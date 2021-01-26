Приплив у водосховище, що постачає водою окуповану Алушту, удвічі менший за витрати
Обсяг Ізобільненського водосховища, яке забезпечує водою Алушту, станом на 26 січня становить 2 млн 640 тисяч кубометрів води. При цьому приплив - близько 10 тисяч кубометрів на добу, а витрата - 20 тисяч кубометрів на добу.
Про це під час апаратної наради повідомила в.о. директора алуштинської філії російського підприємства "Вода Криму" Тамара Паніна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
Нагадаємо, з 24 серпня 2020 року в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів через посуху й обміління водоймищ почалися обмеження в подачі води.
Із 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху і обміління водоймищ запровадили третій, найжорстокіший етап обмежень подачі води. Влада Сімферополя також попередила про відхилення від графіка подачі води. Із 23 вересня обмеження запровадили в Алушті, Партеніті та Малому Маяку.
19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить близько 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану щодо забезпечення надійного водопостачання Криму". Зокрема, план передбачає 8,2 млрд рублів на опріснювачі морської води для окупованого півострова. Передбачається, що витрати на будівництво одного опріснювача морської води в окупованому Криму можуть досягти 2,5 млрд рублів.
Раніше уряд РФ вже виділив майже 6 млрд рублів на будівництво на окупованому півострові нових водних об'єктів, капітальний ремонт мереж і розробку свердловин.
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сердцахгифках и будет радовать нас в новостях шо у крысчас заканчивается вода или случается еще какой негаразд
марячку однажды показалось, что он получил срочный путинский приказ, поэтому
марячок, отбросив в сторону пустую бутылочку бояры, зажав зубами связку гранат, пополз как гад по сухому руслу Изобильненского водохранилища. Марячку важно было,чтобы бандеровец на том берегу его не заметил,прежде чем он его уничтожит. Когда от был уже на полпути и находился как раз под бигбордом "Фашизм не пройдёт" одна граната - выпала из связки и он ...погиб, геройски. Посмертно награждён орденами шестой степени " За очень резкий бросок на врага ".
Вопрос , если жизнь на Марсе , и то волнует больше .
Воды в Крыму хватает . Кому не хватает - тот оккупант , и делать там ему нечего .
1. ТАК потрібно
2. НІ, таки потрібно.
П
и на каждом по пол-часа восхвалять )(ула
Вот влага и появится