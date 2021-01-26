В Україні вперше на аукціоні можна придбати дозвіл на геологорозвідку цирконію, - голова Держслужби геології Опімах

В Україні оголошено аукціон з продажу спеціального дозволу на геологорозвідку цирконію.

Як повідомив голова Державної служби геології і надр України Роман Опімах, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

Аукціон відбудеться 15 лютого.

"Вперше ділянки з покладами літію, титану, нікелю, кобальту, хрому, танталу, ніобію, берилію, цирконію, скандію, молібдену, золота й урану можна придбати на прозорих електронних торгах. Традиційно до участі в торгах допускаються також іноземні інвестори", - зазначається в повідомленні.

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