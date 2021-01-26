Кандидата в депутати Київради судитимуть за організацію "сітки" підкупу виборців, - прокуратура

У Шевченківський районний суд Києва направлено обвинувальний висновок щодо кандидата в депутати Київської міської ради та члена його штабу, викритих в організації "сітки" підкупу виборців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

За даними слідства, зазначені особи пропонували громадянам винагороду у сумі 1000 гривень за один відданий голос за визначеного кандидата.

Згідно з домовленостями, 500 грн виборець мав отримати до голосування і стільки ж після підтвердження про відданий голос.

Кандидата у депутати та члена його штабу, який виступав посередником, було викрито під час передачі частини грошових коштів для подальшого підкупу виборців.

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Наразі обвинувальний акт скеровано до Шевченківського районного суду м. Києва для розгляду по суті.

За вчинене обвинуваченим загрожує до 7 років позбавлення волі.



