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Через два дні після інавгурації в США в Україні відкрили ще дві кримінальні справи проти Байдена і Порошенка, - адвокат Головань

Через два дні після інавгурації в США в Україні відкрили ще дві кримінальні справи проти Байдена і Порошенка, - адвокат Головань

Через два дні після інавгурації президента США були відкриті нові провадження щодо п'ятого президента Петра Порошенка і новообраного президента США Джо Байдена.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив адвокат Порошенка Ігор Головань.

"20 січня цього року українці разом з цілим світом дивилися інавгурацію нового президента Сполучених Штатів Байдена. Дивилися з великими надіями на поглиблення співпраці нашої країни із стратегічним союзником. Оскільки під час каденції п’ятого Президента України Порошенка і тодішнього віцепрезидента Байдена ця співпраця була дуже позитивна і корисна для нас", - нагадав Головань.

"З певною радістю – як ми тепер бачимо, лицемірною, дивилися на цю інавгурацію і в Офісі чинного президента Зеленського. Чому я говорю "лицемірною"? Тому що вже 22 січня, через 2 дні після інавгурації президента Сполучених Штатів було зареєстровано два нових кримінальних провадження, що стосуються начебто втручання в діяльність колишнього Генерального прокурора України Шокіна з боку п’ятого Президента України Порошенка і теперішнього президента Сполучених Штатів Байдена", - повідомив адвокат Головань.

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"Хто ж виконавці цієї провокації? А виконавці все ті ж. Визнаний міжнародним співтовариством агент держави-агресора Деркач, Печерський суд і чинна українська влада, якою маніпулюють агенти держави-агресора", - зазначає Ігор Головань.

"Тобто знову намагаються зруйнувати такого роду провокаціями стратегічне партнерство між Україною і США", - резюмує він.

Як відомо, 20 травня 2020 року під час пресконференції президент Зеленський публічно прокоментував так звані "плівки Деркача", заявивши, що Генпрокурор Ірина Венедіктова вже відкрила провадження. Він зазначив, що правоохоронні органи мають реагувати на інформацію з цих аудіозаписів.

"Про Порошенка і Байдена, так, я чув, я прокоментую. Думаю, це не останній дзвоник, який побачать українці. Реагувати має прокуратура, правоохоронні органи. Генеральний прокурор України ще вчора зареєструвала кримінальне провадження за заявою депутата Деркача, будуть розслідувати", - сказав Зеленський.

20 січня в Офісі президента повідомили, що Володимир Зеленський та Андрій Єрмак дивилися трансляцію інавгурації Джо Байдена разом із Тимчасовою Повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін.

Автор: 

Байден (2883) Зеленський (23642) Порошенко (15154) США (22395) Головань Ігор (113)


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Топ коментарі
+54
Через два дня после инаугурации в США в Украине открыли еще два уголовных дела против Байдена и Порошенко, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 4334
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26.01.2021 17:28
+46
та ні, цілеспрямовані провокатори ворожої держави.
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26.01.2021 17:32
+38
Дебіли, сер...
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26.01.2021 17:26
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26.01.2021 19:07 Відповісти
до шмарклi також долетить...

а монА я уже не буду ************?



Через два дні після інавгурації в США в Україні відкрили ще дві кримінальні справи проти Байдена і Порошенка, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 7351
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26.01.2021 19:08 Відповісти
Низзяяя! Баба яга против!
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26.01.2021 19:18 Відповісти
Шо б там не було, а при Порошенку ці покидьки сиділи і носа боялись висунути. Хто в Україні, а більшість цих гнид сиділи за кордоном. Тільки при бубочці вся ця погань повилазила.
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26.01.2021 19:13 Відповісти
Зеленський затрусивсь, бо Байден усуне його . Зеленський став ворогом через справу по Бурісмі , де -амішаний син Байдена. Коломойський та Зе дають сигнал Байдену-не чіпай нас, бо ми відкриєм таку інфу, що буде нова бурісма гейт.
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26.01.2021 19:16 Відповісти
У зебени навязчивая идея - посадить Порошенка любой ценой. Хе-хе.🙂
Два года сажают.
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26.01.2021 19:16 Відповісти
Парашенка такий самий олігарх ,паразитуючий на тілі України , як і Іхтамнєтов ,Каломокша ,Пянчук і їм подібні,Не більше не менше. Янілох гідний продовжувач його справ! Все інше від лукавого !😇
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26.01.2021 19:26 Відповісти
Порошенко не повзав на колинах перед ******, а добивался санкций! и каждый раз привозил кучу денег в страну. При Порошенко ОПЗЖ морду вверх неподнимали, и сепары по Киеву как сейчас не ходили. такого дурдома небыло. А это Зеленое чмло пришло на все готовое и методично деребанит страну и ее население.
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27.01.2021 15:24 Відповісти
Сподівання українських прихильників байдена що "він прийде і порядок наведе" в Україні виглядають смішно. Він буде потужно критикувати українську владу. Як обсє, як пасє, як макрон, як меркель. Інколи підкине 50 млн. ( а мексиці з гватемалою та гондурасом 4 млрд. ) Але на тому і все.
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26.01.2021 19:27 Відповісти
То Петя не піднімав тарифи в угоду Байдену? Мабуть набрехали люди.
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26.01.2021 19:33 Відповісти
Пепа паразитуючий олігарх ,піднімав на свою користь,а до чого Байдена приплели ?😆
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26.01.2021 19:36 Відповісти
Заспокойся, зелебобік, тепер стало краще. Радуйся, ваша взяла. А Петю згадуватимеш, як солодкий сон.
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27.01.2021 09:44 Відповісти
Дальше больше!
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26.01.2021 19:40 Відповісти
Коломойский мстит Америке и показывает что Зеля, это его тень
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26.01.2021 19:53 Відповісти
Опарыш 💩Каломой ухезался , но смеётся тот , кто смеётся последним
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26.01.2021 20:03 Відповісти
Байден вам все это припомнит. Бессмертные штоле?
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26.01.2021 21:36 Відповісти
Этому чучелу мало того,что оно дразнит украинцев,ему захотелось подразнить американцев,будут они терпилами как мы.А рашу с...ка,боится д..чить.Может оно собралось в геленджике с путиным жить?
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26.01.2021 21:53 Відповісти
там і сцена с шестом для зебільонка
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26.01.2021 22:07 Відповісти
просто уе бите егго
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26.01.2021 22:08 Відповісти
Термосок Гідрантович Сцикунок якось швидко забуло, як вонО в соплях і слюнях вибачалося перед Рамзаном Кадировим. Бекаючи і мекаючи перед відеокамерою, коли запилювали відосік. ПС. До речі, чому виборці бубенчіка і команди ЗЕ тягнуть ризину зі збором 5млд. дол. для викупу банку для головного спонсора клоуна Зелінського.? Сума не критична. По 850--900 дол. на кожного любителя "приколіста", який тепер приймає спереду і заду в усі дірочки....
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26.01.2021 23:06 Відповісти
Скоро санкції будуть накладені на все зелене кодло.
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27.01.2021 00:11 Відповісти
шокина...???????????????????- этой гнилой мрази..????????????- и вона ще жива, эта Гнида??????
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27.01.2021 01:45 Відповісти
Увы, тепловизор подвёл.
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27.01.2021 06:57 Відповісти
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27.01.2021 07:43 Відповісти
Пилите, Шура, пилите - сук, на котором сидите.
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27.01.2021 06:55 Відповісти
жаль, фамилию "судьи" не назвали, впрочем, он и так понимает, что уже стал следующим в очереди на персональные санкции
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27.01.2021 07:44 Відповісти
Дядя Сем бачить усе.
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27.01.2021 09:49 Відповісти
Коломойка має свого 100відсоткового ГАРАНТА!!!, а наша Україна продається покидьками "неруськими"!!!
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27.01.2021 13:53 Відповісти
А Байдену вже надіслали повідомлення про відкриття проти нього кримінальних справ?
І чи повідомили йому, що це одне з передвиборчих гасел ЗЕзюдента?

Через два дні після інавгурації в США в Україні відкрили ще дві кримінальні справи проти Байдена і Порошенка, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 1261
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27.01.2021 15:53 Відповісти
Антиукраїнська політика антиукраїнської кодли. Але я впевнений, що в США прекрасно розуміють, що відбувається, і вони не дивлячись ні на що не залишать Україну без допомоги
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27.01.2021 17:03 Відповісти
Ай, Моська!.......Знать она сильна... Что лает на слона...
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27.01.2021 17:51 Відповісти
Зе-дурачок окружил себя шоблой, которая его же и подставляет.
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28.01.2021 12:10 Відповісти
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