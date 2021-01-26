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Д'Артаньян, Зеленський, Імперія, Шанель, - у Мін'юсті назвали самі незвичайні імена, які давали дітям у 2020 році

Д'Артаньян, Зеленський, Імперія, Шанель, - у Мін'юсті назвали самі незвичайні імена, які давали дітям у 2020 році

У Міністерстві юстиції України назвали найбільш популярні і найрідкісніші імена, які батьки давали своїм новонародженим дітям у 2020 році.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мін'юсту.

Так, у 2020 році в Україні батьки найчастіше обирали такі імена для своїх новонароджених синів : Артем, Андрій, Богдан, Владислав, Володимир, Данило, Дмитро, Денис, Максим, Матвій, Євген, Єгор, Іван, Кирило, Назар, Олександр, Роман, Станіслав, Тимофій.

У виборі ім’я для дівчинки ж батьки найчастіше надавали перевагу таким: Анна, Анастасія, Антоніна, Богдана, Валерія, Вікторія, Вероніка, Дарина, Дар’я, Злата, Єва, Єлизавета, Ірина, Катерина, Ксенія, Маргарита, Марія, Мілана, Поліна, Соломія, Софія.

Зазначається, що деякі з батьків вирішив проявити оригінальність у виборі імені для дитини так, серед трендових рідкісних імен 2020 були такі:

для хлопчиків: Арес, Августин, Амбре, Апалон, Адам, Аскольд, Ангел, Арон-Моісей, Буржуй, Богодар, Братислав, Вакула, Вогнедар, Грант, Гедеон, Дартан’ян, Добриня, Даміан-Меркурій, Добре-Авенір, Еней, Єлісей, Зеленський, Київ, Князь, Лимон, Мілан, Марсель, Матео, Ніл, Ной, Людвік, Оскар, Одисей, Омар, Октавіан, Платон, Принц, Парижан, Пантелеймон, Річард, Расмад-Рой, Светодар, Сулейман, Спартак, Соломон, Тігран, Тамерлан, Тор, Тадеуш, Шархан, Ясмін, Ясон, Ярволод, Яросвіт, Яник;

для дівчаток: Анфіса, Аурора, Афіна, Асоль, Аврора, Аполлінарія, Божена, Беатріса, Весна, Всеслава, Вальківія, Жасмін, Женев’єва, Златовласа, Златослава, Золушка, Земфіра, Зоря, Єсенія, Євангеліна, Ізабелла, Імперія, Ізольда, Квітка, Луна, Ліана, Мальва, Магдалина, Мануела, Мірабелла, Мія-Хенд, Мія, Мира-Слава, Мадона, Мія-Соломія, Настасья, Нєва, Ніца, Росава, Регіна, Розалія, Санта-Марія, Суламіта, Самара, Санта, Одарка, Олімпіада, Тереза, Теона, Флоренція, Фрея, Хадіжа, Хрусталіна, Цвітозара, Шанель, Ясмін, Юріка.

Читайте: На Закарпатті батьки назвали дитину Зеленський

У Мін'юсті підкреслили, що вибір імені дитини - право батьків. Але якщо через кілька років цій дитині не подобатиметься ім'я - вона зможе його змінити. Так само, як і прізвище, а віднедавна - і по батькові.

Автор: 

діти (5035) ім'я (22) Мін'юст (1585)


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Топ коментарі
+13
это ж насколько нужно ненавидеть своего ребенка - чтобы дать ему имя "зеленский"
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26.01.2021 16:41
+10
цыгане восновном
Дартаньян, Зеленский, Империя, Шанель, - в Минюсте назвали самые необычные имена, которые давали детям в 2020 году - Цензор.НЕТ 7477
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26.01.2021 16:41
+9
Бедные дети...из за идиотов родителей им всю жизнь страдать...
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26.01.2021 16:40
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Бедные дети...из за идиотов родителей им всю жизнь страдать...
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26.01.2021 16:40 Відповісти
это ж насколько нужно ненавидеть своего ребенка - чтобы дать ему имя "зеленский"
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26.01.2021 16:41 Відповісти
хотя... если у родителей тех фамилия "тупой".. "кривой" и тп. - то таки звучит.. и троллинг зачетный.
хотя ребенка - жалко))
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26.01.2021 16:43 Відповісти
На 73%.
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26.01.2021 18:58 Відповісти
А в чому трабли ? Не сподобається імя то поміняє як вирасте
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26.01.2021 20:00 Відповісти
цыгане восновном
Дартаньян, Зеленский, Империя, Шанель, - в Минюсте назвали самые необычные имена, которые давали детям в 2020 году - Цензор.НЕТ 7477
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26.01.2021 16:41 Відповісти
Из Индии долго шли
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26.01.2021 16:55 Відповісти
Так там по батькові повинно бути ВладімірАвіч, а та Евгенійович
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26.01.2021 18:56 Відповісти
а какая разніца?
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26.01.2021 20:42 Відповісти
Действительно...
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26.01.2021 21:02 Відповісти
Дартаньян, Зеленский, Империя, Шанель, - в Минюсте назвали самые необычные имена, которые давали детям в 2020 году - Цензор.НЕТ 574
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26.01.2021 16:40 Відповісти
насколько нелюбимым и нежданным для родителей должен быть мальчик, чтобы получить имя "зеленский"?
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26.01.2021 16:42 Відповісти
а это смотря какие родители - может он для них идол
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26.01.2021 16:52 Відповісти
Які виборці такі і імена...
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26.01.2021 16:42 Відповісти
Ой,а мне нравится .Надо еще и фамилии поменять.Или имена двойные дать,типа зеленский-порошенко путин.
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26.01.2021 16:42 Відповісти
Странно почему никто не назвал ребенка Ермаком
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26.01.2021 16:42 Відповісти
********
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26.01.2021 20:38 Відповісти
))))
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26.01.2021 20:41 Відповісти
Шархан мне нравится, а Буржуй так себе.
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26.01.2021 16:43 Відповісти
Цуко... страна дегенератов.
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26.01.2021 16:43 Відповісти
Придурки не переводятся. Ладно назвать ребенка Владлен, Октябрина и даже Ураюрвкос , но дать ребенку имя Зеленский .
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26.01.2021 16:44 Відповісти
Даздраперма - вре конкуренции
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26.01.2021 16:47 Відповісти
Какое отчество будет производным от имени Зеленский,- Зеленскеевич?
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26.01.2021 16:44 Відповісти
В той среде, где растет тот маленький Зеленский до отчества еще дожить нужно.
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26.01.2021 17:28 Відповісти
Зеленским я назвал порося. Такой же малый и наглый. Кнура Порошенко уже сожрали.
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26.01.2021 16:47 Відповісти
Кастрировал?
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26.01.2021 17:02 Відповісти
Лайк за шутку) я аж випав
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26.01.2021 17:19 Відповісти
не бреши - кнура хіба що собаки зможуть їсти.
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26.01.2021 17:36 Відповісти


Хіба, коли дуже голодні.
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26.01.2021 22:00 Відповісти
Янык? Буржуй? Ватна муйня якась
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26.01.2021 16:59 Відповісти
Да, не перевелись еще дегенераты на украинской земле.
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26.01.2021 16:59 Відповісти
Ну якщо люди так називають своїх дітей,то в них зовсім мізків немає.
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26.01.2021 17:02 Відповісти
Половина імен - кошачі-собачі.
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26.01.2021 17:29 Відповісти
Октавиан!!!???...Платон!!!???..называя так,родители даже не сообразили на будущее,что их дети с именами Октавиан, или хуже того- Платон, окажись они чрезмерно заурядными, будут причиной всеобщего посмешища...))
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26.01.2021 17:02 Відповісти
Октавіан не дуже. А от Октавія добре звучить. Хоча це я мабуть що Сотню передивився)
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26.01.2021 17:21 Відповісти
Угу. Гарно звучить. І жила дівчинка Октавія довго и щасливо зі своіми двома сестрами - Фабіею та Суперб.
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26.01.2021 17:36 Відповісти
Угу..И их молочный брат Ети..твою мать.
Д'Артаньян, Зеленський, Імперія, Шанель, - у Мін'юсті назвали самі незвичайні імена, які давали дітям у 2020 році - Цензор.НЕТ 7031
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26.01.2021 20:47 Відповісти
Цыгане наверное Зеленским назвали. Они и Януковичем называли. В надежде на материальную помощь наверное. И думаю, этим официальным именем никто ребенка не называет. Какая разница, что в паспорте написано. В реальности другим именем называют.
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26.01.2021 17:26 Відповісти
Шанель Сергійовна Потапенко.
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26.01.2021 17:28 Відповісти
Шанель Васевна *********
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26.01.2021 20:35 Відповісти
- Дорогой, как мы назовем сына?
- Людовик!
- А почему Людовик?
- Та потому что бл#%@ четырнадцатый!
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26.01.2021 17:35 Відповісти
Я кота називаю Генріх (за версією дружини Черниш) - голубів великий майстер ловити.
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26.01.2021 17:38 Відповісти
А у нас кот- Мойша, а сестра его Циля.
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26.01.2021 18:59 Відповісти
Из за хорошей рождаемости, смотрю дебилов меньше не становится
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26.01.2021 17:38 Відповісти
Моя невістка назвал сина так, шоб мало в кого. І згідно святців. ТОді дивлюся - вже дуже поширене імя із приведеного в статті списку поширених. От тобі і намагання бути оригінальним
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26.01.2021 17:41 Відповісти
Д'Артаньян, Зеленський, Імперія, Шанель, - у Мін'юсті назвали самі незвичайні імена, які давали дітям у 2020 році - Цензор.НЕТ 3288
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26.01.2021 18:04 Відповісти
Заявление в Загс-"Я, Иван Го..но желаю сменить свое имя на Эдуард!"
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26.01.2021 21:00 Відповісти
Дав Бог дітей, а розуму - не дав...
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26.01.2021 21:56 Відповісти
Именно АпАлон ?С каких пор АпОлон стал АпАлоном?
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27.01.2021 00:29 Відповісти
 
 