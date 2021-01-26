Зеленський щодо закону про референдум: Тепер влада буде змушена прислухатися до волі народу

Президент України Володимир Зеленський вітає ухвалення Верховною Радою закону "Про народовладдя через всеукраїнський референдум".

Про це повідомляє пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський зазначив, що ухвалення відповідного закону було одним із важливих пунктів його передвиборчої кампанії під час президентських виборів, адже документ робить чіткішим діалог між владою і суспільством.

"Тепер українці на практиці будуть залучені до прийняття важливих для країни рішень, а влада буде змушена прислухатися до волі народу. Референдум є вагомим інструментом розширення демократії в Україні", - підкреслив президент.

Нагадаємо, 26 січня Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт №3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум.

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