Можливість брати участь у референдумі віддалено з'явиться, коли ВР ухвалить закон про електронне голосування, - Стефанчук

Електронне голосування під час всеукраїнського референдуму застосовуватиметься лише після ухвалення окремого відповідного законодавчого акта, що передбачає електронне голосування в Україні загалом

Таку заяву зробив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Електронне голосування - це новація, запропонована в цьому законопроекті. Ми провели дискусію з цього питання і вийшли на одну формулу: питання електронного голосування - це питання не юридичне, а технічне. Ми його проводитимемо лише тоді, коли технічно буде підтверджена можливість проводити цей вид голосування. У перехідних положеннях до закону ми передбачили таку конструкцію, що питання електронного голосування може порушуватися ініціаторами лише тоді, коли буде окремо проголосований законодавчий акт, який стосуватиметься електронного голосування в країні загалом", - пояснив перший віцеспікер.

За його словами, щойно такий документ буде готовий, він імплементарно застосовуватиметься і щодо референдуму.

"До цього моменту ми проводитимемо референдум таким способом, який визначений законом, тобто шляхом паперових бюлетенів", - уточнив Стефанчук.

Нагадаємо, 26 січня Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт №3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум.