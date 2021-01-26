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Новини
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Юриста однієї з найбільших українських компаній-провайдерів судитимуть за держзраду, - Офіс Генпрокурора

Юриста однієї з найбільших українських компаній-провайдерів судитимуть за держзраду, - Офіс Генпрокурора

До суду направлено обвинувальний висновок щодо юриста однієї з найбільших українських холдингових компаній-провайдерів за фактом державної зради, вчиненої за попередньою змовою групою осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, власник української компанії, яка надає спектр IT-послуг для великих корпоративних клієнтів, державних структур, провайдерів і операторів телекомунікацій, малого і середнього бізнесу та фізичних осіб, за попередньою змовою із юристом вказаної компанії та за пособництва громадянина РФ, підключили телекомунікаційні мережі вказаної юридичної особи до Системи оперативно-розшукових заходів. Ця система здійснює моніторинг та зберігання конфіденційних даних користувачів в мережі Інтернет на території півострова Крим в інтересах ФСБ країни-окупанта.

Зазначається, що розміщення цього обладнання для проведення оперативно-розшукових заходів і збереження на ньому інформації надає підрозділам ФСБ РФ доступ до змісту спілкування абонентів, що знаходяться на тимчасово окупованій території Криму і відомості про їхнє місцезнаходження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозрюваного в держзраді Федоряна залишили під арештом до лютого, він не заперечував: З огляду на клопотанням, я найкрутіша людина в Криму

"Ця інформація використовується спецслужбами для виявлення та переслідування осіб, які не згодні зі зміною меж території України та окупацією Криму, а також для протидії законній діяльності правоохоронних та інших державних органів на території України", - зазначили в ОГП.

Крім того, IT-компанія надала доступ до мережі апаратно-програмного комплексу "Ревізор", що призначений для блокування доступу до інформаційних ресурсів, контенту та сайтів в мережі Інтернет, перелік яких визначено "Роскомнадзором", в тому числі офіційних державних інформаційних ресурсів України.

"Також зазначені дії сприяли блокуванню на території півострова Крим можливості отримання громадянами України об’єктивної інформації щодо ситуації в Україні та відомостей, які необхідні для захисту їх прав та свобод в умовах окупації", - додали в Офісі Генпрокурора.

Матеріали щодо власника компанії, який надавав іноземній організації допомогу у проведенні підривної діяльності проти України, виділені в окреме провадження, досудове розслідування зупинено у зв’язку з розшуком підозрюваного. Обвинувальний акт стосовно ще одного співучасника скеровано до суду у червні 2020 року.

Читайте: Проти "слуги народу" Дубінського відкрили справу про держзраду. ДОКУМЕНТ

Автор: 

юрист (56) державна зрада (1676) Офіс Генпрокурора (3235)


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Топ коментарі
+25
Пів-України нашпиговано рашинськими іудами.
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26.01.2021 17:17
+20
У нас мертвечук с вилкулами гуляют, куда уж тому юристу...
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26.01.2021 17:19
+9
Чому імена волонтерів та учасників збройної боротьби з ворогом публікують а зрадників, колаборантів та відвертих ворогів України приховують? ХТО ЦЕ ЗРОБИВ? І фото мордочок, будь ласка. Країна має знати своїх ворогів в обличчя!
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26.01.2021 17:35
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Пів-України нашпиговано рашинськими іудами.
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26.01.2021 17:17 Відповісти
По ходу его конкуренты по рашистскому корыту и слили.
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26.01.2021 17:20 Відповісти
Wnet має в Криму свою мережу
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26.01.2021 19:23 Відповісти
У нас мертвечук с вилкулами гуляют, куда уж тому юристу...
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26.01.2021 17:19 Відповісти
Водкафон?
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26.01.2021 17:22 Відповісти
Та хіба тільки водкаХВон? Такий собі білайн ще до 2014 купив київстар. Бренд київстар залишив, а насправді це білайн кацапсячий. От так... Тільки Лайф турецький. А українського нема ніхера. Щоб ви знали...
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26.01.2021 19:07 Відповісти
підім'яли під себе зв'язок, підминають енергетику та металургію і невдовзі візьмуться за атомну енергетику та залізницю
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27.01.2021 00:53 Відповісти
По данным следствия, владелец украинской компании, которая предоставляет спектр IT-услуг для крупных корпоративных клиентов, государственных структур, провайдеров и операторов телекоммуникаций, малого и среднего бизнеса и физических лиц, по предварительному сговору с юристом указанной компании и при пособничестве гражданина, чуть что виноват юрист, который выкрутится, а владелец что, отпетляет?
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26.01.2021 17:23 Відповісти
Укртелеком?
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26.01.2021 17:23 Відповісти
Оце тільки й залишився і той ахмєткін.
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26.01.2021 19:08 Відповісти
Кацап?
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26.01.2021 19:08 Відповісти
В Беларуси таракан высшие награды даёт, за мордоровские группы. А за людей которые, даёт до 8-ми лет.
Действуйте ребята, кто связан с Зелей и его прислужниками ватными, все они предатели Украины.
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26.01.2021 17:28 Відповісти
Ермак их назначит в ОП специалистами по коммуникационным технологиям, будут его начальству в ФСБ донесения отправлять через африканские серверы, опыт богатый имеется, такие кадры сейчас на вес золота.
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26.01.2021 17:31 Відповісти
Так и думал, что карту неправильную нарисовал
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26.01.2021 17:31 Відповісти
Чому імена волонтерів та учасників збройної боротьби з ворогом публікують а зрадників, колаборантів та відвертих ворогів України приховують? ХТО ЦЕ ЗРОБИВ? І фото мордочок, будь ласка. Країна має знати своїх ворогів в обличчя!
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26.01.2021 17:35 Відповісти
колаборанти - це друзі , вороги - колабораціоністи . Через Вас і подібних до Вас цивілізований світ не надає Україні озброєння , бо стрибаєте не на ворогів , а на колаборантів .
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26.01.2021 17:57 Відповісти
А що нам хтось має надавати зброю? Країні яка має власне виробництво літаків, танків, розвинуту військову промисловість і наукову базу? Може ще й повбивати кацапів за нас мають "бо ми того варті"? Ми знаємо імена волонтерів та вояк звинувачених владою в злочинах яких вони не скоювали а зловлених на гарячому злочинців Ви, виходить, захищаєте, а мене звинувачуєте в тому "що нам не дають". Якась ту нездорова інфантильність...
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26.01.2021 18:30 Відповісти
То довбойоб, не звертайте уваги.
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26.01.2021 19:03 Відповісти
Дадут 5 лет. Условно.
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26.01.2021 18:17 Відповісти
А може це тільки початок?Весна іде і таке інше.
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26.01.2021 19:19 Відповісти
не знаю о чем речь, но понятно, что венедиктова (100% свой генпрокурор) сажает кого попало
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26.01.2021 22:10 Відповісти
ну нихсе нах... и шо дальше и как щас жить
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27.01.2021 01:43 Відповісти
а при чому тут юрист, де власник та директор який підписував договір. справа виділена в окреме провадження. Знову через міцну павутину українського правосуддя летять джмелі, не залишають шансів павуку на здобич, це лікування голодом, або як казав один із теоретиків та практиків корупції Тупицький, буде "сидіти на подсосі".
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27.01.2021 11:44 Відповісти
 
 