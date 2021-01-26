Кандидата в депутати Київради судитимуть за організацію "сітки" підкупу виборців, - прокуратура
У Шевченківський районний суд Києва направлено обвинувальний висновок щодо кандидата в депутати Київської міської ради та члена його штабу, викритих в організації "сітки" підкупу виборців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.
За даними слідства, зазначені особи пропонували громадянам винагороду у сумі 1000 гривень за один відданий голос за визначеного кандидата.
Згідно з домовленостями, 500 грн виборець мав отримати до голосування і стільки ж після підтвердження про відданий голос.
Кандидата у депутати та члена його штабу, який виступав посередником, було викрито під час передачі частини грошових коштів для подальшого підкупу виборців.
Наразі обвинувальний акт скеровано до Шевченківського районного суду м. Києва для розгляду по суті.
За вчинене обвинуваченим загрожує до 7 років позбавлення волі.
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