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Новини
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Усі лікарні, школи і соцоб'єкти мають бути передані від районів громадам до кінця січня, - Мінрегіон

Усі лікарні, школи і соцоб'єкти мають бути передані від районів громадам до кінця січня, - Мінрегіон

У Міністерстві розвитку громад і територій України заявляють, що до кінця січня всі об'єкти соціального значення повинні бути передані від районів громадам.

"Мінрегіон продовжує відстежувати процес передачі майна з районного рівня у комунальну власність територіальних громад. За інформацією від областей, наразі в країні щодо 88% соціальних об’єктів вже прийняті рішення територіальними громадами про взяття їх на баланс", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що на цей момент готові прийняти 100% установ освіти, культури, охорони здоров'я та інших соціальних об'єктів громади 39 нових районів.

Серед областей лідерами в цьому процесі є Житомирська та Волинська області.

Високі показники передачі об’єктів спільної власності району у Тернопільської (99%), Сумської (99%), Івано-Франківської (99%), Харківської (98%) Хмельницької (98%), Дніпропетровської (98%) та Чернівецької (97%) областей.

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Також активні територіальні громади Одеської (95%), Запорізької (94%), Черкаської (94%), Херсонської (93%), Миколаївської (91 %), Чернігівської (91%) та Кіровоградської (97%) областей.

Середні показники щодо передачі майна та бюджетних установ мають Полтавська (87%) та Київська (80%) області.

Найповільніше процес передачі відбувається у Луганській (54%), Львівській (60%), Закарпатській (70%), Вінницькій (72 %) та Донецькій (78%) областях.

"Бачимо, що загалом у представників районів і громад є розуміння необхідності швидкої передачі майна. Сподіваємося, що нам вдалося обговорити і знайти шляхи вирішення по більшості спірних питань і вони будуть вирішені на місцях до кінця місяця", – йдеться в повідомленні Мінрегіону.

Автор: 

децентралізація (453) Міністерство розвитку громад і територій (137)


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Топ коментарі
+5
А Облгазы, Облэнерго, Водоканалы? Государство само нарывается на тарифный бунт
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26.01.2021 15:46
+3
это еще дискутируется ! ))) пока только с проблемами и долгами ..
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26.01.2021 15:47
+2
Бгггг. Легким росчерком пера проблема обеспечения превращается в вопрос территориальных громад))
Им бы еще налогообложение....
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26.01.2021 15:49
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И. разумеется, с бюджетами???
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26.01.2021 15:45 Відповісти
это еще дискутируется ! ))) пока только с проблемами и долгами ..
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26.01.2021 15:47 Відповісти
Вот делегировать долги и проблемы - это у нас отработано до автоматизма! Нам бы теперь бюджеты все-таки... А?
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26.01.2021 16:01 Відповісти
Аж десять раз. Случай в Винницкой области с районкой наочен. Зеля планомерно перекладывает все расходы на местные бюджеты.
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26.01.2021 16:17 Відповісти
Поэтому и проср проиграл местные выборы практически везде. Эта дурная затея его и погубит. Хотя чего я так? Его погубит все, что он делает. Или не делает.
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26.01.2021 16:33 Відповісти
Ну, справедливости ради, децентрализацию не он начал. Продолжает всего лишь.
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27.01.2021 00:35 Відповісти
зели одному на отдыхи не хватает
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26.01.2021 17:32 Відповісти
А Облгазы, Облэнерго, Водоканалы? Государство само нарывается на тарифный бунт
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26.01.2021 15:46 Відповісти
с козырей пошли? ))))
щаз...то все уже частное...прихватизированное..
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26.01.2021 15:48 Відповісти
Все тарифные бунтари - агенты фсб.
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26.01.2021 15:52 Відповісти
Страшна, да?
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26.01.2021 15:59 Відповісти
...и наймиты медведчука!!!
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26.01.2021 16:02 Відповісти
Бгггг. Легким росчерком пера проблема обеспечения превращается в вопрос территориальных громад))
Им бы еще налогообложение....
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26.01.2021 15:49 Відповісти
Громады сёл Печихвосты и Берегуйфалу остались без больниц, без школ и без соцобъектов.
Их там не было, нет и не будет.
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26.01.2021 15:51 Відповісти
Шо-то ты слишком мало сел перечислил. В Украине их намного больше. Тысячи!
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26.01.2021 16:04 Відповісти
Команда 95-квартетных пианинщиков все просраные ими государственные экономические проблемы навалили до кучи на население страны и на людей,в этой стране живущих.
Такое происходило в нашей украинской истории независимости только при кравчучках и при кучмизме.
И сейчас по кругу на одни и те-же грабли благодаря криворожскому пацану "на раёне" с кацапского масляковского КВН.
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26.01.2021 16:09 Відповісти
Д
Децентрализация!
Кто то этим сильно кичился.
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26.01.2021 16:29 Відповісти
Нами вже керують по понятіям і Конституція України вже не потрібна??? Це вже було: друзям все, а ворогам закон.
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26.01.2021 19:50 Відповісти
 
 