З 1 лютого іноземці зможуть в'їхати до Грузії тільки з негативним ПЛР-тестом або "повною вакцинацією"

Пасажири, які прибувають до Грузії, повинні будуть надати результат ПЛР-тесту, зробленого за останні 72 години.

Про це 26 січня на брифінгу заявив глава Національного центру з контролю захворювань і громадського здоров'я Аміран Гамкрелідзе, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Грузія-Online.

Правило не торкнеться "повністю вакцинованих", тобто тих, хто отримав щеплення проти коронавірусу у два етапи.

На даний момент вирішується, чи потрібно буде людям, які вже приїхали до Грузії, робити повторний ПЛР-тест через кілька днів. Офіційна постанова буде відома найближчими днями.

Нагадаємо, в Грузії з 1 лютого поновлюються регулярні польоти в усіх напрямках. Насамперед це торкнеться туристів з країн ЄС, Ізраїлю та Перської затоки. Польоти здійснюватимуться за всіма медичними протоколами.

Грузія призупинила регулярне авіасполучення в усіх напрямках у середині березня 2020 року через пандемію коронавірусу. З Грузії і назад здійснювалися тільки спецрейси, націлені на повернення громадян країни на батьківщину. Відновлення регулярних рейсів у низці напрямків почалося з середини літа.