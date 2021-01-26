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Новини Коронавірус і карантин
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Меркель закликала до чесного розподілу COVID-вакцини: Багаті країни мають взяти на себе основне фінансове навантаження

Меркель закликала до чесного розподілу COVID-вакцини: Багаті країни мають взяти на себе основне фінансове навантаження

Пандемія COVID-19, з одного боку засвідчила вразливість країн через їх взаємозалежність, з іншого - продемонструвала необхідність саме спільних дій.

Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель у своєму виступі 26 січня на Давоському економічного форумі, який цього року проходить у віртуальному форматі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Настав час мультилатералізму. Ми маємо знайти швидкі багатосторонні відповіді на нові виклики. Треба запобігти регіональному протекціонізму", - сказала Меркель.

Вона звернула увагу на те, що спроби деяких країн відгородитися від світу та запобігти розповсюдженню в себе вірусу не допомогли. Водночас пандемія показала взаємозалежність націй, їх вразливість від переривання ланцюгів постачання. На переконання німецького канцлера, треба зробити ці ланцюги більш надійними на майбутнє. При цьому треба уникати ізоляціонізму, але просувати справедливу торгівлю.

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Меркель зазначила, що багаті країни мають взяти на себе основне фінансове навантаження при закупівлі вакцини. Але в умовах, коли вакцина в дефіциті, гостро стоїть питання не тільки грошей, але справедливого розподілу препарату. Вона висловила задоволення, що глобальна ініціатива GAVI за підтримки Світового Банку вже уклала перші контракти на придбання вакцин для найбідніших країн.

Глава уряду ФРН також поінформувала, що Німеччина, де була знайдена одна з перших вакцин проти коронавірусу – BioNTEch, неухильно збільшує витрати на наукові розробки: наразі частка цих витрат становить 3,5% ВВП, мета – довести показник до 3,8%.

"Пандемія залишила глибокі сліди в наших економіках, які ми відчуватиме ще багато років", - констатувала Меркель. Вона вважає Давоський економічний форум доброю платформою для пошуку спільних відповідей на "катастрофу століття".

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Автор: 

вакцина (4418) Давос (237) карантин (18172) Меркель (1139) пандемія (126) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+1
И шо характерно, сама эта лошадь выступает везде без намордника . А вот бундасов всех поголовно заставила носить намордники везде и всегда. А посыл тут такой - "Покупайте немецкую вакцину, мы даже в долг вам ее дадим."
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26.01.2021 16:50
+1
Поправочка.не багаті країни.А середній клас з цих країн.Будуть збільшувати податки,щоб утримувати різних здоровенних буйволів.І Україна не бідна країна.В нас ресурсів в рази більше,ніж в тій же Німеччині.
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26.01.2021 16:59
+1
ресурс дебилов просто громадный! А дебилы не простые, а инициативные!
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26.01.2021 17:08
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А Украина к каким странам относится?
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26.01.2021 16:48 Відповісти
Просто как показывает статистика - пандемийка сдувается и мы уже на пороге полной победы!!!! Максим Степанов нас ниабманит!!!
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26.01.2021 16:52 Відповісти
И шо характерно, сама эта лошадь выступает везде без намордника . А вот бундасов всех поголовно заставила носить намордники везде и всегда. А посыл тут такой - "Покупайте немецкую вакцину, мы даже в долг вам ее дадим."
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26.01.2021 16:50 Відповісти
шось я вашого Путлера також у масці не бачив.
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26.01.2021 16:53 Відповісти
Твой путлер тебя ночью на стайне вместе с цапом делал, так что отвали и дыши через тряпочку.
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26.01.2021 16:55 Відповісти
Она, конечно, не лошадь. Вполне грамотный и сдержанный политик. Особенно для женщины. Но бабок они решили нарубить нехило. А раньше все смеялись над "налогом на воздух". Так пожалуйста- с маской налог на воздух относительно небольшой(но платить всё равно нужно). Хочешь без маски- плати налог на воздух уже большой(в виде штрафа). А так, пожалуйста- ходите, дышите...
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26.01.2021 16:59 Відповісти
Дякуємо, пані Меркель, але якщо ви нашій владі дасте вакцину безкоштовно, вони усе одно її будуть продавати людям втридорога.
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26.01.2021 16:52 Відповісти
в .опу поцелуй эту гниду КГБ-ную...
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26.01.2021 16:59 Відповісти
Поправочка.не багаті країни.А середній клас з цих країн.Будуть збільшувати податки,щоб утримувати різних здоровенних буйволів.І Україна не бідна країна.В нас ресурсів в рази більше,ніж в тій же Німеччині.
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26.01.2021 16:59 Відповісти
ресурс дебилов просто громадный! А дебилы не простые, а инициативные!
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26.01.2021 17:08 Відповісти
Мадам Меркель а вы это чего это нашего гаранта вчера продинамили?
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26.01.2021 17:04 Відповісти
ему и зам зам министра какого нибудь хватит
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26.01.2021 17:22 Відповісти
 
 