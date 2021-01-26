"Російський проєкт" меморіалізації Бабиного Яру хоче забрати собі всю територію заповідника і будівлю майбутнього українського музею, - Зісельс
Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" намагається забрати собі територію всього Бабиного Яру. Зокрема будівлю колишньої контори єврейського кладовища, де за планом має розташуватися український державний музей пам'яті жертв Бабиного Яру, і в реконструкцію якого Україна вклала мільйонні кошти.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вчора під час пресконференції з нагоди Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту, який відзначають 27 січня сказав Йосип Зісельс, голова Асоціації єврейських громадських організацій та об'єднань України.
Йдеться про проєкт Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", що фінансується в основному Михайлом Фрідманом, Павлом Фуксом і Германом Ханом. Зісельс називає цей проєкт російським і вважає, що він вигідний Кремлю.
"Вони намагаються забрати будинок, в який держава вклала понад мільйон доларів. Хочуть взяти в оренду або забрати будь-яким чином, тому що вони не хочуть, щоб просувався український проєкт. Вони хочуть забрати в оренду весь Бабин Яр. У своїй презентації вони пишуть про 152 гектари (навіть не про 70, як в українській концепції)! Це підтверджує наші підозри", - зазначив він.
Зісельс закликав громадськість підтримати український державний проєкт меморіалізації Бабиного Яру:
"Існує стереотип в українському суспільстві, на жаль, і серед чиновників та інтелігенції, що Бабин Яр - це суто єврейська проблема. Це не так. У державі Україні, крім індивідуальних, зокрема релігійних питань, не може бути суто єврейського питання. Цей стереотип вибудовувався століттями і сьогодні він грає негативну роль у проблемі, про яку говоримо. Це проблема української національної пам'яті".
Нагадаємо, у 2016 році паралельно почали розроблятися і реалізовуватися два проєкти меморіалізації Бабиного Яру. Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" реалізовується за підтримки мера Києва Віталія Кличка. Головними ініціаторами та спонсорами проєкту є російські бізнесмени Михайло Фрідман, Герман Хан і Павло Фукс. Пізніше до них долучився Віктор Пінчук.
На публічних обговореннях наративу проєкту висловлювалися побоювання, що він створений у дусі кремлівської політики пам'яті, яка хоче представити українців, поляків, литовців та інше місцеве населення тотальними антисемітами.
У 2019 році артдиректором проєкту було призначено російського режисера Іллю Хржановського, чий підхід до історичної пам'яті викликав неоднозначну реакцію української наукової та культурної спільноти.
Також реалізується державний комплексний проєкт зі спорудження у Бабиному Яру єдиного меморіалу, який має об'єднати в одному комплексі всі наявні сьогодні пам'ятники, а також два музеї. Музей жертв Бабиного Яру розташується у приміщенні колишньої контори єврейського кладовища. Наразі триває реконструкція будівлі, відкриття музею заплановано на 2021 рік. Також під егідою Інституту історії України на замовлення Кабінету Міністрів українські вчені розробили концепцію комплексної меморіалізації Бабиного Яру. Пропонується перетворити парк на місці трагедії в єдиний меморіальний комплекс, який має об'єднати всі існуючі сьогодні пам'ятники. Передбачається також створення Музею Голокосту.
Сотні публічних інтелектуалів звернулися з відкритим листом до влади з вимогою зводити в Бабиному Яру виключно державний меморіал.
До Зеленського з аналогічною вимогою безпосередньо звернувся провідний дослідник історії євреїв Йохана Петровський Штерн. Пізніше, "як єврей до єврея" до Зеленського звернувся історик Віталій Нахманович.
Сотні українських євреїв звернулися до громадянського суспільства із закликом усвідомититрагедію Бабиного Яру як частину української історії та української історичної пам'яті, а такожпідтримати створення українського меморіалу в Бабиному Яру.
Позицію держави в перший рік президентства Зеленського озвучував глава Інституту нацпам'яті Антон Дробович і міністр культури Олександр Ткаченко. Вони обидва робили акцент на реалізації державного проєкту.
28 липня президент Зеленський публічно підтримав Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр". 29 вересня між українським урядом і МЦХБЯ було підписано меморандум про співпрацю.
У грудні Володимир Зеленський підписав Указ Про заходи у зв’язку з 80-ми роковинами трагедії Бабиного Яру та додаткові заходи щодо подальшого розвитку Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр". Згідно з документом, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і керівник Офісу президента України Андрій Єрмак визначені співголовами Організаційного комітету з питань перспективного розвитку Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр", а також затверджено новий склад Організаційного комітету. Крім того, підтримано ініціативу громадськості, благодійників зі створення в Києві (урочище Бабин Яр) Меморіалу Голокосту "Бабин Яр".
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Про Хржановського, або "Якщо це безумство, то в ньому є своя логіка", як казав Полоній у Шекспіра.
Як мінімум наївно було б уважати, ніби в Росії Путіна такий проект, як ДАУ, режисер зміг би здійснити без санкції ФСБ. Найбільше весь цей пекельний реконструкторський треш, оприлюднений УП, мені виглядає - на спробу під прикриттям музею Бабиного Яру леґально завести в Київ московську чекістську катівню, ФСБшний "підвал", порівняно з яким донецька "Ізоляція" ще здасться "с овчінку" Ось це було б - і логічно, і дуже "по-сурковськи": тоді всі пазли одним кліком сходяться докупи, і "поражает величие замысла" (с). Що ж легше, ніж, під виглядом реконструкції (серед потоку екскурсантських "реконструкцій"), непомітно й системно, з ночі в ніч, проводити СПРАВЖНЮ чекістську "работу с местным населением"? Тільки маючи в Києві СВОЮ, постійно діючу "Лубянку", Путін може розраховувати на "окончательное решение украинского вопроса" (sic!), і якщо подивитися на проект Хржановського під ЦИМ кутом, тоді все в ньому якраз виглядає дуже добре продуманим (і ще купа можливостей за таким "театром смерти" відкривається, - але всім цим мають зайнятись СБУ і міжнародні правоохоронні організації, рашизм Но пасаран!).
(І кримінальне провадження по харківських зйомках ДАУ теж відкривати, як на мене, пора - поки ФСБ не почала зачистку тих харківських свідків, що дали "підписку про нерозголошення".)
UPD: про те, що серед списку "потенційних авторів", буцім запрошених до участи в проекті Хржановського, стоїть і моє ім'я, я довідалася, як і всі, після публікації в УП, що й спричинило цей допис.
и в нём не будет места рашистской пропаганде..
и таки да, ни Европа, ни Америка, ни Израиль нам ничего не скажут!!!
а на Рашку нам плевать с большой высоты!!!
19 марта 2017 года был учрежден Наблюдательный совет фонда. Его членами стали председатель исполнительного совета Еврейского агентства для Израиля Натан Щаранский, филантропы Виктор Пинчук, Михаил Фридман, Герман Хан и Павел Фукс, Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова (2009-2017), главный раввин Киева и Украины Яков Дов Блайх, музыкант Святослав Вакарчук, профессиональный боксер Владимир Кличко, президент Польши Александр Квасневский (1995-2005), филантроп Виктор Пинчук, бывший министр иностранных дел Германии Йошка Фишер[3]. Кто здесь пророссийский? Зисельса почему-то не взяли в эту компанию, и он врет.
https://uk.wikipedia.org/wiki/2005 2005 року прокуратура міста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Гамбурга закрила справу про «матч смерті», яку вела з https://uk.wikipedia.org/wiki/1974 1974 року. Між виграшем українців і їхнім розстрілом зв'язку там не знайшлиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%87_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%96#cite_note-4 [4] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%87_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%96#cite_note-%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE_%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0-5 [5] .
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%87_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%96
так то вообще дело последнее
Боюсь, что без тщательных дополнительных исследований - вообще какая-либо (любая) «мемориализация Бабьего Яра» - является крайне поспешной и несвоевременной!
Что может служить основаниями для подобного мнения:
1. Сама официальная версия событий в Бабьем Яру - вызывает, к сожалению, очень много (!!!) сомнений. И "закрывать глаза", игнорировать эти сомнения - уже - невозможно! Потому что официальная версия событий в Бабьем Яру, как и вся версия (!!!) Холокоста (особенно - их размеры) - базируются на сомнительных/противоречивых показаниях свидетелей, голословных/необоснованных утверждениях, алогичных умозаключениях/выводах и практически не имеют никаких материальных подтверждений! (например - Герберт Тидеманн.«Загадка Бабьего Яра: Критические вопросы и замечания» http://babiyarkiev.blogspot.nl/2011/10/blog-post_08.html#_blank http://babiyarkiev.blogspot.nl/2011/10/blog-post_08.html )
Как бы не случилось так, что через некоторое время - придется "стыдливо" очищать территории от необоснованно сооруженных памятников/мемориалов несуществующим (!!!) жертвам!
На эту тему уже писано-переписано "видимо-невидимо"! Все желающие могут для начала - самостоятельно ознакомиться в Интернете: "Библиотека Холокоста"https://sites.google.com/site/lohocoust/system/app/pages/sitemap/hierarchy#_blank https://sites.google.com/site/lohocoust/system/app/pages/sitemap/hierarchy . Это - вообще. А дополнительно советую украинцам читать - Герберта Тидемана, Юргена Графа, Григория Мусиенко, Михаила Никифорука…
2. При этом считаю необходимым специально подчеркнуть (для некоторых "особо нервных и непонятливых") - идеи ревизионизма холокоста не имеют ничего общего с антисемитизмом (!), поскольку речь идет не о евреях - как конкретной этнической группе и ее (их) действиях - а о деятельности самой мощной религиозно-финансово-политической группы (фактически - это "мафия" в пределах многомиллионного народа), которая действует крайне отвратительными и преступными средствами и которая сама, - в первую очередь, - "подставляет" евреев "под удар"
а) Бредни советского прокурора на Нюрнбергском трибунале относительно Бабьего Яра судьи (причем - евреи!) даже не приняли к рассмотрению и не включили в обоснование обвинительного приговора!
б) На другом процессе Международного военного трибунала в 1948 г в Нюрнберге по так называемому "делу айнзатцкоманд", Паулю Блобелю - командиру айнзатцокамды N4, которому евреи нагло приписывают расстрелы в Бабьем Яру, в обвинительном приговоре даже словом (!) не упомянули Бабий Яр!
в) В течение нескольких десятилетий после ВМВ тема Бабьего Яра не привлекала никакого (!) внимания еврейской интеллигенции города Киева… по одной причине: врать можно только потомкам, но не современникам.
г) Но - в 1966 г. в журнале "Юность" агент КГБ А. Кузнецов опубликовал украинофобский "роман-документ» "Бабий Яр", в котором, кстати, впервые был указан "украинский след". Кузнецов "творчески развил" (наврав с три короба) "воспоминания" еврейки Проничевой. Эта книга писалась именно ради "украинских полицаев в украинских вышиванках", которые - якобы - играли активную роль во время казней и которые описаны в крайне неприглядном виде. Считаю, что целью этой лживой книги, - на которую евреи ссылаются как на документ, - является возбуждение ненависти к украинцам. Зачем КГБ через Кузнецова в то время запустил эту версию - это другой/отдельный вопрос. Но я и хочу разоблачить наглую еврейскую ложь, которая оскорбляет мой народ.
а) Татьяна Тур. «ПРАВДА О БАБЬЕМ ЯРЕ. Документальное исследование» 1)"ВечірнійКиїв", 16 березня 1996 р. 2) http://babiyarkiev.blogspot.nl/2011/09/blog-post_06.html#_blank http://babiyarkiev.blogspot.nl/2011/09/blog-post_06.html ;
б) 13.10.2009."Чрезвычайная комиссия не нашла доказательств расстрела в Бабьем Яре и эксгумировала могилы умерших в Сырецком лагере" http://babiyarkiev.blogspot.nl/2011/11/blog-post_13.html#_blank http://babiyarkiev.blogspot.nl/2011/11/blog-post_13.html ;
в) 15.12.2010. "Фотодокументы чрезвычайной комиссии доказывают, что в Бабьем Яру массовые расстрелы не совершались" (http://babiyarkiev.blogspot.com/2010/12/blog-post.html#_blank http://babiyarkiev.blogspot.com/2010/12/blog-post.html );
г) 29.06.2011. «Эвакуация евреев из Киева» http://babiyarkiev.blogspot.nl/2011/09/blog-post_29.html#_blank http://babiyarkiev.blogspot.nl/2011/09/blog-post_29.html ;
д) 18.06.2013. «Знаменитые фотографии Иоганнеса Хэле не подтверждают расстрел евреев в Бабьем Яре» (http://babiyarkiev.blogspot.nl/2013/06/blog-post_18.html#_blank http://babiyarkiev.blogspot.nl/2013/06/blog-post_18.html );
е) 20.09.2013. Юрий Когут "Бабий Яр: дезинформационная операция для прикрытия преступлений большевиков" http://babiyarkiev.blogspot.com/2013/09/blog-post.html#_blank http://babiyarkiev.blogspot.com/2013/09/blog-post.html ;
тут же плевать напри этом игнорировать всех жертв других национальностей!
Э-э-эх, хорошо бы евреям наряду с еврейскими жертвами Холокоста публично пересчитать/перечислить всех евреев, служивших в Вермахте, в НКВД и других красных и коричневых бандах, тогда - может быть - перестали бы приватизировать Холокост и не требовали бы больше покаяний/извинений от других народов!
Евреи очень чтят память о своих погибших согражданах, и у них наверняка неоднократно возникала мысль о том, и как это обычно происходит в цивилизованных странах,
что своих сограждан хорошо было бы перезахоронить у себя на их исторической Родине!
И в первую очередь, для установления и подтверждения исторических фактов, Украине нужно провести раскопки! И если обнаружатся останки евреев, наше государство должно сделать гуманный шаг и останки передать на перезахоронение на историческую Родину поближе к родственникам! А память о погибших в Бабьем Яру, нужно обязательно увековечить мемориалом, который кстати уже есть!
Я так и не смог понять, как ты собираешься отличить останки еврея от нееврея...
при чому принижуються вони, а гидко стає навіть мені