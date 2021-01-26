Вища рада правосуддя просить Кабмін і МЗС підтвердити справжність дорожньої карти судової реформи, поданої послами країн G7

Вища рада правосуддя звернулася до Міністерства закордонних справ і Кабінету Міністрів з проханням повідомити, чи надсилали посли країн G7 в Україні офіційними каналами перелік пріоритетних заходів, які були опубліковані в Twitter напередодні.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВРП.

Зокрема, Вища рада правосуддя вказує на те, що згідно з частиною другою статті 41 Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року всі офіційні справи з державою перебування, ввірені представництву держави, яке акредитує, здійснюються з Міністерством закордонних справ країни перебування або через це міністерство.

"Частиною другою статті 5 Закону України "Про дипломатичну службу" передбачено, що Міністерство закордонних справ України є центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері зовнішніх зносин. Згідно з Указом президента України "Про заходи щодо вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади в сфері зовнішніх зносин" від 18 вересня 1996 року № 841/96 Міністерство закордонних справ України сприяє взаємодії органів виконавчої влади з органами законодавчої і судової влади в частині здійснення ними зовнішніх зносин", - сказано в заяві.

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"З огляду на викладене Вища рада правосуддя просить повідомити, чи надсилали посли країн "Великої сімки" (G7) в Україні запропонований перелік пріоритетних заходів офіційним шляхом", - зазначили в ВРП.

Нагадаємо, 25 січня посли країн "Групи семи" оприлюднили поради щодо кроків для зміцнення антикорупційних інституцій і реформування судової влади, складені на прохання української сторони. Рекомендації були опубліковані в Twitter Групи підтримки України у відповідь на проблеми, викликані рішенням Конституційного Суду України в жовтні і до цього, які, на думку послів, стали серйозною загрозою для демократичного розвитку країни.