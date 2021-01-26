Закон про референдум не кращий, але він встановлює запобіжники від маніпуляцій, - Айвазовська
У законі про референдум, який Рада ухвалила 26 січня, встановлено адекватні обмеження тим, які можуть виноситися на всенародний референдум.
Про це координаторка громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська заявила в коментарі виданню "Гордон", інформує Цензор.НЕТ.
"Є групи, які вважають, що законопроєкт не дає можливості організувати референдум, тому що ускладнена процедура. Інші кажуть, що можна провести референдум на антидержавні теми, що зруйнує державу. Ці контроверсійні політичні заяви не дають можливості оцінити сам закон. Він не ідеальний, але він встановлює запобіжники від маніпуляцій", – вважає Айвазовська.
На думку координаторки "Опори", закон не загрожує територіальній цілісності.
"Законом про референдум не можна відчужувати території країни в інтересах будь-якої міжнародної домовленості або угоди. Тому що народ України може сказати "ні". А без цього інструменту може різне трапитися гібридним чином", – уточнила Айвазовська.
За її словами, закон не позбавлений проблем. Так, у ньому немає чіткого визначення питань загальнонаціонального значення, не уточнений порядок розгляду питань референдуму в Конституційному Суді, залишилося відкритим і питання про порядок імплементації прийнятого на референдумі рішення.
"Якщо рішення референдуму є (не менше 50% громадян прийшли й висловилися), у які терміни й у якому порядку Кабмін та ВР мають імплементувати ці рішення, не визначено в законі. Це необхідно регулювати. Але швидше за все вже змінами до законів – регламент Верховної Ради або закон про Кабінет Міністрів. Це політично ключове. Була ще дискусія, чи не підміняє референдум законодавчу гілку влади? Ні, тому що на референдумі народ законів не затверджує", – резюмувала Айвазовська.
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А по факту можно поздравить мертвечука...
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Глянув результати голосування, не зрозумів чому Юля не "ЗА".
Можливо, не зійшлись в ціні. Хоч переговори ведуть.
Може, голосування не головне, скоріше за все, нас чекає нова коаліція - Юля, слуги та ОПЗЖ. Останнім часом слуги почали відбілювати ОПЗЖ, + останній допис Люсі Арестович.
Напоминаю что "референдум" в Крыму был о "независимости" а не об "отчуждении". Теперь с новым законом от зебилов, такой референдум был бы вполне законен.
Думаю, таким дурням і Гераклові стовпи вдасться поламати. Хоча б для того, щоб потім бродити з кобзою питаючи: "За що нам таке лишенько?"
Головне- протягнути закон про референдум, а то фуйло образиться.
- Саме через сумнозвісні референдуми свого часу прийшов до влади і отримав необмежені повноваження, а потім взагалі скасував парламент Адольф Гітлер.
Зе буде проводити референдуми та питати в нас що робити, а потім скаже :»Та ви ж самі проголосували за це. Ви ж самі президенти!»
- Так, 19 серпня 1934 року на референдумі 89,9% німецьких виборців схвалили передачу президентських обов'язків канцлеру Адольфу Гітлеру, наділивши останнього колосальною владою. Успіх ряду плебісцитів дозволив фюреру наплювати на міжнародні домовленості і приєднати до Німеччини Рейнську область, Сілезію, Рур, Судети, Австрію і прийняти рішення про вихід з Ліги Націй. З тих самих пір загальнонаціональний референдум в Німеччині під забороною.
"Головне - це мета, з якою той чи інший закон приймається. В Європі референдуми - це є дуже ефективні інструменти. І вони починаються знизу, де люди самі вирішують, як їм жити. Буквально від того, хто буде сміття вивозити, і паркани встановлювати метрові чи двометрові. Це люди роблять, постійно беруть участь у цьому, і це нормально. Цей референдум і цей закон покликані на зовсім інше. Він покликаний за російським сценарієм, як зробити так, аби чинна влада могла отримати повну владу шляхом маніпуляції. Тому що переконати можна кожного у будь-чому. Ви пам'ятаєте "референдум за Радянський Союз"? Коли 90%, чи скільки, проголосували за Радянський Союз, а після того, буквально через 7-8 місяців проголосували за незалежну Україну", - сказала Сюмар.
Вона зауважила, що при контролі інформаційного простору, можна нав'язувати будь-яку думку. "Ключова загроза в тому, що саме референдумом, до якого може бути дуже багато маніпуляцій, в тому числі через ЦВК, можна ним замінити законодавчий орган. Можна таким референдумом змінити будь-який закон, можна прийняти будь-який закон. Навіщо тоді парламент? Можна відверто сказати, що "тут наші шнурки сидять з одного боку, найбільша монофракція, а з іншого боку - якщо ми щось захочемо, то ми приймемо це на референдумі", - додала Сюмар.
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От нехай Айвазовська прокоментила би оцей закид.
У випадку України, в умовах, коли карманний ОАСК зобов'язує органи виконавчої влади прийняти до реєсрації ті документи, які відхилені на підставі невідповідності їх вимогам закону.
Але виникає питання, чому взагалі це питання виокремлене, і начебто готується такий закон. Наче основна маса людей тільки про те і думає, як змінити територію України. От і думаю, чи це такий запобіжник, чи, навпаки, відкриває ворота для зміни території.
"Была еще дискуссия, не подменяет ли референдум законодательную ветвь власти? Нет, потому что на референдуме народ законов не принимает", - резюмировала Айвазовская.
А вот здесь Вы, уважаемая, ошибаетесь. Итог референдум - это и есть самый настоящий закон. Потому, что, в проекте закона о референдуме написано:
Стаття 4. Обов'язковість результатів всеукраїнського референдуму.
1. Результати народного волевиявлення на всеукраїнському референдумі не потребують затвердження будь-яким державним органом.
На відмінну від України.
Чудово! Просто чудово
''Мой внук, когда тебе придется прочитать
О нашем времени забавном,
В иные мелочи ты можешь не вникать...
Но думай лишь о самом главном:
О том, что нам растлили души
Пустопорожние врали,
Они нам лесть вливали в уши
И к черной пропасти влекли;
О том, что все живые страсти
Им были попросту смешны,
Их опьяняла жажда власти
За счет ограбленной страны;
Что в мире подкупа и гнили,
Средь этих гнусных прощелыг,
Мы не свидетелями были,
А попустителями их,
О том, что все имели долю,
Все, как один, в одной семье-
И император на престоле,
И депутаты на скамье
И если к злодеяньям этим
Привыкнем мы в конце концов,
То отвечать придется детям
За поведенье их отцов!
Мой внук, когда тебе придется изучать
То, что и было нашим срамом,
В иные мелочи ты можешь не вникать,
Но думай лишь об этом самом!