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Кількість паспортів РФ, які видають в ОРДЛО, зростає щороку, там роблять свій вибір, яка реінтеграція? - Гриценко

Кількість паспортів РФ, які видають в ОРДЛО, зростає щороку, там роблять свій вибір, яка реінтеграція? - Гриценко

Ексголова Міноборони Анатолій Гриценко закликає позбутися ілюзій реінтеграції окупованих РФ територій на Донбасі.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Гриценко навів приблизні цифри виданих в ОРДЛО російських паспортів: 2017 - 85 000, 2018 - 83 000, 2019 - 299 000, 2020 - 410 000.

"Колишні наші з Вами співгромадяни прискореними темпами присягають агресору Путіну, міняють українські паспорти на російські, за офіційними даними МВС Раші, вже по 300 тисяч, 400+ тисяч на рік. А у нас хтось пропонує їм ще пільги, на додаток до пенсій і соцвиплат за рахунок наших з Вами податків і за рахунок недоплати нашим пенсіонерам? У цієї колаборантської вати й без того "картіна маслом", з їхнім царем Путіним і "русскім міром" у головах. Яка реінтеграція?" - пише Гриценко.

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На його думку, реінтеграція "доб'є і без того слабку країну".

"Кожен робить свій вибір. Вата свій зробила, щож Раша - так Раша. Ілюзії "Донбасс корміт Украіну" ми вже позбулися? Так само позбудемося і ілюзії реінтеграції ватно-путінського ОРДЛО. Чим швидше, тим краще", - резюмує він.

Кількість паспортів РФ, які видають в ОРДЛО, зростає щороку, там роблять свій вибір, яка реінтеграція? - Гриценко 01

Автор: 

Гриценко Анатолій (388) росія (64846) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+48
Реинтеграция буде позже, после развала Московии. А сейчас надо проводит политику обратную той, которую выбрал шмаркля- полностью закрыть КПВВ, перестать платить пенсии, перестать заискивать перед оккупантами и террористами, отменить всякие льготные поступления в ВУЗы Украины детям террористов.
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26.01.2021 17:33
+45
"реинтеграция "добьет и без того слабую страну"

100 відсотків.
Я вже писав, що НЕ це лайно нам потрібне, а негайне приняття закону про дозвіл базам НАТО на території України.
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26.01.2021 17:32
+41
Кількість паспортів РФ, які видають в ОРДЛО, зростає щороку, там роблять свій вибір, яка реінтеграція? - Гриценко - Цензор.НЕТ 6608
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26.01.2021 17:48
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який Гриценко? Референдумами території здавати? Підготовка?
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26.01.2021 18:00 Відповісти
Количество выдаваемых в ОРДЛО паспортов РФ растет каждый год..

А вы еще дольше сопли жуйте, в перемирия играйтесь и пуйлу в глаза заглядывайте. Глядишь через 3-4 года там 99% будут иметь гражданство *********.
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26.01.2021 18:01 Відповісти
И что предлагает Гриценко? Отрезать как гангрену? Капитан Очевидность нашелся...... блин, все в последнюю неделю всплыли как дерьмо в проруби. Про вас уже и забыть успели.
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26.01.2021 18:03 Відповісти
Та хоч не пропонує планувати подальший відвід війська, як це збирається робити нинішня влада. А в цілому по цій темі - "не кажи гоп, поки не перескочиш, а перескочиш - подивися куди вскочив".
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27.01.2021 06:43 Відповісти
А у нас кто-то предлагает им еще льготы, в дополнение к пенсиям и соцвыплат за счет наших с вами налогов Источник: https://censor.net/ru/n3244195

Пенсия пенсионерам начисляется не за счет налогов, а за труд, который они вложили- кто в жд, кто в строительство, кто в образование итд.
Вас сосед кормит? Нет вы сами себе зарабатываете.. Так и все пенсионеры- они свою пенсию заработали.И не важно где они сейчас- в Донбассе, в Канаде или в Израиле.
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26.01.2021 18:04 Відповісти
так они заработали, вкладывая свой в труд в донбасс, а с 2014 года отгородились со своим вложением...с таким потенциалом отг ордло может само выплачивать пенсии пенсионерам своей громады..
или, пока солидарная система, предприятия ордло обязаны делать отчисления в пенсионный фонд украины...
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26.01.2021 18:15 Відповісти
Солідарна сістема - це коли на внески працюючих утримуються пенсіонери. А кого утримують працюючі в ордло?
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26.01.2021 18:29 Відповісти
Как раз єти пенсионеры ког- да -то платили налоги в пенсийный фонд для пенсионеров своих тереторий. Теперь молодые люди должны платить налоги для пенсионеров своих терреторий.
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27.01.2021 13:50 Відповісти
Территории вернуть, всех коллаборантов с российскими паспортами депортировать в Россию, Донбасс отдать под одну огромную военную базу НАТО.
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26.01.2021 18:05 Відповісти
Спочатку треба започаткувати програму переселення в Україну з Лугандону проукраїнських громадян і гарантувати їм прожитковий мінімум. А Україна Зеленського не може гарантувати мінімум нікому!
____________
Зєлю геть. Дострокові.
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26.01.2021 18:07 Відповісти
100% правильно, лише зе-у#бки, швидше за все, думають інакше. і що найгірше, мабуть, щиро так думають (звісно ж, якщо дієслово "думають" можливо застосувати до того процесу, який відбувається в їхніх вбогих головах).
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26.01.2021 18:14 Відповісти
А у них есть выбор, мразь ты такая?
У них из собственности только дом где живут, у большей части да одежда в которой на работу ходят. Жить то как-то надо? А те хибарки которые еще при порохе построили для переселенцев уже не актуальны. Вы вообще ничего не сделали для их поддержки.
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26.01.2021 18:17 Відповісти
С российским паспортом они что сразу миллионерами станут? Надо ехать в Россию, там зарплаты будут около 30 рублей, а ещё где то жить надо и питаться, так что с российским паспортом тоже звёзд с неба хватать не будут
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26.01.2021 18:21 Відповісти
А що вони зробили для своєї підтримки? В 14 році путлера запросили?
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26.01.2021 18:37 Відповісти
Если ты не помниш донбас сопротивлялся, кровью умылись похлеще чем в киеве на майдане. В киеве были все, а помочь востоку-моя хата зкраю я ничо не знаю, да? Ктото харькову помог когда на улицах бои были? Где был правый сектор хваленый? А донецк? Там патриотов просто избили и покалечили. И ни один'патриот' не приехал отбить неньку украину.
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26.01.2021 18:44 Відповісти
Це тільки підтверджує, що там дійсно переважна частина ватного проросійського населення. Абсолютна більшість тих, за Україну, звідти вже виїхали. Якби не патріоти-добровольці, чорна пляма ордло на мапі була б значно більшою.
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26.01.2021 19:03 Відповісти
новости надо фильтровать, а то у вас в один день:

25.01.21 19:03 https://censor.net/ru/news/3243970/164_tys_grajdan_ukrainy_projivayuschih_na_podkontrolnoyi_territorii_poluchili_pasporta_rf_pravozaschitnikiэто за все время!!!
----------
то выходит эта статья где 500тыщ ежегодно.
блин данные РФ дает по всей Украине эти 500тыщ не только Донбас, а остальная часть Украины тоже.
Вы прочитайте сколько паспортов выдают ЛДНР на получение.
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26.01.2021 18:28 Відповісти
да Ростов лопнет от такого наплыва людей
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26.01.2021 18:30 Відповісти
877 000 это значительно завышенная цифра.
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26.01.2021 18:29 Відповісти
по Донбасу вчера статья была, данные РФ говорят другой цифре 160-200т.
это по всей Украине данные. вернее столько Украинцев получыили гражданство РФ в такой то год.
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26.01.2021 18:32 Відповісти
В той статье 409,5 тысяч
https://censor.net/ru/news/3244094/rossiyiskoe_grajdanstvo_v_2020_godu_poluchili_4095_tys_grajdan_ukrainy_mvd_rf/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_75525348
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26.01.2021 21:00 Відповісти
а в этой : 25.01.21 19:03https://censor.net/ru/news/3243970/164_tys_grajdan_ukrainy_projivayuschih_na_podkontrolnoyi_territorii_poluchili_pasporta_rf_pravozaschitniki это за все время!!!
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26.01.2021 21:05 Відповісти
читаем текст новости : Количество выдаваемых в ОРДЛО паспортов РФ растет каждый год, там делают свой выбор, какая реинтеграция? - Гриценко
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26.01.2021 21:08 Відповісти
какая реинтеграция?/ Беспомощно вопрошает бывший кандидат в президенты. Донбасс-это Украина.Никто не даст гарантий что "собиратель земель исконно русских " на Донбассе остановится. Отвечает несмышлёнышу Иван Петрович Сидоров.
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26.01.2021 18:30 Відповісти
Пенсії на Донбас вже давно потрібно пересилати кулями.
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26.01.2021 18:34 Відповісти
Нема куль, дебіле! Пєця з Зєлєю не збудували ЖОДНОГО заводу набоїв!
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26.01.2021 19:11 Відповісти
Пєтя і Зеля навіть не обіцяли побудувати патронний завод. А ось учень ЮВТ Турчинов цілих пять років обіцяв ... але побудував лише "будиночок" собі, а сама ЮВТ зараз разом з ОПЗЖ голосує за "мір"...
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26.01.2021 19:17 Відповісти
Про Нептун і Вільху щось чув, іксперде?)))
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26.01.2021 21:28 Відповісти
Реінтеграція території Лугандонії обов'язково, а реінтеграція Лу-гандонців ні в якому разі!
В паРашу нахрін з парашними паспортами, за Урал!
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26.01.2021 18:34 Відповісти
над Уралом высокие зарплаты, можно за сезон на квартиру в Москве накопить.
Многие едут на вахту, а без гражданства теперь туда не берут.
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26.01.2021 18:37 Відповісти
Забив в гугл, перше що вискакує, Курган, забиваю вакансії -охреніти, 15000 рублів, у нас касир має 15000 грн.

https://www.avito.ru/kurgan/vakansii/prodavets-kassir_1903729068 Продавец-кассир

15 000 ₽
https://www.avito.ru/kurgan/vakansii/prodavets-kassir_1903729068
https://www.avito.ru/kurgan/vakansii/prodavets-kassir_1903729068 Описание работодателя: продуктовый магазин. Требования:сан.книжка, пунктуальность,камуникабельность Обязанности: согласно должностной инструкции продавца. График работы : 2*2. Оклад +% Желательно проживание в Рябково, Заозёрном,


р-н Рябково
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26.01.2021 18:48 Відповісти
выб еще деревню Юшала нашли
Оклад +% вы % забыли упомянуть, 15000 ЗП с которой платят налоги, остальное премия.

ну для деревни вполне нормальная ЗП.
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26.01.2021 18:58 Відповісти
Ага, касир в "дєрєвнє")))) У вас в дєрєвнях навіть продмагів не залишилось.
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26.01.2021 21:29 Відповісти
в деревнях есть магазины, как минимум продовольственный и промтоварный или 2 в 1м.
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26.01.2021 22:07 Відповісти
Курганская обл. за Уралье, я говорил про над Уралье.
где первые этажи не заселяются ибо заносит снегом, машины веной откапывают ибо только коренные жители на снегоходах могут в такую погоду ездить, да спец транспорт для севера.
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26.01.2021 19:04 Відповісти
Нафіга вам ці теріторії? Віддайте їх США, норвегам, канадійцям... Ви ж там тільки бухаєте та лаєтесь.
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26.01.2021 19:36 Відповісти
они не смогут там жить, это только местные могут на снегу в мороз спать.
продадут рыбу напьются, ночь пролежат у снегохода и утром домой и так каждый день.
зато икру больше есть в жизни не сможешь, она и утром и в обед и вечером.
в отсутствии хлеба есть её невозможно, опять же местные её лопают как и сало и заедают выпивку.
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26.01.2021 22:11 Відповісти
в Канаде много живет дальше великих озер, хренов город моей родни не могу вспомнить.
Торонто блин. там вахтой ездят работать и населенных пунктов очень мало.
а в Торонто и зимы то не бывает, ибо бездомные зимой на улицах так и живут им правда привозят покушать и одеяла, неравнодушные люди.
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26.01.2021 22:13 Відповісти
Согласен с Гриценко. Но хочу отметить один нюанс, российская паспортизация зачастую проходит не всегда из за огромного желания тамошнего населения.. Там много специально созданных условий для этого, хочешь безпроблемно выезжать от случая до случая в РФ на работу или к родне из ОРДЛО получи паспорт " и будет тебе счастье", работаешь в гос учреждениях вплоть до рядовых работников ЖЭКов или паспорт ( сначала был местный теперь обязательно рашистский) или потеряешь работу с которой там сложнее чем в Украине ( даже учитывая наши проблемы) и т.д. и т.п. Я никого не оправдываю, просто поясняю ситуацию. И это я не упомянул тех кто воевал, служит в их армейских корпусах ( 35 тыс плюс кто уже не служит) плюс МВД, и т.д и их члены семей. ( ну это понятно совсем другая история но все же) Будем откровенны, думаю что те территории потеряны.. Вопрос в том нужны ли они будут Украине в том состоянии в каком они окажутся через несколько лет. Тут бы то что имеем не потерять ( они ведь будут орать о "границах" в размерах админ границ областей. Поэтому считаю срочно нужно свободные от Раши части луганщины и донеччины, либо присоединять к соседним областям ( лучший вариант) либо на их базе создавать новые . Но на это не хватит " политической воли".
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26.01.2021 18:38 Відповісти
с ЖЭКами вы преувеличиваете, там в основном работают киргизы и узбеки.
а так да хорошую должность - высокую ЗП, без паспорта не получить.
в эпоху компьютеризации любая компания проверяет человека с момента рождения.
-------
про службу, она ничего не дает кроме раннего выхода на пенсию.
у меня все знакомые с горячих точек уже на пенсии, 45 лет.
я не знаю точно какая нужна выработка лет, сам то срочную в Чечне провел. только корочки участника и инвалидность.
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26.01.2021 18:48 Відповісти
О ЖЭках я не в Раще говорю, а в ОРДЛО, там заставляют получать рашен паспорта.
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26.01.2021 18:56 Відповісти
если в информационную политику не получается - нужна миграционная политика, нужно снижать концентрацию ваты в одном месте: запретить двойное гражданство с паспортами сраны агрессора, стимулировать переселение малыми порциями ваты на западную на перевоспитание, и условия для переселения из народа и центра и запада на восток...
надо перемешивать вату а то она разрастается
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26.01.2021 18:42 Відповісти
В мукачево и ужгороде грязь и мусор на улицах. Перевоспитание? Все хотят жить где комфортнее.
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26.01.2021 18:47 Відповісти
А во львове тупо можно кататься час и не найти ни одного(!) свободного паркомесиа. Люди паркуются посреди проезжей части между полосами. Города перенаселены. Куда девать 4млн человек и их имущество?
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26.01.2021 18:49 Відповісти
Добре, що танки не топляться як на мордорі.
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26.01.2021 18:51 Відповісти
який ти мусор в мукачеві видів??? хіба біо, такий як ти(((...

відкрию тобі афігєнну таємницю і в Будапешті , і в римі, і в празі можна кружляти годинами в пошуках паркомісця... і в відні , і в берліні до речі також
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27.01.2021 01:03 Відповісти
Гриценко респект! Единственный кто понимает сущность большинства жителей ОРДЛО, и прямо об этом говорит: эти жители за печеньки, не только Батькивщину продадут, но своих родственников на органы. Им в принципе " какая разница" (с), кто их будет кормить, лишь бы кормили. Я уже и не говорю про то, что благодаря им руSSкий мир пришел в Украину, а началось все с их шовинистического лозунга "Донбасс кормит Украину", спасибо накормил и уже 7-й год кормит.
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26.01.2021 18:47 Відповісти
базу купите кто поменял паспорта. И не давайте пенсию у кого второй российский паспорт. Элементарно же.
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26.01.2021 18:48 Відповісти
Тогда при деокупации будет сопротивление еще большее.
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26.01.2021 18:50 Відповісти
Та не буде ніякого спротиву, як донбас плескав гітлеру з фуйлом, так само буде плескати Бандері
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26.01.2021 18:52 Відповісти
Думайте наперед а не на уровне условных рефлексов собаки павлова.
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26.01.2021 18:50 Відповісти
А шо конкретно пропонує пан Анатолій?
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26.01.2021 18:48 Відповісти
Підбарижники голосували за баригу, зебіли за комедіанта, ми за Гриценка! Але нас меньшість!
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26.01.2021 18:58 Відповісти
Потому как ты такой же клоун как и нынешние. Поинтересуйся, сколько Онотоле продал военного имущества и сколько сократил личного состава, будучи министром "обороны". Иногда высказывать умные мысли и действовать на должности - совсем не одно и то же
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26.01.2021 19:04 Відповісти
та нє! прихильники отамана Гриціана, як і прихильники його подруги жюльки-непорочної ніколи не "інтєрєсуются"! вони тупо вірять ! без доказів! як багіні, так і палковніку!
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27.01.2021 01:07 Відповісти
В кои то веки Онотоле нормальную мысль высказал, однозначно
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26.01.2021 19:00 Відповісти
Цифры ужасающие, но я Шо то не поняла: как бубочка стал президентом, так и резко увеличилось обладателей паспортов с двух головой курицей
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26.01.2021 19:09 Відповісти
Лунандона - це проблема. І відмовитись не можна, і повернути в Україну - нехай почекають.
Як на мене, то треба наводити лад в Україні, найперше. Толя! Ти стукав себе в груди противсіх у 2010му! Ющ за це отримав мільярд баксів. Ти, Толя, задурно агітував противсіх?
_____________
Була б Юля стала презом у 2010му, то Україна сьогодні була б регіональним лідером, у 2017му викинули б росіян з Криму, отримали б запрошення від НАТО і ЄС і назавжди позбавились би залежності від Раші. Толя Гриць спочатку нехай спочатку відповість на це питання.
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26.01.2021 19:48 Відповісти
...нєт слов...
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26.01.2021 21:22 Відповісти
воно хворе...
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27.01.2021 01:09 Відповісти
Взагалі то, "справжні пацани" відповідають за свої слова та ретельно "фільтрують базар". В тебе є альтернатива: аргументовано спростовуєш комент "sulimа ivan", або великими літерами наколюєш собі на лобі - ГУБОШЛЬОП. Час пішов...
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27.01.2021 12:24 Відповісти
Должна быть не реинтеграция , а деокупация!
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26.01.2021 19:56 Відповісти
Двойные пенсии, льготы на комуналку за счет остальной Украины, другие плюшки...может хватит дотировать рашистские анклавы лыныдыры?!
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26.01.2021 19:56 Відповісти
Загородили расейської бидло огорожею і залити бетоном!
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26.01.2021 20:12 Відповісти
Тих хто не зберіг українське громадянство вважати іноземцями. Будуть остарбайтерами. А території треба повернути.
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26.01.2021 20:51 Відповісти
Для початку треба перестати платити туди пенсії.
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26.01.2021 20:58 Відповісти
Добре було б, якби вони присягаючи *****, ще й українські паспорти рвали.
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27.01.2021 11:27 Відповісти
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