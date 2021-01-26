Закон про референдум не кращий, але він встановлює запобіжники від маніпуляцій, - Айвазовська

У законі про референдум, який Рада ухвалила 26 січня, встановлено адекватні обмеження тим, які можуть виноситися на всенародний референдум.

Про це координаторка громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська заявила в коментарі виданню "Гордон", інформує Цензор.НЕТ.

"Є групи, які вважають, що законопроєкт не дає можливості організувати референдум, тому що ускладнена процедура. Інші кажуть, що можна провести референдум на антидержавні теми, що зруйнує державу. Ці контроверсійні політичні заяви не дають можливості оцінити сам закон. Він не ідеальний, але він встановлює запобіжники від маніпуляцій", – вважає Айвазовська.



На думку координаторки "Опори", закон не загрожує територіальній цілісності.

"Законом про референдум не можна відчужувати території країни в інтересах будь-якої міжнародної домовленості або угоди. Тому що народ України може сказати "ні". А без цього інструменту може різне трапитися гібридним чином", – уточнила Айвазовська.

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За її словами, закон не позбавлений проблем. Так, у ньому немає чіткого визначення питань загальнонаціонального значення, не уточнений порядок розгляду питань референдуму в Конституційному Суді, залишилося відкритим і питання про порядок імплементації прийнятого на референдумі рішення.

"Якщо рішення референдуму є (не менше 50% громадян прийшли й висловилися), у які терміни й у якому порядку Кабмін та ВР мають імплементувати ці рішення, не визначено в законі. Це необхідно регулювати. Але швидше за все вже змінами до законів – регламент Верховної Ради або закон про Кабінет Міністрів. Це політично ключове. Була ще дискусія, чи не підміняє референдум законодавчу гілку влади? Ні, тому що на референдумі народ законів не затверджує", – резюмувала Айвазовська.

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