Усі лікарні, школи і соцоб'єкти мають бути передані від районів громадам до кінця січня, - Мінрегіон

У Міністерстві розвитку громад і територій України заявляють, що до кінця січня всі об'єкти соціального значення повинні бути передані від районів громадам.

"Мінрегіон продовжує відстежувати процес передачі майна з районного рівня у комунальну власність територіальних громад. За інформацією від областей, наразі в країні щодо 88% соціальних об’єктів вже прийняті рішення територіальними громадами про взяття їх на баланс", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що на цей момент готові прийняти 100% установ освіти, культури, охорони здоров'я та інших соціальних об'єктів громади 39 нових районів.

Серед областей лідерами в цьому процесі є Житомирська та Волинська області.

Високі показники передачі об’єктів спільної власності району у Тернопільської (99%), Сумської (99%), Івано-Франківської (99%), Харківської (98%) Хмельницької (98%), Дніпропетровської (98%) та Чернівецької (97%) областей.

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Також активні територіальні громади Одеської (95%), Запорізької (94%), Черкаської (94%), Херсонської (93%), Миколаївської (91 %), Чернігівської (91%) та Кіровоградської (97%) областей.

Середні показники щодо передачі майна та бюджетних установ мають Полтавська (87%) та Київська (80%) області.

Найповільніше процес передачі відбувається у Луганській (54%), Львівській (60%), Закарпатській (70%), Вінницькій (72 %) та Донецькій (78%) областях.

"Бачимо, що загалом у представників районів і громад є розуміння необхідності швидкої передачі майна. Сподіваємося, що нам вдалося обговорити і знайти шляхи вирішення по більшості спірних питань і вони будуть вирішені на місцях до кінця місяця", – йдеться в повідомленні Мінрегіону.