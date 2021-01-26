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Новини Окуповані території - Крим і Донбас Обмін полоненими
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Кількість незаконно утримуваних громадян України в ОРДЛО становить 267 осіб, - Денісова

Кількість незаконно утримуваних громадян України в ОРДЛО становить 267 осіб, - Денісова

Від початку січня 2021 року кількість незаконно утримуваних громадян України на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей зросла, і тепер становить 267 осіб. Із них 226 - цивільні особи (зокрема 4 волонтери), 37 - військовослужбовці, 4 - добровольці.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомила Уповноважена щодо прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

Омбудсмен додала, що за її інформацією процес однобічної передачі на контрольовану урядом України територію наших співгромадян, які незаконно утримуються в місцях несвободи на окупованих територіях Донбасу - триває, але точна дата їх повернення поки невідома.

"Мною з’ясовано, що у відношенні деяких осіб, з-поміж тих кого планують передати, ще досі тривають засідання у так званих судах. Тому кількість і кого саме повернуть - невідомо. За словами батьків і близьких, заявлені громадяни жодного разу не виходили на зв'язок із рідними, а місце їх перебування їм невідоме", - написала Денісова.

Читайте також: Передача утримуваних в ОРДЛО осіб відбуватиметься через Мінськ, - Денісова

Кількість незаконно утримуваних громадян України в ОРДЛО становить 267 осіб, - Денісова 01

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Денісова (883) Донбас (22354) полонені (2248)


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Количество незаконно удерживаемых граждан Украины в ОРДЛО составляет 267 человек, - Денисова - Цензор.НЕТ 4971
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26.01.2021 19:39 Відповісти
Пані Денисова дурепа- бо усі, хто там утримується у місцях позбавлення волі, утримується НЕЗАКОННО!!!
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26.01.2021 19:44 Відповісти
Тільки Гаага.
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26.01.2021 19:47 Відповісти
а ты откажись от тех кого тебе впаривает медведчук. просто пошли на..уй. а недоросль пусть ответит зачем подигривает ему
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26.01.2021 20:09 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3244219/kolichestvo_nezakonno_uderjivaemyh_grajdan_ukrainy_v_ordlo_sostavlyaet_267_chelovek_denisova

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Похоже она не знает, что там несколько миллионов заложников-граждан Украины.
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26.01.2021 20:13 Відповісти
В условиях оккупации ОРДЛО это число единомоментно можно увеличить в 10, да чего там в 100 раз, а если понадобится и в 1000 раз И это не составит ни какого труда ни для оккупантов ни для подчиненным им коллаборантов ( из 3,8 миллионов жителей ОРДЛО). И это без упоминания оккупированных Крыма и Севастополя, и украинских "посетителей" и "зарабитчан" ездящих в Крым, ОРДЛО, Рашу, Беларусь, ОРДЛО, Приднестровье, Абхазию, и т.д.. Общее количество потенциальных заложников из числа граждан Украины в распоряжении путинило и рашистана от 8,5 до 9 миллионов . Неиссякаемый обменный фонд.
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26.01.2021 21:18 Відповісти
 
 