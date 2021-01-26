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Новини Коронавірус і карантин
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З 1 лютого іноземці зможуть в'їхати до Грузії тільки з негативним ПЛР-тестом або "повною вакцинацією"

З 1 лютого іноземці зможуть в'їхати до Грузії тільки з негативним ПЛР-тестом або

Пасажири, які прибувають до Грузії, повинні будуть надати результат ПЛР-тесту, зробленого за останні 72 години.

Про це 26 січня на брифінгу заявив глава Національного центру з контролю захворювань і громадського здоров'я Аміран Гамкрелідзе, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Грузія-Online.

Правило не торкнеться "повністю вакцинованих", тобто тих, хто отримав щеплення проти коронавірусу у два етапи.

На даний момент вирішується, чи потрібно буде людям, які вже приїхали до Грузії, робити повторний ПЛР-тест через кілька днів. Офіційна постанова буде відома найближчими днями.

Нагадаємо, в Грузії з 1 лютого поновлюються регулярні польоти в усіх напрямках. Насамперед це торкнеться туристів з країн ЄС, Ізраїлю та Перської затоки. Польоти здійснюватимуться за всіма медичними протоколами.

Грузія призупинила регулярне авіасполучення в усіх напрямках у середині березня 2020 року через пандемію коронавірусу. З Грузії і назад здійснювалися тільки спецрейси, націлені на повернення громадян країни на батьківщину. Відновлення регулярних рейсів у низці напрямків почалося з середини літа.

Автор: 

Грузія (1840) карантин (18172) подорож (92) туризм (1560) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Умные люди. Не то, что наша плесень от власти.
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26.01.2021 16:12 Відповісти
Коляками вже треба запасатися...
Зомбі аполіпсис, нє??
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26.01.2021 16:13 Відповісти
Скорее острая форма коронабесия...
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26.01.2021 16:21 Відповісти
А з туберкульозом можна без тестів?
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26.01.2021 16:41 Відповісти
Можно. А переболевшим ковидом - нельзя
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26.01.2021 16:46 Відповісти
як собаки, тільки з прививками і ветпаспортом)
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26.01.2021 17:50 Відповісти
 
 