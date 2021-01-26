Фінська поліція розслідує напад російського лижника Большунова на Кубку світу: йому загрожує кримінальна відповідальність

Російському лижнику Олександру Большунову загрожує тюремне ув'язнення після його скандального вчинку в чоловічій естафеті на етапі Кубка світу у фінському Лахті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив фінський юрист Оскар Ліндберг у коментарі "Матч ТВ".

За словами юриста, справу почала розслідувати фінська поліція. Місцеве законодавство визначає необов'язковий фізичний контакт після гонки як подію, що сталася поза спортивним заходом. Оскільки Большунов штовхнув свого суперника після фінішу, то така поведінка може бути розцінена як напад, а не як фізичний контакт під час гонки.

Крім того, перед фінішем Большунов розмахував своєю палицею так, що, можливо, намагався вдарити Мякі. Большунов міг навіть не влучити, не дотягтися до Мякі, однак відповідно до Розділу 5 Глави 21 Кримінального кодексу Фінляндії навіть спроба заподіяти кому-небудь тілесні ушкодження є у Фінляндії кримінальним злочином. Вдарити кого-небудь лижною палицею також буде рівносильно нападу з заподіянням шкоди здоров'ю легкого або середнього ступеня тяжкості, про що говорилося вище.

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Обидва злочини Большунова будуть розглядатися як один, бо вони були здійснені безпосередньо один за одним. Якщо Большунов буде засуджений за обидва злочини, то максимальна санкція для нього може скласти до двох років і восьми місяців позбавлення волі.

Як повідомлялося, росіянин Большунов був дискваліфікований за спробу збити з ніг фінського лижника після фінішу естафети на Кубку світу. Результат збірної РФ анульований.