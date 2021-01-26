Є інформація про підготовку провокацій з боку російських сил навколо будівництва синагоги в Бабиному Яру, - Зісельс
Є інформація про підготовку провокацій з боку російських сил навколо питання будівництва синагоги на території колишнього православного кладовища в Бабиному Яру.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вчора під час пресконференції з нагоди Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту, який відзначають 27 січня, сказав Йосип Зісельс, голова Асоціації єврейських громадських організацій та об'єднань.
Йдеться про проєкт Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", що фінансується в основному Михайлом Фрідманом, Павлом Фуксом і Германом Ханом. Зісельс називає цей проєкт російським. МЦГБЯ заявили про намір звести тимчасову синагогу за пам'ятним знаком "Менора" - це територія колишнього Кирилівського православного цвинтаря.
"Проблема не в синагозі, а в конфліктогенності, яку можуть використовувати Росія, ФСБ і проросійські сили в Україні ... Ситуація загострюється з кожним місяцем. Останні кроки російської команди вийшли за рамки добра і зла, і я сказав про це їх директору Яковеру. Вони не просто намагаються побудувати синагогу (і нам здається, що вони дотиснули міністра культури Ткаченка, який був проти). За останні два тижні було дві наради в Офісі президента. Уявіть собі цей абсурд. У країні війна, захоплені території, люди гинуть, епідемія косить українських громадян, економічна криза. І в цей час Офіс президента влаштовує дві наради з приводу того, чи будувати на православному кладовищі синагогу, чи ні", - сказав він.
Зісельс припустив, що в крайньому випадку в МЦГБЯ можуть відвернути увагу і переназвати синагогу чимось на зразок "кімнати для роздумів".
"Поки ми разом легітимними методами не зупинимо російський проєкт, з іміджем України будуть проблеми", - констатував Зісельс.
Він нагадав, що СБУ двічі попереджало уряд з приводу проєкту МЦГБЯ.
"Головним лобістом російського проєкту в Україні є керівник Офісу президента Андрій Єрмак. І в нашій країні так сталося, що Андрій Єрмак важливіший, ніж шеф СБУ", - підсумував глава ВААД України.
Нагадаємо, у 2016 році паралельно почали розроблятися і реалізовуватися два проєкти меморіалізації Бабиного Яру. Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" реалізовується за підтримки мера Києва Віталія Кличка. Головними ініціаторами та спонсорами проєкту є російські бізнесмени Михайло Фрідман, Герман Хан і Павло Фукс. Пізніше до них долучився Віктор Пінчук.
На публічних обговореннях наративу проєкту висловлювалися побоювання, що він створений у дусі кремлівської політики пам'яті, яка хоче представити українців, поляків, литовців та інше місцеве населення тотальними антисемітами.
У 2019 році артдиректором проєкту було призначено російського режисера Іллю Хржановського, чий підхід до історичної пам'яті викликав неоднозначну реакцію української наукової та культурної спільноти.
Також реалізується державний комплексний проєкт зі спорудження у Бабиному Яру єдиного меморіалу, який має об'єднати в одному комплексі всі наявні сьогодні пам'ятники, а також два музеї. Музей жертв Бабиного Яру розташується у приміщенні колишньої контори єврейського кладовища. Наразі триває реконструкція будівлі, відкриття музею заплановано на 2021 рік. Також під егідою Інституту історії України на замовлення Кабінету Міністрів українські вчені розробили концепцію комплексної меморіалізації Бабиного Яру. Пропонується перетворити парк на місці трагедії в єдиний меморіальний комплекс, який має об'єднати всі існуючі сьогодні пам'ятники. Передбачається також створення Музею Голокосту.
Сотні публічних інтелектуалів звернулися з відкритим листом до влади з вимогою зводити в Бабиному Яру виключно державний меморіал.
До Зеленського з аналогічною вимогою безпосередньо звернувся провідний дослідник історії євреїв Йохана Петровський Штерн. Пізніше, "як єврей до єврея" до Зеленського звернувся історик Віталій Нахманович.
Сотні українських євреїв звернулися до громадянського суспільства із закликом усвідомититрагедію Бабиного Яру як частину української історії та української історичної пам'яті, а такожпідтримати створення українського меморіалу в Бабиному Яру.
Позицію держави в перший рік президентства Зеленського озвучував глава Інституту нацпам'яті Антон Дробович і міністр культури Олександр Ткаченко. Вони обидва робили акцент на реалізації державного проєкту.
28 липня президент Зеленський публічно підтримав Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр". 29 вересня між українським урядом і МЦХБЯ було підписано меморандум про співпрацю.
У грудні Володимир Зеленський підписав Указ Про заходи у зв’язку з 80-ми роковинами трагедії Бабиного Яру та додаткові заходи щодо подальшого розвитку Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр". Згідно з документом, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і керівник Офісу президента України Андрій Єрмак визначені співголовами Організаційного комітету з питань перспективного розвитку Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр", а також затверджено новий склад Організаційного комітету. Крім того, підтримано ініціативу громадськості, благодійників зі створення в Києві (урочище Бабин Яр) Меморіалу Голокосту "Бабин Яр".
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Szaaloth-Utszabot, The Book Of Jore Dia 17: "Еврей может и должен клясться во лжи когда гои спрашивают о том есть ли в наших книгах что либо против них."
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158347012513953?__xts__%5B0%5D=68.ARD3vDJwjqYaUizy-qaFctd_-sTwK0U09KxlTOu5WOf7hUb1l2OT2vufxy4rp02S7PEyHNNnzcoUf-qYq-bPbkLY5vksIotEm8_zq-9gMEOF9X7Uz6EBAiKQpIfKvAitjU5-*****************************************************************************************************************************-15F53SGMwNUcAWoNUGrSr16QSJa03VvNSoyovTKVmx33Y&__tn__=-R 28 апреля 2020 г. ·
Про Хржановського, або "Якщо це безумство, то в ньому є своя логіка", як казав Полоній у Шекспіра.
Як мінімум наївно було б уважати, ніби в Росії Путіна такий проект, як ДАУ, режисер зміг би здійснити без санкції ФСБ. Найбільше весь цей пекельний реконструкторський треш, оприлюднений УП, мені виглядає - на спробу під прикриттям музею Бабиного Яру леґально завести в Київ московську чекістську катівню, ФСБшний "підвал", порівняно з яким донецька "Ізоляція" ще здасться "с овчінку" Ось це було б - і логічно, і дуже "по-сурковськи": тоді всі пазли одним кліком сходяться докупи, і "поражает величие замысла" (с). Що ж легше, ніж, під виглядом реконструкції (серед потоку екскурсантських "реконструкцій"), непомітно й системно, з ночі в ніч, проводити СПРАВЖНЮ чекістську "работу с местным населением"? Тільки маючи в Києві СВОЮ, постійно діючу "Лубянку", Путін може розраховувати на "окончательное решение украинского вопроса" (sic!), і якщо подивитися на проект Хржановського під ЦИМ кутом, тоді все в ньому якраз виглядає дуже добре продуманим (і ще купа можливостей за таким "театром смерти" відкривається, - але всім цим мають зайнятись СБУ і міжнародні правоохоронні організації, рашизм Но пасаран!).
(І кримінальне провадження по харківських зйомках ДАУ теж відкривати, як на мене, пора - поки ФСБ не почала зачистку тих харківських свідків, що дали "підписку про нерозголошення".)
UPD: про те, що серед списку "потенційних авторів", буцім запрошених до участи в проекті Хржановського, стоїть і моє ім'я, я довідалася, як і всі, після публікації в УП, що й спричинило цей допис.
Представте такое в США или Франции, чтобы на их могилах еврейский памятник - та такое просто невозможно!
тут же плевать напри этом игнорировать всех жертв других национальностей!
Э-э-эх, хорошо бы евреям наряду с еврейскими жертвами Холокоста публично пересчитать/перечислить всех евреев, служивших в Вермахте, в НКВД и других красных и коричневых бандах, тогда - может быть - перестали бы приватизировать Холокост и не требовали бы больше покаяний/извинений/землю под «мемориалы» от других народов!
МКІП: число релігійних громад ПЦУ становить понад 7 тисяч, УПЦ (МП) - майже 12 з половиною
МКІП: число релігійних громад ПЦУ становить понад 7 тисяч, УПЦ (МП) - майже 12 з половиною