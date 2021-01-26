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В Україні вперше на аукціоні можна придбати дозвіл на геологорозвідку цирконію, - голова Держслужби геології Опімах

В Україні вперше на аукціоні можна придбати дозвіл на геологорозвідку цирконію, - голова Держслужби геології Опімах

В Україні оголошено аукціон з продажу спеціального дозволу на геологорозвідку цирконію.

Як повідомив голова Державної служби геології і надр України Роман Опімах, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

Аукціон відбудеться 15 лютого.

"Вперше ділянки з покладами літію, титану, нікелю, кобальту, хрому, танталу, ніобію, берилію, цирконію, скандію, молібдену, золота й урану можна придбати на прозорих електронних торгах. Традиційно до участі в торгах допускаються також іноземні інвестори", - зазначається в повідомленні.

Читайте також: Приватна українська компанія з американськими інвестиціями отримала дозвіл на розвідку уранових родовищ

Автор: 

геологія (17) Опімах (20) надра_ (51)


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Топ коментарі
+14
чувствую, что этот конкурс проводять под конкретного покупателя и это будет последний конкурс..
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26.01.2021 20:03
+10
янтаря накопались, побежали копать цирконий)))
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26.01.2021 20:01
+9
Это просто расцвет предпринимательства какой-то !
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26.01.2021 20:01
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янтаря накопались, побежали копать цирконий)))
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26.01.2021 20:01 Відповісти
А я помню лохотрон про ЦЫРК коневый браслет из 2000х годов
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26.01.2021 20:01 Відповісти
збережи обидва на згадку про свою наївність
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26.01.2021 20:04 Відповісти
шо реально помогали эти браслеты?
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26.01.2021 20:07 Відповісти
де я написал, что я покупал єти браслєти? ты это, закусывай, короче
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26.01.2021 20:13 Відповісти
А якже,гаманці ділків стали помітно більшими...
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26.01.2021 20:13 Відповісти
продавцам помогало..
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26.01.2021 21:20 Відповісти
Цирконій - це не тільки "браслет". Цей метал - "радіоактивнопрозорий". З нього роблять корпуси ТВЕЛів, для АЕС...
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26.01.2021 20:17 Відповісти
Ну все ,тепер всі заживуть , Як довго чекали і нарешті ! Пенсіонерам, багатодітним ,і малозабезпеченим , потрібно без чергиж надавать таке право!😆
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26.01.2021 20:01 Відповісти
"У нас есть залежи лития. Дальше продолжать?" Замлавы ОПУ рассказал, чем Украина может быть интересна Илону Маску
В Украине впервые на аукционе можно приобрести разрешение на геологоразведку циркония, - глава Госслужбы геологии Опимах - Цензор.НЕТ 4987
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26.01.2021 20:11 Відповісти
Чем больше будет предприятий в Украине, тем больше будет рабочих мест, тем больше будет налогов и взносов в Пенсфонд,
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26.01.2021 23:28 Відповісти
Это просто расцвет предпринимательства какой-то !
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26.01.2021 20:01 Відповісти
Это просто расцвет предпринимательства какой-то !

Разведать они могут, но прибыль получат не они...
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26.01.2021 20:10 Відповісти
Куплю,мільйон тон цирконію, проте, хрін хто продать корумповані зелені-боти окупували Україну.
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26.01.2021 20:02 Відповісти
цирконій у вільному продажу, https://prom.ua/ua/Tsirkonij.html ось тут можеш купити на пару мільйонів і не хнич, що не можу купити
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26.01.2021 20:07 Відповісти
Твоє посилання схоже на те, що у найближчому нужнику можна задовольнити потреби не відповідає дійсності.
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26.01.2021 20:18 Відповісти
Україна невпинно стає все більш цивілізованою країною
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26.01.2021 20:03 Відповісти
ахахахах, браво!!! Это шутка дня. Можно ставить в фонд золотых цЫтат Цензора
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26.01.2021 20:14 Відповісти
та можеш скіки хоч ставить, але як ти не намагайся, вже не стане
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26.01.2021 20:17 Відповісти
чувствую, что этот конкурс проводять под конкретного покупателя и это будет последний конкурс..
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26.01.2021 20:03 Відповісти
Эпоха бедности закончилась, наступает эпоха циркониевой лихорадки .
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26.01.2021 20:04 Відповісти
Пропоную всім зібратися і перебити ставку цього зе-лоха, якщо буде аукціон, потім вирішимо, що робити з надрами.
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26.01.2021 20:05 Відповісти
я - за
куди і коли приходити? зброю з собою, чи ти даси?
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26.01.2021 20:08 Відповісти
Навіщо зброя, достатньо слова Божого - Бог Все Вам надасть.
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26.01.2021 20:20 Відповісти
Амінь, Сину мій
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26.01.2021 20:25 Відповісти
"Син" втік до себе в Тамбов
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26.01.2021 20:43 Відповісти
Тепер можна навіть забуть ,про вакцинування !😆
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26.01.2021 20:05 Відповісти
почему на аукционе? А если я без аукциона найду?
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26.01.2021 20:06 Відповісти
Не знал что цикорий добывают
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26.01.2021 20:07 Відповісти
цикорій може й не добувають...
окуляри натягни, потім читай
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26.01.2021 20:10 Відповісти
Из земли осенью корешки цикория....а циркон - оксид циркония из песочка редкометального....
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26.01.2021 20:17 Відповісти
Увага! В аналах (надрах) .Почав з'являться підробний циркон , Всі будьте уважними !😅
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26.01.2021 20:09 Відповісти
тобто, коли витаскуєш цирконій із аналу, то краще одразу на експертизу віднести?
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26.01.2021 20:13 Відповісти
Добуваїш !!!
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26.01.2021 20:17 Відповісти
Протезы зубные, пожалуй, похлеще золотых будут.
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26.01.2021 20:15 Відповісти
Рівень Родезії. Не менше.🥴
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26.01.2021 20:16 Відповісти
Саме цікаве, що ті, перераховані метали, в основному, знаходяться у відвалах заводів, що добували і збагачували уранову руду... Це "відходи" атомної промисловості...
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26.01.2021 20:21 Відповісти
хвости в Жовтих Водах ?
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26.01.2021 21:24 Відповісти
Ага... Між іншим, скандій теж - "ласий шматочок"... Легована ним сталь збільшує зносостійкість сталі на 30%. А це і колінвали двигунів, і вісі коліс, і стволи гармат і стрілецької зброї... За деякими даними, Україна має другі на планеті розвідані запаси. І лежать вони саме у "хвостах"...
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26.01.2021 21:32 Відповісти
Какая у нас богатая страна! И почему при всем этом плюс умное белокожее население результат не Швейцария или Эмираты
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26.01.2021 20:22 Відповісти
Сосед с Севера не дает развиваться. Завидует.
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26.01.2021 23:32 Відповісти
Какая нафиг разведка - возьмут старые карты -,уточнят,перепечатают и спишут деньги на
работы,сделанные 40 -50 лет назад ,как сейчас.Берут то, что дает быструю прибыль и на ****....бизнесмены-спецы по деребану...
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26.01.2021 20:23 Відповісти
кошмар...
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26.01.2021 20:34 Відповісти
Имею 1800000000 грм зеленых КМ,обрезанных по самые яйца в таре спиченых коробков...ну и 333333 тонны СНП59/64,отдам по себестоимости 90-
Х,самовывоз с предоплатой,пульки в догонку..
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26.01.2021 20:33 Відповісти
СНП59/64 це ж там тіки срібло? нічого не путаю?

а собівартітсь 90-х, це 50 баксів?
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26.01.2021 20:38 Відповісти
Ні,там папа з мамкою мають 2,52 чистого золота з вичітом на той час недосконалої хімії...але це було!!!
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26.01.2021 20:44 Відповісти
можу запропонувати допомогу у випалюванні
та чого ти тримаєш такий актив з 90=х років?
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26.01.2021 20:52 Відповісти
Я шуткую... давно цей скарб ще зник тоді...за дешеві рублі ї непотрібні $...
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26.01.2021 21:04 Відповісти
А чого не газку??
А чого АЕС прикривають??
А на Марсі??
Не смішіть!!🤣🤣
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26.01.2021 20:36 Відповісти
Зєлє не вистачило державного бабла на Оман, вистачило лише на Карпати і він вирішив продати український цирконій. Чи ми не дурні?
___________
Зєлю геть. Дострокові.
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26.01.2021 20:36 Відповісти
апочему баба Юля встречается Андреем Ермаком?
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26.01.2021 20:40 Відповісти
Молодится типа в надежде...
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26.01.2021 20:48 Відповісти
ти не юлі мені тут а скажи чесну, свою, компетентну думку про те шо я тебе спитав
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26.01.2021 20:56 Відповісти


В Украине впервые на аукционе можно приобрести разрешение на геологоразведку циркония, - глава Госслужбы геологии Опимах - Цензор.НЕТ 667
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26.01.2021 20:57 Відповісти
Ну давай, чоловіче, починай про косу, підбори, сукню, намисто...
Хоч мені чомусь здається, що ти не чоловік, а баба Шура
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27.01.2021 08:53 Відповісти
Хто з нас чоловік давай вирішимо тут і зараз, скинь фото свого УБД якщо воно в тебе є.
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27.01.2021 09:05 Відповісти
Лучше бы Зе-ркония продали с аукциона!
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26.01.2021 20:38 Відповісти
Какую правду об Украине скрывают олигархи
Вы только вдумайтесь в эти цифры!

Оказывается, что Украина является одной из самых богатых стран мира, однако в самой богатой стране мира живут самые бедные люди континента.

Как такое возможно?

Нас намеренно превратили в нищий и воюющий банановый народ, где несколько олигархических кланов владеют всеми богатствами.

Позиции Украины в Европе и мире:
1-e место в Европе по территории - 603 628 км2;

Четвёртого место в мире по совокупной стоимости природных ресурсов.

Пятое место в Европе и двадцать девятое в мире по численности населения.

Украина - одна из самых богатых стран в мире, по запасам природных ископаемых.

Она занимает:

Первое место в Европе по разведанным извлекаемым запасам урановых руд;

Второе место в Европе, десятое место в мире по запасам титановых руд;

Второе место в мире по разведанным запасам марганцевых руд (2300000000 тонн или 12% от мировых запасов);

Второе место в мире по запасам железных руд (30 млрд. Т);

Четвёртое место в мире по запасам калия (Стебницкое месторождение)

Второе место в Европе по запасам ртутных руд;

3-е место в Европе (тринадцатая в мире) по запасам сланцевого газа (22 трлн куб);

Седьмое место в мире по запасам угля (33900000000. Т);

Украина - аграрная страна:

Первое место в Европе по площади пахотных земель;

3-е место в мире по площади чернозема (25% мирового объема);

Первое место в мире по экспорту подсолнечника и подсолнечного масла (4-6 млрд. Лит) в золоте (200-300 тонн);

Второе место в мире по производству и четвёртое место по экспорту ячменя;

3-е место в мире по производству и четвёртое место по экспорту кукурузы;

Четвёртое место в мире по объему выращиваемого картофеля;

Пятое место в мире по производству ржи;

Пятое место в мире по производству пчеловодства (75 тыс. тонн)

Восьмое место в мире по экспорту пшеницы;

Девятое место в мире по производству куриных яиц;

Шестнадцатое место в мире по экспорту сыра.

Украина может обеспечить потребности в продовольствии для 600 млн человек.

Украина - индустриальная страна:
Первое место в Европе по производству аммиака;

Второе место в Европе и четвёртое в мире по мощности газотрансаортной системы (которая выходит пропускная мощность газа со странами ЕС - 142500000000. Куб.м газа);

3-е место в Европе и восьмое в мире по установленной мощности атомных электростанций;

3-е место в Европе и одиннадцатое в мире по длине сети железных дорог (21,7 тыс. километров).

3-е место в мире (после США и Франции) по производству локаторов и локационной техники;

3-е место в мире по экспорту чугуна;

Четвёртое место в мире по экспорту турбин для атомных электростанций;

Четвёртое место в мире на рынке строительства ракет-носителей и их коммерческого использования для вывода на орбиту полезных грузов;

Четвёртое место в мире по экспорту глин;

Четвёртое место в мире по экспорту титана;

Восьмое место в мире по экспорту руд и концентратов;

Девятое место в мире по экспорту продукции ВПК;

Десятое место в мире по объемам производства стали (32400000. Т).

Украина образованная страна:
По классификации Human Development report, Украина относится к странам с высоким уровнем образования. Численность докторов экономических наук в Украине составляет 15 тыс. чел., Кандидатов наук - более 80 тыс. чел;

Украина занимает 4 место в мире по количеству людей с высшим образованием, при этом уровень образования выше, чем средний европейский;

Девятое место в мире по количеству студентов из-за границы;

Девятое место в Европе по численности пользователей сети интернет …

P.S. Почему так «хреново» живется украинцам в Украине ?! Украина одна из самых богатых стран мира по своим природными ресурсами и возможностями. Жаль, что народ Украины не может или не хочет отстаивать свои права будучи обманутыми после революции достоинства допустив к власти бандитов, убийц и олигархов которые плюют и вытирают ноги об основной закон Конституцию УКРАИНЫ. Власть просто добивает свой народ кабальными тарифам, налогам, бессмысленными штрафами, скудной заработной платой и пенсиями …

Учитывая наши природные ресурсы, законы (смотрите хотя бы 3, 5, 13 ст. Конституции) мы можем быть богаче ОАЭ.!

НО МЫ ограблен кланами и олигархами, которые раздирают нашу с вами страну.

Распространите ЭТО, ЧТОБЫ ДРУГИЕ ТОЖЕ ЗНАЛИ !!!
🤣
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26.01.2021 20:39 Відповісти
Что только не продают ради бабла и откатов!
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26.01.2021 20:49 Відповісти
А что не так? Недра принадлежат государству. И лицензии оно продает законно. В любой стране так. Обьясните что вам не нравится.
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26.01.2021 23:49 Відповісти
Сразу видно, что ты либо баран, либо один из тех дельцов.
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27.01.2021 00:22 Відповісти
Не дошло? Тогда читай:
Конституция

https://juristoff.com/resyrsi/kz/konstitutsiya-ukrainy-2013/11141-statya-13-prava-sobstvennosti-ukrainskogo-naroda Статья 13. Права собственности Украинского народа

https://juristoff.com/resyrsi/kz/zku/1326-statya-1-zemlya-osnovnoe-nacionalnoe-bogatstvo Земля , ее недра, атмосферный воздух, водные и другие природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Украины, природные ресурсы ее континентального шельфа, исключительной (морской) экономической зоны являются объектами права собственности Украинского народа.



Обрати внимание, права собственности народа, а не государства.
Чиновники приходят и уходят. В наше время в основном, чтобы лично обогатиться. Уже добрались и до недр.
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27.01.2021 00:31 Відповісти
Країною керують МММшики -лохотронщики і всі їхні наміри вкрасти все на інше у них немає ні розуму ні бажання.
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27.01.2021 09:35 Відповісти
Ждем появление иностранный фирм типа "рога- копыта" ...
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26.01.2021 20:49 Відповісти
две студентки с Каймановых островов, уставной капитал- 30 енотов.
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26.01.2021 21:28 Відповісти
А зачем им разработка недр? Это же не недвижимость. Тут деньги вкладывать надо, налоги платить. Не каждый даже крупный бизнесмен потянет. Зачем фейковому бизнесу эта лицензия? Недра - это не земля.Чего-то я не пойму.
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26.01.2021 23:55 Відповісти
Оце ми залишимо нащадкам на багато років. Зато олігархи будуть торгувати цирконієм, літієм і т.і.
В Украине впервые на аукционе можно приобрести разрешение на геологоразведку циркония, - глава Госслужбы геологии Опимах - Цензор.НЕТ 5354
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26.01.2021 22:28 Відповісти
Не пойму: а чем цирконий хуже угля? Но углем Донбасс гордится, а цирконий как же? В Донецкой области 90% людей - городские жители . И за городом нечасто бывают. Разве что на работу в шахту, деньги зарабатывать.
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26.01.2021 23:46 Відповісти
А ГДЕ КАМНИ ДОБЫТЫЕ ИЗ ШАХТ УКРАИНЫ ЗА 29 ЛЕТ !!!??? А НА СЧЕТ УРАНА ПАХНЕТ НОВОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КАТАСТРОФОЙ !!!!!!!!!!!!!!!!!
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27.01.2021 00:14 Відповісти
всю землю готові розпродати в турборежимі, аби лише економіку не розвивати...
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27.01.2021 01:03 Відповісти
Опять дохлого осла впаривают?
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27.01.2021 01:06 Відповісти
Вже держава докерувалась кредитами, власні нирки розпродає. Це стратегічні метали, а їх розпродають як торф. Мерзота хабадна!
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27.01.2021 06:41 Відповісти
Урана новьіе месторождения уже продали фирме в США зарегистрированой- то что в Николаевской области. Года 2 назад еще...
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07.06.2021 07:27 Відповісти
 
 