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Новини Допомога Україні
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ЄС виділив Україні, Західним Балканам та Кавказу €28 млн на проєкти з виходу із кризи

ЄС виділив Україні, Західним Балканам та Кавказу €28 млн на проєкти з виходу із кризи

Європейська комісія затвердила свій початковий річний гуманітарний бюджет на 2021-й у розмірі 1,4 мільярда євро. Це на 60% більше, порівняно з торішньою сумою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Європейської комісії.

Зазначається, що в 2020 році з цією метою було виділено 900 млн євро. Збільшення пов'язане з тим, що глобальні гуманітарні потреби збільшуються.

Із зазначеної суми 28 млн євро піде на фінансування проєктів з подолання криз в Україні, на Західних Балканах і Кавказі.

Також читайте: Зеленський підписав указ про надання Хорватії гуманітарної допомоги у зв'язку із землетрусом

Крім України, Західних Балкан та Кавказу, Євросоюз виділить 505 млн євро Африці для підтримки постраждалих від кризи басейну озера Чад (Нігерія, Нігер, Камерун, Чад), від продовольчої кризи (Буркіна Фасо, Малі, Мавританія та Нігер) і вимушеним переселенцям у зв'язку зі збройними конфліктами у Південному Судані, Центральноафриканській Республіці та Африканському Розі (Сомалі та Ефіопії).

Ще 385 млн євро виділили на потреби Близького Сходу, Туреччини, Ємену. 180 млн євро - для вразливих верств населення в Азії і Латинській Америці (Венесуела і Колумбія). Решта 302 млн євро витратять на гуманітарні авіаперевезення ЄС і на непередбачені гуманітарні кризи.

Автор: 

Євросоюз (13300) гуманітарна допомога (987)


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Топ коментарі
+4
28 миллионов одной только Украине не хватит даже для входа в кризис!
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26.01.2021 15:46
+2
Они прям издеваются
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26.01.2021 15:48
+2
Давайте смотреть правде в глаза, ето взятка от ЕС для чиновников феодальных государств за *правильные* законы
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26.01.2021 15:48
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офшоры плесени нужно успеть предупредить о заходе бабла....
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26.01.2021 15:42 Відповісти
Как тупо , всю вашу помощь , зелемрази оприходуют в турборежиме по оффшорам
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26.01.2021 16:21 Відповісти
Кожному?
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26.01.2021 15:43 Відповісти
О, зеленский со своими мародерами опять прибарахлятся за счет лохов
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26.01.2021 15:44 Відповісти
28 миллионов одной только Украине не хватит даже для входа в кризис!
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26.01.2021 15:46 Відповісти
Они прям издеваются
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26.01.2021 15:48 Відповісти
Все равно что алкашам налить по стакану водки для выхода из запоя
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26.01.2021 15:46 Відповісти
Это НЕ по стакану ....это по 5 капель на нос получается
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26.01.2021 15:49 Відповісти
Давайте смотреть правде в глаза, ето взятка от ЕС для чиновников феодальных государств за *правильные* законы
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26.01.2021 15:48 Відповісти
Вони що, прикалуються? Та нам тільки на утримання Зеленського треба 40 млн евро в рік!
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26.01.2021 15:58 Відповісти
Кучмисты построят дорогу типа Днепр-Кривой рог в 10 полос...
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26.01.2021 16:06 Відповісти
Вот это подфартило зеленому стаду...этот подарок оно быстро разворует и по офшорам рассует..
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26.01.2021 16:09 Відповісти
Леонид Данилыч не вор,хоть и миллиардер за 2 каденции Зеля у него под Колпаком...
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26.01.2021 16:10 Відповісти
Чтобы слуги вышли из кризиса хватит. А стадо снова получит куй на воротник
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26.01.2021 22:29 Відповісти
 
 