11 вихованців дитсадка в Одеській області захворіли на сальмонельоз, двох із них госпіталізовано, - поліція

У Чорноморську Одеської області правоохоронці розслідують спалах сальмонельозу в дошкільному закладі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій поліції Одеської області.

"Інформацію про спалах інфекційної хвороби в одному з дитсадків міста Чорноморськ правоохоронці виявили на одеському інформаційному ресурсі під час моніторингу соціальних мереж. За словами представників ГУ "Лабораторний центр МОЗ на водному транспорті", зареєстровано одинадцять хворих, двох із яких госпіталізовано", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що відомості щодо цього факту поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч.1 ст.325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Поліція з'ясовує обставини події.

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