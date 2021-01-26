Кількість незаконно утримуваних громадян України в ОРДЛО становить 267 осіб, - Денісова

Від початку січня 2021 року кількість незаконно утримуваних громадян України на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей зросла, і тепер становить 267 осіб. Із них 226 - цивільні особи (зокрема 4 волонтери), 37 - військовослужбовці, 4 - добровольці.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомила Уповноважена щодо прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

Омбудсмен додала, що за її інформацією процес однобічної передачі на контрольовану урядом України територію наших співгромадян, які незаконно утримуються в місцях несвободи на окупованих територіях Донбасу - триває, але точна дата їх повернення поки невідома.

"Мною з’ясовано, що у відношенні деяких осіб, з-поміж тих кого планують передати, ще досі тривають засідання у так званих судах. Тому кількість і кого саме повернуть - невідомо. За словами батьків і близьких, заявлені громадяни жодного разу не виходили на зв'язок із рідними, а місце їх перебування їм невідоме", - написала Денісова.

Читайте також: Передача утримуваних в ОРДЛО осіб відбуватиметься через Мінськ, - Денісова