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МОН про скандал із професоркою університету Драгоманова Більченко: Дискусії щодо мовного питання не можуть доводитися до абсурду

МОН про скандал із професоркою університету Драгоманова Більченко: Дискусії щодо мовного питання не можуть доводитися до абсурду

Україномовні і російськомовні українці мають дбати про країну і мову.

Про це йдеться в позиції Міністерства освіти і науки щодо ситуації в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова навколо мовного питання, передає Цензор.НЕТ.

"Тему мови можна і треба обговорювати в демократичному суспільстві виключно з повагою і толерантністю. Україна вибрала свій шлях щодо мовного питання. Він про турботу навколо державної мови, що є важливим для країни. Нас, україномовних і російськомовних, об'єднує те, що ми всі - українці. І ми всі повинні турбуватися про нашу країну і нашу мову. Наше завдання як суспільства, яке постійно розвивається, - знайти загальну систему координат. Всі дискусії щодо мовного питання не можуть доводитися до абсурду. І повинні проходити виключно в риториці поваги, незалежно від позиції. А також розумінні, що ми всі живемо в одній країні, в якій повага - наша невід'ємна національна риса", - сказано в документі.

Нагадаємо, професорка кафедри культурології та філософської антропології Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Євгенія Більченко після посилення дії закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" назвала Україну "американською колонією" і заявила, що за цим законом стоїть "звичайний фашизм". В університеті вважають такі заяви неприпустимими і планують скликати Вчену раду.

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Автор: 

скандал (625) українська мова (833) Університет (180) Міносвіти (1409) вища освіта (208)


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Топ коментарі
+34
какие нахрен дискуссии. Выгнать гадюку и звания лишить
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26.01.2021 21:52
+29
іще пару заяв - і цей відстойник улюблених людин малоросійської плутократії не набере магістратуру...

МОН о скандале с профессором университета Драгоманова Бильченко: Дискуссии по языковому вопросу не могут доводиться до абсурда - Цензор.НЕТ 9576
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26.01.2021 21:53
+24
Єх какая женщіна, какая женщіна!!! Зе б такую
МОН о скандале с профессором университета Драгоманова Бильченко: Дискуссии по языковому вопросу не могут доводиться до абсурда - Цензор.НЕТ 9984
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26.01.2021 21:53
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Таки так..на жаль..
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26.01.2021 21:51 Відповісти
ага, образєц культури діскуссіі
как на скріжалі пішет

" - Евгения, вы приехали в Чехию с какой целью? Рассказать европейцам свою правду?

- Я приехала с целью критики цветных революций на собственном примере, ибо я являюсь их живой сакральной жертвой; во-вторых, с целью помочь европейским левым, которые занимаются преодолением русофобии в Европе; и в-третьих, помочь наладить мосты диалога Россия - Европа не по либеральным лекалам, а по гуманистическим, для того, чтобы наконец-то решилась судьба Украины. На сегодняшний день Украина не является персонажем мировой политики и субъектом государственных решений, в стране хаос. Решать будут всё равно Запад и Восток. И вот чтобы судьбу Украины не решали Америка или Россия, а особенно Америка, мне бы хотелось, чтобы Россия и Европа выстроили диалог о судьбе Украины, поскольку Украина разнообразна и она расколота. Расколота в силу того, что националисты используют отличия пророссийских и проевропейских украинцев. И если Россия и Европа начнут взаимодействовать, они могут составить достойный восточноевропейский альтернативный вариант американскому глобализму." - https://www.prague-express.cz/interview/68883-kievskaya-poetessa-evgeniya-bilchenko-menya-interesuet-preodolenie-rusofobii-v-evrope
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26.01.2021 21:57 Відповісти
розумна чи Шо??? Амеракенізм за зарплату, а цей обєкт головне, за цукерку пасасать. Де ж можна було так проффесорці перевчитись? По заграницям возять.....дивно. Мабуть цукерки дають багато... Солодке життя і нафіга та мова ....пригріли і відчула пальот.
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26.01.2021 23:55 Відповісти
какие нахрен дискуссии. Выгнать гадюку и звания лишить
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26.01.2021 21:52 Відповісти


МОН о скандале с профессором университета Драгоманова Бильченко: Дискуссии по языковому вопросу не могут доводиться до абсурда - Цензор.НЕТ 5437
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26.01.2021 21:52 Відповісти
Дебильная ситуация.
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26.01.2021 21:53 Відповісти
іще пару заяв - і цей відстойник улюблених людин малоросійської плутократії не набере магістратуру...

МОН о скандале с профессором университета Драгоманова Бильченко: Дискуссии по языковому вопросу не могут доводиться до абсурда - Цензор.НЕТ 9576
показати весь коментар
26.01.2021 21:53 Відповісти
Єх какая женщіна, какая женщіна!!! Зе б такую
МОН о скандале с профессором университета Драгоманова Бильченко: Дискуссии по языковому вопросу не могут доводиться до абсурда - Цензор.НЕТ 9984
показати весь коментар
26.01.2021 21:53 Відповісти
МОН о скандале с профессором университета Драгоманова Бильченко: Дискуссии по языковому вопросу не могут доводиться до абсурда - Цензор.НЕТ 5586
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26.01.2021 21:58 Відповісти
сосет сок с расейских березок. а под ней дубинский... кричит - отпусти... хватит... санкции...
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26.01.2021 22:36 Відповісти
*И родина щедро поила меня---берёзовым соком, берёзовым соком...*. Аж чуть всплакнул на картинку глядя---крепкие шнифты у этой.
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26.01.2021 22:54 Відповісти
Чудо женщіна-бобьор.
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26.01.2021 22:29 Відповісти
её 3 раза заставили громко вслух повторить "паляниця"
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27.01.2021 11:47 Відповісти
МОН о скандале с профессором университета Драгоманова Бильченко: Дискуссии по языковому вопросу не могут доводиться до абсурда - Цензор.НЕТ 4807
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26.01.2021 21:54 Відповісти
Дуже гарний кандидат на обмін полоненими !!!
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27.01.2021 07:25 Відповісти
То я не зрозумів цю мимру вже погнали з того Уніка чи ні ??
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26.01.2021 21:54 Відповісти
В процесі, я так розумію. Зараз амьобний мон своє слово сказав.їм же треба із себе правильних святих корчить.
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26.01.2021 22:39 Відповісти
Сподіваюсь що процес піде в правльному керунку
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26.01.2021 22:43 Відповісти
Напрямку
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26.01.2021 22:47 Відповісти
Можно й так ) іноді на польску перемикає , з польскимр коллегами постійно спілкуюсь )
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26.01.2021 22:49 Відповісти
ЗВЕРНЕННЯ ГОЛОВИ ПЕРВИННОЇ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
ПРАЦІВНИКІВ НПУ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА

Викладач кафедри культурології та філософської антропології Євгенія Більченко декілька днів тому опублікувала в соціальних мережах допис щодо Закону України «Про функціонування української мови як державної», в якому в неприпустимій і неприйнятній формі висловилася проти української мови, українських громадян та Української держави.
Такі висловлювання зустріли рішуче несприйняття з боку керівництва університету, студентського загалу та професорсько-викладацького складу університету, які у соціальних мережах рішуче засудили такі висловлювання, як антиукраїнські й антинародні, такі, що йдуть врозріз з моральними принципами та переконаннями колективу Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.
Використання української мови в освітньому процесі та діловодстві є усталеною традицією і моральним переконанням членів колективу університету, який відстоює позиції виконання всіх норм і вимог Конституції та мовного законодавства в Україні.
Значна частина студентів, представників студентських самоврядних організацій та професорсько-викладацького складу висловилися за неприпустимість роботи викладача з такими переконаннями в НПУ імені М.П. Драгоманова.
Незважаючи на гостроту питання, значний суспільний резонанс та шкоду іміджу закладу, університет буде діяти у відповідності до чинного законодавства.
Як повідомили представники громадських організацій, це питання заплановане до розгляду на засіданні профспілкового комітету, громадської організації «Просвіта», на засіданні комісії з академічної етики та зборах інших представницьких і громадських організацій. За результатами обговорення та розгляду планується проведення слухання цього питання на засіданні Вченої ради університету.

Голова Первинної профспілкової
організації працівників НПУ
імені М.П. Драгоманова
професор І.Т. Горбачук
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26.01.2021 21:54 Відповісти
вот это правильно. без эмоций, по закону оформить этому существу волчий билет, чтобы даже в бурсу не взяли на работу. пусть звездует на паРашу, руSSкий мир любить.
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26.01.2021 21:59 Відповісти
Подивимось, куди нарадяться. А то он в Одесі єврейська(власник єврей, а працівники --классика русского жанра) крамниця так у фейсбуці російськими буквами українські слова - об'яву написала. Їм українці накидали ніжних побажань, так вони одразу за паспортом єврея власника заховались- ми написали заяву в Ізраїль на поведінку українців.
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26.01.2021 22:46 Відповісти
відчули як вони виглядають, та чому навчають. Зрозуміли , що скоро кардик і потрібно сушити весла . Вчасно мабуть....а можливо і запізно. Лічіко то в пушку праффєссора.
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27.01.2021 00:00 Відповісти
Оитправить ее в командировку к своим. В Лугандон! Там ее дружок- Прилепин обеспечит харами и стоматорогами, чтоб нижние зубы вправил крысе!
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26.01.2021 21:54 Відповісти
МОН о скандале с профессором университета Драгоманова Бильченко: Дискуссии по языковому вопросу не могут доводиться до абсурда - Цензор.НЕТ 6480
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26.01.2021 21:57 Відповісти


Мендель ща зарівнує
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26.01.2021 22:00 Відповісти
косики то повыдергает)))))
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26.01.2021 22:26 Відповісти
а вони гарна пара
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26.01.2021 22:40 Відповісти
не.. з мендельшей больше огня и искр )))
МОН про скандал із професоркою університету Драгоманова Більченко: Дискусії щодо мовного питання не можуть доводитися до абсурду - Цензор.НЕТ 4982

...
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26.01.2021 22:44 Відповісти
блін, ну біл би я на його мєстє, я б тоже присунув би їй ведмедика барні, особенно послє дорожкі коаїна і викуріного айкоса. прошу нє судіть мєня строго
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26.01.2021 22:47 Відповісти
і ця тьолочка виконала б для тебе гарну пісню... типу такої
https://www.youtube.com/watch?v=tD_L2SSlx2E&ab_channel=Sunrise

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26.01.2021 22:58 Відповісти
хороший, чистый, кокс так не рубит) Я надеялся шо Андрей Елдак подсадит зеленского на героин и тогда начнется, во-истину, лютый трешак, но увы))))
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26.01.2021 23:00 Відповісти
Все пізнається в порівнянні : на фоні Більченко- Мандель таки "раскрасавица"!
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26.01.2021 22:49 Відповісти
таки да! таки тут и не поспоришь)))
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26.01.2021 22:53 Відповісти
Так.Чоловік в окулярах-зразу видно шо вчьоний.
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27.01.2021 00:42 Відповісти
меньдель не сможет так испортить фон...
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26.01.2021 22:40 Відповісти
якшо зе не обрізаний, не дай Бог, то більчєнко йому допоможе
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26.01.2021 22:43 Відповісти
ой...как всегда анекдот выскочил )))
***
- Фима, от скажите мне по поводу этих странных религиозных традиций..
- Сема...шо вас опять волнует ?
- Момент! От на Крещение Господние все эти грешники толпятся чтобы у прорубь сигануть..
- Ну и шо тут не так?
- Тут усё так...Вопрос - почему на Обрезание Господнее никого в очереди на обрезание не видно?
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26.01.2021 22:49 Відповісти
Кто из них моника?
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26.01.2021 22:04 Відповісти
какаяразница!
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26.01.2021 22:05 Відповісти
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26.01.2021 22:06 Відповісти
Мене дивує, що деякі так звані русскоізичниє "українци" так вже цураються мови, так вже наполягають на непорушності їхнього статусу.
А щось скажеш - ти роз'єднуєш країну !
Та яку ж країну ?? Малоросію вашу ?
Її взагалі знищити треба.
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26.01.2021 22:01 Відповісти
Якщо людина любить Україну щиро і всім серцем, то байдуже якою мовою вона розмовляє... Звичайно, краще б вона говорила українською, але в силу багатьох причин не завжди виходить так як потрібно, на жаль... Ми в савкє жили майже 100 років... Тому треба якась терпимість мабуть до людей з російськомовною щелепою, іноді можна і рукопрікладством займатись). І по тихеньку підводити законодавство до лагідної українізації російськомовного населення.
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26.01.2021 22:07 Відповісти
Сьогодні вичитала в своїй стрічці невдоволення однієї панянки. Вона вичікувала моменту щоб можна було дорікнути мені за українізацію.
Бо бачте, я її до чогось змушую, а в неї щелепа не пристосована до української.
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26.01.2021 22:12 Відповісти
Але ж такі чинять супротив.
То яке вони мають право називатись українцями ?
Малороси і не більше.
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26.01.2021 22:13 Відповісти
Як ти поєднуєш російськомовність з Радянською Владою?
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26.01.2021 22:18 Відповісти
мумія ж русіфіцировала населення так званими лік бєзамі. раніше весь бомбас українською спілкувався, поки патріотів не виморили голодом і не завезли туди кацапське бидло товарняками в тєплушках і шапках ушанках... як скотину. І зараз їхні нащадки устроїли нам там лютий звізжєц, бо вся ця хрінь передається на генетичному рівні
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26.01.2021 22:24 Відповісти
потім була друга світова війна. 10 мільйонів населення України було вбито... і не через кровожерливість нацистів, а через те шо сралін і маршал жук вирішили ворога шапкамі закидати... ось і порахуй, нас кацапи винущують весь часпоки існуть, бо заздрять, що українці нормальні люди, які можуть, якщо захочуть, добитись в житті всього, а у них просто рукі із жопи ростуть....
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26.01.2021 22:31 Відповісти
А ничО, шо эта подстилка - подружка захарки прилепина?
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26.01.2021 22:01 Відповісти
МОН о скандале с профессором университета Драгоманова Бильченко: Дискуссии по языковому вопросу не могут доводиться до абсурда - Цензор.НЕТ 3247
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26.01.2021 22:04 Відповісти
МОН о скандале с профессором университета Драгоманова Бильченко: Дискуссии по языковому вопросу не могут доводиться до абсурда - Цензор.НЕТ 6923
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26.01.2021 22:12 Відповісти
Російськомовність робить з людини Русскава Чєлавєка.
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26.01.2021 22:17 Відповісти
А слабо те саме українською запостить?
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26.01.2021 22:29 Відповісти
не пали контору .
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27.01.2021 01:35 Відповісти
Зачем этой дурноватой козе столько вримания уделяем, вместо того чтобы проверить, как и кто дал ей профессора.
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26.01.2021 22:14 Відповісти
Так вже був один казьол, вже пішов шукать русский вуз. Вони під якусь закономірність вилазять один за одним.https://education.24tv.ua/dnipri-vikladach-nazvav-********-********-novini-dnipra-sogodni_n1452399
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26.01.2021 22:33 Відповісти
Не....... ну.... с такой челюстью действительно сложно по украински то. Там и по руцки то с трудом наверное.
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26.01.2021 22:16 Відповісти
Бакс Бані.
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26.01.2021 22:34 Відповісти
"Патаму что нельзя быть на свете красивой такой "!
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26.01.2021 22:51 Відповісти
Зараз Росія веде війну на Донбасі для того, щоб хоча б у цій частині України не було української мови і відповідно українців і російськомовні їй у цьому допомагають. НІЯКОГО виправдання російськомовності в Україні нема.
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26.01.2021 22:21 Відповісти
Ця ідіотка щось "вякає" про контракт, який "не пазваляет меня уволить па палитическим мативам..."? Ну так хай студенти влаштують їй "Майдан" - просто будуть бойкотувать її заняття і перестануть відвідувать її лекції... І все... Сама піде... Бо їй тоді перестануть платить за викладацьку роботу...
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26.01.2021 22:23 Відповісти
хорошо немым ля глухим жестами выучили и точка никакой дискуссии типа какой язык яка мова.. взять и ввести наказание -а тем кто не делает уважать язык страны проживания гражданином которой оно лицо является-в назидание и наказание- вырывать язык и обучать языку жестов....
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26.01.2021 22:25 Відповісти
А чого ти думаєш, що жестова мова однакова на всіх мовах?
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26.01.2021 22:35 Відповісти
Мон у своєму репертуарі - і вашим і нашим.це і дітям прививають. Коли підходила дата вступу мовної статті у дію,то на освітянських сайтах ці педкороновані як завжди в коментах сцяли в очі: у нас вже давно наша стаття працює про україномовність шкіл, для нас нічого із 16 січня не змінеться. А те, що по інтернету гуляють відео, де одна за одною зірка в педкороні чита мораль цілому класу саме на узьком совковом, бо не вистачає лексики на державній.
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26.01.2021 22:27 Відповісти
Хосподя, эту сумасшедшую ещё не выгнали? Её же ещё с 2014 года вроде украинским языком насиловали, а она всё не давалась, всё стримчики вела с такими же чёкнутыми из Новосибирска и прочими Усть-Мордовсками. И вот до сих пор денежки в Украине зарабатывает, вместо своей духовной и душевной родины. А вообще удивительные мы люди, против нас борятся - нашими же деньгами, а мы никак не очнёмся, вместо шматьё-вокзал-Норильск , всё дискуссии о Хорошем ведём
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26.01.2021 22:31 Відповісти
Вона є звичайною московською нацисткою, яка допомагає пропагандистській машині акупантів.
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26.01.2021 22:38 Відповісти
МОН про скандал із професоркою університету Драгоманова Більченко: Дискусії щодо мовного питання не можуть доводитися до абсурду - Цензор.НЕТ 9012
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26.01.2021 22:45 Відповісти
Люде, пожалійте вбогу, над ній вже природа познущалась. Ну як, з такою вітриною, привернути до себе увагу? От вам наочний приклад сублімації енергії.
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26.01.2021 22:47 Відповісти
Мон боїться сказати правду? Мон мирить непримириме? Мон толерантне ? Готуйтесь до подальшого розгулу українофобів. Такою заявою воно просто підписалось у своїй повній імпотентності.
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26.01.2021 22:47 Відповісти
Хороша конфетка---изюма видно много тоже. Глянуть бы на бой-френда---чтоб определится по Фрейду. Типаж по идее даже интересней. Квазимодистый хлопец очевидно. Но сразу двоих на фото нельзя на ночь---дети малые обосрутся, спать не станут.
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26.01.2021 22:49 Відповісти
Насколько я понял проблема не совсем в языке, падло на всех языках - падло, только произносится по разному
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26.01.2021 22:52 Відповісти
Лицо руського мира
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26.01.2021 23:14 Відповісти
а она точно профессор, может проффесор все-таки... тому що дурна до нестями...
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26.01.2021 23:39 Відповісти
Блаблабла. Что собираются делать с этой ватной уродиной с гнилым ртом? Ничего? Тогда сами такие же.
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26.01.2021 23:42 Відповісти
Мені вже навіть цікаво - чи знайшовся ідіот який на ній одружився? (гризун у ліжку це ж щось як ... нутрія).
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26.01.2021 23:46 Відповісти
Да гоните всех русскоговорящий с Украины.
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26.01.2021 23:55 Відповісти
Сумно. Прибалтика вирішила красиво свої завдання, а тут якийсь кошмар.....Зеконодавці скільки можна вибирати тіпа надавати законне право висувати кончито-мотлох до вищого законодавчого органу ВР України.? Вилізе боком. Не вчите сь....
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27.01.2021 00:07 Відповісти
Скоро зебилов вигонят и єто гут.
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27.01.2021 00:51 Відповісти
До таких випадків, як і до порушень академічної доброчесності, як-от плагіювання, має діяти принцип абсолютної нульової толерантності! Тому цю пані треба негайно звільнити з посади, як і так званого "міністра освіта" плагіатора Шкарлета!
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27.01.2021 05:00 Відповісти
Точно сказано,что ВСЕ "...украинцы должны беспокоится о стране и языке..." ! А у нас в Окнице и Бричанах,где живут много украинцев (в основном с руССкой челюстью) были демонстрации протеста против решения Конституционного Суда Р. Молдова,которое отменила измененный на коленях додоном Закон о языках!
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27.01.2021 06:18 Відповісти
Панночці нагадати, що в 30-х роках було розстріляно 5000 письменників і вчителів саме української мови. Чомусь вчителів російської не зачіпили буксирні бригади НКВС. Було знищено цвіт нації, той же Агатангел Кримський, який знав 60 східних мов, і такі були не потрібні московській туполобій імперії. Їм потрібні були такі, як ця професорша, вилизувачка чобіт окупанту. В Криму бола вільно дозволена російська мова і де той Крим зараз. Мова це не забаганка а одни з елементів національної безпеки. Вчіть англійську як мову міжнародну і українську як державну, все інше за бажанням, в тому числі і російську.
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27.01.2021 07:53 Відповісти
Російського економіста і опозиціонера, критика Путіна Андрія Ілааріонова "пішли" з американського Інституту Катона, щойно він вдарився в теорію змов і порівняв захоплення Капітолію з підпалом рейхстагу.
А українська влада "толерує" маячню з вуст прілєпінської профури.
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27.01.2021 08:33 Відповісти
Украина выбрала свой путь по языковому вопросу.

Украина это кто?
При принятии Конституции провести референдум по языку - зассали!
Даже в 2005 Ющенко - зассал.
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27.01.2021 09:07 Відповісти
Якщо таки виженуть, можливі 2 виходи: або до "Жіночого кварталу", або головна роль у "Не родись красивой - 2"
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27.01.2021 09:47 Відповісти
Дєло Табачніка жівьот і побєждаєт!
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27.01.2021 09:51 Відповісти
Мене дивує те . що студенти вузу мовчать
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27.01.2021 11:27 Відповісти
Там багато таких примоктавшихся до гарних посад. Живуть в Україні та ненавидять цю країну. Але people все схаває, це ж па пріколу.
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28.01.2021 09:38 Відповісти
 
 