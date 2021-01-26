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Новини Агресія Росії проти України
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Строковик ЗСУ в прямому ефірі TikTok злив найманцям окупантів секретну інформацію, - соцмережі. СКРИНШОТ

Строковик ЗСУ в прямому ефірі TikTok злив найманцям окупантів секретну інформацію, - соцмережі. СКРИНШОТ

Солдат вийшов у прямий ефір з військової частини в Куп'янську на Харківщині. Він назвав росіян "братнім народом" і розповів про "війну олігархів", стверджує ветеран Олександр Грамарчук (Грім).

Про це Грамарчук повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Прямо зараз у прямому ефірі солдат строкової служби зливає інформацію противнику. Вранці вже подивитися буде неможливо", - написав ветеран.

У коментарях він зазначив, що, за його інформацією, солдат - уродженець Славгорода Дніпропетровської області, а в прямий ефір TikToka він вийшов із військової частини Повітряних сил у Куп'янську Харківської області.

"Хлопчик розповідає про "братський народ" і "війну олігархів". Розбирайтесь тепер. А от противник в курсі, коли станцію включають у Куп'янську. Ось де цінність інформації", - пише Грамарчук у коментарях.

Читайте також: Трамп: TikTok буде заборонено у США із 15 вересня

Ветеран також опублікував скріншоти, на яких видно, що до чату приєдналися прихильники терористичної організації "ДНР".

Начальник служби по зв'язках із громадськістю Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив у коментарі, що особу військовослужбовця вже встановили. "З'ясовуємо, буде дано жорстку правову оцінку діям цього "товариша". Дякую Олександру за моніторингову підтримку. Хто встиг записати цей ефір, прошу скинути", - написав він.

Строковик ЗСУ в прямому ефірі TikTok злив найманцям окупантів секретну інформацію, - соцмережі 01
Строковик ЗСУ в прямому ефірі TikTok злив найманцям окупантів секретну інформацію, - соцмережі 02

Автор: 

армія (3765) блогер (181) ЗСУ (7489) TikTok (89)


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Топ коментарі
+67
Пора бы уже принять закон о лишении гражданства за сепаратизм и коллаборацию. И кончать уже с этим совковым институтом призывов в армию. Бо эти рабы - не солдаты.
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26.01.2021 19:16
+41
Срочник ВСУ в прямом эфире TikTok слил наемникам оккупантов секретную информацию, - соцсети - Цензор.НЕТ 7284Срочник ВСУ в прямом эфире TikTok слил наемникам оккупантов секретную информацию, - соцсети - Цензор.НЕТ 7682
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26.01.2021 19:18
+33
Стаття 422. Розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, або втрата документів чи матеріалів, що містять такі відомості
1. Розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, за відсутності ознак державної зради -
карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
2. Втрата документів або матеріалів, що містять відомості військового характеру, які становлять державну таємницю, предметів, відомості про які становлять державну таємницю, особою, якій вони були довірені, якщо втрата стала результатом порушення встановлених правил поводження із зазначеними документами, матеріалами або предметами, -
карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.
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26.01.2021 19:36
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Прошу вибачення, штат штабу, малось на увазі. А те, що роблять піаністи буде дана належна оцінка.
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26.01.2021 21:07 Відповісти
... штат бойового підрозділу.... Було наприклад на 5 літаків 8 екіпажів... зараз 7.... Підготовленних на звільнення...((( Та люди й так біжать масово...(((
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26.01.2021 21:21 Відповісти
Ну це диверсія під час війни. Я ж пишу правова оцінка буде, не сумнівайтесь.
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26.01.2021 21:25 Відповісти
..сумнівайся не сумнівайся... але я Вам з дуже високою достовірністю можу запевнити , що з початку літа того року армія деморалізована на 99 відсотків.... Але що хотіли, те й здобули. Багато вірило, що приде Зенелохвже43 ..і все піде на краще. Почали задавати питання, а що відбувається, коли значно погіршилось забезпечення... почались перебої з паливом...і реально почали руйнувати все те, що так тяжко здобули. Але то рішення **мудрого нарІду**... А далі одні мати ...(((
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26.01.2021 21:34 Відповісти
в Британській Армії принци служать . Діти наших президентів - .... . Того й ставлення до збройних сил таке , як служба їхніх дітей .
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26.01.2021 20:46 Відповісти
https://censor.net/ru/user/327267 Ну в британській контрактна основа.А Швеції ні.Там принцеса служила,в рівних умовах.Без дивізії охорони.Але в нас так не буде.Тому я завжди за контракт.Мають йти ті,в кого є бажання здобути військову професію.Бо це професія.А казочки про багатомільйонний резерв,не мають відношення до дійсності.Зараз не сорокові роки.Навіть москалі не зберуть декілька мільйонів армію,щоб нападати.Нам потрібна мотивована армія,з хорошим забезпеченням і технікою.Україна витрачає вже 5 мільярдів доларів на армію в рік.Не всіх гроші йдуть по прямому призначенню.Строковики навіть не їдять нормально,а гроші виділяють,значить хтось собі їх в кишеню бере.
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26.01.2021 20:55 Відповісти
Про способи організації не обізнаний був , дякую , та маю зауваження : фахові військовослужбовці , до війни - практично всі були впевнені , що саме воювати їм ніколи не доведеться .
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26.01.2021 21:09 Відповісти
https://censor.net/ru/user/327267 Та фахових було дуже мало.З армії страшно крали.Там і техніка в більшості.якщо не розкрадена,то розібрана.Москалі би ніколи не напали на підготовлену армію,хоч і меншу.
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26.01.2021 21:40 Відповісти
один з ізраїльських президентів брата на війні втратив !
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26.01.2021 20:48 Відповісти
Та створи їм хоч і райські умови , їм всеодно , все буде - не так . Ця молокососня не пристосована до життя ,, найменші труднощі , і вже біжать дзвонити - папа-мама прієзжайтє-спасітє , я нє магу пуговіцу прішіть , а злой сержант заставляєт .! В мене таких було колись півтори сотні , в підпорядкуванні . Я на них вже надивився досхочу . Як їх взагалі , ще й дівчата ******* . Кожен другий , не хлопець а - розмазня , пристосована до життя лише в тепличних умовах . .
Ще й патріотизму - 0.0 ,, тому що школа цього не виховує .
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26.01.2021 21:09 Відповісти
https://censor.net/ru/user/405946 З вас же чучелищ добровільно робили.От наприклад послали помирати в Афганістан.Хіба це нормально? От спочатку створити потрібно умови,а тоді вже говорити.Людина немає витримувати знущання.Ми ж йшли ніби в Європу,а там в арміях немає знущань.Гроші в країни є,бо палаци для різних осіб будуються.30 років в Україні призовна армія і що допомогло?
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26.01.2021 21:23 Відповісти
Людина не має ,ЦИВІЛЬНА людина ,, а солдат має . Без цього він не буде солдатом . Він не зможе наприклад - по декілька діб сидіти в окопі , під дощ чи в мороз ( суцільне знущання , хто сидів той знає ) , а на війні від цього нікуди не дінешся .

Солдат повинен виживати в тих умовах які є , а не чекати на створення хороших умов . Мене в училищі так вчили , ті викладачі , які пройшли війну .
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26.01.2021 21:54 Відповісти
https://censor.net/ru/user/405946 Солдат не термінатор.В нього також є відчуття.Військовий це професія.Ви в совці були псевдо роботами і що вам це якось допомагало? Потрібно так робити,щоб виключити можливість бути в окопах,або мінімізувати це.Чому в Швеції не вчать страждань? На нашій призовній службі не вчать виживати,а вчать бути рабом.У вас совєтський розум.Ви ніяк не можете з себе вибити комплекс раба.Ви ж зрозумійте нарешті,неможливо так будувати країну.
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26.01.2021 22:02 Відповісти
Яким рабом , у що за нісенітниці .. Виконувати накази , нехай хоч інколи і - безглузді , це не рабство . Та ти ще попробуй застав кого небудь з цих молокосів , ось там робити фізично ,, то - жівот баліт , то соплі ,то нє умєю , то ще щось .
Чому ж це в Швеції -- не вчать . ? Вважаю що вчать , ще й як . ! А почитай , наприклад , про те як наші військові , проходили курси виживаня на тренувальних базах морської піхоти США , чи інших країн . Де в процесі - їли червів , пили воду з калюж , ночували під небом на сирій землі , а то і по кілька діб не спали взагалі . Так виховують справжніх солдат , і вчать боротись за своє існування .

Уявляю тепер на тих курсах ,наших ваенних-строковиків , яких через годину таких тренувань - "знущань" , вже б довелося витягувати з петлі .
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26.01.2021 22:35 Відповісти
https://censor.net/ru/user/405946 Виконувати безглузді накази,це рабство і не тільки накази,та весь побут такий.А що до армії США.то вони це роблять добровільно.І це окремі спецпризначенці таке роблять.Наприклад,льотчики,моряки чи підводники,так не тренуються.Після політичної поразки у В'єтнамі,до речі вони відмінили призовну службу.Після цього ніде більше США не програвала.Бо тоді служили немотивовані.Ви ж не хочете наприклад,щоб усі були пожежниками,чи лікарями,це ж також захист країни.Військові мають бути ті,хто мріє про військо.Я вже неодноразово писав,що багатомільйонний резерв це маячна,зараз не сорокові роки.Такий резерв в принципі неможливо навіть зброєю забезпечити.Навіть москалі не зберуть мільйони для нападу.Цю мульку пустили політтехнологи,щоб відволікати населення.І не тільки в нас таке робиться.
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26.01.2021 23:01 Відповісти
Ех х , ладно ..Я й не надіявся що ви мене зрозумієте . Цивільні військових не можуть розуміти ,, в цьому я вже сотні разів переконувався .
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26.01.2021 23:10 Відповісти
https://censor.net/ua/user/405946 Військові такі самі люди.
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26.01.2021 23:34 Відповісти
В мене було 60. Абсолютно згоден. Самостійності 0. Жодного, навіть найдріб"язковішого завдання неможливо доручити, щоб не контролювати кожні 5 хвилин. Абсолютна безкарність. Жодного інструменту впливу сержант чи офіцер на солдата не має, бо нема ні "губи", ні "дизеля". А школа нічого зараз виховати не може, бо вчителі проти учнів такі ж безправні, як і офіцер проти солдата. Попробуйте тільки голос підвищити, зараз же прилетять впливові батьки і буде той вчитель чи офіцер дуже бідний...
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26.01.2021 21:42 Відповісти
В чем смысл новости? даже не написали что они слил...может смыл? ну бачок...
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26.01.2021 20:50 Відповісти
За одні тільки слова про - "брацькі народи" паРаші і України , вже треба виривати язика і давати 10 років каторги . ! .
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26.01.2021 20:53 Відповісти
убрали дисбаты... кретины....
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26.01.2021 20:55 Відповісти
Просто дебил....
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26.01.2021 21:04 Відповісти
вот дятел а раньшене было даже моб телефонов)
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26.01.2021 21:05 Відповісти
https://www.tiktok.com/@dreamofmer?lang=ru-RU&is_copy_url=1&is_from_webapp=v2&fbclid=IwAR0ASbM9JFjwKElzbAiANtIrIaHOqUd3FP-************************%23%2F%40shmeksss%2Fvideo%2F6921332628691881218

дибилллллллллл
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26.01.2021 21:06 Відповісти
для розуміння достатньо .
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26.01.2021 21:14 Відповісти
судя из тик ток он же имбицл с уровнем развития как у валенка
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26.01.2021 21:07 Відповісти
я б скачал скинул но в тик токе нетуже
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26.01.2021 21:08 Відповісти
От этого проклятого ТикТока патриотам уже жизни нет. Порошенко бы давно запретил. Потом уже будет поздно.
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26.01.2021 21:14 Відповісти
При чем тут Тик-Ток? Жизни нет от проклятых ватников, предателей и просто иди*ов.
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27.01.2021 14:33 Відповісти
ця пробема вирішується дуже просто - у солдата не має бути власного телефону!
якщо у солдата є власний телефон - то у солдата зявляється підозра в зливі інформації ворогу
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26.01.2021 21:35 Відповісти
який дебіл дозволяє солдатам, під час війни і коли вже неодноразово траплялися випадки відстежування позиції через мобільні вишки, або психологічний вплив на бійця за допомогою дзвінків та СМС - лишати в себе мобільні телефони?
командир цього "товариша" має відповідати так само
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26.01.2021 21:38 Відповісти
Ну дурачок. Ослабили бдительность, типа понравился подруге, ох и простак... Что с людьми спермотоксикоз делает.
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26.01.2021 21:40 Відповісти
На дизель!!!
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26.01.2021 22:28 Відповісти
слава тіктоку і дебілам які розкривають там своє сєпарське нутро. Така погань повиння лопатою махати а не нести службу в лавах ЗСУ.
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26.01.2021 23:45 Відповісти
Еще один малолетний придурок. Вот что оно вытворяло ради своих пяти минут славы:

https://www.tiktok.com/@dreamofmer/video/6917960272867069185?lang=uk-UA&is_copy_url=0&is_from_webapp=v2&sender_device=pc&sender_web_id=6922191458120893958
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27.01.2021 00:01 Відповісти
на ту сторону отправить что бы его братский нарот посадил на бутылку
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27.01.2021 08:55 Відповісти
здати в обмінник
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27.01.2021 11:29 Відповісти
Строковик це частка нашого народу. Він може спокійно бути і сєпаром і тупим дебілом. Чому тут дивуватись?
Не дуже розумію, яку таку держ.таємницю може знати строковик... але те, що він раптом виявився ватним дебілом, не здивований.
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27.01.2021 13:24 Відповісти
Хм. А чи є у нас зараз дісбати? Якщо так, то тому солдату там і місце на років 5
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27.01.2021 13:37 Відповісти
А кого має захищати ця дитина? Боровів-олігархів з прислужниками? Щоб власники України: Порошенко, Ахмєтов, Коломойський, Пінчук, Медведчук і т.д. далі багатіли? Хай ще землю всю в народа відберуть - що залишиться від України?
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27.01.2021 14:01 Відповісти
Всі вищеназвані ведуть бізнес з Росією, а цей пацан має життям ризикувати. За що, за кого?
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27.01.2021 14:03 Відповісти
скільки доплачують за мову і тричі суперпатріотичний нік ?
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27.01.2021 14:50 Відповісти
А ти, номерний, вже не приховуєш, що ботяра - шавка маланська
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27.01.2021 15:18 Відповісти
цілком можливо, шо якийсь ботяра - то, дійсно, шавка маланська, але я з ним не знайомий і тому стверджувати не буду.

А от те, шо будь-який українець знає, як пишеться слово "тризуб" - це достеменно.
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27.01.2021 15:29 Відповісти
через "Тре.." пишеться ім'я собаки, про яку тобі в дитинстві читали,
Строковик ЗСУ в прямому ефірі TikTok злив найманцям окупантів секретну інформацію, - соцмережі - Цензор.НЕТ 6700

а Тризуб пишеться через и.
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27.01.2021 14:55 Відповісти
Це не просто дитина, він на бойовому пості, має відповідати за свій зрадницький вчинок згідно законодавства
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27.01.2021 14:30 Відповісти
Та нехай не захищає.
Хай дає присягу фуйловській дупі. А чечени навчать його расію любити.
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27.01.2021 15:45 Відповісти
У нас идет война против агрессора России. То что сделал этот ""мальчик", принявший присягу и несущий службу и полностью дееспособный и вменяемый, называется предательство и за такой поступок полагается военный трибунал и соответствующая адекватная ответственность за нарушение присяги и государственной измены. Только зачем Украине долго нести расходы на содержание предателя нашей страны - в последующем лишить гражданства и с грохотом выставить из страны. Может другие подобные "мальчики" призадумаются.
А ВР может уже, наконец, удосужится принять четкий Закон, по которому предатели нашей страны будут в обязательном порядке получать адекватное наказание с последующим лишением гражданства таких особей?..
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27.01.2021 14:27 Відповісти
Розкудахталась кацапка, яке ти маєш відношення до України?
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27.01.2021 15:16 Відповісти
Взагалі то не трЕзуб, а ТрИзуб.
Москалики все ніяк не опанують.
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27.01.2021 15:46 Відповісти
Вже можна було навчити волохату мавпу. Але ж то мавпа - її можна навчити. А москаля - не можна .
От так козломорди й паляться.
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27.01.2021 18:36 Відповісти
Москаля треба бити.
І тут мене вже давно гризуть сумніви. Може путін посланий не на горе українцям, а на радість? Він так вправно гамселить москалів, як до нього діставалось лише українцям.
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27.01.2021 21:38 Відповісти
Галичани кажуть: пошли дурня Богу молитися - то й лоба розіб'є. Схоже, Облізле Пу саме цим і займається. А в москалів від його старань міцно чуби тріщать (так їм і треба!).
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27.01.2021 21:50 Відповісти
Что вы с ним панькаетесь!! Нарушил присягут , садись в тюрьму !! Вот и всё!! Чего мусолить, свой не свой!! всё остальное это балтология!!
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27.01.2021 14:46 Відповісти
То що, цьому юному ватніку за його художество видати "банку варєнья і карзіну пічєнья"?
Є законодавство, де чітко виписано, що це за діяння, і яка за вчинення зазначеного діяння передбачена відповідальність, рівно як і механізм притягнення до цієї відповідальності.
Все решта - від лукавого.
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27.01.2021 15:31 Відповісти
ТБ канали Мертевечука будут волати на весь світ що такі вояки то майбутнє України
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27.01.2021 17:49 Відповісти


Точно! Це буде ректальне цеглотворіння епічних масштабів!
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27.01.2021 18:33 Відповісти
Б..ь шо за нова сексуальна орієнтація "братство" ,часто рідні брати гризуться а тут якийсь абстрактний фетиш що й хлоркою не витравиш.
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27.01.2021 16:09 Відповісти
Давайте всі щиро подякуємо ідеям Руцкого міра які несуть руцкоговорящіє сєріали які випускаються провідними ТБ каналами України і особливо подякувати за розповсюдження радянських камєдій і кінострічок на сьомому році війни з Московією в яких так щасливо живе радянська людина і всі народи "братскіє", особливо руцкій нрот, той який вялікороц
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27.01.2021 17:48 Відповісти
У тюрягу мінімум років на 7, щоб всі знали що буде за розголошення військової інформації, як ніяк вже сьомий рік воюємо з кацапами
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27.01.2021 17:51 Відповісти
На бутилку. Сиди рівненько і не відволікайся.
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27.01.2021 21:55 Відповісти
Кастрировать коллаборанта, а после - депортировать...
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27.01.2021 20:00 Відповісти
Навіщо?
Є смішніша пропозиція. Відрядити це непорозуміння у складі обмеженого контингенту із подібних ватних особин на Занзібар. Із суто науковою метою: знайти і дослідити https://mrakopedia.net/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B0 надзвичайно цікаву реліктову істоту .
Буде страшно, але цікаво.
А нам - весело.
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27.01.2021 22:01 Відповісти
Народ рыла сравните
Строковик ЗСУ в прямому ефірі TikTok злив найманцям окупантів секретну інформацію, - соцмережі - Цензор.НЕТ 7372

Строковик ЗСУ в прямому ефірі TikTok злив найманцям окупантів секретну інформацію, - соцмережі - Цензор.НЕТ 16
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27.01.2021 22:06 Відповісти
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