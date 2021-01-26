Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу біля Новоолександрівки, - ОТУ "Північ"
Український військовослужбовець зазнав поранень унаслідок ворожого обстрілу позицій ЗСУ в зоні проведення операції Об'єднаних сил.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук ОТУ "Північ"
"Сьогодні, 26 січня, збройні формування Російської Федерації укотре порушили режим припинення вогню і відкрили вогонь з автоматичного станкового гранатомета, стрілецької та снайперської зброї неподалік Новоолександрцвки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Внаслідок прицільного обстрілу позицій українських захисників одного військовослужбовця Об'єднаних сил було поранено", - сказано в повідомленні.
Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.
Зазначається, що на місці події працює керівний склад військової частини і робоча група військової служби правопорядку.
Стосовно дій збройних формувань РФ і її найманців повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
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Швидкого одужання нашому захиснику.
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А, "главком" запретил, вот ЭТО я забыл.
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!