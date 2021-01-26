Головні новини 26 січня: закон про референдум, провальні рейтинги Зеленського і "слуг"

В Україні будуть референдуми, рейтинги Зеленського і "слуг" знижуються, окупанти "продали" "Коктебель", у США - новий держсекретар, - головні новини України та світу 26 січня 2020 року.

Рада підтримала законопроєкт про референдум

"За" проголосували 255 нардепів. Перша заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук підтвердила, що в разі відмови підтримати законопроєкт депутатам погрожували виключенням із фракції. Президент Зеленський стверджує, що тепер влада буде змушена прислухатися до волі народу, нардеп "Голосу" Рахманін побоюється, що тепер будь-який закон можна буде скасувати без участі Ради. Перший віцеспікер, депутат "СН" Стефанчук каже, що якщо через референдум скасують хороший закон, то "це питання відповідальності народу України". Координатор "Опори" Айвазовська каже, що не скасують - у закон вбудовані механізми, які не дозволять виносити на референдум антидержавні питання.

Рейтинги Зеленського і "слуг" знижуються

Президента Володимира Зеленського підтримують 19,8% українців - такі результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС). У червні 2020 року його підтримка становила 37,6%. При цьому рейтинг Зеленського залишається найвищим - Порошенка готові підтримати 15,7%, Тимошенко - 11,8%, Бойка - 11%, Смешка - 8,9%, Медведчука - 7,5%, Гройсмана - 5,8%.

"Слуга народу" - четверта в рейтингу з підтримкою 11,2% українців. Її обійшли ОПЗЖ (20,7%), "ЄС" (15,3%) і "Батьківщина" (12,6%).

Усередині "Слуги народу": скандал із Дубінським, додаток для депутатів партії

Депутат Дубінський, що потрапив під санкції, записав відеозвернення до президента Зеленського, з яким вчора пів години сперечався на засіданні фракції. Він каже, що став жертвою аферистів і просить президента про особисту зустріч "без посередників".

Тим часом Національний банк попередив банки країни, що співпрацювати з Дубінським - ризиковано.

Депутати "Слуги народу" тестують у Раді новий додаток для мобільних телефонів. У ньому є інформація про кожного нардепа - як він голосує і до якої групи всередині фракції належить. А ще "слуги" проводять у ньому опитування про готовність підтримати той чи інший законопроєкт.

Окупанти "продали" завод "Коктебель"

Винзавод пустили з молотка за 110,2 млн рублів за початкової вартості 100 млн рублів. Покупець - ТОВ "Завод марочних вин "Коктебель". Нагадаємо, торік окупанти продали завод "Массандра".

Блінкен очолив Держдеп США

Сенат офіційно затвердив Ентоні Блінкена на посаді держсекретаря Сполучених Штатів. Новий глава американської дипломатії відомий жорсткою критикою Кремля, неодноразово засуджував окупацію Криму і говорив про роль РФ у війні на Донбасі. Блінкен є прихильником максимально жорстких заходів у відносинах із Москвою. Проблему відносин з Росією він вважає однією з ключових для нової адміністрації.