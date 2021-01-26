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Стефанчук про те, якщо громадяни через референдум скасують хороший закон: "Це питання відповідальності народу України"

Стефанчук про те, якщо громадяни через референдум скасують хороший закон:

Перший віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук вважає, що якщо українці через референдум вирішать скасувати хороший законопроєкт, то це буде на їхній відповідальності.

Про це він сказав у коментарі Цензор.НЕТ.

"Це елемент народного вето (можливість скасовувати закон через референдум. – Ред.). Якщо народ бачить, що закон прийнятий неправильно… Якби такий механізм був, коли голосувались закони 16 січня, і народ мав би законну можливість відмінити ці закони, я мовчу, що вони прийняті в неконституційний спосіб, то, я думаю, що нам би вдалося уникнути дуже багатьох жертв. Тому наша задача правовими механізмами дати можливіст вирівнювати помилки парламенту", - зазначив перший віцеспікер.

На зауваження про те, що таким чином люди можуть і хороші законопроекти відмінити, Стефанчук сказав: "Це питання відповідальності народу України. Це дуже важлива річ. Тому що референдум – це не тільки право. Це великий обов’язок. Зрозуміло, що ми вставили в законопроект велику кількість запобіжників, що не можуть бути предметом референдуму питання, які порушують права громадян України, Конституції, які порушують Європейську конвенцію з захисту прав людини і основоположних свобод. Ми поставили ці запобіжники в законі", - пояснив Стефанчук.

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Автор: 

закон (2822) референдум (627) Стефанчук Руслан (749)


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Топ коментарі
+40
Повторюсь. Немного истории.

Можно совкам типа Стефанчука хоть 1000 раз рассказывать основы политологии или приводить примеры из истории. Например, что Гитлер все свои людоедские законы принимал тоже на референдумах, как хотят эти зебилы (типа вершина прямого народовластия) и получал при этом почти 100% поддержку населения. Совки умные книги не читают, они в красивые лозунги верят. А если завтра объявить референдум об отмене всех налогов или о бесплатном газе или о зарплате по 100000 баксов -- я думаю 73% будет ЗА. И только 25% вменяемых будут пытаться что-то объяснить, но кто же их будет слушать?
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26.01.2021 16:49
+31
Ты на этой должности - наглядное свидетельство степени ответственности народа
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26.01.2021 16:45
+20
А зелупень вирішила зняти з себе будь-яку відповідальність за будь-що. Тепер винуватим у всіх бідах буде "мудрий нарід".
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26.01.2021 16:53
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Ти хороша товста скотина...
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26.01.2021 18:05 Відповісти
ОТ СЦУКИ!
Вони знимають з себе усю відповідальність
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26.01.2021 18:11 Відповісти
Какая глубокая мысль!
Слышь, жиртрест, а как наш нарид проголосует по поводу "Вы за то, чтобы отменить все налоги, повысить зарплаты учителям и медикам и чтоб газ был бесплатно?"
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26.01.2021 18:17 Відповісти
Сьогодні під фундамент держави Україна слуги ***** підклали кілька тон динаміту - залишилось ще вставити детонатор і Україні кінець!!!
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26.01.2021 18:21 Відповісти
Понравилось крутить баранами!
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26.01.2021 18:40 Відповісти
большинство недалеких голосуют за гречку. значить за каких то 10-15 тис тонн гречки а это 2-3 миллиарда баксов. можно купить например пожизненное президентство и передачу этой должности родственникам. или сделать федерализацию. неужели заинтересованные не найдут такую мелочь. я понимаю что сегодня ВР проголосовала то что требовали сепары.
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26.01.2021 18:40 Відповісти
ДУРАК, ОЙ ДУРАК. Так украинский народ и выбрал таких дураков как ты, всю эту продажную свору "слуга народа-опзж- батькивщина"!
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26.01.2021 19:26 Відповісти
Стеванчук не идиот а манипулятор
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26.01.2021 20:28 Відповісти
а якщо громадяни вас зелених недоумків на вила посядять
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26.01.2021 21:44 Відповісти
Слова безвідповідального, підлого та хитрого паскуди.
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26.01.2021 22:09 Відповісти
стефанчук сожрал корявченкова
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26.01.2021 22:12 Відповісти
Балаган, блін...
Народ не може відповідати за закони, в яких ніц не розуміє.
Для чого влаштовувати цирк в країні ?
На палю тих козлів зеленкуватних !
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26.01.2021 22:14 Відповісти
Тепер олігархи при допомозі телезомбатора можуть прийняти закон, що Земля розміщана на трьох китах.
Повний демократизець...
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26.01.2021 22:33 Відповісти
Цікаво, депутати, що приймають закони у неконституційний спосіб не змоуть проігнорувати результати референдума чи черговий президент, що покладе болт на конституцію та закони?
Ви це серйозно?
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27.01.2021 01:01 Відповісти
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