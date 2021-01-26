ЄС виділив Україні, Західним Балканам та Кавказу €28 млн на проєкти з виходу із кризи

Європейська комісія затвердила свій початковий річний гуманітарний бюджет на 2021-й у розмірі 1,4 мільярда євро. Це на 60% більше, порівняно з торішньою сумою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Європейської комісії.

Зазначається, що в 2020 році з цією метою було виділено 900 млн євро. Збільшення пов'язане з тим, що глобальні гуманітарні потреби збільшуються.

Із зазначеної суми 28 млн євро піде на фінансування проєктів з подолання криз в Україні, на Західних Балканах і Кавказі.

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Крім України, Західних Балкан та Кавказу, Євросоюз виділить 505 млн євро Африці для підтримки постраждалих від кризи басейну озера Чад (Нігерія, Нігер, Камерун, Чад), від продовольчої кризи (Буркіна Фасо, Малі, Мавританія та Нігер) і вимушеним переселенцям у зв'язку зі збройними конфліктами у Південному Судані, Центральноафриканській Республіці та Африканському Розі (Сомалі та Ефіопії).

Ще 385 млн євро виділили на потреби Близького Сходу, Туреччини, Ємену. 180 млн євро - для вразливих верств населення в Азії і Латинській Америці (Венесуела і Колумбія). Решта 302 млн євро витратять на гуманітарні авіаперевезення ЄС і на непередбачені гуманітарні кризи.