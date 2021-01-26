Юриста однієї з найбільших українських компаній-провайдерів судитимуть за держзраду, - Офіс Генпрокурора

До суду направлено обвинувальний висновок щодо юриста однієї з найбільших українських холдингових компаній-провайдерів за фактом державної зради, вчиненої за попередньою змовою групою осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, власник української компанії, яка надає спектр IT-послуг для великих корпоративних клієнтів, державних структур, провайдерів і операторів телекомунікацій, малого і середнього бізнесу та фізичних осіб, за попередньою змовою із юристом вказаної компанії та за пособництва громадянина РФ, підключили телекомунікаційні мережі вказаної юридичної особи до Системи оперативно-розшукових заходів. Ця система здійснює моніторинг та зберігання конфіденційних даних користувачів в мережі Інтернет на території півострова Крим в інтересах ФСБ країни-окупанта.

Зазначається, що розміщення цього обладнання для проведення оперативно-розшукових заходів і збереження на ньому інформації надає підрозділам ФСБ РФ доступ до змісту спілкування абонентів, що знаходяться на тимчасово окупованій території Криму і відомості про їхнє місцезнаходження.

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"Ця інформація використовується спецслужбами для виявлення та переслідування осіб, які не згодні зі зміною меж території України та окупацією Криму, а також для протидії законній діяльності правоохоронних та інших державних органів на території України", - зазначили в ОГП.

Крім того, IT-компанія надала доступ до мережі апаратно-програмного комплексу "Ревізор", що призначений для блокування доступу до інформаційних ресурсів, контенту та сайтів в мережі Інтернет, перелік яких визначено "Роскомнадзором", в тому числі офіційних державних інформаційних ресурсів України.

"Також зазначені дії сприяли блокуванню на території півострова Крим можливості отримання громадянами України об’єктивної інформації щодо ситуації в Україні та відомостей, які необхідні для захисту їх прав та свобод в умовах окупації", - додали в Офісі Генпрокурора.

Матеріали щодо власника компанії, який надавав іноземній організації допомогу у проведенні підривної діяльності проти України, виділені в окреме провадження, досудове розслідування зупинено у зв’язку з розшуком підозрюваного. Обвинувальний акт стосовно ще одного співучасника скеровано до суду у червні 2020 року.

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