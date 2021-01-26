Зеленський щодо закону про референдум: Тепер влада буде змушена прислухатися до волі народу
Президент України Володимир Зеленський вітає ухвалення Верховною Радою закону "Про народовладдя через всеукраїнський референдум".
Про це повідомляє пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
Зеленський зазначив, що ухвалення відповідного закону було одним із важливих пунктів його передвиборчої кампанії під час президентських виборів, адже документ робить чіткішим діалог між владою і суспільством.
"Тепер українці на практиці будуть залучені до прийняття важливих для країни рішень, а влада буде змушена прислухатися до волі народу. Референдум є вагомим інструментом розширення демократії в Україні", - підкреслив президент.
Нагадаємо, 26 січня Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт №3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум.
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В жопу выборы, устарело!
Даёшь новую игру - "Рифирендум для счастья нарида!"
Где расстрел за невыполнение?
https://www.facebook.com/100007764793287/posts/2862389304029868/ Юрий Бирюков: Понимаете, наш мудрый народ умудрился избрать Верховным Главнокомандующим воюющей страны клоуна... отставить... шоумена. Ага, мудрость прям прет.
И теперь народовладдя решили расширить и углубить, причем это сделали по законопроекту свадебных фотографов.
Твою дивизию.
https://www.facebook.com/yuri.biriukov/posts/2862389304029868?comment_id=2862409920694473 Helgi Sharp: Щодо прийнятого Закону про народовладдя.
- Пряме народовладдя - це утопія, і його впровадження в слабких демократіях дуже небезпечне. Процедура будь-якого загальнодержавного референдуму в разі її підконтрольності бюрократичному апарату та непрозорості його проведення відкриває широкі можливості для маніпулювання народним волевиявленням та легітимізації рішень, вигідних владній верхівці.
- Саме через сумнозвісні референдуми свого часу прийшов до влади і отримав необмежені повноваження, а потім взагалі скасував парламент Адольф Гітлер. Зе буде проводити референдуми та питати в нас що робити, а потім скаже :"Та ви ж самі проголосували за це. Ви ж самі президенти!"
- Так, 19 серпня 1934 року на референдумі 89,9% німецьких виборців схвалили передачу президентських обов'язків канцлеру Адольфу Гітлеру, наділивши останнього колосальною владою. Успіх ряду плебісцитів дозволив фюреру наплювати на міжнародні домовленості і приєднати до Німеччини Рейнську область, Сілезію, Рур, Судети, Австрію і прийняти рішення про вихід з Ліги Націй. З тих самих пір загальнонаціональний референдум в Німеччині під забороною. Галина Рябченко (с).
Воля народу це делегування депутатам вирішувати питання у ВР і місцевих органах! Що там ще придумувати колеса!
Те, що мудрий нарід ходить колами, замість того щоб тим же натовпом піти до дому того депутата, що вибрали і СПИТАТИ! Піти до Разумкова і спитати!
Адже у нас вищій орган виконавчої влади КМУ який в свою чергу підконтрольний Верховній Раді а НЕ ПреЗе!!!
От як почнуть виловлювати депутатів, щоб ті не відчували себе безкарними і займались лиш кнопкодавством та несили різну хрень, от тоді діло здвинеться з глухого кута.
Вони чого не виконують свої конституційні обов'язки? Бо мудрий нарід цього сам не хоче!! Ходити кругами як дурні в пісочниці то легше! А там і менти підсиплять! Мазохісти!
А то люмпены, оболваненные телевизором или за кулёк гречки тебе наголосуют, как в Крыму . . .
Не тот который Русь крестил
А тот кто до княжества скоморохом был
И весь чесной народ смешил
За это его простой народ любил
За это и князя из него створил...
Продолжение тут...
https://youtu.be/k5WdT6oC4aM
О ВЫНЕСЕНИИ ЗЕЛЕНСКОМУ ИМПИЧМЕНТА?!!
Далой депутатов!
Далой выборы, устарело!
Дайош новую всенародную игру "Рифирендум" !
Закон про референдум: як Зеленський дав Медведчуку ключі від дестабілізації
https://bykvu.com/ua/authors/sergej-vysockij/ Сергій Висоцький Народний депутат VIII скликання
У нашій країні і поза її межами точно є сила, яка розуміє про владу все. І саме ця сила - тут я говорю про Кремль і його п'яту колону, може цілком зробити і Зеленського, і нас усіх заручниками інструменту, який президент так любовно створював під себе.
Середа, 27 січня 2021, 12:24
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В американській євангельській культурі є вираз: "Що б на твоєму місці зробив Ісус". Йдеться про те, що кожен християнин у своєму житті повинен керуватися саме цим принципом - співвідносити свої вчинки з людиною, буття якої є етичним камертоном для віруючого. Цей принцип парадоксальним чином актуальний і в нашій дійсності. Кожне рішення, прийняте владою, варто перевіряти простою фразою: "Що б на твоєму місці зробив Медведчук?".
Іншими словами, в період російської військової, політичної, економічної та інформаційної агресії кожне рішення треба проганяти через стрес-тест щодо того, які вигоди отримує Кремль в разі реалізації управлінського рішення. Упевнений, що президент Володимир Зеленський, людина, яка постійно шукає своїм поглядом погляд Путіна, навряд чи розмірковує в цьому ключі.
Під час внесення законопроєкту про народовладдя за https://bykvu.com/ua/bukvy/rada-golosami-slug-uhvalila-zakon-zelenskogo-pro-referendum-shho-vin-peredbachaie/ допомогою українського референдуму Зеленський навряд чи замислювався про що-небудь, крім власної вигоди. Зрештою, теза про пряму народну демократію, яка може відправлятися в обхід влади парламентських бариг, була наріжним каменем його політичної програми.
https://bykvu.com/ua/mysli/podarunok-dlia-prezydenta-abo-komu-viddaly-iadernu-valizu/ Не випадково і те, що законопроєкт цей був проголосований саме зараз . https://bykvu.com/ua/bukvy/u-rejtingu-partij-sluga-narodu-na-4-mu-misci-riven-ii-pidtrimki-obvalivsja-do-11/ Рейтинги чинного президента сиплються . Зникає контроль над власною фракцією в парламенті. Що підтверджується і середнім рівнем голосування президентської фракції - 170-180 голосів з 246. І тим, що питання виключення Дубінського, що опинився під санкціями США, у фракції не ставилося на голосування - занадто великий був ризик не отримати більшості.
У цих умовах треба щось робити. Після того, як парламент "слуг народу" фактично обнулив сам себе, віддавши право як законодавчої ініціативи, так і скасування законів в маси, Володимир Зеленський повинен задоволено потирати руки. Одним рішенням він зробив їх усіх - і своїх, і чужих. І тепер ніщо нібито не стримує президента від того, щоб довести свою народність, наплювавши і на Верховну Раду, і на уряд.
Закон про народовладдя і справді створює для президента величезні можливості для політичного маневру. Адже тепер він отримує шанс для того, щоб залишитися з народом один на один. Рада "слуг" скурвилися, в уряді - ідіоти. Не біда! Дорогий український народе, зробімо їх разом ще раз! Ось тобі запитання для референдуму: хто за те, щоб сонце кожен день вставало на Заході, а сідало на Сході? Напружимось, проголосуємо в єдиному пориві. Покажемо цим політиканам, де раки зимують! В обговоренні цього закону всі коментатори обговорюють одне: звичайно ж, референдум є головним інструментом авторитарного режиму.
Згадують тут і Гітлера з його диктаторськими повноваженнями, отриманими завдяки референдуму. І Лукашенка, який зміг обійти завдяки референдуму обмеження щодо строків балотування. І Путіна з його обнуленням. Усі чудово розуміють, що результати референдуму - це правильно сформульоване питання, помножене на належний рівень пропаганди.
І головна дискусія полягає в тому, чи зможе Зеленський використати цей інструмент для консолідації своєї влади. Відповідь для мене очевидна: не зможе. Тому що навіть не думає в цьому ключі. Влада Зеленського і так більш ніж консолідована. Свій парламент і свій уряд. Проблема президента полягає в іншому - він взагалі не розуміє, що з цією владою робити. Як утримати її, як контролювати свої кадри. Що з цим усім робити! Лайкозалежний і ласий на народну любов Зеленський просто не розуміє, яким чином використовувати інструментарій влади для будь-яких відмінних від власного піару цілей. А референдум - це просто ще один інструмент.
Зате в нашій країні і поза її межами точно є сила, яка розуміє про владу все. І саме ця сила - тут я говорю про Кремль і його п'яту колону, може цілком зробити і Зеленського, і нас усіх інструментом, який президент так любовно прописував під себе. Давайте пройдемо тест на Медведчука. І зрозуміємо, чому чарівна паличка популізму, яку Володимир Зеленський вистругував для себе, може бути дуже просто вставлена за відомою адресою.
Отже, якби я був Медведчуком, як би я вчинив? По-перше, відразу ж ініціював би через власну сітку референдум про скасування мовного закону! Чи зібрав би я, якби був Медведчуком, необхідні 3 мільйони підписів народної ініціативи? Легко! Більш того, перетворив би збір підписів у реаліті-шоу на пів року. Якщо вже ми живемо у країні-реаліті-шоу, то чом би й ні.
По-друге, я б запустив збір підписів за надання автономії Донбасу. Більш того, використав би закон, який прямо не забороняє збір підписів на окупованих територіях, для того, щоб відправити групи з урнами і завіреними ЦВК бюлетенями на територію ОРДЛО. Адже там живуть українці з нашими паспортами? Так! Автономія ж прямо не суперечить Конституції? Ні! То в чому ж проблема? Покажемо єдність українців! Допоможемо президентові у його миротворчій місії! Які претензії? Ми ж тобі, Володю, допомагаємо! Ти ж за мир? Ну і ми за мир. За русскій мір, але зрештою, "яка різниця".
По-третє, я б похитав на референдумі тему відновлення економічних зв'язків з Росією, води в Крим, газу. Та чого завгодно! При цьому я не стверджую, що подібний референдум був би схвалений і проведений. Але саме згадування цих тем в інформаційному просторі змогло б дестабілізувати суспільство й державу. І головне - загнати в цугцванг владу і самого Володимира Зеленського.
Як реагувати на підписи про автономію ОРДЛО? Що робити? Куди бігти? І всі ці сценарії - це перше, що спало мені на думку! А голови Медведчука і витончених кремлівських візантійців напевно придумають ще 100 і один спосіб того, як повернути закон про народовладдя проти України. Є тут і інший аспект. З самого початку свого президентства Володимир Зеленський безуспішно намагався вибудувати тут авторитаризм білоруського зразка. Навіть копіював "народний" стиль поведінки Лукашенка.
Від диктатури нас врятував непрофесіоналізм президента і його оточення, наявність системи політичних стримувань і противаг, нехай і в формі конкуренції різних політико-олігархічних груп, диверсифікована не ресурсно-орієнтована економіка, орієнтація України на Захід і залежність від кредитів міжнародних фінансових інститутів.
Але Володимир Зеленський не вічний. Особливо в його президентській іпостасі. На зміну йому прийде хтось. Хтось, хто може бути більш здібним політиком. Хтось, хто буде насолоджуватися не софітами і оплесками, а владою як такою. Хтось, хто зможе правильно й вигідно для себе розпорядитися всіма мінами, закладеними й забутими чинним президентом. Хтось, хто зможе вибудувати тут не оперетковий, а цілком собі справжній автоматизм. Хтось, на кому українська демократія закінчиться. І це - реальна загроза дій Зеленського з руйнування інститутів нашої держави. Загроза відкладена. Але від цього не менш зловісна!