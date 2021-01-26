УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11112 відвідувачів онлайн
Новини Силовики
1 035 22

11 вихованців дитсадка в Одеській області захворіли на сальмонельоз, двох із них госпіталізовано, - поліція

11 вихованців дитсадка в Одеській області захворіли на сальмонельоз, двох із них госпіталізовано, - поліція

У Чорноморську Одеської області правоохоронці розслідують спалах сальмонельозу в дошкільному закладі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій поліції Одеської області.

"Інформацію про спалах інфекційної хвороби в одному з дитсадків міста Чорноморськ правоохоронці виявили на одеському інформаційному ресурсі під час моніторингу соціальних мереж. За словами представників ГУ "Лабораторний центр МОЗ на водному транспорті", зареєстровано одинадцять хворих, двох із яких госпіталізовано", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що відомості щодо цього факту поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч.1 ст.325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

Читайте також: Підліток пригостив однокласниць невідомою рідиною, двоє дітей у реанімації, - поліція

Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Поліція з'ясовує обставини події.

Також читайте: Вихователь дитсадка в Краматорську напоїла дітей розчином білизни: семеро дітей у реанімації, - прокуратура

Автор: 

дитячий садок (361) Одеська область (3177) отруєння (943) Нацполіція (15123) Правоохоронні органи (2705) силовики (2512)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+1
разве речь только о нём ? и каким образом они уберегут, каждый пиём пищи будут пробы брать ? (знаю о чём пишу, с 1990г живу с воспитателем)
показати весь коментар
26.01.2021 21:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А это последствия уничтожения санэпидемслужбы и ничего эффективного взамен. Кому нужно здоровье украинских детей? Зеленым на него наплевать. Они вон до сих пор не отменили суррогатную распродажу новорожденных за границу непонятно кому и для чего, без всякого контроля. И это в сегодняшней ситуации.И ввели средний род для нас. Теперь у украинцев 3 рода - мужской ,женский и средний неопределенный. Ну как такой цирк?
показати весь коментар
26.01.2021 20:58 Відповісти


11 воспитанников детсада в Одесской области заболели сальмонеллезом, двое из них госпитализированы, - полиция - Цензор.НЕТ 2730
показати весь коментар
26.01.2021 21:03 Відповісти
санэпидемслужба только на бумаге работала и смывы в садиках забирали только в подготовленных местах...иначе сад надо закрывать. А ещё бабло гребли с работников за прохождение комиссии...
показати весь коментар
26.01.2021 21:10 Відповісти
сальмонельоз і смывы?)))
показати весь коментар
26.01.2021 21:14 Відповісти
И смывы и посевы на бакгруппу. А что тут удивительного. Было такое. Сейчас остался фак.
показати весь коментар
26.01.2021 21:18 Відповісти
разве речь только о нём ? и каким образом они уберегут, каждый пиём пищи будут пробы брать ? (знаю о чём пишу, с 1990г живу с воспитателем)
показати весь коментар
26.01.2021 21:18 Відповісти
Пильнуй))) аби тебе розумника не смыли...))))
показати весь коментар
26.01.2021 21:34 Відповісти
На бумаге работала, а ее боялись как огня. А сегодня никто и ничего не работает и люди болеют, дети болеют и многим на это наплевать, потому что биороботами стали, а не людьми.
показати весь коментар
26.01.2021 21:17 Відповісти
Боялись - это ДА, это что то меняло - НЕТ...
показати весь коментар
26.01.2021 21:20 Відповісти
И боялись и были проверки и штрафы, и не было такого бардака на пищевых объектах.Зайди сейчас в любой магазин с задней двери, ресторан, столовую и понюхай хотя бы что там да как. Если не блевонешь, то будет хорошо.
показати весь коментар
26.01.2021 21:24 Відповісти
Жути нагоняли чтобы цифры взятки набить.
показати весь коментар
26.01.2021 21:27 Відповісти
Тебе конечно санстанция поперек горла, тебе махновщину и беззаконие в комплексе с беспорядками подавай, руки на этом хорошо нагревать. Не о таких речь и нечего тут писать всякий бред.
показати весь коментар
26.01.2021 21:32 Відповісти
Зачем нужна контора бумажки и разрешения которой просто можно купить?
показати весь коментар
26.01.2021 21:34 Відповісти
все смешалось - сальмонеллез, новорожденные, цирк, средний род и санэпидемслужба
показати весь коментар
26.01.2021 21:13 Відповісти
наш нарід майстер перемешивать усє...))))
показати весь коментар
26.01.2021 21:15 Відповісти
 
 