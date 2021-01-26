Найманці РФ двічі відкривали вогонь по позиціях ЗСУ біля Авдіївки і Мар'їнки, - пресцентр ОС
Упродовж цієї доби, 26 січня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку найманців РФ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Біля Авдіївки збройні формування РФ відкривали вогонь зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета. У передмісті Мар'їнки зафіксовано кілька пострілів снайпера російсько-окупаційних військ. Наші воїни відкривали у відповідь вогонь.
Бойових втрат унаслідок ворожих обстрілів серед українських військовослужбовців немає.
Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ.
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Жидівський пробойовий курінь (офіційна назва - «Пробойовий курінь І Корпусу Галицької Армії») - самостійний оперативний військовий підрозділ 1-го корпусу Української Галицької Армії.
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