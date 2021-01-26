"Російський проєкт" меморіалізації Бабиного Яру хоче забрати собі всю територію заповідника і будівлю майбутнього українського музею, - Зісельс

Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" намагається забрати собі територію всього Бабиного Яру. Зокрема будівлю колишньої контори єврейського кладовища, де за планом має розташуватися український державний музей пам'яті жертв Бабиного Яру, і в реконструкцію якого Україна вклала мільйонні кошти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вчора під час пресконференції з нагоди Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту, який відзначають 27 січня сказав Йосип Зісельс, голова Асоціації єврейських громадських організацій та об'єднань України.

Йдеться про проєкт Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", що фінансується в основному Михайлом Фрідманом, Павлом Фуксом і Германом Ханом. Зісельс називає цей проєкт російським і вважає, що він вигідний Кремлю.

"Вони намагаються забрати будинок, в який держава вклала понад мільйон доларів. Хочуть взяти в оренду або забрати будь-яким чином, тому що вони не хочуть, щоб просувався український проєкт. Вони хочуть забрати в оренду весь Бабин Яр. У своїй презентації вони пишуть про 152 гектари (навіть не про 70, як в українській концепції)! Це підтверджує наші підозри", - зазначив він.

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Зісельс закликав громадськість підтримати український державний проєкт меморіалізації Бабиного Яру:

"Існує стереотип в українському суспільстві, на жаль, і серед чиновників та інтелігенції, що Бабин Яр - це суто єврейська проблема. Це не так. У державі Україні, крім індивідуальних, зокрема релігійних питань, не може бути суто єврейського питання. Цей стереотип вибудовувався століттями і сьогодні він грає негативну роль у проблемі, про яку говоримо. Це проблема української національної пам'яті".

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Нагадаємо, у 2016 році паралельно почали розроблятися і реалізовуватися два проєкти меморіалізації Бабиного Яру. Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" реалізовується за підтримки мера Києва Віталія Кличка. Головними ініціаторами та спонсорами проєкту є російські бізнесмени Михайло Фрідман, Герман Хан і Павло Фукс. Пізніше до них долучився Віктор Пінчук.

На публічних обговореннях наративу проєкту висловлювалися побоювання, що він створений у дусі кремлівської політики пам'яті, яка хоче представити українців, поляків, литовців та інше місцеве населення тотальними антисемітами.

У 2019 році артдиректором проєкту було призначено російського режисера Іллю Хржановського, чий підхід до історичної пам'яті викликав неоднозначну реакцію української наукової та культурної спільноти.

Також реалізується державний комплексний проєкт зі спорудження у Бабиному Яру єдиного меморіалу, який має об'єднати в одному комплексі всі наявні сьогодні пам'ятники, а також два музеї. Музей жертв Бабиного Яру розташується у приміщенні колишньої контори єврейського кладовища. Наразі триває реконструкція будівлі, відкриття музею заплановано на 2021 рік. Також під егідою Інституту історії України на замовлення Кабінету Міністрів українські вчені розробили концепцію комплексної меморіалізації Бабиного Яру. Пропонується перетворити парк на місці трагедії в єдиний меморіальний комплекс, який має об'єднати всі існуючі сьогодні пам'ятники. Передбачається також створення Музею Голокосту.

Сотні публічних інтелектуалів звернулися з відкритим листом до влади з вимогою зводити в Бабиному Яру виключно державний меморіал.

До Зеленського з аналогічною вимогою безпосередньо звернувся провідний дослідник історії євреїв Йохана Петровський Штерн. Пізніше, "як єврей до єврея" до Зеленського звернувся історик Віталій Нахманович.

Сотні українських євреїв звернулися до громадянського суспільства із закликом усвідомититрагедію Бабиного Яру як частину української історії та української історичної пам'яті, а такожпідтримати створення українського меморіалу в Бабиному Яру.

Позицію держави в перший рік президентства Зеленського озвучував глава Інституту нацпам'яті Антон Дробович і міністр культури Олександр Ткаченко. Вони обидва робили акцент на реалізації державного проєкту.

28 липня президент Зеленський публічно підтримав Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр". 29 вересня між українським урядом і МЦХБЯ було підписано меморандум про співпрацю.

У грудні Володимир Зеленський підписав Указ Про заходи у зв’язку з 80-ми роковинами трагедії Бабиного Яру та додаткові заходи щодо подальшого розвитку Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр". Згідно з документом, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і керівник Офісу президента України Андрій Єрмак визначені співголовами Організаційного комітету з питань перспективного розвитку Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр", а також затверджено новий склад Організаційного комітету. Крім того, підтримано ініціативу громадськості, благодійників зі створення в Києві (урочище Бабин Яр) Меморіалу Голокосту "Бабин Яр".