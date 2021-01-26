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Новини Мовне питання
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Сподіваюся, цьогоріч у нас буде не менше десяти представників у регіонах, - мовний омбудсмен Кремінь

Сподіваюся, цьогоріч у нас буде не менше десяти представників у регіонах, - мовний омбудсмен Кремінь

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь сподівається, що цьогоріч розпочнуть роботу десять регіональних представників його офісу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це мовний омбудсмен сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Нас трошки більше ніж 30 осіб працює у секретаріаті. Можливо, нас буде більше: ми хочемо мати регіональних представників. Сподіваємося, що до кінця 2021 року у нас буде не менше 10 таких представників у різних регіонах України. Скажімо, на заході, на сході. Зараз у нас є три представники, але вони відповідають виключно за свої сфери: хтось відповідає за взаємодію із правоохоронними органами, хтось – із закладами освіти, хтось – із закладами державної влади місцевого самоврядування", – сказав Кремінь.

Він уточнив, що серед 33 співробітників очолюваного ним офісу є і юристи, і бухгалтери.

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"Звичайно, найбільше наше управління – по роботі зі зверненнями громадян", – зауважив мовний омбудсмен.

Як повідомлялося, 8 липня 2020 року Кабінет Міністрів призначив колишнього керівника Миколаївської обласної ради, депутата Верховної Ради восьмого скликання від "Народного фронту" Тараса Кременя мовним омбудсменом. До нього цю посаду обіймала завідувачка кафедри журналістики Миколаївського Чорноморського національного університету імені Петра Могили Тетяна Монахова. Посада мовного омбудсмена передбачена Законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Цей закон Верховна Рада ухвалила 25 квітня 2019 року. З 16 січня 2021 року діє стаття 30-та закону, за якою вся сфера обслуговування має перейти на українську мову. На прохання клієнта можуть обслужити також іншою мовою, прийнятною для обох сторін.

Автор: 

українська мова (833) мова (738) Кремінь Тарас (150)


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Топ коментарі
+1
На ровном месте должности придумывают, наверное еще и с минимальными окладами.
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26.01.2021 17:00
+1
Та ты ш! Русскоязычных как раз все устраивало,так что башлять должны украіномовні,причем не все,а гиперактивные.
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26.01.2021 17:18
+1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. rus - деревня; «простой», «грубый», «неотёсанный»

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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26.01.2021 17:46
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На ровном месте должности придумывают, наверное еще и с минимальными окладами.
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26.01.2021 17:00 Відповісти
Фінансувати ці посади зобов'язані російськомовні, бо саме через ним виникла ця проблема.
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26.01.2021 17:09 Відповісти
Та ты ш! Русскоязычных как раз все устраивало,так что башлять должны украіномовні,причем не все,а гиперактивные.
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26.01.2021 17:18 Відповісти
русскаязичьний? какова праісхаждєнія?
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26.01.2021 17:27 Відповісти
- Вы жалкая, ничтожная личность, - заявил Паниковский, с отвращением глядя на собеседника. - А вы калека, - заметил Балаганов. - Сейчас я начальник.(с)
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26.01.2021 18:54 Відповісти
Класика.
Надеюсь, в этом году у нас будет не меньше десяти представителей в регионах, - языковой омбудсмен Креминь - Цензор.НЕТ 4597
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26.01.2021 17:06 Відповісти
Та, хоть 20!
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26.01.2021 17:13 Відповісти
З сёгоднишнёго дня почынаю спилкуватыся выключно украйинською.
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26.01.2021 17:22 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. rus - деревня; «простой», «грубый», «неотёсанный»

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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26.01.2021 17:46 Відповісти
Яка зарплата у такого повіреного (представника)?
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26.01.2021 17:47 Відповісти
Разобщение - это технология.

На ней очень удобно зарабатывать баллы, получать поддержку, проходить в парламент, сидеть там безвылазно. Особенно, в Украине.
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26.01.2021 18:27 Відповісти
Ти разабщьонний?
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26.01.2021 18:42 Відповісти
Штаты дармоедов растут непомерно к сборам налогов от ЧЕСТНЫХ граждан !!!
Пора сокращать расходы !!!
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27.01.2021 06:05 Відповісти
 
 