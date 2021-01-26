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Новини
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Головні новини 26 січня: закон про референдум, провальні рейтинги Зеленського і "слуг"

Головні новини 26 січня: закон про референдум, провальні рейтинги Зеленського і

В Україні будуть референдуми, рейтинги Зеленського і "слуг" знижуються, окупанти "продали" "Коктебель", у США - новий держсекретар, - головні новини України та світу 26 січня 2020 року.

Рада підтримала законопроєкт про референдум

"За" проголосували 255 нардепів. Перша заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук підтвердила, що в разі відмови підтримати законопроєкт депутатам погрожували виключенням із фракції. Президент Зеленський стверджує, що тепер влада буде змушена прислухатися до волі народу, нардеп "Голосу" Рахманін побоюється, що тепер будь-який закон можна буде скасувати без участі Ради. Перший віцеспікер, депутат "СН" Стефанчук каже, що якщо через референдум скасують хороший закон, то "це питання відповідальності народу України". Координатор "Опори" Айвазовська каже, що не скасують - у закон вбудовані механізми, які не дозволять виносити на референдум антидержавні питання.

Рейтинги Зеленського і "слуг" знижуються

Президента Володимира Зеленського підтримують 19,8% українців - такі результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС). У червні 2020 року його підтримка становила 37,6%. При цьому рейтинг Зеленського залишається найвищим - Порошенка готові підтримати 15,7%, Тимошенко - 11,8%, Бойка - 11%, Смешка - 8,9%, Медведчука - 7,5%, Гройсмана - 5,8%.

"Слуга народу" - четверта в рейтингу з підтримкою 11,2% українців. Її обійшли ОПЗЖ (20,7%), "ЄС" (15,3%) і "Батьківщина" (12,6%).

Усередині "Слуги народу": скандал із Дубінським, додаток для депутатів партії

Депутат Дубінський, що потрапив під санкції, записав відеозвернення до президента Зеленського, з яким вчора пів години сперечався на засіданні фракції. Він каже, що став жертвою аферистів і просить президента про особисту зустріч "без посередників".

Тим часом Національний банк попередив банки країни, що співпрацювати з Дубінським - ризиковано.

Депутати "Слуги народу" тестують у Раді новий додаток для мобільних телефонів. У ньому є інформація про кожного нардепа - як він голосує і до якої групи всередині фракції належить. А ще "слуги" проводять у ньому опитування про готовність підтримати той чи інший законопроєкт.

Окупанти "продали" завод "Коктебель"

Винзавод пустили з молотка за 110,2 млн рублів за початкової вартості 100 млн рублів. Покупець - ТОВ "Завод марочних вин "Коктебель". Нагадаємо, торік окупанти продали завод "Массандра".

Блінкен очолив Держдеп США

Сенат офіційно затвердив Ентоні Блінкена на посаді держсекретаря Сполучених Штатів. Новий глава американської дипломатії відомий жорсткою критикою Кремля, неодноразово засуджував окупацію Криму і говорив про роль РФ у війні на Донбасі. Блінкен є прихильником максимально жорстких заходів у відносинах із Москвою. Проблему відносин з Росією він вважає однією з ключових для нової адміністрації.

Автор: 

Зеленський (23653) Крим (14122) референдум (627) Слуга народу (2809) Дубінський Олександр (491) Блінкен (1156)


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Топ коментарі
+11
Бо в нас президент нікакой.
Помилка природи і помилка українців.
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26.01.2021 22:16
+9
А я за Порошенка!!)))
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26.01.2021 22:13
+6
Главные новости 26 января: закон о референдуме, провальные рейтинги Зеленского и "слуг" - Цензор.НЕТ 1126
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26.01.2021 22:10
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Главные новости 26 января: закон о референдуме, провальные рейтинги Зеленского и "слуг" - Цензор.НЕТ 1126
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26.01.2021 22:10 Відповісти
🤣
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26.01.2021 22:18 Відповісти
От цікаво - якщо в другий тур вийшов "сивочолий" та "форроффка"- за кого б Ви , Панство, галасували??
Я б за "Форрофку" (щоб не було зараз дурних питань)!
😁
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26.01.2021 22:11 Відповісти
А я за Порошенка!!)))
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26.01.2021 22:13 Відповісти
Ваше Панське Право!
Ви і Я напевно(?!) в країні свободи слова та
без цензури та спама за Ваше Панське ІМХО??
🤣
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26.01.2021 22:17 Відповісти
Кожен українець має право мати право !!!))
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26.01.2021 22:23 Відповісти
Читайте Конституцію України- і що за 30 років зроблено-споганено..))
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26.01.2021 22:31 Відповісти
Сенс читати закони ,в країні, де нема правосуддя,як такого???)))
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26.01.2021 22:36 Відповісти
Тюю...Спами пішли..😁
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26.01.2021 22:55 Відповісти
Я дивлюся - ти "ожив"? А то тут уже люди цікавилися, на днях, куди ти пропав...
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26.01.2021 22:58 Відповісти
День варення святкував,13 січня,а потім не було настрою ,дав трохи відпочити психіці !!!)))
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26.01.2021 23:32 Відповісти
Ясно... А то тут переживать стали, мене питали, куди ти дівся... Подумали вже, що "корону приміряв"...
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26.01.2021 23:35 Відповісти
А "форрофка" нехай "ширками" ширяється ,чи шаройобиться !!!))))
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26.01.2021 22:14 Відповісти
Нюю..Вам видніше...
Не Воня (🤣) ж підняла захмарні тарифи ще в 2015-16 роках??
Ваша Панська Справа!!
😁
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26.01.2021 22:22 Відповісти
Я Вону ще по 90-их роках пам"ятаю !!!)))
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26.01.2021 22:24 Відповісти
а на Яыка ты надежду уже потерял, да?
думаешь уже не сможет вернуться?
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26.01.2021 22:15 Відповісти
А то Ви Мене не знаєте в часи "легітимного"??
Я зробив все, щоб його угробити і "сивочолого" теж і цього....
😁
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26.01.2021 22:26 Відповісти
да я просто вспомнил ваш недавний пост, где вы примерно написали, что при Яныке и тарифы лучше были и вообще..
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26.01.2021 22:28 Відповісти
Виложіть пост!!
😁
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26.01.2021 22:44 Відповісти
мне это не нужно очень...
это не принципиально - я просто помню его..
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26.01.2021 22:49 Відповісти
Провокуєте, як завжди??))
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26.01.2021 23:42 Відповісти
Тобто доклав масу зусиль щоб привести до влади в Україні зелену плісняву !!!Хто у Вас наступний през-Бойко(Мертвечук) та ОПЗЖ ?? )))
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26.01.2021 22:31 Відповісти
Я вже написав зверху!!
Читайте уважно!!
😁
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26.01.2021 22:43 Відповісти
Закон про реферундум сьогодні нам не потрібен. Влада займається хе...ьою!
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26.01.2021 22:11 Відповісти
На часі мусив б бути давно!!
))
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26.01.2021 22:14 Відповісти
А навіщо? Аби хтось на прикордоні із Сумщиною заявив про СНР? Там цапів забагато є.і деєякі сру-утирки це зможуть використати.
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26.01.2021 22:47 Відповісти
Я не вважаю, що такий варіант пройде..😁😁
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26.01.2021 22:53 Відповісти
З 73%-вим лохторатом референдуми небезпечні для України !!!)))
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26.01.2021 22:56 Відповісти
Чому??
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26.01.2021 22:58 Відповісти
Лохторат не можно допускати до будь яких виборів !!!)))
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26.01.2021 23:15 Відповісти
Рабство , кріпатство...
Совок- один кандідат?
Може каструвати??
І як це з партією песиків-в європи згоджується??
Щоссь на рашистський фашизм дуже схоже ,НЄ??
🤗
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26.01.2021 23:25 Відповісти
це вам особисто хутін доложив ?
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26.01.2021 22:16 Відповісти
Бо в нас президент нікакой.
Помилка природи і помилка українців.
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26.01.2021 22:16 Відповісти
Зелена пліснява,це продукт кремлівських сценаристів !!!)))
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26.01.2021 22:21 Відповісти
А також безвідповідальності людей.
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26.01.2021 22:22 Відповісти
Москалів,цієї ганебної спадщини богатовікової асимиляціі українців московитами ,ще занадто богато в Україні !!!)))
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26.01.2021 22:26 Відповісти
нет, это деградация населения..
низкий уровень просвещенности, национальной идентичности и гордости..
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26.01.2021 22:24 Відповісти
Це і є спадщина від Московіі !!!)))
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26.01.2021 22:32 Відповісти
после СССР уже 30 лет прошло + 6 лет войны (где год за 5) + Майдан - у кого были способности если не поумнеть, то осознать себя гражданами с достоинством уже это сделали... )
значит остальные безнадежные..., может их дети или внуки окажутся на что то способными..
пока что глухо..
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26.01.2021 22:47 Відповісти
30 років для зміни ментальності ,це лише мить!! Це все одно що дивитись в нородженого на другий день після народження ,чи не виріс в нього пісюн і чи не час оженити його !!!)))
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26.01.2021 22:53 Відповісти
а что, Украине и украинцам только 30 лет? - а как же недавние Бандера, Шухевич, Мельник, Петлюра?, а до них Сагайдачный, Шевченко, Мазепа, Сирко и др..
а украинские диссиденты которых при совке сажали массово - радио Свобода и БиБиСи постоянно рассказывали про них вплоть до 1991-го года.
Я жил в те времена не в Украине, хотя и родился здесь - но все знал про это..
вот видишь, даже ты повторяешь бред Москвы.. - скажи еще спасибо Ленину за Украину..

когда же исчезнет эта чертова меньшевартость ?
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26.01.2021 23:02 Відповісти
На жаль ,найлижчим часом неварто спадіватись на кординальні зрушення!! Українці понад 360 років жили під шаленим тиском московської асимиляції !! Хвала прадідам ,що зберегли ,незважаючи ні на що ,ідентичність націі !!!)))
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26.01.2021 23:14 Відповісти
https://mobile.twitter.com/A_Traxel

https://mobile.twitter.com/A_Traxel

https://mobile.twitter.com/A_Traxel NATO-OTAN https://mobile.twitter.com/A_Traxel @A_Traxel https://mobile.twitter.com/A_Traxel/status/1353986939154821121 11 ч

якщо замовити перетяжку старого дивану - можна отримати портрет Юлії Тимошенко
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26.01.2021 22:16 Відповісти
Головні новини 26 січня: закон про референдум, провальні рейтинги Зеленського і "слуг" - Цензор.НЕТ 7432
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26.01.2021 22:53 Відповісти
Благодаря этому закону рада сможет услышать жителей Донбаса который слышит голоса
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26.01.2021 22:21 Відповісти
раскачка идёт
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26.01.2021 22:28 Відповісти
Главной новостью этих дней есть озабоченность Байдена судьбой Украины.Украина им упомянута, как минимум, в 2 х разговорах :с Меркель и с Кремлёвским власником..Причём в положительном ключе для Украины.Украина является стратегически важной для США и НАТО в противостоянии с Кремлём и ,пожалуй,даже с Китаем.Я думаю ,возможен звонок Байдена Порошенку!Китай ведёт агрессивную экспансию в Украину, используя метод кнута и пряника,а также метод ,Не съем,так пересолю.Украина для Китая является троянским конем в ЕС..Украине надо срочно увеличить подготовку своих военных лётчиков в США на передовой военной авиатехнике,как сейчас моряков.Урон Кремлю Украина может наносить и на внешних фронтах совместно с союзниками.Очень скоро в Украине появится полномочный посол США ,которого не было 4 года.Главное ,чтобы Киев не захватила ОПЗЖ на плечах могучего Порошенко.
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26.01.2021 22:30 Відповісти
Айа-йа-й, рєйтінг упал... у нинішнього. А ніхто не хоче згадати рейтинг минулого на другому році владарювання? Ото ж бо.
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26.01.2021 22:34 Відповісти
У Пороха не было изначально 73%,дебил)зато теперь набирает,а зекретин теряет -в сраке ваша бубочка нерукопожатная
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26.01.2021 22:58 Відповісти
Валерія, не нервуй так, адже тебе може не вистачити на 3,5 роки, доки президентом буде Зеля, а у Пороха електорату не вистачить, щоб другий раз увійти в ту ж річку.
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27.01.2021 00:06 Відповісти
Мертветчук чужими руками жар загорнув... Але висітимуть на гіляках і СН і ОПЗЖ з Довірою.
Головні новини 26 січня: закон про референдум, провальні рейтинги Зеленського і "слуг" - Цензор.НЕТ 2306
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26.01.2021 22:36 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=*********************-3mgXgc9ZwZ9KiJY310pDfFZuS54Axr_-HUQOxgVP9FVMAmx9lDnfRCYlq0YGwccdGJU97H8AwGQcIHIeQ-JiFMZ2seUHldGae9QjXrfX-lZZs&__tn__=-UC%2CP-R Дмитрий Корнейчук

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk# 6 ч. ·

А если уж приняли закон о референдуме, то можно вынести на референдум вопрос изгнания с должности пианиста и его молодой команды?

Нет, я просто спросил..
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26.01.2021 22:36 Відповісти
Головні новини 26 січня: закон про референдум, провальні рейтинги Зеленського і "слуг" - Цензор.НЕТ 3064
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26.01.2021 22:52 Відповісти
 
 