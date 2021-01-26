УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4391 відвідувач онлайн
Новини Окуповані території - Крим і Донбас
5 288 17

В окупованому Криму почнуть судити затриманого на адмінмежі українського десантника Добринського, - адвокат Веліляєв

В окупованому Криму почнуть судити затриманого на адмінмежі українського десантника Добринського, - адвокат Веліляєв

Підконтрольний Росії Джанкойський районний суд 1 лютого розпочне розгляд по суті справи щодо українського військового Євгена Добринського, затриманого 30 травня 2020 року на адміністративній межі між окупованим Кримом і Херсонською областю.

Про це Крим.Реалії повідомив адвокат Іслям Веліляєв, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що Добринському продовжили арешт на три місяці.

"Було вже засідання перше попереднє. Було друге, на яке не прийшли співробітники прикордонної служби", - додав Веліляєв.

При цьому адвокат стверджує, що українські державні структури не цікавляться справою Добринського.

Читайте також: Захист оскаржив арешт затриманого на адмінмежі українського десантника Добринського, - адвокат Веліляєв

"Ніхто не цікавиться. Мама, дружина, тітка в Москві, а структури всі про нього забули", - зазначив адвокат.

Читайте також: У ФСБ розпитували затриманого десантника Добринського про службу й охорону адмінмежі. Він відмовився свідчити, - адвокат Веліляєв

Нагадаємо, 30 травня біля півострова Чонгар на адмінмежі з окупованим Кримом зник український військовослужбовець. Пошукові заходи не дали результату. За попередньою інформацією, яку опублікувала Військова служба правопорядку у Збройних силах України, "неподалік наглядового поста були виявлені сліди боротьби з невідомими особами", тому в ЗСУ припустили, що військовослужбовця під час несення служби було викрадено. Пізніше ФСБ РФ заявила, що звинувачує Добринського в нібито "незаконному перетині кордону".

2 червня Федеральна служба безпеки Російської Федерації повідомила про затримання українського воїна. Він нібито намагався незаконно "перетнути державний кордон Росії".

3 червня підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя заарештував на місяць українського військовослужбовця Євгена Добринського.

 

Автор: 

Крим (14122) суд (11646) Валіляєв (15) Добринський Євген (13)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
Аби був нормальний головнокомандувач дав би наказ викрасти двох пацаКов на кордоні доя обміну. А блазень взагалі "не бачить" що відбувається на Війні.
показати весь коментар
26.01.2021 17:36
+6
Омбундсмену наверное не до того, вызволяет очередных перевозчиков наркотиков где то на югах.
показати весь коментар
26.01.2021 17:04
+4
Это давно стало нормой.
показати весь коментар
26.01.2021 17:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Омбундсмену наверное не до того, вызволяет очередных перевозчиков наркотиков где то на югах.
показати весь коментар
26.01.2021 17:04 Відповісти
Это давно стало нормой.
показати весь коментар
26.01.2021 17:06 Відповісти
Мутная история.
показати весь коментар
26.01.2021 17:16 Відповісти
Да был видос в сети, где он пьяный(или обкуренный) сам к ним попёрся, махая крыльями. Поэтому Украина и не заступается. Зашкварная история потому что- меньше бухать надо, тем более, на службе. Вот и всё.
показати весь коментар
26.01.2021 17:28 Відповісти
где эта хня вся??- докладывай, если пукнул в воздух...
показати весь коментар
27.01.2021 01:39 Відповісти
Той випадок,коли краще промовчати.Ото як з Пановим,Шумковим і т.п. "викраденими"
показати весь коментар
26.01.2021 17:30 Відповісти
Аби був нормальний головнокомандувач дав би наказ викрасти двох пацаКов на кордоні доя обміну. А блазень взагалі "не бачить" що відбувається на Війні.
показати весь коментар
26.01.2021 17:36 Відповісти
був нормальний головнокомандувач дав би наказ викрасти двох пацаКов на кордоні доя обміну.
Вы полагаете что к нашему счастью не хватает только приказа Главнокомандующего на вторжение на соседнюю территорию для проведения диверсионной деятельности? Копия приказа завтра в Москве окажется.
показати весь коментар
26.01.2021 17:56 Відповісти
Тогда почитайте о рейде наших разведчиков в Крым в 2016 году, успешный рейд. К стати, в нем участвовал и назначенный летом голова ГУР. И чем ответили кацапы? Им просто было стыдно поэтому наплели ахинею в оправдание своего провала.
показати весь коментар
27.01.2021 13:54 Відповісти
Верховному импотенту похер на военнослужащих, у него интересы другие: продать кацапам как можно больше франшиз на юмористические шоу.
показати весь коментар
26.01.2021 17:53 Відповісти
Пропал Ефим, и хер с ним. Правда Гавнокомандующий Зеленский?🤔
показати весь коментар
26.01.2021 17:55 Відповісти
"Никто не интересуется. Мама, жена, тетя в Москве, а структуры все о нем забыли", - отметил адвокат.Источник: https://censor.net/ru/n3244187.... так к жене..маме... тете в Москву собрался... Ужас..как хотелось к родным на кацапию.... Что Вы все так за него переживаете? Чувак пошёл через границу домой... Поэтому и нашим и нахер не нужен. Получит от псячих срок за нарушение границы... отсидит и с благодарностью в москву и поедет... Неужели не ясно!?
показати весь коментар
26.01.2021 18:06 Відповісти
Или его там завербуют а зе наполеон вернет его потобмену))
показати весь коментар
27.01.2021 13:55 Відповісти
В окупованому Криму почнуть судити затриманого на адмінмежі українського десантника Добринського, - адвокат Веліляєв - Цензор.НЕТ 2934
показати весь коментар
26.01.2021 18:11 Відповісти
где службове..???- что внатуре произошло..???- как-так потрерялся и захвачен погранец..??, что за хня и бред- варианты в студию....
показати весь коментар
27.01.2021 01:37 Відповісти
ГОЛОВКОМ газет не отримує, може і читати ще не навчився!!!
показати весь коментар
27.01.2021 14:05 Відповісти
 
 