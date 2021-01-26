Кількість паспортів РФ, які видають в ОРДЛО, зростає щороку, там роблять свій вибір, яка реінтеграція? - Гриценко

Ексголова Міноборони Анатолій Гриценко закликає позбутися ілюзій реінтеграції окупованих РФ територій на Донбасі.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Гриценко навів приблизні цифри виданих в ОРДЛО російських паспортів: 2017 - 85 000, 2018 - 83 000, 2019 - 299 000, 2020 - 410 000.

"Колишні наші з Вами співгромадяни прискореними темпами присягають агресору Путіну, міняють українські паспорти на російські, за офіційними даними МВС Раші, вже по 300 тисяч, 400+ тисяч на рік. А у нас хтось пропонує їм ще пільги, на додаток до пенсій і соцвиплат за рахунок наших з Вами податків і за рахунок недоплати нашим пенсіонерам? У цієї колаборантської вати й без того "картіна маслом", з їхнім царем Путіним і "русскім міром" у головах. Яка реінтеграція?" - пише Гриценко.

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На його думку, реінтеграція "доб'є і без того слабку країну".

"Кожен робить свій вибір. Вата свій зробила, щож Раша - так Раша. Ілюзії "Донбасс корміт Украіну" ми вже позбулися? Так само позбудемося і ілюзії реінтеграції ватно-путінського ОРДЛО. Чим швидше, тим краще", - резюмує він.