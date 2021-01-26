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Новини Агресія Росії проти України
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Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу біля Новоолександрівки, - ОТУ "Північ"

Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу біля Новоолександрівки, - ОТУ

Український військовослужбовець зазнав поранень унаслідок ворожого обстрілу позицій ЗСУ в зоні проведення операції Об'єднаних сил.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук ОТУ "Північ"

"Сьогодні, 26 січня, збройні формування Російської Федерації укотре порушили режим припинення вогню і відкрили вогонь з автоматичного станкового гранатомета, стрілецької та снайперської зброї неподалік Новоолександрцвки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Внаслідок прицільного обстрілу позицій українських захисників одного військовослужбовця Об'єднаних сил було поранено", - сказано в повідомленні.

Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.

Зазначається, що на місці події працює керівний склад військової частини і робоча група військової служби правопорядку.

Стосовно дій збройних формувань РФ і її найманців повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

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Автор: 

обстріл (28171) поранення (2792) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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***** дав команду стріляти. На нову екскалацію війни на українському Донбасі. Бо під ним трон трошки трусонуло. Чуть-чуть.
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26.01.2021 21:17 Відповісти
А пліснявим референдум в головешках.
Швидкого одужання нашому захиснику.
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26.01.2021 21:20 Відповісти
Кацапов после одного обстрела, сразу давать отпор на всю мощь, дальше уже такого не может продолжаться, и месить до последнего кацапа.
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А, "главком" запретил, вот ЭТО я забыл.
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26.01.2021 21:23 Відповісти
Т.е. в ответ доблестно не стреляли?
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26.01.2021 21:29 Відповісти
Да отстаньте вы от бубочки! Его и так "собачий рот" опустил. Ни хера себе подарок на днюху от папы Бени.
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26.01.2021 21:59 Відповісти
У Зеленского мир , а это происки его личных врагов .Ему хоть сцы в глаза , а для него все божья роса .
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26.01.2021 22:13 Відповісти
не увидел в тексте...ответка была?
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26.01.2021 22:42 Відповісти
Скорейшего выздоровления и быстрого восстановления нашему воину-защитнику!
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу біля Новоолександрівки, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 3177
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26.01.2021 22:55 Відповісти
 
 