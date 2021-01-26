Через два дні після інавгурації в США в Україні відкрили ще дві кримінальні справи проти Байдена і Порошенка, - адвокат Головань

Через два дні після інавгурації президента США були відкриті нові провадження щодо п'ятого президента Петра Порошенка і новообраного президента США Джо Байдена.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив адвокат Порошенка Ігор Головань.

"20 січня цього року українці разом з цілим світом дивилися інавгурацію нового президента Сполучених Штатів Байдена. Дивилися з великими надіями на поглиблення співпраці нашої країни із стратегічним союзником. Оскільки під час каденції п’ятого Президента України Порошенка і тодішнього віцепрезидента Байдена ця співпраця була дуже позитивна і корисна для нас", - нагадав Головань.

"З певною радістю – як ми тепер бачимо, лицемірною, дивилися на цю інавгурацію і в Офісі чинного президента Зеленського. Чому я говорю "лицемірною"? Тому що вже 22 січня, через 2 дні після інавгурації президента Сполучених Штатів було зареєстровано два нових кримінальних провадження, що стосуються начебто втручання в діяльність колишнього Генерального прокурора України Шокіна з боку п’ятого Президента України Порошенка і теперішнього президента Сполучених Штатів Байдена", - повідомив адвокат Головань.

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"Хто ж виконавці цієї провокації? А виконавці все ті ж. Визнаний міжнародним співтовариством агент держави-агресора Деркач, Печерський суд і чинна українська влада, якою маніпулюють агенти держави-агресора", - зазначає Ігор Головань.

"Тобто знову намагаються зруйнувати такого роду провокаціями стратегічне партнерство між Україною і США", - резюмує він.

Як відомо, 20 травня 2020 року під час пресконференції президент Зеленський публічно прокоментував так звані "плівки Деркача", заявивши, що Генпрокурор Ірина Венедіктова вже відкрила провадження. Він зазначив, що правоохоронні органи мають реагувати на інформацію з цих аудіозаписів.

"Про Порошенка і Байдена, так, я чув, я прокоментую. Думаю, це не останній дзвоник, який побачать українці. Реагувати має прокуратура, правоохоронні органи. Генеральний прокурор України ще вчора зареєструвала кримінальне провадження за заявою депутата Деркача, будуть розслідувати", - сказав Зеленський.

20 січня в Офісі президента повідомили, що Володимир Зеленський та Андрій Єрмак дивилися трансляцію інавгурації Джо Байдена разом із Тимчасовою Повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін.