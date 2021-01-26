Стефанчук про те, якщо громадяни через референдум скасують хороший закон: "Це питання відповідальності народу України"
Перший віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук вважає, що якщо українці через референдум вирішать скасувати хороший законопроєкт, то це буде на їхній відповідальності.
Про це він сказав у коментарі Цензор.НЕТ.
"Це елемент народного вето (можливість скасовувати закон через референдум. – Ред.). Якщо народ бачить, що закон прийнятий неправильно… Якби такий механізм був, коли голосувались закони 16 січня, і народ мав би законну можливість відмінити ці закони, я мовчу, що вони прийняті в неконституційний спосіб, то, я думаю, що нам би вдалося уникнути дуже багатьох жертв. Тому наша задача правовими механізмами дати можливіст вирівнювати помилки парламенту", - зазначив перший віцеспікер.
На зауваження про те, що таким чином люди можуть і хороші законопроекти відмінити, Стефанчук сказав: "Це питання відповідальності народу України. Це дуже важлива річ. Тому що референдум – це не тільки право. Це великий обов’язок. Зрозуміло, що ми вставили в законопроект велику кількість запобіжників, що не можуть бути предметом референдуму питання, які порушують права громадян України, Конституції, які порушують Європейську конвенцію з захисту прав людини і основоположних свобод. Ми поставили ці запобіжники в законі", - пояснив Стефанчук.
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Вони знимають з себе усю відповідальність
Слышь, жиртрест, а как наш нарид проголосует по поводу "Вы за то, чтобы отменить все налоги, повысить зарплаты учителям и медикам и чтоб газ был бесплатно?"
Народ не може відповідати за закони, в яких ніц не розуміє.
Для чого влаштовувати цирк в країні ?
На палю тих козлів зеленкуватних !
Повний демократизець...
Ви це серйозно?