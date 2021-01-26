МОН про скандал із професоркою університету Драгоманова Більченко: Дискусії щодо мовного питання не можуть доводитися до абсурду

Україномовні і російськомовні українці мають дбати про країну і мову.

Про це йдеться в позиції Міністерства освіти і науки щодо ситуації в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова навколо мовного питання, передає Цензор.НЕТ.

"Тему мови можна і треба обговорювати в демократичному суспільстві виключно з повагою і толерантністю. Україна вибрала свій шлях щодо мовного питання. Він про турботу навколо державної мови, що є важливим для країни. Нас, україномовних і російськомовних, об'єднує те, що ми всі - українці. І ми всі повинні турбуватися про нашу країну і нашу мову. Наше завдання як суспільства, яке постійно розвивається, - знайти загальну систему координат. Всі дискусії щодо мовного питання не можуть доводитися до абсурду. І повинні проходити виключно в риториці поваги, незалежно від позиції. А також розумінні, що ми всі живемо в одній країні, в якій повага - наша невід'ємна національна риса", - сказано в документі.

Нагадаємо, професорка кафедри культурології та філософської антропології Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Євгенія Більченко після посилення дії закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" назвала Україну "американською колонією" і заявила, що за цим законом стоїть "звичайний фашизм". В університеті вважають такі заяви неприпустимими і планують скликати Вчену раду.

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