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Новини Агресія Росії проти України
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Найманці РФ двічі відкривали вогонь по позиціях ЗСУ біля Авдіївки і Мар'їнки, - пресцентр ОС

Найманці РФ двічі відкривали вогонь по позиціях ЗСУ біля Авдіївки і Мар'їнки, - пресцентр ОС

Упродовж цієї доби, 26 січня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку найманців РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Біля Авдіївки збройні формування РФ відкривали вогонь зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета. У передмісті Мар'їнки зафіксовано кілька пострілів снайпера російсько-окупаційних військ. Наші воїни відкривали у відповідь вогонь.

Бойових втрат унаслідок ворожих обстрілів серед українських військовослужбовців немає.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ.

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обстріл (28171) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Сейчас - Слуги Уродов. Измельчали жиды
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26.01.2021 18:03 Відповісти
Наемники РФ дважды открывали огонь по позициям ВСУ возле Авдеевки и Марьинки, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 5955
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26.01.2021 18:11 Відповісти
 
 