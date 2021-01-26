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Україна запропонувала Угорщині проєкт "дорожньої карти" розвитку двосторонніх відносин без маніпуляцій, - заступник глави МЗС Боднар

Україна запропонувала Угорщині проєкт

Україна прагне нормалізувати відносини з Угорщиною, але не дозволить сусідам втручатися у свої внутрішні справи.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар напередодні візиту до Києва 27 січня міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми готові обговорювати все, що стосується розвитку двосторонніх відносин, але без втручання у внутрішні справи. Це - червона лінія. Маючи негативний досвід російської агресії, ми нікому не дозволимо втручатися у наші внутрішні справи", - сказав Боднар.

Дипломат підкреслив, що Україні важливо мати нормальні відносини з країною - близьким сусідом, членом ЄС і НАТО.

Він нагадав, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба надзвичайно багато часу, уваги і бажання приділив тому, аби перезавантажити відносини з Будапештом, зробити їх більш конструктивними. "На жаль угорські партнери трохи по-своєму потрактували таку відкритість, і їх втручання у внутрішні справи України, зокрема пряма агітація за одну з політичних сил України, призвели до чергової напруженості", - зауважив дипломат.

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При цьому він підкреслив, що українська сторона не втрачає надії на досягнення порозуміння та конструктивного компромісу.

Київ, за словами представника МЗС, уже запропонував угорським колегам проєкт "дорожньої карти" розвитку двосторонніх відносин, у якій буде зафіксовано зобов’язання сторін, "щоб не було маніпуляцій".

Боднар висловив жаль з приводу того, що угорська сторона продовжує політизувати освітнє питання та блокувати засідання комісії Україна НАТО, роблячи тиск на Україну. У реальності такі дії лише шкодять усім, переконаний заступник міністра.

Нагадаємо, міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сійярто 27 січня відвідає Україну з робочим візитом на запрошення глави МЗС України Дмитра Кулеби.

Автор: 

Боднар (152) Угорщина (2256) МЗС (4106)


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Она им нужна , ваша карта ? Их интересует другая карта , с Закарпатьем в составе Венгрии .
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26.01.2021 21:12 Відповісти
Чи вони там мають якісь інші терміни окрім «дорожна карта»?
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26.01.2021 21:12 Відповісти
Є. "Картата дорога", наприклад. І це не тільки термін, а й "якість" робіт...
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26.01.2021 21:21 Відповісти
💨💨💨
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26.01.2021 21:13 Відповісти
та воно їм треба?
їм за срач більше платять
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26.01.2021 21:18 Відповісти
Как можно без манипуляций если разговор идет о Венгрии Орбана дружбана и почитателя Путинило. Как там сказано - " Скажи кто твой друг, и я скажу кто ты..". Закарпатская " музыка" Орбана это не только его националистические и великодержавные , пропагандистские речевки и действия, это еще и подыгрывания старшему брату ПУ ( пример тому вакцина " Спутник"первая в ЕС в Венгрии где нет ни какой связи не по поводу Украины ни по венграм закарпатья, просто дружеский жест).
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26.01.2021 21:27 Відповісти
Так і є, ми, пропонуємо щось мадяроті...
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26.01.2021 21:37 Відповісти
Референдум в Закарпатье?
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26.01.2021 22:06 Відповісти
коломутять воду у Європі,краще б ці угро-фіни лишалися за Уралом у Башкирії де їх пробатьківщина.
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26.01.2021 22:09 Відповісти
 
 