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"Російський проєкт" меморіалізації Бабиного Яру хоче забрати собі всю територію заповідника і будівлю майбутнього українського музею, - Зісельс

Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" намагається забрати собі територію всього Бабиного Яру. Зокрема будівлю колишньої контори єврейського кладовища, де за планом має розташуватися український державний музей пам'яті жертв Бабиного Яру, і в реконструкцію якого Україна вклала мільйонні кошти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вчора під час пресконференції з нагоди Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту, який відзначають 27 січня сказав Йосип Зісельс, голова Асоціації єврейських громадських організацій та об'єднань України.

Йдеться про проєкт Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", що фінансується в основному Михайлом Фрідманом, Павлом Фуксом і Германом Ханом. Зісельс називає цей проєкт російським і вважає, що він вигідний Кремлю.

"Вони намагаються забрати будинок, в який держава вклала понад мільйон доларів. Хочуть взяти в оренду або забрати будь-яким чином, тому що вони не хочуть, щоб просувався український проєкт. Вони хочуть забрати в оренду весь Бабин Яр. У своїй презентації вони пишуть про 152 гектари (навіть не про 70, як в українській концепції)! Це підтверджує наші підозри", - зазначив він.

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Зісельс закликав громадськість підтримати український державний проєкт меморіалізації Бабиного Яру:

"Існує стереотип в українському суспільстві, на жаль, і серед чиновників та інтелігенції, що Бабин Яр - це суто єврейська проблема. Це не так. У державі Україні, крім індивідуальних, зокрема релігійних питань, не може бути суто єврейського питання. Цей стереотип вибудовувався століттями і сьогодні він грає негативну роль у проблемі, про яку говоримо. Це проблема української національної пам'яті".

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Нагадаємо, у 2016 році паралельно почали розроблятися і реалізовуватися два проєкти меморіалізації Бабиного Яру. Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" реалізовується за підтримки мера Києва Віталія Кличка. Головними ініціаторами та спонсорами проєкту є російські бізнесмени Михайло Фрідман, Герман Хан і Павло Фукс. Пізніше до них долучився Віктор Пінчук.

На публічних обговореннях наративу проєкту висловлювалися побоювання, що він створений у дусі кремлівської політики пам'яті, яка хоче представити українців, поляків, литовців та інше місцеве населення тотальними антисемітами.

У 2019 році артдиректором проєкту було призначено російського режисера Іллю Хржановського, чий підхід до історичної пам'яті викликав неоднозначну реакцію української наукової та культурної спільноти.

Також реалізується державний комплексний проєкт зі спорудження у Бабиному Яру єдиного меморіалу, який має об'єднати в одному комплексі всі наявні сьогодні пам'ятники, а також два музеї. Музей жертв Бабиного Яру розташується у приміщенні колишньої контори єврейського кладовища. Наразі триває реконструкція будівлі, відкриття музею заплановано на 2021 рік. Також під егідою Інституту історії України на замовлення Кабінету Міністрів українські вчені розробили концепцію комплексної меморіалізації Бабиного Яру. Пропонується перетворити парк на місці трагедії в єдиний меморіальний комплекс, який має об'єднати всі існуючі сьогодні пам'ятники. Передбачається також створення Музею Голокосту.

Сотні публічних інтелектуалів звернулися з відкритим листом до влади з вимогою зводити в Бабиному Яру виключно державний меморіал.

До Зеленського з аналогічною вимогою безпосередньо звернувся провідний дослідник історії євреїв Йохана Петровський Штерн. Пізніше, "як єврей до єврея" до Зеленського звернувся історик Віталій Нахманович.

Сотні українських євреїв звернулися до громадянського суспільства із закликом усвідомититрагедію Бабиного Яру як частину української історії та української історичної пам'яті, а такожпідтримати створення українського меморіалу в Бабиному Яру.

Позицію держави в перший рік президентства Зеленського озвучував глава Інституту нацпам'яті Антон Дробович і міністр культури Олександр Ткаченко. Вони обидва робили акцент на реалізації державного проєкту.

28 липня президент Зеленський публічно підтримав Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр". 29 вересня між українським урядом і МЦХБЯ було підписано меморандум про співпрацю.

У грудні Володимир Зеленський підписав Указ Про заходи у зв’язку з 80-ми роковинами трагедії Бабиного Яру та додаткові заходи щодо подальшого розвитку Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр". Згідно з документом, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і керівник Офісу президента України Андрій Єрмак визначені співголовами Організаційного комітету з питань перспективного розвитку Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр", а також затверджено новий склад Організаційного комітету. Крім того, підтримано ініціативу громадськості, благодійників зі створення в Києві (урочище Бабин Яр) Меморіалу Голокосту "Бабин Яр".

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Бабин Яр (160) пам'ять (1183) Зісельс (18)


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https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158347012513953?__xts__%5B0%5D=68.ARD3vDJwjqYaUizy-qaFctd_-sTwK0U09KxlTOu5WOf7hUb1l2OT2vufxy4rp02S7PEyHNNnzcoUf-qYq-bPbkLY5vksIotEm8_zq-9gMEOF9X7Uz6EBAiKQpIfKvAitjU5-*****************************************************************************************************************************-15F53SGMwNUcAWoNUGrSr16QSJa03VvNSoyovTKVmx33Y&__tn__=-R 28 апреля 2020 г. ·

Про Хржановського, або "Якщо це безумство, то в ньому є своя логіка", як казав Полоній у Шекспіра.
Як мінімум наївно було б уважати, ніби в Росії Путіна такий проект, як ДАУ, режисер зміг би здійснити без санкції ФСБ. Найбільше весь цей пекельний реконструкторський треш, оприлюднений УП, мені виглядає - на спробу під прикриттям музею Бабиного Яру леґально завести в Київ московську чекістську катівню, ФСБшний "підвал", порівняно з яким донецька "Ізоляція" ще здасться "с овчінку" Ось це було б - і логічно, і дуже "по-сурковськи": тоді всі пазли одним кліком сходяться докупи, і "поражает величие замысла" (с). Що ж легше, ніж, під виглядом реконструкції (серед потоку екскурсантських "реконструкцій"), непомітно й системно, з ночі в ніч, проводити СПРАВЖНЮ чекістську "работу с местным населением"? Тільки маючи в Києві СВОЮ, постійно діючу "Лубянку", Путін може розраховувати на "окончательное решение украинского вопроса" (sic!), і якщо подивитися на проект Хржановського під ЦИМ кутом, тоді все в ньому якраз виглядає дуже добре продуманим (і ще купа можливостей за таким "театром смерти" відкривається, - але всім цим мають зайнятись СБУ і міжнародні правоохоронні організації, рашизм Но пасаран!).
(І кримінальне провадження по харківських зйомках ДАУ теж відкривати, як на мене, пора - поки ФСБ не почала зачистку тих харківських свідків, що дали "підписку про нерозголошення".)
UPD: про те, що серед списку "потенційних авторів", буцім запрошених до участи в проекті Хржановського, стоїть і моє ім'я, я довідалася, як і всі, після публікації в УП, що й спричинило цей допис.
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26.01.2021 19:56
+11
Рашисти це такі потвори, що зроблять усе аби з ніг на голову перевернути історію України.
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26.01.2021 20:00
+9
Капец, они уже даже не стесняются строить свои планы на нашей территории! А размах какой сделали!... А мнение киевлян, как я понимаю,
так то вообще дело последнее
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26.01.2021 21:24
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Без рашки ми не можем меморіал побудувати? Що за меншовартість?
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26.01.2021 19:55 Відповісти
Вони лізуть скрізь просто. Дивись, що вони кажуть про впровадження укрмови на перше місце. Це зараз приорітет номер один - не дати українському пролізти поверх русского міра,в усьому!
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26.01.2021 20:46 Відповісти
Что за цыганочка с выходом с этим Бабьим Яром? Зачем там иностранцы? Зачем там дележка земли? Что за маразм как всегда? Почему у нас нет такого мемориала по геноциду голодом, переселениями и репрессиями? У нас таких яров тысячи. Зачем во время войны вообще эти разговоры про мемориалы? Нужно думать как освобождать землю Украины, деньги тратить на вооружение, современное, дистанционное,безопасное,эффективное, а на что тратят деньги зеленые рептилии? На дороги и на разворовывание того, чего предыдущие не успели разворовать? Чего они вообще сидят до сих пор в Раде? После всего, что они натворили им нужно потихоньку сдрыскивать оттуда. Сатанва зеленая.
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26.01.2021 20:53 Відповісти
Им нужно потихоньку уходить оттуда? Да они сами никогда не уйдут! Их надо гнать оттуда, и чем быстрее, тем лучше. Как-то не умеем мы организоваться и заставить "верхи" , этих лживых "слуг народа" служить украинскому народу.
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27.01.2021 01:41 Відповісти
Нет покоя покацапникам, уже не знают как изогнуться, что бы еще как ни будь продаться...
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26.01.2021 19:55 Відповісти
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/?hc_ref=ARQ0gyxGWaaR6TFND7NFU-ucoFYQNJ4aP681uj8BA5JiPNJ-WAov9IKtsWWudPV3Emc&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARD3vDJwjqYaUizy-qaFctd_-sTwK0U09KxlTOu5WOf7hUb1l2OT2vufxy4rp02S7PEyHNNnzcoUf-qYq-bPbkLY5vksIotEm8_zq-9gMEOF9X7Uz6EBAiKQpIfKvAitjU5-*****************************************************************************************************************************-15F53SGMwNUcAWoNUGrSr16QSJa03VvNSoyovTKVmx33Y&__tn__=kC-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158347012513953?__xts__%5B0%5D=68.ARD3vDJwjqYaUizy-qaFctd_-sTwK0U09KxlTOu5WOf7hUb1l2OT2vufxy4rp02S7PEyHNNnzcoUf-qYq-bPbkLY5vksIotEm8_zq-9gMEOF9X7Uz6EBAiKQpIfKvAitjU5-*****************************************************************************************************************************-15F53SGMwNUcAWoNUGrSr16QSJa03VvNSoyovTKVmx33Y&__tn__=-R 28 апреля 2020 г. ·

Про Хржановського, або "Якщо це безумство, то в ньому є своя логіка", як казав Полоній у Шекспіра.
Як мінімум наївно було б уважати, ніби в Росії Путіна такий проект, як ДАУ, режисер зміг би здійснити без санкції ФСБ. Найбільше весь цей пекельний реконструкторський треш, оприлюднений УП, мені виглядає - на спробу під прикриттям музею Бабиного Яру леґально завести в Київ московську чекістську катівню, ФСБшний "підвал", порівняно з яким донецька "Ізоляція" ще здасться "с овчінку" Ось це було б - і логічно, і дуже "по-сурковськи": тоді всі пазли одним кліком сходяться докупи, і "поражает величие замысла" (с). Що ж легше, ніж, під виглядом реконструкції (серед потоку екскурсантських "реконструкцій"), непомітно й системно, з ночі в ніч, проводити СПРАВЖНЮ чекістську "работу с местным населением"? Тільки маючи в Києві СВОЮ, постійно діючу "Лубянку", Путін може розраховувати на "окончательное решение украинского вопроса" (sic!), і якщо подивитися на проект Хржановського під ЦИМ кутом, тоді все в ньому якраз виглядає дуже добре продуманим (і ще купа можливостей за таким "театром смерти" відкривається, - але всім цим мають зайнятись СБУ і міжнародні правоохоронні організації, рашизм Но пасаран!).
(І кримінальне провадження по харківських зйомках ДАУ теж відкривати, як на мене, пора - поки ФСБ не почала зачистку тих харківських свідків, що дали "підписку про нерозголошення".)
UPD: про те, що серед списку "потенційних авторів", буцім запрошених до участи в проекті Хржановського, стоїть і моє ім'я, я довідалася, як і всі, після публікації в УП, що й спричинило цей допис.
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26.01.2021 19:56 Відповісти
эти русска-еврейские Абизяны должны понимать, что если в этом мемориальном комплексе будет что-то против Украины, то мы снесем к йпиням этот комплекс, и построим новый..
и в нём не будет места рашистской пропаганде..

и таки да, ни Европа, ни Америка, ни Израиль нам ничего не скажут!!!
а на Рашку нам плевать с большой высоты!!!
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26.01.2021 19:58 Відповісти
Танці на кістках - улюблена справа відволікання уваги..
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26.01.2021 19:59 Відповісти
Маєш на увазі Холокост?
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26.01.2021 20:02 Відповісти
Ні..
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26.01.2021 20:31 Відповісти
Рашисти це такі потвори, що зроблять усе аби з ніг на голову перевернути історію України.
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26.01.2021 20:00 Відповісти
І над цими 152 гектарами буде на великій висоті, щоб було видно з усіх континентів, буде майоріти велетенська цифра 73%!
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26.01.2021 20:01 Відповісти
Зисельс молодец! Трезво мыслит! А то эти хапуги попутали в какой стране находятся!
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26.01.2021 20:02 Відповісти
а пусть недомоня еще разрешит ввести армию для охраны обьекта и с 400 пусть не забудут. кто нибудь в ВР и кабмине понимает что наш недоросток сдает Украину с патрахами? или им главное чтоб конверты вовремя раздавали?
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26.01.2021 20:05 Відповісти
Создание мемориала поддержали власти города и Президент Петр Порошенко[2]. Новый мемориал должен стать «местом мощной прививки, символом почета и уважения всех украинцев независимо от национальности к трагедии и памяти Холокоста».
19 марта 2017 года был учрежден Наблюдательный совет фонда. Его членами стали председатель исполнительного совета Еврейского агентства для Израиля Натан Щаранский, филантропы Виктор Пинчук, Михаил Фридман, Герман Хан и Павел Фукс, Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова (2009-2017), главный раввин Киева и Украины Яков Дов Блайх, музыкант Святослав Вакарчук, профессиональный боксер Владимир Кличко, президент Польши Александр Квасневский (1995-2005), филантроп Виктор Пинчук, бывший министр иностранных дел Германии Йошка Фишер[3]. Кто здесь пророссийский? Зисельса почему-то не взяли в эту компанию, и он врет.
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26.01.2021 20:08 Відповісти
в Бабьем Яру похоронены не только евреи. Там военнопленные, футболисты Динамо-Киев. И раввинат между прочим сыграл очень большую роль в том, что киевские евреи послушно зарегистрировались и стройными рядами пошли на смерть. Рувим Штейн чудом спасшийся в Бабьем Яру, сказал: "Я после войны ни разу не был в синагоге". Немцы сохранили всем раввинам жизнь.
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26.01.2021 20:17 Відповісти
За словами безпосереднього учасника матчу Макара Михайловича Гончаренка (інтерв'ю 1992 року), ніхто київським футболістам перед грою не погрожував. Після матчу вони вільно розійшлися по домівках. Через 9 днів після матчу більшість футболістів «Старту» заарештували за крадіжку хліба з хлібзаводу. Чотирьох із них розстріляли значно пізніше - через саботаж на хлібозаводі, де згадані футболісти працювалиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%87_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%96#cite_note-3 [3] .
https://uk.wikipedia.org/wiki/2005 2005 року прокуратура міста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Гамбурга закрила справу про «матч смерті», яку вела з https://uk.wikipedia.org/wiki/1974 1974 року. Між виграшем українців і їхнім розстрілом зв'язку там не знайшлиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%87_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%96#cite_note-4 [4] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%87_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%96#cite_note-%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE_%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0-5 [5] .
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%87_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%96
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26.01.2021 20:28 Відповісти
В заключении прокурора Йохена Кульманна говорилосьhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%87_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8#cite_note-otechestvo.org.ua-4 [4] :"Російський проєкт" меморіалізації Бабиного Яру хоче забрати собі всю територію заповідника і будівлю майбутнього українського музею, - Зісельс - Цензор.НЕТ 4315Настоящую причину ареста футболистов установить не удалось. Футболисты Трусевич, Кузьменко и Клименко расстреляны вместе с другими узниками в Сырецком концлагере по приказу начальника лагеря Пауля Радомского весной 1943 г. - спустя большой промежуток времени после игры 9 августа 1942 г. Возможно, что поводом для массового расстрела узников в Сырецком лагере была попытка покушения на шефа гестапо, однако точных данных об этом нет… Есть и другие версии - за диверсию подпольщиков, которую они осуществили на Киевском механическом заводе 23 февраля 1943 г., за попытку побега узников… Остается открытым вопрос, какой из версий отдать предпочтение, поскольку известно, что Пауль Радомский погиб 14.03.1945 г. около Штульвайсенбурга. Расстрел в Сырецком концлагере был проведен по его приказанию неизвестными полицейскими, фамилии которых установить не удалось… Это же касается и судьбы Николая Коротких. Точных данных о событиях, которые с ним происходили в гестапо в Киеве, и о его смерти нет. Свидетелей нет. Фамилии возможных преступников неизвестны или не названы. Таким образом, нет оснований возбудить новый процесс.
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26.01.2021 20:53 Відповісти
а в концлагерь их отправили не за кражу хлеба. Выжившие обвиняли Георгия Вячкиса, чемпиона Украины по плаванию. Якобы он в каких-то чинах был при немцах и насвистел им, что Динамо-Киев - команда НКВД, и все футболисты - офицеры НКВД. Из-за этого их и начали арестовывать.
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26.01.2021 20:56 Відповісти
От чому такі Зісельси та Портнікови - євреї, а коломойські та зеленські - жиди? Відчуйте різницю. І подивіться на правлячий клас у тій же таки Росії - ***** живиться грошима усіляких розенблатів з тимчинками, а ті живляться цілою Росією. Практично, без війни захоплені величезні території, народи перемішані, винищені і пограбовані. Памятаєте фразу *****: "Ну, во всяком случае, евреям при мне жилось неплохо." (с) Звідки стільки "голосів" за ********? Звідки така "любов" до бойка? Народ, може національний склад країни так змінився, що про титульну націю вже треба забути? Як там "Євреї, євреї, кругом одні євреї". А головне, що вони ОДНІ керують УСІМА. Забанять, ой, забанять...
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26.01.2021 20:12 Відповісти
в Днепре построен крупнейший в мире мемориальный комплекс «Память еврейского народа и Холокост в Украине» . В 2021 г. будет построен «Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр» стоимостью 100 млн долларов. Музей Бабьего Яра откроют в следующем(2021) году, - Дробович . / Крупнейшего в мире мемориального комплекса «Память украинского народа и Голодомор в Украине» нет и не предвидится. Строительство Мемориала Майдана заблокировано в 2019-м году решением суда. /Не Израиль и не Украина. Нет, ребята, все не так. Все не так как надо.
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26.01.2021 20:32 Відповісти
Всі хто там похований,були громадянами однієї держави..?
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26.01.2021 20:35 Відповісти
В сухом остатке: 157 га в центре Киева захватила российская группа олигархов. Однои из самых знаковых мест Холокоста и зверств нацистов будет теперь в распоряжении врагов Украины. Они обязательно испоьзуют Бабин Яр для дискредитации Украины. Выход - протесты и еще раз протесты, другого выхода у нас нет.
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26.01.2021 20:51 Відповісти
У тому будинку начебто Гестапо було. Якщо це так, то це історична пам'ятка.
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26.01.2021 20:57 Відповісти
и кто пойдет на протест?
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26.01.2021 20:57 Відповісти
Я знаю уже около 10 человек) среди своих знакомых)
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26.01.2021 21:00 Відповісти
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26.01.2021 21:51 Відповісти
При широко организованной разъяснительной работе на протест выйдут все настоящие украинцы. Довод, что там может оказаться центр диверсионной работы россии -очень серьёзный и тревожный.
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27.01.2021 02:03 Відповісти
Шось не бачив там будинків окрім психіатрічної лікарні )
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26.01.2021 20:58 Відповісти
Вы твари еще за Киево-Печерскую Лавру ответите
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26.01.2021 21:04 Відповісти
Козломордые не смогли Украину завоевать так теперь они ее выкупят или отсудят
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26.01.2021 21:05 Відповісти
"Кличко и умный Зе", все силы бросили за российский проект. Никто не скажет почему?
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26.01.2021 21:15 Відповісти
Капец, они уже даже не стесняются строить свои планы на нашей территории! А размах какой сделали!... А мнение киевлян, как я понимаю,
так то вообще дело последнее
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26.01.2021 21:24 Відповісти
Значит, мнение киевлян должно быть намного более шумным и многолюдным. Или тем тварям вообще на всё и всех наплевать? Что-то должно заставить "слугам" и прочим гнидам осознать, что их родина- Украина. Либо чемодан - вокзал - куда подальше.
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27.01.2021 02:26 Відповісти
Сдается мне этот Зисельс бесится потому что его обошли стороной, в том числе большие деньги.
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26.01.2021 21:28 Відповісти
Раисяне и евреи - идите в ... Совсем умом тронулись, на прахе десятков тысяч спекулируют. Ни кто точно не знает сколько было убито людей в Бабьем Яру.100, 200 тысяч, а может быть и больше. Но известно одно - в подавляющем большинстве это были граждане проживавшие в УССР, а не в Израиле или РФ
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26.01.2021 21:39 Відповісти
из-за хуцпатых жидов пострадают порядочные евреи 🤔
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26.01.2021 21:45 Відповісти
Только вчера уже было два материала на эту тему. И снова надо повторять.

Боюсь, что без тщательных дополнительных исследований - вообще какая-либо (любая) «мемориализация Бабьего Яра» - является крайне поспешной и несвоевременной!
Что может служить основаниями для подобного мнения:
1. Сама официальная версия событий в Бабьем Яру - вызывает, к сожалению, очень много (!!!) сомнений. И "закрывать глаза", игнорировать эти сомнения - уже - невозможно! Потому что официальная версия событий в Бабьем Яру, как и вся версия (!!!) Холокоста (особенно - их размеры) - базируются на сомнительных/противоречивых показаниях свидетелей, голословных/необоснованных утверждениях, алогичных умозаключениях/выводах и практически не имеют никаких материальных подтверждений! (например - Герберт Тидеманн.«Загадка Бабьего Яра: Критические вопросы и замечания» http://babiyarkiev.blogspot.nl/2011/10/blog-post_08.html#_blank http://babiyarkiev.blogspot.nl/2011/10/blog-post_08.html )
Как бы не случилось так, что через некоторое время - придется "стыдливо" очищать территории от необоснованно сооруженных памятников/мемориалов несуществующим (!!!) жертвам!
На эту тему уже писано-переписано "видимо-невидимо"! Все желающие могут для начала - самостоятельно ознакомиться в Интернете: "Библиотека Холокоста"https://sites.google.com/site/lohocoust/system/app/pages/sitemap/hierarchy#_blank https://sites.google.com/site/lohocoust/system/app/pages/sitemap/hierarchy . Это - вообще. А дополнительно советую украинцам читать - Герберта Тидемана, Юргена Графа, Григория Мусиенко, Михаила Никифорука…
2. При этом считаю необходимым специально подчеркнуть (для некоторых "особо нервных и непонятливых") - идеи ревизионизма холокоста не имеют ничего общего с антисемитизмом (!), поскольку речь идет не о евреях - как конкретной этнической группе и ее (их) действиях - а о деятельности самой мощной религиозно-финансово-политической группы (фактически - это "мафия" в пределах многомиллионного народа), которая действует крайне отвратительными и преступными средствами и которая сама, - в первую очередь, - "подставляет" евреев "под удар"
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26.01.2021 21:55 Відповісти
3. Предлагаю всем "обратить внимание" на:
а) Бредни советского прокурора на Нюрнбергском трибунале относительно Бабьего Яра судьи (причем - евреи!) даже не приняли к рассмотрению и не включили в обоснование обвинительного приговора!
б) На другом процессе Международного военного трибунала в 1948 г в Нюрнберге по так называемому "делу айнзатцкоманд", Паулю Блобелю - командиру айнзатцокамды N4, которому евреи нагло приписывают расстрелы в Бабьем Яру, в обвинительном приговоре даже словом (!) не упомянули Бабий Яр!
в) В течение нескольких десятилетий после ВМВ тема Бабьего Яра не привлекала никакого (!) внимания еврейской интеллигенции города Киева… по одной причине: врать можно только потомкам, но не современникам.
г) Но - в 1966 г. в журнале "Юность" агент КГБ А. Кузнецов опубликовал украинофобский "роман-документ» "Бабий Яр", в котором, кстати, впервые был указан "украинский след". Кузнецов "творчески развил" (наврав с три короба) "воспоминания" еврейки Проничевой. Эта книга писалась именно ради "украинских полицаев в украинских вышиванках", которые - якобы - играли активную роль во время казней и которые описаны в крайне неприглядном виде. Считаю, что целью этой лживой книги, - на которую евреи ссылаются как на документ, - является возбуждение ненависти к украинцам. Зачем КГБ через Кузнецова в то время запустил эту версию - это другой/отдельный вопрос. Но я и хочу разоблачить наглую еврейскую ложь, которая оскорбляет мой народ.
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26.01.2021 21:56 Відповісти
4. А в качестве «информации к размышлению» осмелюсь предложить:
а) Татьяна Тур. «ПРАВДА О БАБЬЕМ ЯРЕ. Документальное исследование» 1)"ВечірнійКиїв", 16 березня 1996 р. 2) http://babiyarkiev.blogspot.nl/2011/09/blog-post_06.html#_blank http://babiyarkiev.blogspot.nl/2011/09/blog-post_06.html ;
б) 13.10.2009."Чрезвычайная комиссия не нашла доказательств расстрела в Бабьем Яре и эксгумировала могилы умерших в Сырецком лагере" http://babiyarkiev.blogspot.nl/2011/11/blog-post_13.html#_blank http://babiyarkiev.blogspot.nl/2011/11/blog-post_13.html ;
в) 15.12.2010. "Фотодокументы чрезвычайной комиссии доказывают, что в Бабьем Яру массовые расстрелы не совершались" (http://babiyarkiev.blogspot.com/2010/12/blog-post.html#_blank http://babiyarkiev.blogspot.com/2010/12/blog-post.html );
г) 29.06.2011. «Эвакуация евреев из Киева» http://babiyarkiev.blogspot.nl/2011/09/blog-post_29.html#_blank http://babiyarkiev.blogspot.nl/2011/09/blog-post_29.html ;
д) 18.06.2013. «Знаменитые фотографии Иоганнеса Хэле не подтверждают расстрел евреев в Бабьем Яре» (http://babiyarkiev.blogspot.nl/2013/06/blog-post_18.html#_blank http://babiyarkiev.blogspot.nl/2013/06/blog-post_18.html );
е) 20.09.2013. Юрий Когут "Бабий Яр: дезинформационная операция для прикрытия преступлений большевиков" http://babiyarkiev.blogspot.com/2013/09/blog-post.html#_blank http://babiyarkiev.blogspot.com/2013/09/blog-post.html ;
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26.01.2021 21:58 Відповісти
5. И "в заключение" - разделение убийц и их жертв по национальному признаку - чистой воды расизм, фашизм и нацизм, а еще - «голубая мечта» всех тоталитарных режимов. Это ненормально (!!!) - класть цветы на одну и ту же могилу своим и тут же плевать напри этом игнорировать всех жертв других национальностей!
Э-э-эх, хорошо бы евреям наряду с еврейскими жертвами Холокоста публично пересчитать/перечислить всех евреев, служивших в Вермахте, в НКВД и других красных и коричневых бандах, тогда - может быть - перестали бы приватизировать Холокост и не требовали бы больше покаяний/извинений от других народов!
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26.01.2021 22:00 Відповісти
значить зе з бєнєю і тут в долі
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26.01.2021 22:03 Відповісти

Евреи очень чтят память о своих погибших согражданах, и у них наверняка неоднократно возникала мысль о том, и как это обычно происходит в цивилизованных странах,
что своих сограждан хорошо было бы перезахоронить у себя на их исторической Родине!
И в первую очередь, для установления и подтверждения исторических фактов, Украине нужно провести раскопки! И если обнаружатся останки евреев, наше государство должно сделать гуманный шаг и останки передать на перезахоронение на историческую Родину поближе к родственникам! А память о погибших в Бабьем Яру, нужно обязательно увековечить мемориалом, который кстати уже есть!
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26.01.2021 22:09 Відповісти
Чесслово, ты меня ввел в ступор...
Я так и не смог понять, как ты собираешься отличить останки еврея от нееврея...
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26.01.2021 22:54 Відповісти
Ей, Богу, я не антисемитка, но эти жидовские фуксы-шмуксы со своими шахер-махерами, бородатыми бабушками и прочей шлое*енью ЗА@@ЛИ! Впечатление такое, что они со всего мира сползлись в Украину, как тараканы на приманку, и хотят перед погибелью сожрать больше своего веса! И НАС В ТОМ ЧИСЛЕ!!!
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26.01.2021 22:39 Відповісти
Бешенно плюсую!
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26.01.2021 23:56 Відповісти
рузьге хочуть показати, що вони більші сіоністи ніж самі євреї
при чому принижуються вони, а гидко стає навіть мені
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27.01.2021 00:47 Відповісти
Поляки послали кацапів нахій, коли ті намагались так само втручатись у будівництво меморіалу у Собіборі. Поляки відмовились від грошей, від будь якого втручання лаптєй на їхню територію та їхню історію. Чому наші не можуть так само зробити? Як можна співпрацювати з тими, хто цю війну проти всього світу і розпочав?
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27.01.2021 02:38 Відповісти
-ВІДКРИТИЙ АРХІВ, і як показують його справжні секретні матеріали про кривавий геноцид в Бабиному Яру, і участь в ньому націоналістів підло вигадують кремлівські - комуно - фашисти, і їх спадкоємці фашисти )(уйла. Правда в цих збережених справжніх документів повністю заперечує підлий міф кремлівських комуно - фашистів про кровожерливість і варварство українських націоналістів, і про нібито їх участь в знищенні євреїв в Бабиному Яру. Так там усіма розстрілами займалися виключно тільки німецькі зондер - команди СС, СД, поліцейські полки і айнзацгрупи Вермахту, що відповідали за знищення євреїв. І тільки деякі незначні допоміжні функції, такі як охорона, конвоювання, оточення ... виконували місцеві українські поліцейські різних національностей, переважно колишні червоноармійці, комуняки і комісари які встали на шлях зради. Але не українські націоналісти яких багато сотень патріотів ОУН - УПА були теж розстріляні в Бабиному Яру. 621 член націоналістів ОУН (фракція С. Бандери), серед них видатні українські патріоти поетеса Олена Теліга і її чоловік, у яких була можливість врятуватися, але вони вважали за краще залишитися з дружиною і друзями по редакції «Українського слова» для підпільної боротьби з окупантами. І їх теж розстріляли фашисти разом з усіма в Бабиному Яру. Ось така істина, і вона перш за все. А чи можна взагалі уявити таке вигадане марення кремлівських комуно - фашистів сталіна і фашистів .... уйла що патріоти воїни УПА сотнями розстрілювали своїх бойових побратимів які теж були з УПА, розстрілювали з усіма в Бабиному Яру.
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27.01.2021 06:01 Відповісти
 
 