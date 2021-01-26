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Новини Конституційна криза
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Вища рада правосуддя просить Кабмін і МЗС підтвердити справжність дорожньої карти судової реформи, поданої послами країн G7

Вища рада правосуддя просить Кабмін і МЗС підтвердити справжність дорожньої карти судової реформи, поданої послами країн G7

Вища рада правосуддя звернулася до Міністерства закордонних справ і Кабінету Міністрів з проханням повідомити, чи надсилали посли країн G7 в Україні офіційними каналами перелік пріоритетних заходів, які були опубліковані в Twitter напередодні.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВРП.

Зокрема, Вища рада правосуддя вказує на те, що згідно з частиною другою статті 41 Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року всі офіційні справи з державою перебування, ввірені представництву держави, яке акредитує, здійснюються з Міністерством закордонних справ країни перебування або через це міністерство.

"Частиною другою статті 5 Закону України "Про дипломатичну службу" передбачено, що Міністерство закордонних справ України є центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері зовнішніх зносин. Згідно з Указом президента України "Про заходи щодо вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади в сфері зовнішніх зносин" від 18 вересня 1996 року № 841/96 Міністерство закордонних справ України сприяє взаємодії органів виконавчої влади з органами законодавчої і судової влади в частині здійснення ними зовнішніх зносин", - сказано в заяві.

Читайте також: Посли країн G7 представили комплексну дорожню карту судової та антикорупційної реформ в Україні

"З огляду на викладене Вища рада правосуддя просить повідомити, чи надсилали посли країн "Великої сімки" (G7) в Україні запропонований перелік пріоритетних заходів офіційним шляхом", - зазначили в ВРП.

Нагадаємо, 25 січня посли країн "Групи семи" оприлюднили поради щодо кроків для зміцнення антикорупційних інституцій і реформування судової влади, складені на прохання української сторони. Рекомендації були опубліковані в Twitter Групи підтримки України у відповідь на проблеми, викликані рішенням Конституційного Суду України в жовтні і до цього, які, на думку послів, стали серйозною загрозою для демократичного розвитку країни.

Автор: 

G-7 G7 (1032) КС (1427) судова реформа (1459) Вища рада правосуддя (582)


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Топ коментарі
+13
Упирі заворушились! Весь цей "совет" ,всю суддівську мафію варто додати у список до Деркача й Дубінського!
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26.01.2021 20:46
+4
Боятся суки что расшевелят их кубло ! Хотят знать как действовать чтобы противостоять!
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26.01.2021 21:10
+3
Звісно. Навіщо проводити зміни в судовій системі, яку контролює ВСП? Та ще з подання якихось там послів. Це ж вийде ціле зовнішнє управління.
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26.01.2021 21:15
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Закон є Закон.
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26.01.2021 20:44 Відповісти
вот так то запросим в Петиции к бубочке и КМУ и Денисенко вопросиком как там насчет официальных документов от МВФ и Евросоюза а то воры и ублюдки во власти чуть что сразу типа это нам из европы или МВФ указали сделать поднять тарифы опуститьл уровень экономики граждан Украина снизить или отменить субсидии пенсии пособия...
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26.01.2021 20:48 Відповісти
Неграмотна людина неграмотна в усьому.
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26.01.2021 20:50 Відповісти
Звісно. Навіщо проводити зміни в судовій системі, яку контролює ВСП? Та ще з подання якихось там послів. Це ж вийде ціле зовнішнє управління.
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26.01.2021 21:15 Відповісти
Для бариг і вурдулаків закон не писаний, давай папську інквізицію для нечисті.
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26.01.2021 22:02 Відповісти
Упирі заворушились! Весь цей "совет" ,всю суддівську мафію варто додати у список до Деркача й Дубінського!
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26.01.2021 20:46 Відповісти
Міністерство закордонних справ . Не нервуйте . Все вірно роблять , не вистачало ще за вказівками з тіктоку діяти . Має бути документ .
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26.01.2021 20:53 Відповісти
Суспільство теж зобов'язано свої вимоги до ВСП оформлювати у вигляді документу?
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26.01.2021 21:17 Відповісти
Просто нагадаю, що ВРП і ВККС "реформовані" ЗЕлупою по лекалам його же "суддівської реформи" від вересня 2019-го року, ще тоді безвідмовному монотурборежимі.
Але і тепер, після того, як був змінений кадровий склад ВРП та ВККС, в судді "відчули слабину", а також "звідки вітер дме" - досі закидають "потужно реформованф Порошенком суди".
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26.01.2021 21:26 Відповісти
Ваша "нечисть" чогось"просють"??!
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26.01.2021 20:47 Відповісти
Поки тролять.
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26.01.2021 20:51 Відповісти
статьи 41 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 ахахахахах
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26.01.2021 20:51 Відповісти
А що, у ВРП нема можливості https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vR3SkFB6pLZv7oGni2X-7XUM6h63UsZCRMwGm3XJbw42j6DZ77qFjpTMX9fpw7CkA/pub знайти документу , і твіту, де посли заявляють: "Наприкінці минулого року наші українські партнери попросили поради послів G7 щодо кроків для зміцнення антикорупційних інституцій і реформування судової влади у відповідь на проблеми, спричинені рішенням Конституційного Суду України у жовтні та до цього"?.
https://espreso.tv/news/2021/01/25/******************************************************************************** Та хоча би звідси:
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26.01.2021 20:54 Відповісти
там теж все через ............. "твітер" !
Дякую за посилання , небагато людей аргументують свою позицію .
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26.01.2021 21:02 Відповісти
Висші не можуть а нижні не хочуть....
ПізДно імпотентами прикидуватися..
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26.01.2021 20:58 Відповісти
Боятся суки что расшевелят их кубло ! Хотят знать как действовать чтобы противостоять!
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26.01.2021 21:10 Відповісти
А як же ми харчуватися будем?
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26.01.2021 21:24 Відповісти
Потрновська Вища Рада Кривосуддя захвилювалась, бо копають саме під цю антидержавну структуру, що забезпечує непокарання суддів-порушників Закону.
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26.01.2021 21:44 Відповісти
https://www.depo.ua/ukr/politics/u-zelenskogo-vidreaguvali-na-dorozhnyu-kartu-reform-vid-posliv-g7-202101261276829 В Офісі президента готові до обговорення порад послів країн G7 щодо зміцнення антикорупційних органів і судової реформи, але "без строків їх реалізації"
Про це повідомив заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов, повідомляє видання "https://zib.com.ua/ua/146487-v_ofisi_prezidenta_prokomentuvali_dorozhnyu_kartu_reform_vid.html?fbclid=IwAR32DlCsVTY_HDvEt0k-bkO000D8LJPMoCNSmmeDvIypIrLDILCsniO1jAI Закон і Бізнес ".

За його словами, кожен згаданий орган у дорожній карті готовий до діалогу щодо реформ.
"Мені відомий цей документ ще з листопада. Дійсно, під час спілкування з дипломатичним корпусом ми отримали відповідні рекомендації. Я виступаю за широке фахове обговорення всіх пропозицій з обов`язковим залученням до дискусії представників судової влади, антикорупційних органів і іншої професійної спільноти", - зазначив він.
Водночас він зазначив, що "до порад треба ставитися як до порад".
"Без строків їх реалізації і без примушування, але з відчутним рівнем професійного діалогу на рівні самої судової влади і антикорупційних органів", - додав він.
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26.01.2021 22:39 Відповісти
все станет на место, когда прокуроры и судьи подтвердят законность происхождения имущества.
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26.01.2021 22:49 Відповісти
Думаю що спосіб підтвердження законності оголосять тільки якщо він буде гарантувати 100% майна його власникам. А нам і так зрозуміло що палац для проживання не потрібен.
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27.01.2021 08:34 Відповісти
Гадючье кубло зашевелилось.
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26.01.2021 23:02 Відповісти
Наші суди не так захищають Україну як своє корито в яке держава щедро підсипає, але багатьом цього мало і вони лізуть як худоба в шкоду за хабарями.
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26.01.2021 23:03 Відповісти
В смысле: просят подтвердить?
Из Европы распоряжение пришло сделать. Взяли и пошли выполнять.
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27.01.2021 00:54 Відповісти
Зволікання з ліквідацією ОАСК та ВРП, на яку має вплив вовк і інша нечисть, сприятиме ослабленню України. Навіть тяжко уявити, як вона ще виживає з такою судовою системою. Особливо мене схвилювала інформація адвоката Маселка, що суддю-колаборанта, який писав у судових рішеннях іменем "поки ще України" відправили на почесну пенсію з усіма виплатами, які є ярмом на шиї нашої держави.
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27.01.2021 10:38 Відповісти
 
 