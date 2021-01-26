МОН про скандал із професоркою університету Драгоманова Більченко: Дискусії щодо мовного питання не можуть доводитися до абсурду
Україномовні і російськомовні українці мають дбати про країну і мову.
Про це йдеться в позиції Міністерства освіти і науки щодо ситуації в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова навколо мовного питання, передає Цензор.НЕТ.
"Тему мови можна і треба обговорювати в демократичному суспільстві виключно з повагою і толерантністю. Україна вибрала свій шлях щодо мовного питання. Він про турботу навколо державної мови, що є важливим для країни. Нас, україномовних і російськомовних, об'єднує те, що ми всі - українці. І ми всі повинні турбуватися про нашу країну і нашу мову. Наше завдання як суспільства, яке постійно розвивається, - знайти загальну систему координат. Всі дискусії щодо мовного питання не можуть доводитися до абсурду. І повинні проходити виключно в риториці поваги, незалежно від позиції. А також розумінні, що ми всі живемо в одній країні, в якій повага - наша невід'ємна національна риса", - сказано в документі.
Нагадаємо, професорка кафедри культурології та філософської антропології Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Євгенія Більченко після посилення дії закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" назвала Україну "американською колонією" і заявила, що за цим законом стоїть "звичайний фашизм". В університеті вважають такі заяви неприпустимими і планують скликати Вчену раду.
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" - Евгения, вы приехали в Чехию с какой целью? Рассказать европейцам свою правду?
- Я приехала с целью критики цветных революций на собственном примере, ибо я являюсь их живой сакральной жертвой; во-вторых, с целью помочь европейским левым, которые занимаются преодолением русофобии в Европе; и в-третьих, помочь наладить мосты диалога Россия - Европа не по либеральным лекалам, а по гуманистическим, для того, чтобы наконец-то решилась судьба Украины. На сегодняшний день Украина не является персонажем мировой политики и субъектом государственных решений, в стране хаос. Решать будут всё равно Запад и Восток. И вот чтобы судьбу Украины не решали Америка или Россия, а особенно Америка, мне бы хотелось, чтобы Россия и Европа выстроили диалог о судьбе Украины, поскольку Украина разнообразна и она расколота. Расколота в силу того, что националисты используют отличия пророссийских и проевропейских украинцев. И если Россия и Европа начнут взаимодействовать, они могут составить достойный восточноевропейский альтернативный вариант американскому глобализму." - https://www.prague-express.cz/interview/68883-kievskaya-poetessa-evgeniya-bilchenko-menya-interesuet-preodolenie-rusofobii-v-evrope
ПРАЦІВНИКІВ НПУ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА
Викладач кафедри культурології та філософської антропології Євгенія Більченко декілька днів тому опублікувала в соціальних мережах допис щодо Закону України «Про функціонування української мови як державної», в якому в неприпустимій і неприйнятній формі висловилася проти української мови, українських громадян та Української держави.
Такі висловлювання зустріли рішуче несприйняття з боку керівництва університету, студентського загалу та професорсько-викладацького складу університету, які у соціальних мережах рішуче засудили такі висловлювання, як антиукраїнські й антинародні, такі, що йдуть врозріз з моральними принципами та переконаннями колективу Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.
Використання української мови в освітньому процесі та діловодстві є усталеною традицією і моральним переконанням членів колективу університету, який відстоює позиції виконання всіх норм і вимог Конституції та мовного законодавства в Україні.
Значна частина студентів, представників студентських самоврядних організацій та професорсько-викладацького складу висловилися за неприпустимість роботи викладача з такими переконаннями в НПУ імені М.П. Драгоманова.
Незважаючи на гостроту питання, значний суспільний резонанс та шкоду іміджу закладу, університет буде діяти у відповідності до чинного законодавства.
Як повідомили представники громадських організацій, це питання заплановане до розгляду на засіданні профспілкового комітету, громадської організації «Просвіта», на засіданні комісії з академічної етики та зборах інших представницьких і громадських організацій. За результатами обговорення та розгляду планується проведення слухання цього питання на засіданні Вченої ради університету.
Голова Первинної профспілкової
організації працівників НПУ
імені М.П. Драгоманова
професор І.Т. Горбачук
Мендель ща зарівнує
...
https://www.youtube.com/watch?v=tD_L2SSlx2E&ab_channel=Sunrise
***
- Фима, от скажите мне по поводу этих странных религиозных традиций..
- Сема...шо вас опять волнует ?
- Момент! От на Крещение Господние все эти грешники толпятся чтобы у прорубь сигануть..
- Ну и шо тут не так?
- Тут усё так...Вопрос - почему на Обрезание Господнее никого в очереди на обрезание не видно?
А щось скажеш - ти роз'єднуєш країну !
Та яку ж країну ?? Малоросію вашу ?
Її взагалі знищити треба.
Бо бачте, я її до чогось змушую, а в неї щелепа не пристосована до української.
То яке вони мають право називатись українцями ?
Малороси і не більше.
А українська влада "толерує" маячню з вуст прілєпінської профури.
Украина это кто?
При принятии Конституции провести референдум по языку - зассали!
Даже в 2005 Ющенко - зассал.