этой вакцины Модерна уже ни один десяток людей скопытились, теперь нам предлагают. Вакцинация - это смерть. Не даром на эмблеме ВОЗ и медицины змея. Что такое змея всем понятно, я думаю, и это далеко не из-за змеиного яда, которым лечат радикулит. Кто так думает, что из-за радикулита нарисовали такую эмблему всей медицины тот явно с головой не дружит.
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26.01.2021 15:26 Відповісти
Змія з рюмкою..😁
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26.01.2021 15:35 Відповісти
та что ты мелочишься? какой там не один десяток? там уже на тысячи счет пошел
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26.01.2021 15:36 Відповісти
Я понимаю ваш сарказм, но счет в любом случае пойдет на тысячи при массовой вакцинации. Всегда есть в популяции людей определенный процент особей с острой аллергической реакцией на чужеродные белки. А любая вакцина - это белок. Таким людям вообще никаких вакцин колоть нельзя. По хорошему перед подобной массовой вакцинацией надо каждому делать пробу на аллергическую реакцию, и только если её нет, тогда колоть. Но это лишние трудозатраты и нагрузка на медиков, а, я так понимаю, все нынешние меры и предпринимаются только для того, чтобы снизить нагрузку на здравоохранение. Или вы серьезно думаете, что это о вашем здоровье заботятся? Если на весах стоит "миллион погибших от вируса" и "десять тысяч погибших от вакцины" ни один чиновник от ВООЗ не станет раздумывать над выбором.
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26.01.2021 15:59 Відповісти
вот когда пойдет - тогда и говорить будет о чем. а сейчас это пустые слова.
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26.01.2021 16:13 Відповісти
А як же "турбота" про людей, про яку вереск стоїть уже цілий рік ? І всі заборони та обмеження прав людей підпорядковані цій "турботі" ?

Значить, ковідних треба рятувати в першу чергу (відкладаючи операції, наприклад), а як вакцинка - то хай інші люди дохнуть, так ?
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26.01.2021 21:11 Відповісти
ургентные операции никто не откладывал. а визг стоит как раз от "ущемленных в правах" недалеких.
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26.01.2021 21:54 Відповісти
Ага, і породіллі не народжували під дверима лікарні, і люди не вмирали від ненадання допомоги.
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27.01.2021 01:06 Відповісти
в семье не без урода, карантин и "корона" тут не при чем. ублюдок всегда будет ублюдком, дурак - дураком. иногда внешние факторы, вроде карантина, заставляют таких проявить свою сущность в полной мере, то дно, которое в обычных условиях тщательно скрыто.
ну и еще дает поводы визжать таким как ты нарушении прав и ограничениях
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27.01.2021 09:45 Відповісти
Господи ...
Ото вас несе.
"Святий та Божий".
Не надірвіться.
Бай.
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27.01.2021 20:27 Відповісти
ага, бывай. пожелал бы и тебе не хворать, но тут явно уже сильно поздно с таким пожеланием.
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27.01.2021 21:48 Відповісти
Вообще-то как раз нам никто никаких вакцин и не предлагает. Кроме кацапов, но той бурдой даже животных опасно колоть. Так что о чем тут хайп, у нас нет никакого выбора "колоться или не колоться". Разве что асфальтом
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26.01.2021 15:50 Відповісти
Ну в данной ситуации это может даже и к лучшему, что не предлагают. Если логически рассудить, то в марте уже год будет как идет пандемия. Я далек от мысли о том, что за это время мы не заражались этим вирусом. Возможно уже не единожды. В большинстве своем мы уже им переболели в той или иной степени. А ти вакцины (акцентирую - АБСОЛЮТНО ВСЕ) толком не прошли положенных испытаний. И их воздействие на организм человека до конца не исследовано. Равно как и степень защиты от вируса, которую они могут дать. Так что лично я покуда погожу что либо из предлагаемого в себя колоть.
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26.01.2021 16:01 Відповісти
Я тоже думаю, что у нас уже близок порог по созданию естественного коллективного иммунитета. Только по ощущениям реально надо мерить от августа прошлого года. Этот наш дурацкий "карантин" весной прошлого года с Санжарами и паникой, когда на самом деле в стране болели единицы - был тупой профанацией и именно тогда можно было на всё забить. А вот массово, поголовно, болеть начали осенью, среди наших клиентов в сентябре-октябре ковид выкашивал целые компании. Вот реально, звонишь к ним, а они "а у нас все болеют, никого нет на работе". И вот тогда надо было карантинить как весной, но у нас были выборы, как можно? В результате в этот год мы вошли с массово переболевшим населением. Плохо только то, что непонятно, как существующий иммунитет будет реагировать на новые штаммы вируса. Если так же, как и на новые штаммы гриппа - то есть никак, то дело плохо.
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26.01.2021 16:12 Відповісти
Ну у меня с подобными ковиду симптомами супругу перекачало в конце февраля прошлого года. Нас с сыном вроде как покуда пронесло.
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26.01.2021 16:20 Відповісти
В феврале прошлого года, как меня уверяет сын одной моей подруги, вирусолог с не одной сотней научных публикаций, у нас была вспышка другого коронавируса - MERS, только у нас в стране нет ни одной лаборатории, кроме научных, которые его могут диагностировать. По крайней мере их лаборатория находила коронавирус в образцах с осени 2019-го года, но у них не было методик по достоверному определению конкретного вида вируса. Кстати, он утверждает, что вот эти наши "ПЛР-тесты", которые массовые, никак не в состоянии отличить MERS-CoV от COVID-19, для тестов они выглядят одинаково. Так что вполне может быть, что сейчас нас вообще две эпидемии, вместо одной. А у MERS-CoV, кстати, гораздо выше летальность, на уровне 15-20%, но существенно ниже заразность.
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26.01.2021 16:33 Відповісти
Ну я судить не могу. Я не то что не вирусолог - я вообще к медицине отношения никакого не имею. Знаю что супругу недели три качало с этой заразой. А что это было - хз. Лечилась как от обычного ОРВИ. Ну и конечно же практически сразу антибиотики начал ей колоть. Вроде как обошлось.
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26.01.2021 16:40 Відповісти
Этот мужик, кстати, оказался не нужен Украине. Зато его с большим удовольствием приняли на работу в Германии, дали хоть и не самый высокий по тамошним меркам оклад, зато оплачивают аренду дома в пригороде и расходы на бензин на работу/ с работы. И он просто писяет кипятком от оборудования, которое ему теперь доступно.
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26.01.2021 16:44 Відповісти
У меня первая масочка износилась .
Вчера новую в карман положил ...
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26.01.2021 15:29 Відповісти
Попрати з милом _вєрноє дєло!!
😁
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26.01.2021 15:31 Відповісти
Резиночка оборвалась ...
Да и грязная вся .
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26.01.2021 15:34 Відповісти
😁
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26.01.2021 15:36 Відповісти
Прав з милом і резиночку підшивав...😳
Коли дефіцит їх був..цирк та мавпи на дроті..
Коли в Китай їх вивезли..
😁
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26.01.2021 16:06 Відповісти
Главно первую не вьінимать - вдрух новая потеряеццо.
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26.01.2021 15:38 Відповісти
Самі і "вакцнуєтеся" !!
Не збраюсь!!
😁
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26.01.2021 15:30 Відповісти
Они убийцы, но не самоубийцы, поэтому сами отказываются от укольчика.
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26.01.2021 15:33 Відповісти
Мене вже стільки накололи-нічо не бере зазарази... 😁
даавно це було , але діє!
😁
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26.01.2021 15:40 Відповісти
Крапля нікотну вбиває коняку..
На початку пандемії японські вчені прийшли до приголомшуванного висновку-хто курить, вірус не працює...🤔
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26.01.2021 15:49 Відповісти
не рекомендуется беременным женщинам. Однако если они работают в сфере медицины, то вакцинация возможна
Беременных медиков не жалко?
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26.01.2021 15:50 Відповісти
Скорее всего посыл такой - "если что случится, на работе коллеги спасут".
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26.01.2021 15:51 Відповісти
А то что плод может калекой оказаться или вообще не выжить то такое. Не важно.
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26.01.2021 16:03 Відповісти
Плод в организме матери обычно хорошо защищен от подобных казусов. Плоду страшна асфиксия от анафилактического шока, но как раз это медики умеют предотвращать неплохо, главное быть недалеко от больницы.
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26.01.2021 16:17 Відповісти
Я не медик, мне тяжело судить, но любопытно как защищен плод от заражения матери или действия вакцин, если у них одна кровеносная система.
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26.01.2021 16:22 Відповісти
Здрасте. Я не медик, но даже школьников на уроках биологии учат про то, что кровеносная система плода и матери никак не пересекаются. В плаценте проходит обмен веществ, подобно как он проходит в легких и печени. Как железобетонный аргумент "против" - а как тогда иначе у матери и ребенка может разная группа крови и даже резус-фактор? У моих детей как раз так и было.
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26.01.2021 16:38 Відповісти
Ну может Вы и правы. Может я в школе скурил учебник биологии. Только вот как не менее железобетонный аргумент "за" - почему тогда на многих лекарствах противопоказания беременным. Вон даже для этой вакцины. Правда тут указали, если беременная не медик. А если медик то можно колоть. ХЗ. Как на меня то все это как-то странно выглядит.
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26.01.2021 16:45 Відповісти
Ваш оппонент в корне неправ. Вообще то неплохо было бы учить физиологию-анатомию хотя бы в рамках школьного курса.
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26.01.2021 16:47 Відповісти
Да.
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26.01.2021 17:04 Відповісти
Противопоказания беременным возникают потому, что гематоплацентарный барьер обычно вполне проницаем для небольших молекул. А широкораспространенные лекарства - это обычно достаточно простые, доступные для прямого химического синтеза молекулы. И что плохо, лекарства обладают разной скоростью накопления и выведения из разных тканей. Что создает риск того, что в тканях плода они будут накапливаться сильнее. Но вот уже вакцины обычно представляют собой либо ослабленные возбудители инфекции, либо специфические белки, по которым, как по маркерам уже и будет работать иммунная система, т.е. огромные по клеточным меркам объекты.
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26.01.2021 17:00 Відповісти
Так вроде же вирус меньше клетки. И возможно ли его считать огромным объектом.
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26.01.2021 17:18 Відповісти
Cмотри. Это сильное упрощение, но для тутошней тусовки пойдет. Плацента пронизана множеством мелких капилляров, с одной и с другой стороны, со стороны матери и стороны плода. Во множестве мест кровоток разделяет ну может с десяток клеток эпителия. Важно понимать, что и эти клетки не являются абсолютно непроницаемыми, и между ними есть крохотные промежутки, размером в десяток молекул. Такое себе молекулярное сито. Первый механизм, самый массовый, клетки втягивают в себя абсолютно всё, что проходит через её липидную оболочку. Кислород в растворенном виде, соли, собственно саму воду, заодно, к примеру, алкоголь. Поскольку оно всё в таком количестве конкретно этой клетке не нужно, а клетки эпителия вообще очень экономно живут, то большая часть того, что в неё попало, выделяется назад за пределы клетки, да вот только уже во все стороны, и часть передается соседней клетке, а та - ещё соседней и вот уже какой-нибудь аспирин попал в кровоток плода. Поскольку, как я уже говорил, молекула ацетилсалициловой кислоты - это сравнительно простая и небольшая молекула. Это один механизм.
Второй механизм - оболочка клетки целенаправленно захватывает определенные виды веществ, к примеру глюкозу или белки-иммуноглобулины, которые в организме отвечают за иммунитет. Аналогично первому случаю они могут передать полученное дальше, ведь в человеческом организме далеко не всё пронизано капиллярами, а кормить питательными веществами надо всех. Таким механизмом как раз передается иммунитет от матери к ребенку. И таким же образом передаются ферменты и гормоны.
Но даже молекулы иммуноглобулинов имеют сравнительно небольшой молекулярный вес, от примерно 150 до 950. Вирус же в таких масштабах просто огромен, одна только РНК вируса имеет молекулярный вес в сотни тысяч, а ведь молекулы РНК вируса вне клеток ещё и покрыты довольно прочным и толстым защитным слоем, которые оберегают молекулу РНК от повреждения. Но тем не менее вирусы зачастую проходят этот барьер.
Как? Да очень просто, они просто поражают человеческие клетки, слой за слоем, заставляя их продуцировать всё новые и новые копии, пока очередная копия вируса не попадет уже в кровоток плода. Но для этого вирус должен уметь поражать клетки эпителия. Вот какой-нибудь вирус ветрянки или краснухи с этим запросто справляется, а, к примеру, вирус гриппа с такой задачей справляется очень плохо, и когда гриппует мать, плод вполне может себя прекрасно чувствовать. Ну разве что ему жарко, поскольку высокая температура будет не только у матери, у плода нет собственного персонального холодильника.
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27.01.2021 00:23 Відповісти
Вы в корне не правы но формат не позволяет выкатить пару страниц из учебников. Прочитаете как антитела матери защищают плод и ребенка первые 6 месяцев жизни.
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26.01.2021 16:45 Відповісти
А при чем тут антитела ? Антитела, как любое другое химическое соединение, вполне в состоянии проходить через гематоплацентарный барьер. И вирусы его тоже могут проходить. Но могут и не пройти.
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26.01.2021 16:51 Відповісти
капец....система освиты наша.....шо вы пишите?
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26.01.2021 16:54 Відповісти
С удовольствием послушаю лекцию про то, как устроен https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0 гематоплацентарный барьер от истинного специалиста в этом вопросе.
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26.01.2021 17:03 Відповісти
"Использование вакцины Moderna пока не рекомендуется беременным женщинам. Однако если они работают в сфере медицины, то вакцинация возможна."
Интересное свойство вакцины.
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26.01.2021 16:07 Відповісти
Єслі хілий-сразу в гроб...©
Сахраніть здовьє чтоб
Занімайтєсь люді обтиранієм!!©
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26.01.2021 16:09 Відповісти
Яростней, идиоты!
Энергичней разоблачайте неправильный вирус и ядовитую вакцину!
Может тогда и мне достанется!
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26.01.2021 16:19 Відповісти
Та не сцы, достанется и тебе и не одна доза и разных производителей. Обколешься до усрачки.
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26.01.2021 16:43 Відповісти
Главное, чтобы тибе не досталось. Ради этого готов два раза уколоться!
Успехов в барьбе с прививками!
Далой Доктора Смерть!
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26.01.2021 17:01 Відповісти
Я считаю что ты все равно от Ковида умрешь.
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26.01.2021 17:03 Відповісти
Мелочь в своём кармане считай.
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26.01.2021 17:37 Відповісти
Вакцинация в США, новые побочные эффекты от Pfizer и Moderna и надежды на Johnson&Johnson.
https://www.youtube.com/watch?v=oqjFb28EFiM&ab_channel=OlesyaWinkler
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26.01.2021 16:25 Відповісти
побочные эффекты есть в любом лекарстве
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26.01.2021 17:20 Відповісти
Одним словом - несите побыстрее бабки и побольше.
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26.01.2021 16:26 Відповісти
Пустое. Никакая Moderna нам не грозит, у нас китайский коррупционный Свиновак на подходе. Без альтернативы. Миллионы доз. Богатырёвская прокладка покупает её у китайцев за 5 долларов за дозу, а бюджет у этой прокладки - за 19 долларов. Чувствуете разницу, и догадываетесь в чей карман она пойдёт?
Словом, жрите, что дают и радуйтесь, а галочка о "вакцинации" будет поставлена, которая, далеко не факт, будет признана Евросоюзом и другими приличными странами.
73%, думаю, вполне удовлетворены собственной тупостью.
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26.01.2021 17:13 Відповісти
И да, добавлю - "тупее антипрививочников только плоскоземельщики". Это уже не о вирусах, это о недоразвитости головного мозга.
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26.01.2021 17:15 Відповісти
а вот при коцапской вакцине и её китайских аналогов человек писал - температура выше 39, пульс высокий - то есть ответ организма по полной (кроме того что нет токсинов от вируса), больной организм или сердечко могут не выдержать
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26.01.2021 17:19 Відповісти
есть вакцины которые вызывают ответ организма как и вирус, но для организма это все равно шок. а если как написано модерну можно колоть людям с хроническими заболеваниями - это другой уровень
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26.01.2021 17:27 Відповісти
Доказано, что вакцина Moderna эффективна примерно на 92% в плане защиты от COVID-19, начиная с 14 дней после первой дозы.
...

ВОЗ не знает, способна ли вакцина защитить от передачи COVID-19. Иммунитет сохраняется несколько месяцев, но полная продолжительность пока не известна. Эти важные вопросы изучаются. Источник: https://censor.net/ru/n3244153

Може, я щось не розумію, то прошу розумніших за мене розтлумачити мені смисл наведених цитат.
Якщо вакцинка ЗАХИЩАЄ, то про яку ПЕРЕДАЧУ (відповідно, зараження інших) йдеться ???
Для того, щоб ПЕРЕДАВАТИ вірус, то треба ним заразитися. То од чого ж "захищає" калабушка ?

І так, вкотре привіт тим, хто обізвав і обзиває тих, хто не бажає щеплюватися цією "панацеєю", про яку купу всього невідомо, заразою, закликає їх бити і ізолювати. А себе возомнив - намісником Бога на Землі і вершителем чужих доль.

Слова - вони такі: вертаються.
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26.01.2021 21:07 Відповісти
 
 