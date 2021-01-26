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Фінська поліція розслідує напад російського лижника Большунова на Кубку світу: йому загрожує кримінальна відповідальність

Фінська поліція розслідує напад російського лижника Большунова на Кубку світу: йому загрожує кримінальна відповідальність

Російському лижнику Олександру Большунову загрожує тюремне ув'язнення після його скандального вчинку в чоловічій естафеті на етапі Кубка світу у фінському Лахті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив фінський юрист Оскар Ліндберг у коментарі "Матч ТВ".

За словами юриста, справу почала розслідувати фінська поліція. Місцеве законодавство визначає необов'язковий фізичний контакт після гонки як подію, що сталася поза спортивним заходом. Оскільки Большунов штовхнув свого суперника після фінішу, то така поведінка може бути розцінена як напад, а не як фізичний контакт під час гонки.

Крім того, перед фінішем Большунов розмахував своєю палицею так, що, можливо, намагався вдарити Мякі. Большунов міг навіть не влучити, не дотягтися до Мякі, однак відповідно до Розділу 5 Глави 21 Кримінального кодексу Фінляндії навіть спроба заподіяти кому-небудь тілесні ушкодження є у Фінляндії кримінальним злочином. Вдарити кого-небудь лижною палицею також буде рівносильно нападу з заподіянням шкоди здоров'ю легкого або середнього ступеня тяжкості, про що говорилося вище.

Також читайте: Батько російського лижника Большунова, дискваліфікованого за спробу збити суперника на Кубку світу: Потрібно підходити по-російськи і давати в морду

Обидва злочини Большунова будуть розглядатися як один, бо вони були здійснені безпосередньо один за одним. Якщо Большунов буде засуджений за обидва злочини, то максимальна санкція для нього може скласти до двох років і восьми місяців позбавлення волі.

Як повідомлялося, росіянин Большунов був дискваліфікований за спробу збити з ніг фінського лижника після фінішу естафети на Кубку світу. Результат збірної РФ анульований.

Автор: 

напад (1115) спорт (1611) Фінляндія (1290)


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Топ коментарі
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https://twitter.com/Dr_Mozgoprav_ 𝕯𝖗. 𝕸𝖔𝖟𝖌𝖔𝖕𝖗𝖆𝖛



Михаил Боярский назвал президента России Владимира Путина личностью номер один на Земле...
вот тебе подарок, чтобы ты им протёр своё скрипучее очко!

Фінська поліція розслідує напад російського лижника Большунова на Кубку світу: йому загрожує кримінальна відповідальність - Цензор.НЕТ 1255
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26.01.2021 15:47
+42
ай маладцы !!! ай маладцы! не давайте спуску этим бешеным тварям, даже в спорте не умеющим проигрывать и тем более радоваться успехам других...
с*ки рашки выродки !!!
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26.01.2021 15:38
+33
Финская полиция расследует нападение российского лыжника Большунова на Кубке мира: ему грозит уголовная ответственность - Цензор.НЕТ 7588
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26.01.2021 15:41
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Та посадите его на бутылку пару раз и отпустите...
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26.01.2021 15:34 Відповісти
На лыжу лучше.
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26.01.2021 15:45 Відповісти
На лижну палку, не будем садистами. Вона тоненька і має на одному кінці "прєдохранітель", не "утоне"!
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26.01.2021 19:36 Відповісти
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27.01.2021 18:35 Відповісти
рюзге от этого только кайфанет
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26.01.2021 16:13 Відповісти
Червонец лагерей, и на соловки, как завещал их вяликий сралин
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26.01.2021 16:17 Відповісти
Для рюська любые соревнования заграницей это не спорт. а "Мы трудную службу сегодня несем..."
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26.01.2021 17:19 Відповісти
ай маладцы !!! ай маладцы! не давайте спуску этим бешеным тварям, даже в спорте не умеющим проигрывать и тем более радоваться успехам других...
с*ки рашки выродки !!!
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26.01.2021 15:38 Відповісти
Финская полиция расследует нападение российского лыжника Большунова на Кубке мира: ему грозит уголовная ответственность - Цензор.НЕТ 1293
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26.01.2021 15:39 Відповісти
бедняк у него даже хокейного поля нет
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26.01.2021 16:23 Відповісти
https://www.dw.com/ru/u-video-fbk-o-dvorce-putina-bolee-60-mln-prosmotrov/a-56311616 На прилегающей к особняку территории расположены хоккейная площадка, церковь, оранжерея, чайный домик и тоннель с видом на море.
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26.01.2021 18:41 Відповісти
Есть. Посмотрите фильм Навального.Фінська поліція розслідує напад російського лижника Большунова на Кубку світу: йому загрожує кримінальна відповідальність - Цензор.НЕТ 7616
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26.01.2021 19:11 Відповісти
Может чувак просто хотел попасть в финскую тюрьму? Один фиг лучше чем на родине.
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26.01.2021 15:40 Відповісти
краще ніж на батьківщині на свободі ))))
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26.01.2021 15:53 Відповісти
Финская полиция расследует нападение российского лыжника Большунова на Кубке мира: ему грозит уголовная ответственность - Цензор.НЕТ 7588
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26.01.2021 15:41 Відповісти
молодцы финны, давайте нагибайте русню как в 1940 на линии Маннергейма ...)
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26.01.2021 15:41 Відповісти
Импотентный украинський нарид не в состоянии это сделать)
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26.01.2021 22:25 Відповісти
Когда будете ЭТО помещать к другим заключенным, сделайте прививку от бешенства. Кормить только сенной трухой и отрубями. Если мокша жрет мясо хотя бы раз в неделю, он становится очень агрессивным.
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26.01.2021 15:42 Відповісти
Пацан к успеху шёл, не получилось не подфартило! Кубка не наш...
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26.01.2021 15:43 Відповісти
Финская полиция расследует нападение российского лыжника Большунова на Кубке мира: ему грозит уголовная ответственность - Цензор.НЕТ 9707 недолго балалаечка плясала
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26.01.2021 15:43 Відповісти
100 лет назад академик Павлов выступал на конференции по вопросу Шариковых РАБссии...
тема конференции была "Дефекты рюсскага ума..." за 100 лет прогресса нет от слова совсем...
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26.01.2021 15:47 Відповісти
https://twitter.com/Dr_Mozgoprav_

https://twitter.com/Dr_Mozgoprav_ 𝕯𝖗. 𝕸𝖔𝖟𝖌𝖔𝖕𝖗𝖆𝖛



Михаил Боярский назвал президента России Владимира Путина личностью номер один на Земле...
вот тебе подарок, чтобы ты им протёр своё скрипучее очко!

Фінська поліція розслідує напад російського лижника Большунова на Кубку світу: йому загрожує кримінальна відповідальність - Цензор.НЕТ 1255
показати весь коментар
26.01.2021 15:47 Відповісти
Тысяча чертей, а ведь ершик работает.
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26.01.2021 15:53 Відповісти
Щас вдупленные яростью благородною, московские отморозки полезут освобождать Суоми - красавицу от буржуазных русофобов
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26.01.2021 15:49 Відповісти
Та йух с ним вы удерживаемых за поребриком людей освободите.
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26.01.2021 15:52 Відповісти
Хан Батый когда придумывал РАБссию и предположить не мог,что дремучие бородатые Лаптежники перегонят Омерику по тушонке Рузвельта и ножкам Буша и прочим немецким Мерседесам...
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26.01.2021 15:52 Відповісти
хоч подивиться на фінській зоні, як люди живуть
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26.01.2021 15:53 Відповісти
Посадите этого урода хотя бы на год, представляю сколько сероводородной вони и фейерверков будет на рф
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26.01.2021 15:54 Відповісти
мерзота кацапська..
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26.01.2021 15:55 Відповісти
Поздно спохватились. Он уже уехал.
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26.01.2021 15:56 Відповісти
Значит больше никуда и не поедет, чмошник
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26.01.2021 16:19 Відповісти
Нельзя его оставлять без Мильдонию,чувак с дуба треснет а вдруг вниз головой и станет умным...
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26.01.2021 15:56 Відповісти
ты пасматри какие эти фины нежные...)
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26.01.2021 15:58 Відповісти
ну не принято у них, когда какой-то урод бьёт человека лыжной палкой - дикари, одним словом
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26.01.2021 16:10 Відповісти
Кацабики пробили чергове дно... Які вони тільки всі огидні.
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26.01.2021 15:58 Відповісти
Теперь северному потоку точно конец
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26.01.2021 15:59 Відповісти
Байден достроит Северный поток,останется километр до сдачи и Байден закроет кормушку...,пиво без водки деньги на ветер..
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26.01.2021 16:02 Відповісти
Мужская эстафета явно не для ордынских тёлок.
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26.01.2021 16:07 Відповісти
Наркоман в ломке и убить может
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26.01.2021 16:59 Відповісти
дальше будут драки у тенисистов штангистов итд ето просто бонус для зрителей
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26.01.2021 16:10 Відповісти
драка штангистов - это весьма и весьма ...

Фінська поліція розслідує напад російського лижника Большунова на Кубку світу: йому загрожує кримінальна відповідальність - Цензор.НЕТ 9673
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26.01.2021 16:11 Відповісти
Ты вот что сынок, если на финише обходить начнут, не сдерживайся, палками соперников ху@рь! Та как, батя, меня ж посодют, результаты сборной аннулировать могут!
-Ничё ничё, ясно ж что на эмоциях, пусть спасибо скажут что не в морду...
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26.01.2021 16:12 Відповісти
Йому той фін ,швидше за все,спеціально на лижу наступив,збив біг і так обігнав, через те кацап і збісився.
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26.01.2021 16:49 Відповісти
Якщо фінни засудять, то рашинці будуть бігати тільки на родних просторах".
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26.01.2021 16:35 Відповісти
...а немца мог и убить)
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26.01.2021 16:36 Відповісти
И бритвочкой по глазам...
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26.01.2021 17:05 Відповісти
Взагалі пох на кацапа,але фіни вже перегинають ,застав дурня Богу молитися....
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26.01.2021 16:46 Відповісти
Хорошо в хоккее такого нет. Все бы сидели в тюрьмах. Ягр однажды даже убил одного.
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26.01.2021 16:52 Відповісти
"Местное законодательство определяет необязательный физический контакт после гонки как событие, которое произошло вне спортивного мероприятия."
Интересно, заканчивается ли спортивное мероприятие "хоккейный матч" по финальному свистку.
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27.01.2021 09:58 Відповісти
Кстати, там ещё одному винторогому можно пришить нападение. После падения, другой лаптестанец пихнул в спину стоявшего с лыжами фина. Но этоже спорт, что поделаешь. Мельдоний в жилах взыграл.
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26.01.2021 17:07 Відповісти
Ой, блін, як це важко... Дивіться гонку! Кацапленя всі перегони демонстративно пропускав наперед, себто "сідав на хвіст", а тут, на фініші, обломов. І: це не фін йому по "носкам" їздив, це він фіну задники товк. Вуаля! Воно і сказилося - надурити не вдалося, кацапська головна образа.
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26.01.2021 17:27 Відповісти
Розстріляти суку!
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26.01.2021 17:46 Відповісти
Если у полиции есть возможность привлечь большунова к ответу то пусть и действует.
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26.01.2021 19:22 Відповісти
У мене його дії викликали асоціацію із терористичим актом "в'їзд на авто в натовп". Я не бачу у той кучі палок, чи він там бив кого своєю, а ось що збив, видно добре.
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26.01.2021 19:41 Відповісти
Гадів не милують!!!
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26.01.2021 20:03 Відповісти
А що там папанька цього телепня (і решта москальні, яка =нєґадавала=) - ще не висловився ?

Не сказав, що і юриста треба =біть в морду= ???
Хороший прецедент.
А то бидло всіх сортів завжди думає, що йому все можна.
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26.01.2021 21:21 Відповісти
Конечно, на Героя России и долгую народную славу действия Большунова все же не потянули. Вот если бы он забил финна палкой насмерть, а еще лучше, пытал бы его, перед тем, как забить, тогда, конечно, он мог бы рассчитывать на такое же народное признание и любовь, как Юрий Буданов, убивший 18-летнюю чеченку Эльзу Кунгаеву, или Вадим Погодин - убийца 16-летнего украинца Степана Чубенко. Финн, к слову, хотя и постарше, но довольно молод, так что у Большунова был шанс вписаться в тренд. Еще лучше было бы, если бы он, убив финна, завладел его серебряной медалью и скрылся с ней в России. В этом случае речь шла бы уже, вероятно, не только о народной любви, но и о правительственной награде. Но, увы, у Большунова не сложилось полноценного подвига во славу России - в этот раз. Хотя, возможно, главный его подвиг еще впереди. Все данные у российского спортсмена для этого есть. https://www.dsnews.ua/society/osobennosti-russkogo-nacionalnogo-sporta-27012021-413451
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26.01.2021 21:59 Відповісти
ну и как он и его ловить собираются??? раша его в жизни не выдаст.
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27.01.2021 01:02 Відповісти
 
 