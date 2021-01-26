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Новини
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Є інформація про підготовку провокацій з боку російських сил навколо будівництва синагоги в Бабиному Яру, - Зісельс

Є інформація про підготовку провокацій з боку російських сил навколо будівництва синагоги в Бабиному Яру, - Зісельс

Є інформація про підготовку провокацій з боку російських сил навколо питання будівництва синагоги на території колишнього православного кладовища в Бабиному Яру.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вчора під час пресконференції з нагоди Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту, який відзначають 27 січня, сказав Йосип Зісельс, голова Асоціації єврейських громадських організацій та об'єднань.

Йдеться про проєкт Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", що фінансується в основному Михайлом Фрідманом, Павлом Фуксом і Германом Ханом. Зісельс називає цей проєкт російським. МЦГБЯ заявили про намір звести тимчасову синагогу за пам'ятним знаком "Менора" - це територія колишнього Кирилівського православного цвинтаря.

"Проблема не в синагозі, а в конфліктогенності, яку можуть використовувати Росія, ФСБ і проросійські сили в Україні ... Ситуація загострюється з кожним місяцем. Останні кроки російської команди вийшли за рамки добра і зла, і я сказав про це їх директору Яковеру. Вони не просто намагаються побудувати синагогу (і нам здається, що вони дотиснули міністра культури Ткаченка, який був проти). За останні два тижні було дві наради в Офісі президента. Уявіть собі цей абсурд. У країні війна, захоплені території, люди гинуть, епідемія косить українських громадян, економічна криза. І в цей час Офіс президента влаштовує дві наради з приводу того, чи будувати на православному кладовищі синагогу, чи ні", - сказав він.

Зісельс припустив, що в крайньому випадку в МЦГБЯ можуть відвернути увагу і переназвати синагогу чимось на зразок "кімнати для роздумів".

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"Поки ми разом легітимними методами не зупинимо російський проєкт, з іміджем України будуть проблеми", - констатував Зісельс.

Він нагадав, що СБУ двічі попереджало уряд з приводу проєкту МЦГБЯ.

"Головним лобістом російського проєкту в Україні є керівник Офісу президента Андрій Єрмак. І в нашій країні так сталося, що Андрій Єрмак важливіший, ніж шеф СБУ", - підсумував глава ВААД України.

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Нагадаємо, у 2016 році паралельно почали розроблятися і реалізовуватися два проєкти меморіалізації Бабиного Яру. Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" реалізовується за підтримки мера Києва Віталія Кличка. Головними ініціаторами та спонсорами проєкту є російські бізнесмени Михайло Фрідман, Герман Хан і Павло Фукс. Пізніше до них долучився Віктор Пінчук.

На публічних обговореннях наративу проєкту висловлювалися побоювання, що він створений у дусі кремлівської політики пам'яті, яка хоче представити українців, поляків, литовців та інше місцеве населення тотальними антисемітами.

У 2019 році артдиректором проєкту було призначено російського режисера Іллю Хржановського, чий підхід до історичної пам'яті викликав неоднозначну реакцію української наукової та культурної спільноти.

Також реалізується державний комплексний проєкт зі спорудження у Бабиному Яру єдиного меморіалу, який має об'єднати в одному комплексі всі наявні сьогодні пам'ятники, а також два музеї. Музей жертв Бабиного Яру розташується у приміщенні колишньої контори єврейського кладовища. Наразі триває реконструкція будівлі, відкриття музею заплановано на 2021 рік. Також під егідою Інституту історії України на замовлення Кабінету Міністрів українські вчені розробили концепцію комплексної меморіалізації Бабиного Яру. Пропонується перетворити парк на місці трагедії в єдиний меморіальний комплекс, який має об'єднати всі існуючі сьогодні пам'ятники. Передбачається також створення Музею Голокосту.

Сотні публічних інтелектуалів звернулися з відкритим листом до влади з вимогою зводити в Бабиному Яру виключно державний меморіал.

До Зеленського з аналогічною вимогою безпосередньо звернувся провідний дослідник історії євреїв Йохана Петровський Штерн. Пізніше, "як єврей до єврея" до Зеленського звернувся історик Віталій Нахманович.

Сотні українських євреїв звернулися до громадянського суспільства із закликом усвідомититрагедію Бабиного Яру як частину української історії та української історичної пам'яті, а такожпідтримати створення українського меморіалу в Бабиному Яру.

Позицію держави в перший рік президентства Зеленського озвучував глава Інституту нацпам'яті Антон Дробович і міністр культури Олександр Ткаченко. Вони обидва робили акцент на реалізації державного проєкту.

28 липня президент Зеленський публічно підтримав Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр". 29 вересня між українським урядом і МЦХБЯ було підписано меморандум про співпрацю.

У грудні Володимир Зеленський підписав Указ Про заходи у зв’язку з 80-ми роковинами трагедії Бабиного Яру та додаткові заходи щодо подальшого розвитку Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр". Згідно з документом, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і керівник Офісу президента України Андрій Єрмак визначені співголовами Організаційного комітету з питань перспективного розвитку Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр", а також затверджено новий склад Організаційного комітету. Крім того, підтримано ініціативу громадськості, благодійників зі створення в Києві (урочище Бабин Яр) Меморіалу Голокосту "Бабин Яр".

 

Автор: 

Бабин Яр (160) провокація (781) Зісельс (18)


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Топ коментарі
+15
Что за необходимость строить синагогу на православном кладбище? Представить можете православный храм на еврейских костях?
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26.01.2021 19:34
+9
А на прибудынковой территории синагоги как положено будет предусмотрено строительство бизнес-центра и жилого комплекса?
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26.01.2021 19:28
+7
"Козырь" уже и не ховается, прям так и торчит из российского рукава.
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26.01.2021 19:28
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для проросійських ********(а вони є однаково як в раші, так в ізраїлі чи європі,)- нічого святого немає! тим паче завтра в день пам*яті жертв голокосту руками проплачених псевдорадикалів можуть шось створити
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26.01.2021 19:27 Відповісти
Nidrasch Talpioth, стр. 225-L: "Иегова создал неевреев в человеческом обличии, чтобы евреям не пришлось пользоваться услугами животных. Следовательно неевреи - это животные в форме человека, которые приговорены служить евреям днём и ночью."

Szaaloth-Utszabot, The Book Of Jore Dia 17: "Еврей может и должен клясться во лжи когда гои спрашивают о том есть ли в наших книгах что либо против них."
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26.01.2021 19:31 Відповісти
Саме в їхніх єврейських тисячолітніх вченнях (які вони видають за "релігію") і закладені основи расизму і того ж нацизму. Неєвреї - гої(звірі), не німці - унтерменші (нижча раса). Різниця лише в тому, що євреї віками не мали держави - інструменту реалізації своїх расистських звірячих інстинктів. Тому вони робили і роблять це своїми підлими віками відпрацьованими методами - грабують і підточують країни зсередини, нацьковують людей і народи одних на інших і з того користають.
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26.01.2021 20:50 Відповісти
А на прибудынковой территории синагоги как положено будет предусмотрено строительство бизнес-центра и жилого комплекса?
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26.01.2021 19:28 Відповісти
Вата это известные антисемиты .
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26.01.2021 19:28 Відповісти
"Козырь" уже и не ховается, прям так и торчит из российского рукава.
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26.01.2021 19:28 Відповісти
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/?hc_ref=ARQ0gyxGWaaR6TFND7NFU-ucoFYQNJ4aP681uj8BA5JiPNJ-WAov9IKtsWWudPV3Emc&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARD3vDJwjqYaUizy-qaFctd_-sTwK0U09KxlTOu5WOf7hUb1l2OT2vufxy4rp02S7PEyHNNnzcoUf-qYq-bPbkLY5vksIotEm8_zq-9gMEOF9X7Uz6EBAiKQpIfKvAitjU5-*****************************************************************************************************************************-15F53SGMwNUcAWoNUGrSr16QSJa03VvNSoyovTKVmx33Y&__tn__=kC-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158347012513953?__xts__%5B0%5D=68.ARD3vDJwjqYaUizy-qaFctd_-sTwK0U09KxlTOu5WOf7hUb1l2OT2vufxy4rp02S7PEyHNNnzcoUf-qYq-bPbkLY5vksIotEm8_zq-9gMEOF9X7Uz6EBAiKQpIfKvAitjU5-*****************************************************************************************************************************-15F53SGMwNUcAWoNUGrSr16QSJa03VvNSoyovTKVmx33Y&__tn__=-R 28 апреля 2020 г. ·

Про Хржановського, або "Якщо це безумство, то в ньому є своя логіка", як казав Полоній у Шекспіра.
Як мінімум наївно було б уважати, ніби в Росії Путіна такий проект, як ДАУ, режисер зміг би здійснити без санкції ФСБ. Найбільше весь цей пекельний реконструкторський треш, оприлюднений УП, мені виглядає - на спробу під прикриттям музею Бабиного Яру леґально завести в Київ московську чекістську катівню, ФСБшний "підвал", порівняно з яким донецька "Ізоляція" ще здасться "с овчінку" Ось це було б - і логічно, і дуже "по-сурковськи": тоді всі пазли одним кліком сходяться докупи, і "поражает величие замысла" (с). Що ж легше, ніж, під виглядом реконструкції (серед потоку екскурсантських "реконструкцій"), непомітно й системно, з ночі в ніч, проводити СПРАВЖНЮ чекістську "работу с местным населением"? Тільки маючи в Києві СВОЮ, постійно діючу "Лубянку", Путін може розраховувати на "окончательное решение украинского вопроса" (sic!), і якщо подивитися на проект Хржановського під ЦИМ кутом, тоді все в ньому якраз виглядає дуже добре продуманим (і ще купа можливостей за таким "театром смерти" відкривається, - але всім цим мають зайнятись СБУ і міжнародні правоохоронні організації, рашизм Но пасаран!).
(І кримінальне провадження по харківських зйомках ДАУ теж відкривати, як на мене, пора - поки ФСБ не почала зачистку тих харківських свідків, що дали "підписку про нерозголошення".)
UPD: про те, що серед списку "потенційних авторів", буцім запрошених до участи в проекті Хржановського, стоїть і моє ім'я, я довідалася, як і всі, після публікації в УП, що й спричинило цей допис.
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26.01.2021 19:29 Відповісти
Что за необходимость строить синагогу на православном кладбище? Представить можете православный храм на еврейских костях?
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26.01.2021 19:34 Відповісти
Так именно в этом и цимус - ритуалы на костях православных.
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26.01.2021 19:49 Відповісти
А це хто взагалі такий?
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26.01.2021 19:39 Відповісти
Строительство синагоги в Бабьем Яру это и есть провокация.
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26.01.2021 19:52 Відповісти
Президент Украины-еврей. Олигархи -евреи. Но мировому еврейскому капиталу этого мало. Понятие антисемитизма нужно закрепить в украинском законодательстве, - посол Израиля Лион/ Посол Израиля в Украине Джоэль Лион осудил марши в честь дня рождения Бандеры/ Израиль не признАет Голодомор геноцидом. 27 сентября 2008 .-Об этом заявила посол Израиля в Украине Зина Калай-Клайтман. Заявила тихим скорбным голосом с укором глядя на собеседника -украинца. Украинцы должны ещё испытывать чувство вины перед евреями.
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26.01.2021 20:02 Відповісти
Міровой - це російсько-ізраїльський?
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26.01.2021 21:20 Відповісти
Міровой - це російсько-ізраїльський?/ И других стран. Но в Украине большинство владельцев латифундий с батраками -украинцами будут израильские и российские евреи. Как и теперешние владельцы украинских заводов.
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26.01.2021 21:56 Відповісти
Евреи вообще с ума посходили!

Представте такое в США или Франции, чтобы на их могилах еврейский памятник - та такое просто невозможно!
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26.01.2021 20:08 Відповісти
Є євреї ПАТРІОТИ України до таких відношу Зісельса, Ротербуда .... та багато інших, які гідні поваги. Але є євреї провокатори які пов'язані з ерефією і розпалюють протистояння в Україні на грунті антисемітизму. Завдання влади не допустити впровадження планів агентів Москви.
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26.01.2021 20:17 Відповісти
А влада - не агенти Кремля?
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26.01.2021 20:25 Відповісти
Так серед євреїв є патріоти але тільки патріоти євреїв.
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26.01.2021 20:48 Відповісти
У вас дуже легкий світ. Всюди москва. Не забувайте про державу ізраїль. Почитайте документи хто і нащо придумав цифру 6 мільйонів.
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26.01.2021 21:41 Відповісти
Вячеслав Брюховецкий, ректор Могилянки назвал Йосипа Зибельса сегодняшним моральным авторитетом. А раз моральный авторитет и лидер киевских евреев призывает остановить проект в Бабином Яру, значит что-то очень стремное готовят товарищи Фукс и\ группа Альфа Банк. На протесты поидем..нам тут рядом)
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26.01.2021 20:37 Відповісти
Це є жидобільшовицька провокація в чистому вигляді. На всю країну залишилось 30-40 тисяч жидів (в 2001 було за переписом 103 000). Я за все життя не зустрічав жодного жида в Києві у якого б вистачило нахабства "втюхувати" мені "мульку" про масові розстріли євреїв в Бабиному Ярі. Всі ці "байки зі склепу КГБ" транслюються і фінансуються з москви. Для них "сінагога в Бабиному Ярі" це символ "побєди над украінскім фашізмом". Не можна допустити будівництва цієї споруди.
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26.01.2021 20:47 Відповісти
Ні, західний світ поїхав на темі холокосту. Ізраїль спонсорує і легально і нелегально ці проекти. Москва то діло друге.
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26.01.2021 21:39 Відповісти
За рівнем антисемітизму в Європі Україна займає останнє місце. Ми для євреїв останній притулок в Європі. В міф про холокост вірять все менше і менше людей тому що не можливо обманювати всіх і увесь час. Особливо в інформаційному суспільстві. В той же час у нас стабільний доступ до інтернету лише в великих містах. Звідси можливо допустити що зі збільшенням вільного доступу до різних джерел інформації рівень антисемітизму буде пропорційно зростати. Всі будуть як в Європі "толерантно посміхатися" євреям, але уникатимуть співпраці з цим народом. Це форма остракізму, а з ким спілкуватися це вже невідємне право кожної особи. Я, наприклад, дуже ввічливий з ними в рідких випадках особистого спілкування, але ніяких справ з ними і довіри до них не маю. Я ніколи не голосував і не проголосую за єврея. З якого дива інтереси українця має представляти в Парламенті України єврей? Ми голосуємо за своїх а вони нехай голосують теж своїх. Перешкоджати їм в реалізації їх громадянських прав я не збираюсь. Але деякі сіоністи вважають що якщо українець не голосує за єврея то він антисеміт. Така логіка витікає з міфу про холокост...
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26.01.2021 22:17 Відповісти
Мняко та демократичненько так все у вас. Але ж воно як вода…Де є щілина, туди просочується і стає бурхливим потоком. Як не заліпимо шпарки з'їдять живцем.
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26.01.2021 22:40 Відповісти
Я не бачу ніякої суттєвої загрози. Їх дуже мало в світі і саме тому вони намагаються захищати свої інтереси обєднуючись довкола Ізраїлю і створюючи інформаційні джерела через які розповсюджують вигідну для себе інформацію. Але, знову ж таки, їх фізично мало - всього 16,5 млн (на планеті де живе 7 мільярдів "гоїв"!!!) і з кожним роком їх стає все менше і менше. Монополія на інформаційні ресурси поступово зникає. Вони вже давно не здатні контролювати інформаційні потоки та кількість інформаційних ресурсів які щодня збільшуються. Також їх невпинно витісняють витіснили з банківської сфери в Європі та Америці. В Азії і зокрема в Японії вони взагалі ніщо. У них своя тема, а "нам своє робить" і тому зважати на їх "хотєлки" не варто.
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26.01.2021 22:52 Відповісти
а утримання всіх цих комплексів буде з бюджету
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26.01.2021 21:05 Відповісти
Евреи оккупируют наши территории, в очень хитрый способ!
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26.01.2021 21:35 Відповісти
Ще одна з багаточислених і великих небезпек для країни. Євреї стараються ставити свої знакові мітки в місцях нашої історичної пам'яти. Таким чином затискуючи нас у свої ліщата та перетворюючи Україну у свою новуЗемлю Обітованну. Чо8о тільки не знайдеш в їхніх хитрови,сплетених програмах. А уряд тим часом набиває кишені ізраїльськими банкнотами.…
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26.01.2021 21:36 Відповісти
Вообще-то - разделение жертв по национальному признаку - чистой воды расизм, фашизм и нацизм, а еще - «голубая мечта» всех тоталитарных режимов. Это ненормально (!!!) - класть цветы на одну и ту же могилу своим/возводить только синагогу и тут же плевать на при этом игнорировать всех жертв других национальностей!
Э-э-эх, хорошо бы евреям наряду с еврейскими жертвами Холокоста публично пересчитать/перечислить всех евреев, служивших в Вермахте, в НКВД и других красных и коричневых бандах, тогда - может быть - перестали бы приватизировать Холокост и не требовали бы больше покаяний/извинений/землю под «мемориалы» от других народов!
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26.01.2021 22:11 Відповісти
У НАС С ПЦУ КП С УПЦ МП РАЗНИЦА В 1.5 РАЗА !!! НАМ ПЦУ НЕОБХОДИМО СТРОИТЬ А НЕ СИНАГОГИ !!!
МКІП: число релігійних громад ПЦУ становить понад 7 тисяч, УПЦ (МП) - майже 12 з половиною
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27.01.2021 00:31 Відповісти
У НАС С ПЦУ КП С УПЦ МП РАЗНИЦА В 1.5 РАЗА !!! НАМ ПЦУ НЕОБХОДИМО СТРОИТЬ А НЕ СИНАГОГИ !!!
МКІП: число релігійних громад ПЦУ становить понад 7 тисяч, УПЦ (МП) - майже 12 з половиною
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27.01.2021 00:33 Відповісти
 
 