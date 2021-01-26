Усі лікарні, школи і соцоб'єкти мають бути передані від районів громадам до кінця січня, - Мінрегіон
У Міністерстві розвитку громад і територій України заявляють, що до кінця січня всі об'єкти соціального значення повинні бути передані від районів громадам.
"Мінрегіон продовжує відстежувати процес передачі майна з районного рівня у комунальну власність територіальних громад. За інформацією від областей, наразі в країні щодо 88% соціальних об’єктів вже прийняті рішення територіальними громадами про взяття їх на баланс", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що на цей момент готові прийняти 100% установ освіти, культури, охорони здоров'я та інших соціальних об'єктів громади 39 нових районів.
Серед областей лідерами в цьому процесі є Житомирська та Волинська області.
Високі показники передачі об’єктів спільної власності району у Тернопільської (99%), Сумської (99%), Івано-Франківської (99%), Харківської (98%) Хмельницької (98%), Дніпропетровської (98%) та Чернівецької (97%) областей.
Також активні територіальні громади Одеської (95%), Запорізької (94%), Черкаської (94%), Херсонської (93%), Миколаївської (91 %), Чернігівської (91%) та Кіровоградської (97%) областей.
Середні показники щодо передачі майна та бюджетних установ мають Полтавська (87%) та Київська (80%) області.
Найповільніше процес передачі відбувається у Луганській (54%), Львівській (60%), Закарпатській (70%), Вінницькій (72 %) та Донецькій (78%) областях.
"Бачимо, що загалом у представників районів і громад є розуміння необхідності швидкої передачі майна. Сподіваємося, що нам вдалося обговорити і знайти шляхи вирішення по більшості спірних питань і вони будуть вирішені на місцях до кінця місяця", – йдеться в повідомленні Мінрегіону.
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просрпроиграл местные выборы практически везде. Эта дурная затея его и погубит. Хотя чего я так? Его погубит все, что он делает. Или не делает.
щаз...то все уже частное...прихватизированное..
Им бы еще налогообложение....
Их там не было, нет и не будет.
Такое происходило в нашей украинской истории независимости только при кравчучках и при кучмизме.
И сейчас по кругу на одни и те-же грабли благодаря криворожскому пацану "на раёне" с кацапского масляковского КВН.
Децентрализация!
Кто то этим сильно кичился.