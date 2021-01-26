УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11112 відвідувачів онлайн
Новини
3 362 47

Закон про референдум не кращий, але він встановлює запобіжники від маніпуляцій, - Айвазовська

Закон про референдум не кращий, але він встановлює запобіжники від маніпуляцій, - Айвазовська

У законі про референдум, який Рада ухвалила 26 січня, встановлено адекватні обмеження тим, які можуть виноситися на всенародний референдум.

Про це координаторка громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська заявила в коментарі виданню "Гордон", інформує Цензор.НЕТ.

"Є групи, які вважають, що законопроєкт не дає можливості організувати референдум, тому що ускладнена процедура. Інші кажуть, що можна провести референдум на антидержавні теми, що зруйнує державу. Ці контроверсійні політичні заяви не дають можливості оцінити сам закон. Він не ідеальний, але він встановлює запобіжники від маніпуляцій", – вважає Айвазовська.

На думку координаторки "Опори", закон не загрожує територіальній цілісності.

"Законом про референдум не можна відчужувати території країни в інтересах будь-якої міжнародної домовленості або угоди. Тому що народ України може сказати "ні". А без цього інструменту може різне трапитися гібридним чином", – уточнила Айвазовська.

Читайте також: Можливість брати участь у референдумі віддалено з'явиться, коли ВР ухвалить закон про електронне голосування, - Стефанчук

За її словами, закон не позбавлений проблем. Так, у ньому немає чіткого визначення питань загальнонаціонального значення, не уточнений порядок розгляду питань референдуму в Конституційному Суді, залишилося відкритим і питання про порядок імплементації прийнятого на референдумі рішення.

"Якщо рішення референдуму є (не менше 50% громадян прийшли й висловилися), у які терміни й у якому порядку Кабмін та ВР мають імплементувати ці рішення, не визначено в законі. Це необхідно регулювати. Але швидше за все вже змінами до законів – регламент Верховної Ради або закон про Кабінет Міністрів. Це політично ключове. Була ще дискусія, чи не підміняє референдум законодавчу гілку влади? Ні, тому що на референдумі народ законів не затверджує", – резюмувала Айвазовська.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Стефанчук про те, якщо громадяни через референдум скасують хороший закон: "Це питання відповідальності народу України"



Автор: 

закон (2822) законопроєкт (3583) референдум (627) Айвазовська Ольга (101)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
полезли експердьі со всех щелей.
А по факту можно поздравить мертвечука...
Закон о референдуме не идеальный, но он устанавливает предохранители от манипуляций, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 9731
показати весь коментар
26.01.2021 20:05
+12
Нельзя перечислить того, чего не существует в природе
показати весь коментар
26.01.2021 20:06
+12
Тут інше цікаво. Якщо закон не ідеальний, то питається, нафуя???!!! Куди спвшить зелена шобла? І головне - навіщо???!!!
показати весь коментар
26.01.2021 20:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А ті самі «запобіжники» назвати в голос слабо?
показати весь коментар
26.01.2021 19:58 Відповісти
Нельзя перечислить того, чего не существует в природе
показати весь коментар
26.01.2021 20:06 Відповісти
Тут інше цікаво. Якщо закон не ідеальний, то питається, нафуя???!!! Куди спвшить зелена шобла? І головне - навіщо???!!!
показати весь коментар
26.01.2021 20:36 Відповісти
Якщо зе-слугі так топлять за цей закон, то однозначно тут якась афера або підвох...
показати весь коментар
26.01.2021 20:54 Відповісти
Соцопитування, дає відповідь - утриматися при владі/користі, оминувши вибори.
показати весь коментар
26.01.2021 22:37 Відповісти
Заказ Кремля.
показати весь коментар
26.01.2021 21:17 Відповісти
Так у нас майже всі закони такі. Це робиться свідомо, щоб у зацікавлених осіб була можливість трактувати закони як їм вигідно та обходити їх.
показати весь коментар
26.01.2021 23:06 Відповісти
А если скажет "да"... Тогда что?
показати весь коментар
26.01.2021 20:05 Відповісти
полезли експердьі со всех щелей.
А по факту можно поздравить мертвечука...
Закон о референдуме не идеальный, но он устанавливает предохранители от манипуляций, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 9731
показати весь коментар
26.01.2021 20:05 Відповісти
Та да... С 14-го вата волала РЕ-ФЕ-РЕН-ДУМ!(с) и вот ЗЕинфузории выполнили их желание...
показати весь коментар
26.01.2021 20:09 Відповісти
Согласен, закон о референдуме как и саи референдумы на руку только мертвечуку и его кремлевским гнидам.
показати весь коментар
26.01.2021 20:20 Відповісти
https://mobile.twitter.com/Angrybeardman

https://mobile.twitter.com/Angrybeardman Beard @Angrybeardman

https://mobile.twitter.com/Angrybeardman https://mobile.twitter.com/Angrybeardman



Глянув результати голосування, не зрозумів чому Юля не "ЗА".
Можливо, не зійшлись в ціні. Хоч переговори ведуть.
Може, голосування не головне, скоріше за все, нас чекає нова коаліція - Юля, слуги та ОПЗЖ. Останнім часом слуги почали відбілювати ОПЗЖ, + останній допис Люсі Арестович.
показати весь коментар
26.01.2021 20:44 Відповісти
Слова цієї пані давно викликають стійку довіру.
показати весь коментар
26.01.2021 20:05 Відповісти
Стійку відразу мабуть)?
показати весь коментар
26.01.2021 21:10 Відповісти
по этому закону без одобрения и согласия власти референдум вообще провести невозможно
показати весь коментар
26.01.2021 20:08 Відповісти
І з якого дива усі побігли обговорювати "закон", який ухвалено з порушенням Конституції?
показати весь коментар
26.01.2021 20:10 Відповісти
Долго им снять с "предохранителя", и начать вертеть в какую хочешь сторону..
показати весь коментар
26.01.2021 20:15 Відповісти
законом о референдуме нельзя отчуждать территории страны ...
Напоминаю что "референдум" в Крыму был о "независимости" а не об "отчуждении". Теперь с новым законом от зебилов, такой референдум был бы вполне законен.
показати весь коментар
26.01.2021 20:16 Відповісти
Якщо продукція бракована, то таку продукцію знімають з продажів і повертають бракоробу. Потім таким бракованим законом управляють, як дишлом. Не дивно, що ми не хочемо дотримуватись таких бракованих законів.
показати весь коментар
26.01.2021 20:19 Відповісти
И в Крыму, и в ордло ****** начинался именно с "референдумов", организованных "зелёными человечками". Думай-те....
показати весь коментар
26.01.2021 20:19 Відповісти
это называть референдумом не получается
показати весь коментар
26.01.2021 22:11 Відповісти
З глибокою повагою до пані, але якої величини мають бути запобіжники, щоб їх не *****@ив народ, що вибрав зе-владу, а тепер закохався в ОПЗЖ?
Думаю, таким дурням і Гераклові стовпи вдасться поламати. Хоча б для того, щоб потім бродити з кобзою питаючи: "За що нам таке лишенько?"
показати весь коментар
26.01.2021 20:22 Відповісти
А тем временем ЗЕ-власть бьет новые рекорды.
Закон про референдум не кращий, але він встановлює запобіжники від маніпуляцій, - Айвазовська - Цензор.НЕТ 1751
показати весь коментар
26.01.2021 20:23 Відповісти
То фігня, як і пандемія, як і війна, як і економічна криза, як і тарифи.
Головне- протягнути закон про референдум, а то фуйло образиться.
показати весь коментар
26.01.2021 21:15 Відповісти
- Пряме народовладдя - це утопія, і його впровадження в слабких демократіях дуже небезпечне. Процедура будь-якого загальнодержавного референдуму в разі її підконтрольності бюрократичному апарату та непрозорості його проведення відкриває широкі можливості для маніпулювання народним волевиявленням та легітимізації рішень, вигідних владній верхівці.
- Саме через сумнозвісні референдуми свого часу прийшов до влади і отримав необмежені повноваження, а потім взагалі скасував парламент Адольф Гітлер.
Зе буде проводити референдуми та питати в нас що робити, а потім скаже :»Та ви ж самі проголосували за це. Ви ж самі президенти!»
- Так, 19 серпня 1934 року на референдумі 89,9% німецьких виборців схвалили передачу президентських обов'язків канцлеру Адольфу Гітлеру, наділивши останнього колосальною владою. Успіх ряду плебісцитів дозволив фюреру наплювати на міжнародні домовленості і приєднати до Німеччини Рейнську область, Сілезію, Рур, Судети, Австрію і прийняти рішення про вихід з Ліги Націй. З тих самих пір загальнонаціональний референдум в Німеччині під забороною.
показати весь коментар
26.01.2021 20:29 Відповісти
Коли хтось дає коментарі "виданню Гордон" в мене відразу алергія - не може порядна людина мати справу з цим аферистом...
показати весь коментар
26.01.2021 20:29 Відповісти
https://prm.ua/zakon-pro-referendum-pryznachenyy-dlia-uzurpatsii-vlady-v-ukraini-siumar/ "Закон про референдум призначений для того аби чинна влада могла отримати повну владу в Україні шляхом маніпуляції", - вважає народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар , про що заявила в коментарі "Прямому".
"Головне - це мета, з якою той чи інший закон приймається. В Європі референдуми - це є дуже ефективні інструменти. І вони починаються знизу, де люди самі вирішують, як їм жити. Буквально від того, хто буде сміття вивозити, і паркани встановлювати метрові чи двометрові. Це люди роблять, постійно беруть участь у цьому, і це нормально. Цей референдум і цей закон покликані на зовсім інше. Він покликаний за російським сценарієм, як зробити так, аби чинна влада могла отримати повну владу шляхом маніпуляції. Тому що переконати можна кожного у будь-чому. Ви пам'ятаєте "референдум за Радянський Союз"? Коли 90%, чи скільки, проголосували за Радянський Союз, а після того, буквально через 7-8 місяців проголосували за незалежну Україну", - сказала Сюмар.
Вона зауважила, що при контролі інформаційного простору, можна нав'язувати будь-яку думку. "Ключова загроза в тому, що саме референдумом, до якого може бути дуже багато маніпуляцій, в тому числі через ЦВК, можна ним замінити законодавчий орган. Можна таким референдумом змінити будь-який закон, можна прийняти будь-який закон. Навіщо тоді парламент? Можна відверто сказати, що "тут наші шнурки сидять з одного боку, найбільша монофракція, а з іншого боку - якщо ми щось захочемо, то ми приймемо це на референдумі", - додала Сюмар.
***********
От нехай Айвазовська прокоментила би оцей закид.
показати весь коментар
26.01.2021 20:30 Відповісти
Кацапе смердючий, жителі вже вибрали Зе. У твоїй раші дуже жителі щось вирішують?
показати весь коментар
26.01.2021 20:35 Відповісти
Агент "Зелений" з задачею впорався!

Закон про референдум не кращий, але він встановлює запобіжники від маніпуляцій, - Айвазовська - Цензор.НЕТ 3299
показати весь коментар
26.01.2021 20:34 Відповісти
Как по мне, этот закон расширяет поле для манипуляций практически неограниченно.
показати весь коментар
26.01.2021 20:42 Відповісти
Айвазовська знає як зеленими та ригами трактується федералізація, як загроза незалежності України чи ні?
показати весь коментар
26.01.2021 20:42 Відповісти
А вони візьмуть і винесуть це на референдум, коли мертветчук намалює потрібну кількість підписів "бажаючих провести референдум" з цього питання громадян.
показати весь коментар
26.01.2021 20:58 Відповісти
Айвазовська каже те, що має казати. Нажаль, не каже те, що сказати могла б. Про те, що жодний закон не діє в вакумі, а діє в тому юридичному просторі, який існує.
У випадку України, в умовах, коли карманний ОАСК зобов'язує органи виконавчої влади прийняти до реєсрації ті документи, які відхилені на підставі невідповідності їх вимогам закону.
показати весь коментар
26.01.2021 21:24 Відповісти
В Проєкті закону про референдум є окрема стаття про референдум відносно зміни території України. Добре, що не просто по народній ініциативі, а по ініціативі Верховної Ради і після прийняття закону про ратифікацію міжнародного договору про зміну території України.
Але виникає питання, чому взагалі це питання виокремлене, і начебто готується такий закон. Наче основна маса людей тільки про те і думає, як змінити територію України. От і думаю, чи це такий запобіжник, чи, навпаки, відкриває ворота для зміни території.

"Была еще дискуссия, не подменяет ли референдум законодательную ветвь власти? Нет, потому что на референдуме народ законов не принимает", - резюмировала Айвазовская.

А вот здесь Вы, уважаемая, ошибаетесь. Итог референдум - это и есть самый настоящий закон. Потому, что, в проекте закона о референдуме написано:
Стаття 4. Обов'язковість результатів всеукраїнського референдуму.
1. Результати народного волевиявлення на всеукраїнському референдумі не потребують затвердження будь-яким державним органом.
показати весь коментар
26.01.2021 20:42 Відповісти
законопроект которым можно подтереть жопу. нет 300 голосов закон просто ноль
показати весь коментар
26.01.2021 20:54 Відповісти
С огнем играют "гаспада рассияне" та їх посіпаки. Є ще головний рефендум, страшний та блискавичний АК-47 його ім,я))
показати весь коментар
26.01.2021 21:12 Відповісти
Напоминаю, что Россия великолепно умеет управлять референдумами. Вспомните про референдум в Британии, как Рашка умело манипульнула английскими дураками, и чем это всё закончилось. Манипульнуть нашим стадом Рашке как раз плюнуть. Для Украины это всё закончится парадом "народных республик".
показати весь коментар
26.01.2021 21:22 Відповісти
Эта Айвазовская-беспробудная теоретик-уровень обсуждение лозунгов типа-"лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным"! Какой нафик "рехверендум" в патриархальном и недоразвитом обществе? Даже в ФРГ общегосударственные референдумы запрещены. Хватит одного Гитлера. Любителям простых решений типа "дур...чки с переулочка"Айвазовской стоит напомнить о состоявшемся рехверендума Сонцеликого на местных выборах. Кто-нить помнит все 5 вопросов вынесенных "гением" на голосование?
показати весь коментар
26.01.2021 21:25 Відповісти
в ФРГ до Бундестагу не обирають коміків та социків. Максимум - вільних демокраиів. І не обирають олігархів. І, взагалі, там неможливий Голобородько як явище.
На відмінну від України.
показати весь коментар
26.01.2021 21:33 Відповісти
Тем более! Даже ментально более развитые немцы не желают экпериментов, а наши местные инфантилы уже на себя примеряют шкуру Швейцарцев, которые в году этак 2016-м на референдуме отказались от обязательного минимума социального содержания в 2000 франков.
показати весь коментар
26.01.2021 22:15 Відповісти
А вам не кажется, они тогда тестировали, как народ будет реагировать на референдум?
показати весь коментар
26.01.2021 21:34 Відповісти
Думается, шо даже такие недалекие чуваки, как нынешние предводители, и без того идиотского рехверендума осознавали беспробудную "мудрость нарида"!
показати весь коментар
26.01.2021 22:17 Відповісти
Не здивуюсь, якщо на ранок наступного понеділка нас поставлять перед "фактом", що в неділю українці віддалено проголосували за включення України до РФ. Це ж не порушує територіальну цілісність України? Коротше кажучи проср..ли державу.
показати весь коментар
26.01.2021 21:29 Відповісти
"Референдум" от Зеленского в октябре 2020 г. насквозь преступный и нелегитимный - это пример того, как собираются проводить "референдумы" Зеленский и его банда. Подтасовки, приписки, "электронные схемы" и мнение народа легко подменяется мнением Зеленского и его банды.
показати весь коментар
26.01.2021 21:46 Відповісти
Тобто клоун із агентами кремля просуває закон про референдум, а потім через цей "референдум" ми втратимо ще якісь території?
Чудово! Просто чудово
показати весь коментар
27.01.2021 00:16 Відповісти
Гюстав Надо (1820-1893)

''Мой внук, когда тебе придется прочитать
О нашем времени забавном,
В иные мелочи ты можешь не вникать...
Но думай лишь о самом главном:
О том, что нам растлили души
Пустопорожние врали,
Они нам лесть вливали в уши
И к черной пропасти влекли;
О том, что все живые страсти
Им были попросту смешны,
Их опьяняла жажда власти
За счет ограбленной страны;
Что в мире подкупа и гнили,
Средь этих гнусных прощелыг,
Мы не свидетелями были,
А попустителями их,
О том, что все имели долю,
Все, как один, в одной семье-
И император на престоле,
И депутаты на скамье
И если к злодеяньям этим
Привыкнем мы в конце концов,
То отвечать придется детям
За поведенье их отцов!
Мой внук, когда тебе придется изучать
То, что и было нашим срамом,
В иные мелочи ты можешь не вникать,
Но думай лишь об этом самом!
показати весь коментар
27.01.2021 06:59 Відповісти
 
 