Д'Артаньян, Зеленський, Імперія, Шанель, - у Мін'юсті назвали самі незвичайні імена, які давали дітям у 2020 році

У Міністерстві юстиції України назвали найбільш популярні і найрідкісніші імена, які батьки давали своїм новонародженим дітям у 2020 році.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мін'юсту.

Так, у 2020 році в Україні батьки найчастіше обирали такі імена для своїх новонароджених синів : Артем, Андрій, Богдан, Владислав, Володимир, Данило, Дмитро, Денис, Максим, Матвій, Євген, Єгор, Іван, Кирило, Назар, Олександр, Роман, Станіслав, Тимофій.

У виборі ім’я для дівчинки ж батьки найчастіше надавали перевагу таким: Анна, Анастасія, Антоніна, Богдана, Валерія, Вікторія, Вероніка, Дарина, Дар’я, Злата, Єва, Єлизавета, Ірина, Катерина, Ксенія, Маргарита, Марія, Мілана, Поліна, Соломія, Софія.

Зазначається, що деякі з батьків вирішив проявити оригінальність у виборі імені для дитини так, серед трендових рідкісних імен 2020 були такі:

для хлопчиків: Арес, Августин, Амбре, Апалон, Адам, Аскольд, Ангел, Арон-Моісей, Буржуй, Богодар, Братислав, Вакула, Вогнедар, Грант, Гедеон, Дартан’ян, Добриня, Даміан-Меркурій, Добре-Авенір, Еней, Єлісей, Зеленський, Київ, Князь, Лимон, Мілан, Марсель, Матео, Ніл, Ной, Людвік, Оскар, Одисей, Омар, Октавіан, Платон, Принц, Парижан, Пантелеймон, Річард, Расмад-Рой, Светодар, Сулейман, Спартак, Соломон, Тігран, Тамерлан, Тор, Тадеуш, Шархан, Ясмін, Ясон, Ярволод, Яросвіт, Яник;

для дівчаток: Анфіса, Аурора, Афіна, Асоль, Аврора, Аполлінарія, Божена, Беатріса, Весна, Всеслава, Вальківія, Жасмін, Женев’єва, Златовласа, Златослава, Золушка, Земфіра, Зоря, Єсенія, Євангеліна, Ізабелла, Імперія, Ізольда, Квітка, Луна, Ліана, Мальва, Магдалина, Мануела, Мірабелла, Мія-Хенд, Мія, Мира-Слава, Мадона, Мія-Соломія, Настасья, Нєва, Ніца, Росава, Регіна, Розалія, Санта-Марія, Суламіта, Самара, Санта, Одарка, Олімпіада, Тереза, Теона, Флоренція, Фрея, Хадіжа, Хрусталіна, Цвітозара, Шанель, Ясмін, Юріка.

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У Мін'юсті підкреслили, що вибір імені дитини - право батьків. Але якщо через кілька років цій дитині не подобатиметься ім'я - вона зможе його змінити. Так само, як і прізвище, а віднедавна - і по батькові.