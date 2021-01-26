Вища рада правосуддя просить Кабмін і МЗС підтвердити справжність дорожньої карти судової реформи, поданої послами країн G7
Вища рада правосуддя звернулася до Міністерства закордонних справ і Кабінету Міністрів з проханням повідомити, чи надсилали посли країн G7 в Україні офіційними каналами перелік пріоритетних заходів, які були опубліковані в Twitter напередодні.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВРП.
Зокрема, Вища рада правосуддя вказує на те, що згідно з частиною другою статті 41 Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року всі офіційні справи з державою перебування, ввірені представництву держави, яке акредитує, здійснюються з Міністерством закордонних справ країни перебування або через це міністерство.
"Частиною другою статті 5 Закону України "Про дипломатичну службу" передбачено, що Міністерство закордонних справ України є центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері зовнішніх зносин. Згідно з Указом президента України "Про заходи щодо вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади в сфері зовнішніх зносин" від 18 вересня 1996 року № 841/96 Міністерство закордонних справ України сприяє взаємодії органів виконавчої влади з органами законодавчої і судової влади в частині здійснення ними зовнішніх зносин", - сказано в заяві.
"З огляду на викладене Вища рада правосуддя просить повідомити, чи надсилали посли країн "Великої сімки" (G7) в Україні запропонований перелік пріоритетних заходів офіційним шляхом", - зазначили в ВРП.
Нагадаємо, 25 січня посли країн "Групи семи" оприлюднили поради щодо кроків для зміцнення антикорупційних інституцій і реформування судової влади, складені на прохання української сторони. Рекомендації були опубліковані в Twitter Групи підтримки України у відповідь на проблеми, викликані рішенням Конституційного Суду України в жовтні і до цього, які, на думку послів, стали серйозною загрозою для демократичного розвитку країни.
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Але і тепер, після того, як був змінений кадровий склад ВРП та ВККС, в судді "відчули слабину", а також "звідки вітер дме" - досі закидають "потужно реформованф Порошенком суди".
https://espreso.tv/news/2021/01/25/******************************************************************************** Та хоча би звідси:
Дякую за посилання , небагато людей аргументують свою позицію .
ПізДно імпотентами прикидуватися..
Про це повідомив заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов, повідомляє видання "https://zib.com.ua/ua/146487-v_ofisi_prezidenta_prokomentuvali_dorozhnyu_kartu_reform_vid.html?fbclid=IwAR32DlCsVTY_HDvEt0k-bkO000D8LJPMoCNSmmeDvIypIrLDILCsniO1jAI Закон і Бізнес ".
За його словами, кожен згаданий орган у дорожній карті готовий до діалогу щодо реформ.
"Мені відомий цей документ ще з листопада. Дійсно, під час спілкування з дипломатичним корпусом ми отримали відповідні рекомендації. Я виступаю за широке фахове обговорення всіх пропозицій з обов`язковим залученням до дискусії представників судової влади, антикорупційних органів і іншої професійної спільноти", - зазначив він.
Водночас він зазначив, що "до порад треба ставитися як до порад".
"Без строків їх реалізації і без примушування, але з відчутним рівнем професійного діалогу на рівні самої судової влади і антикорупційних органів", - додав він.
Из Европы распоряжение пришло сделать. Взяли и пошли выполнять.