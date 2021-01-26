Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу біля Новоолександрівки, - ОТУ "Північ"

Український військовослужбовець зазнав поранень унаслідок ворожого обстрілу позицій ЗСУ в зоні проведення операції Об'єднаних сил.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук ОТУ "Північ"

"Сьогодні, 26 січня, збройні формування Російської Федерації укотре порушили режим припинення вогню і відкрили вогонь з автоматичного станкового гранатомета, стрілецької та снайперської зброї неподалік Новоолександрцвки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Внаслідок прицільного обстрілу позицій українських захисників одного військовослужбовця Об'єднаних сил було поранено", - сказано в повідомленні.

Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.

Зазначається, що на місці події працює керівний склад військової частини і робоча група військової служби правопорядку.

Стосовно дій збройних формувань РФ і її найманців повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

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