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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Приплив у водосховище, що постачає водою окуповану Алушту, удвічі менший за витрати

Приплив у водосховище, що постачає водою окуповану Алушту, удвічі менший за витрати

Обсяг Ізобільненського водосховища, яке забезпечує водою Алушту, станом на 26 січня становить 2 млн 640 тисяч кубометрів води. При цьому приплив - близько 10 тисяч кубометрів на добу, а витрата - 20 тисяч кубометрів на добу.

Про це під час апаратної наради повідомила в.о. директора алуштинської філії російського підприємства "Вода Криму" Тамара Паніна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

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Нагадаємо, з 24 серпня 2020 року в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів через посуху й обміління водоймищ почалися обмеження в подачі води.

Із 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху і обміління водоймищ запровадили третій, найжорстокіший етап обмежень подачі води. Влада Сімферополя також попередила про відхилення від графіка подачі води. Із 23 вересня обмеження запровадили в Алушті, Партеніті та Малому Маяку.

19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить близько 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану щодо забезпечення надійного водопостачання Криму". Зокрема, план передбачає 8,2 млрд рублів на опріснювачі морської води для окупованого півострова. Передбачається, що витрати на будівництво одного опріснювача морської води в окупованому Криму можуть досягти 2,5 млрд рублів.

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Раніше уряд РФ вже виділив майже 6 млрд рублів на будівництво на окупованому півострові нових водних об'єктів, капітальний ремонт мереж і розробку свердловин.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти викачали майже всю воду з Інкерманського кар'єру в Криму. ФОТО

Автор: 

Алушта (19) Крим (14122) вода (1176)


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Топ коментарі
+15
Танцуют все!!!!
Приток в водохранилище, снабжающее водой оккупированную Алушту, в два раза меньше расхода - Цензор.НЕТ 7814
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26.01.2021 19:53
+13
Приток в водохранилище, снабжающее водой оккупированную Алушту, в два раза меньше расхода - Цензор.НЕТ 1982
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26.01.2021 19:54
+9
Это последнее , что сейчас интересует украинцев .
Вопрос , если жизнь на Марсе , и то волнует больше .
Воды в Крыму хватает . Кому не хватает - тот оккупант , и делать там ему нечего .
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26.01.2021 19:49
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Ну и каким образом это нас касается. Зачем это нам знать.
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26.01.2021 19:49 Відповісти
Танцуют все!!!!
Приток в водохранилище, снабжающее водой оккупированную Алушту, в два раза меньше расхода - Цензор.НЕТ 7814
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26.01.2021 19:53 Відповісти
Приток в водохранилище, снабжающее водой оккупированную Алушту, в два раза меньше расхода - Цензор.НЕТ 1982
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26.01.2021 19:54 Відповісти
Этот маричек уже покойник. Прямго опосля танцев он принял на груть 700 мл шмурдячка. И ночью у нево случилься сушнячок, значытьт. Он полез шарить по полу и надыбал сосуд! Все было выпито залпом. Все 3 литры... Потом, когда обнаружыли бездыханное тело морячка,я
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26.01.2021 20:05 Відповісти
все тут гонют на морячка как будто свечку держали, когда он в конвульсиях умирал от инсульта. Ни пруфов нифига, только вода, которой в крысму нету. Морячок навсегда останется в наших сердцах гифках и будет радовать нас в новостях шо у крысчас заканчивается вода или случается еще какой негаразд
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26.01.2021 20:09 Відповісти
не было не так :
марячку однажды показалось, что он получил срочный путинский приказ, поэтому
марячок, отбросив в сторону пустую бутылочку бояры, зажав зубами связку гранат, пополз как гад по сухому руслу Изобильненского водохранилища. Марячку важно было,чтобы бандеровец на том берегу его не заметил,прежде чем он его уничтожит. Когда от был уже на полпути и находился как раз под бигбордом "Фашизм не пройдёт" одна граната - выпала из связки и он ...погиб, геройски. Посмертно награждён орденами шестой степени " За очень резкий бросок на врага ".
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26.01.2021 20:36 Відповісти
Это последнее , что сейчас интересует украинцев .
Вопрос , если жизнь на Марсе , и то волнует больше .
Воды в Крыму хватает . Кому не хватает - тот оккупант , и делать там ему нечего .
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26.01.2021 19:49 Відповісти
Так там всі окупанти,всі з аусвайсами росіянії.
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26.01.2021 19:51 Відповісти
"Нехай п"ють сечу".Генадій Москаль.
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26.01.2021 19:50 Відповісти
да, легко!!!!
Приток в водохранилище, снабжающее водой оккупированную Алушту, в два раза меньше расхода - Цензор.НЕТ 3281
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26.01.2021 19:54 Відповісти
Це нічого. Проведемо референдум - "Чи треба знизити тарифи та дати воду до Криму. ТАК/НІ".
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26.01.2021 19:50 Відповісти
А ты хитёр ...
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26.01.2021 19:54 Відповісти
Я розумію що "мудрому наріду" будуть лити в вуха.
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26.01.2021 19:59 Відповісти
Я думаю ще краще будуть відповіді на кшталт:
1. ТАК потрібно
2. НІ, таки потрібно.
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26.01.2021 20:13 Відповісти
Хотели "туды", теперь сидите без воды.
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26.01.2021 19:57 Відповісти
Ну воды у нас нет.Можем соли предложить.Йодированной.Очень полезная,говорят.Не?
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26.01.2021 20:12 Відповісти
ну в этой новости всё хорошо...!
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26.01.2021 20:18 Відповісти
Проблемы намкрыша, шерифа не колышут!
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26.01.2021 20:22 Відповісти
абсолютно
П
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26.01.2021 20:45 Відповісти
У меня к украинцам неожиданное предложение: А давайте пожалеем этих сеп.... этих попавших трудное положение, страдающих от обезвоживания инфраструктуры. Например, видела на картинке, как в Африке абориген моется под струёй писающей коровы, Давайте надаём им полезных советов, а?
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26.01.2021 21:01 Відповісти
Если бы так писали о проблемах водоснабжения в материковой Украине!
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26.01.2021 21:08 Відповісти
нужно больше совещаний проводить
и на каждом по пол-часа восхвалять )(ула
Вот влага и появится
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26.01.2021 22:01 Відповісти
Крысюки - концервируйте на лето воду с камнями - лето будет очень жарк-ОЕ
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26.01.2021 23:06 Відповісти
ОСТАЛОСЬ УТВЕРДИТЬ !!!
Приплив у водосховище, що постачає водою окуповану Алушту, удвічі менше витрат - Цензор.НЕТ 8317
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27.01.2021 00:36 Відповісти
забув додати : СРАТЬ
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27.01.2021 11:01 Відповісти
Скоро ***** законодательно запретит в учебниках рабсиян задачи про бассейн и две трубы...
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27.01.2021 07:40 Відповісти
 
 