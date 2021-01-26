Можливість брати участь у референдумі віддалено з'явиться, коли ВР ухвалить закон про електронне голосування, - Стефанчук
Електронне голосування під час всеукраїнського референдуму застосовуватиметься лише після ухвалення окремого відповідного законодавчого акта, що передбачає електронне голосування в Україні загалом
Таку заяву зробив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Електронне голосування - це новація, запропонована в цьому законопроекті. Ми провели дискусію з цього питання і вийшли на одну формулу: питання електронного голосування - це питання не юридичне, а технічне. Ми його проводитимемо лише тоді, коли технічно буде підтверджена можливість проводити цей вид голосування. У перехідних положеннях до закону ми передбачили таку конструкцію, що питання електронного голосування може порушуватися ініціаторами лише тоді, коли буде окремо проголосований законодавчий акт, який стосуватиметься електронного голосування в країні загалом", - пояснив перший віцеспікер.
За його словами, щойно такий документ буде готовий, він імплементарно застосовуватиметься і щодо референдуму.
"До цього моменту ми проводитимемо референдум таким способом, який визначений законом, тобто шляхом паперових бюлетенів", - уточнив Стефанчук.
Нагадаємо, 26 січня Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт №3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум.
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Повторний референдум (якщо рішення прийнято) можна проводити не раніше, ніж через три роки.
Ну, тобто, якщо проголосують за федералізацію, то до моменту, коли це рішення можна буде законно скасувати, від країни нічого не залишиться.
Спробуй на підставі цього і вибори заборонити.
https://censor.net/ru/news/3244216/srochnik_vsu_v_pryamom_efire_tiktok_slil_naemnikam_okkupantov_sekretnuyu_informatsiyu_sotsseti_skrinshot
то треба мораторій на вибори, поки таких ідіотів не стане
МИНУТОЧКУ!
Мы - это КТО?
https://censor.net/ua/photo_news/3244353/***************************************************************************************************
То де ваша відповідь на питання, прихильнику фейкових референдумів?
До речі, хтось казав, що раха не проводить референдуми...а в Криму хто його "проводив"?
Але виникає питання, чому взагалі це питання виокремлене, і начебто готується такий закон. Наче основна маса людей тільки про те і думає, як змінити територію України. От і думаю, чи це такий запобіжник, чи, навпаки, відкриває ворота для зміни території.
Стародубщина... Кубань.. теж серед таких?
Не треба мене повчати прописними істинами про те, що Крим і Донбас - це Україна, наче я проти. Вчитель знайшовся!
Я, так само як і ви, разом з вами, і розмірковую на тему: для чого депутати так заспішили з цим законом.
https://mobile.twitter.com/Angrybeardman Beard @Angrybeardman
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Глянув результати голосування, не зрозумів чому Юля не "ЗА".
Можливо, не зійшлись в ціні. Хоч переговори ведуть.
Може, голосування не головне, скоріше за все, нас чекає нова коаліція - Юля, слуги та ОПЗЖ. Останнім часом слуги почали відбілювати ОПЗЖ, + останній допис Люсі Арестович.