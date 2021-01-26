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Новини Місцеві вибори-2020
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Кандидата в депутати Київради судитимуть за організацію "сітки" підкупу виборців, - прокуратура

У Шевченківський районний суд Києва направлено обвинувальний висновок щодо кандидата в депутати Київської міської ради та члена його штабу, викритих в організації "сітки" підкупу виборців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

За даними слідства, зазначені особи пропонували громадянам винагороду у сумі 1000 гривень за один відданий голос за визначеного кандидата.

Згідно з домовленостями, 500 грн виборець мав отримати до голосування і стільки ж після підтвердження про відданий голос.

Кандидата у депутати та члена його штабу, який виступав посередником, було викрито під час передачі частини грошових коштів для подальшого підкупу виборців.

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Наразі обвинувальний акт скеровано до Шевченківського районного суду м. Києва для розгляду по суті.

За вчинене обвинуваченим загрожує до 7 років позбавлення волі.

Кандидата в депутати Київради судитимуть за організацію сітки підкупу виборців, - прокуратура 01
Кандидата в депутати Київради судитимуть за організацію сітки підкупу виборців, - прокуратура 02

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Київ (19400) місцеві вибори (1366) підкуп (279) прокуратура (3665)


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Кандидата в депутаты Киевсовета будут судить за организацию "сетки" подкупа избирателей, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9630
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26.01.2021 16:54 Відповісти
Вот эти микро%, если мы так выйдем на выборы, решат судьбу Украины: Мордор или цивилизация.Кандидата в депутаты Киевсовета будут судить за организацию "сетки" подкупа избирателей, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8462
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26.01.2021 16:59 Відповісти
Я так понял он не выиграл выборы раз судят )))
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26.01.2021 17:36 Відповісти
судячи з всього, це був "https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm056pid102=2pf7691=2pt001f01=695rej=0pt00_t001f01=695.html#351 Дзьоба Тарас Ігорович, 31.10.1989р.н.. Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ", ТОВ "ГРАФІТ ГРУП", Директор з розвитку бізнесу , місце проживання: м. Київ, судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня". Бо саме він мав 12-те місце в списку, але не пройшов, https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm057pid112=30pid102=2pf7691=2pt001f01=695rej=0pt00_t001f01=695.html при 12-ти прохідних від партії .
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26.01.2021 20:05 Відповісти
 
 