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Новини
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Можливість брати участь у референдумі віддалено з'явиться, коли ВР ухвалить закон про електронне голосування, - Стефанчук

Можливість брати участь у референдумі віддалено з'явиться, коли ВР ухвалить закон про електронне голосування, - Стефанчук

Електронне голосування під час всеукраїнського референдуму застосовуватиметься лише після ухвалення окремого відповідного законодавчого акта, що передбачає електронне голосування в Україні загалом

Таку заяву зробив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Електронне голосування - це новація, запропонована в цьому законопроекті. Ми провели дискусію з цього питання і вийшли на одну формулу: питання електронного голосування - це питання не юридичне, а технічне. Ми його проводитимемо лише тоді, коли технічно буде підтверджена можливість проводити цей вид голосування. У перехідних положеннях до закону ми передбачили таку конструкцію, що питання електронного голосування може порушуватися ініціаторами лише тоді, коли буде окремо проголосований законодавчий акт, який стосуватиметься електронного голосування в країні загалом", - пояснив перший віцеспікер.

За його словами, щойно такий документ буде готовий, він імплементарно застосовуватиметься і щодо референдуму.

"До цього моменту ми проводитимемо референдум таким способом, який визначений законом, тобто шляхом паперових бюлетенів", - уточнив Стефанчук.

Нагадаємо, 26 січня Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт №3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум.

Автор: 

ВР (14940) голосування (484) референдум (627) Стефанчук Руслан (749)


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Топ коментарі
+20
Писец. Пропала страна. Зебилы доприкалывались.
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26.01.2021 18:07
+12
Ну всё правильно - так голосовать в Украинских референдумах смогут не только лугандон и Крым, но и весь кацапстан.
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26.01.2021 18:11
+10
дегенераты зеленые наверное не читали раздел 13 Конституции Украины

Стаття 156. Законопроект про внесення змін до розділу I "Загальні засади", розділу III "Вибори. Референдум" і розділу XIII "Внесення змін до Конституції України" подається до Верховної Ради України Президентом України або не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України і, за умови його прийняття не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України, затверджується всеукраїнським референдумом, який призначається Президентом України.
Повторне подання законопроекту про внесення змін до розділів I, III і XIII цієї Конституції з одного й того самого питання можливе лише до Верховної Ради України наступного скликання
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26.01.2021 18:23
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Ваш вислів мені чомусь нагадав інший - не дай Боже жити в часи змін.
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26.01.2021 20:39 Відповісти
Так вже живемо.
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26.01.2021 20:41 Відповісти
Ще трохи.
Повторний референдум (якщо рішення прийнято) можна проводити не раніше, ніж через три роки.
Ну, тобто, якщо проголосують за федералізацію, то до моменту, коли це рішення можна буде законно скасувати, від країни нічого не залишиться.
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26.01.2021 20:22 Відповісти
Можливість брати участь у референдумі віддалено з'явиться, коли ВР ухвалить закон про електронне голосування, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9248
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26.01.2021 20:23 Відповісти
хорошая манипуляция. вопрос только откуда появилась точка зрения у генетических совков? (то "большинство" о котором ты крякаешь )
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27.01.2021 11:58 Відповісти
не недовіра громадянам, а неможливість забезпечити вільне волевиявлення через втручання в цей процес рахи
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27.01.2021 14:51 Відповісти
Ойфсьо😂
Спробуй на підставі цього і вибори заборонити.
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27.01.2021 14:54 Відповісти
якщо такі дибіли обирають......
https://censor.net/ru/news/3244216/srochnik_vsu_v_pryamom_efire_tiktok_slil_naemnikam_okkupantov_sekretnuyu_informatsiyu_sotsseti_skrinshot

то треба мораторій на вибори, поки таких ідіотів не стане
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27.01.2021 14:57 Відповісти
Щасти. 😜
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27.01.2021 14:58 Відповісти
скатертью дорога
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27.01.2021 15:04 Відповісти
"До этого момента мы будем проводить референдум"
МИНУТОЧКУ!

Мы - это КТО?
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26.01.2021 18:52 Відповісти
Зеля и квартал....
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26.01.2021 18:54 Відповісти
Влада. Невже це не ясно?
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26.01.2021 19:13 Відповісти
Этой власти надо успеть пару референдумов провести. И тогда она добьётся всего чего хотела. Но самое главное мы впереди США.
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26.01.2021 18:53 Відповісти
Это начало гражданской войны
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26.01.2021 18:57 Відповісти
😂
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26.01.2021 19:14 Відповісти
Це не ваші однодумці творять?

https://censor.net/ua/photo_news/3244353/***************************************************************************************************
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27.01.2021 15:27 Відповісти
Не намагайся мені хамити, бовдуре.
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27.01.2021 15:45 Відповісти
Я вам задав питання, а хамите ви:" неуку, бовдуре".
То де ваша відповідь на питання, прихильнику фейкових референдумів?
До речі, хтось казав, що раха не проводить референдуми...а в Криму хто його "проводив"?
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27.01.2021 15:59 Відповісти
В спам.
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27.01.2021 16:12 Відповісти
Я думаю, именно этот закон обговаривал Зеленский с Патрушевым в Омане. Этот закон крайне нужен Путину, ибо он им демонтирует Украину без шума и пыли. Не смог взять нахрапом - возьмёт изнутри, манипулируя народом, как он это сделал на Донбассе и в Крыму.
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26.01.2021 19:45 Відповісти
😂
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26.01.2021 20:07 Відповісти
Что значит не юридический? У нас наличие ЭЦП для граждан разве уже обязательно? Как они собираются идентифицировать участников голосования? Как будет защищена от внешнего вмешательства или злоупотребления такая форма голосования?
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26.01.2021 19:53 Відповісти
Если весной 2019-го боты из ********* продвигали зеленского в соцсетях и на ютубе, то теперь кацапские боты будут голосовать за нужные зеленскому и его хозяевам референдумы.
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26.01.2021 20:16 Відповісти
В Проєкті закону про референдум є окрема стаття про референдум відносно зміни території України. Добре, що не просто по народній ініциативі, а по ініціативі Верховної Ради і після прийняття закону про ратифікацію міжнародного договору про зміну території України.
Але виникає питання, чому взагалі це питання виокремлене, і начебто готується такий закон. Наче основна маса людей тільки про те і думає, як змінити територію України. От і думаю, чи це такий запобіжник, чи, навпаки, відкриває ворота для зміни території.
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26.01.2021 20:19 Відповісти
Що значить зміна территорії? Які можуть буть ще референдуми на таку тему? Вони що, збожеволіли? Де наші патріоти, де націоналісти всіх мастей? Де Тягнибок, Ярош, Белецький?
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26.01.2021 21:15 Відповісти
Прочитайте проєкт закону про референдум, якщо ще не читали. Я також здивований, чому це питання виокремлене. Далі пожартую: може, під зміною територіїї мається на увазі її збільшення?
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26.01.2021 21:23 Відповісти
Може, якимось чином, для повернення окупованих територій?
Стародубщина... Кубань.. теж серед таких?
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27.01.2021 15:03 Відповісти
Збільшувати свої територіїї - це копіювати загарбницькі методи кремля. Та і не з цією владою, яка закликала не стріляти у ворога, щось "визволяти".
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27.01.2021 15:21 Відповісти
Повернення Криму і частини Донбасу до України - це не загарбання
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27.01.2021 15:36 Відповісти
Навіщо Ви згадали про Крим і Донбас в той той час, коли ми обговорювали зовсім інше - чи не мали нардепи на увазі Кубань?

Не треба мене повчати прописними істинами про те, що Крим і Донбас - це Україна, наче я проти. Вчитель знайшовся!
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27.01.2021 16:42 Відповісти
Де ви побачили повчання з мого боку, - не розумію.
Я, так само як і ви, разом з вами, і розмірковую на тему: для чого депутати так заспішили з цим законом.
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27.01.2021 17:04 Відповісти
"Повернення Криму і частини Донбасу до України - це не загарбання" дуже схоже на повчання, погодьтесь. Ніби Ви мені розкрили очі на те, чого я не знав. Гаразд, проїхали.
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27.01.2021 17:58 Відповісти
https://mobile.twitter.com/Angrybeardman

https://mobile.twitter.com/Angrybeardman Beard @Angrybeardman

https://mobile.twitter.com/Angrybeardman https://mobile.twitter.com/Angrybeardman



Глянув результати голосування, не зрозумів чому Юля не "ЗА".
Можливо, не зійшлись в ціні. Хоч переговори ведуть.
Може, голосування не головне, скоріше за все, нас чекає нова коаліція - Юля, слуги та ОПЗЖ. Останнім часом слуги почали відбілювати ОПЗЖ, + останній допис Люсі Арестович.
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26.01.2021 20:45 Відповісти
А що Люся?
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26.01.2021 21:13 Відповісти
Може вона висока сосна?
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26.01.2021 21:16 Відповісти
Команда агентури ФСБ цілеспрямовано та послідовно веде демонтаж держави Україна. СБУ як державний орган не дієздатна, МВС - приватна охоронна фірма Авакова. Продажні суди підконтрольні агенту Портнову ("Казбек"). Гібридна війна ні на мить не спинялась - навіть не надійтесь. Хочеться спитати Петра Олексійовича - коли Вам пропонували об'явити військовий стан та за законами військового часу відмінити ці "клоунські" вибори, хоча б до часу реального закінчення війни, Ви захотіли "погратись в демократію"? І що тепер? У Вас є ще надія, що все минеться? Не здивуюсь, якщо на ранок наступного понеділка нас поставлять перед "фактом", що в неділю українці віддалено проголосували за включення України до РФ.
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26.01.2021 21:15 Відповісти
Увеличение роли Референдума до законодательного в своюющейстране с засильем российских агентов, экономичеки необразованным , безответственным населением ( голосуют по приколу) - это переход от демократии к ОХЛОКРАТИИ. Власть передают толпе. А в нашем случае - толпе под влиянием популизма и роспропаганды. - Капец Украине.
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26.01.2021 21:22 Відповісти
ЧТОБ ОЛЬГИНСКИЕ ТРОЛИ СМОГЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ !?) КОЛЫВАН ТЫ ГАЛИМЫЙ !!!
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27.01.2021 14:31 Відповісти
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