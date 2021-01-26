Строковик ЗСУ в прямому ефірі TikTok злив найманцям окупантів секретну інформацію, - соцмережі. СКРИНШОТ

Солдат вийшов у прямий ефір з військової частини в Куп'янську на Харківщині. Він назвав росіян "братнім народом" і розповів про "війну олігархів", стверджує ветеран Олександр Грамарчук (Грім).

Про це Грамарчук повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Прямо зараз у прямому ефірі солдат строкової служби зливає інформацію противнику. Вранці вже подивитися буде неможливо", - написав ветеран.

У коментарях він зазначив, що, за його інформацією, солдат - уродженець Славгорода Дніпропетровської області, а в прямий ефір TikToka він вийшов із військової частини Повітряних сил у Куп'янську Харківської області.

"Хлопчик розповідає про "братський народ" і "війну олігархів". Розбирайтесь тепер. А от противник в курсі, коли станцію включають у Куп'янську. Ось де цінність інформації", - пише Грамарчук у коментарях.

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Ветеран також опублікував скріншоти, на яких видно, що до чату приєдналися прихильники терористичної організації "ДНР".

Начальник служби по зв'язках із громадськістю Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив у коментарі, що особу військовослужбовця вже встановили. "З'ясовуємо, буде дано жорстку правову оцінку діям цього "товариша". Дякую Олександру за моніторингову підтримку. Хто встиг записати цей ефір, прошу скинути", - написав він.



