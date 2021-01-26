В окупованому Криму почнуть судити затриманого на адмінмежі українського десантника Добринського, - адвокат Веліляєв

Підконтрольний Росії Джанкойський районний суд 1 лютого розпочне розгляд по суті справи щодо українського військового Євгена Добринського, затриманого 30 травня 2020 року на адміністративній межі між окупованим Кримом і Херсонською областю.

Про це Крим.Реалії повідомив адвокат Іслям Веліляєв, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що Добринському продовжили арешт на три місяці.

"Було вже засідання перше попереднє. Було друге, на яке не прийшли співробітники прикордонної служби", - додав Веліляєв.

При цьому адвокат стверджує, що українські державні структури не цікавляться справою Добринського.

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"Ніхто не цікавиться. Мама, дружина, тітка в Москві, а структури всі про нього забули", - зазначив адвокат.

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Нагадаємо, 30 травня біля півострова Чонгар на адмінмежі з окупованим Кримом зник український військовослужбовець. Пошукові заходи не дали результату. За попередньою інформацією, яку опублікувала Військова служба правопорядку у Збройних силах України, "неподалік наглядового поста були виявлені сліди боротьби з невідомими особами", тому в ЗСУ припустили, що військовослужбовця під час несення служби було викрадено. Пізніше ФСБ РФ заявила, що звинувачує Добринського в нібито "незаконному перетині кордону".

2 червня Федеральна служба безпеки Російської Федерації повідомила про затримання українського воїна. Він нібито намагався незаконно "перетнути державний кордон Росії".

3 червня підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя заарештував на місяць українського військовослужбовця Євгена Добринського.