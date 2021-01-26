КМДА спростовує чутки про подорожчання проїзду в громадському транспорті до 20 грн
Влада Києва не розглядає питання про підвищення тарифів на проїзд у муніципальному транспорті.
Про це заявила завідувачка сектору зв'язків із громадськістю Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Ганна Голосінська, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Підвищення тарифів на проїзд у муніципальному транспорті наразі не розглядається міською владою. Я навіть не знаю, що зараз коментувати, тому що це питання у нас не обговорювалося. ... Наскільки я знаю, то питання підвищення обговорюється приватними перевізниками, тому що карантин, обмеження, і вони на межі банкрутства. Але що стосується саме муніципального транспорту, то в даний час питання тарифу не обговорюється, про підвищення тарифу зараз не йдеться", - зазначила Голосінська.
Раніше низка ЗМІ повідомила з посиланням на виконавчого директора Асоціації перевізників Київської області Олексія Павленка, що проїзд у громадському транспорті Києва може подорожчати до 16-20 грн.
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Могу рассказать историю- богатый араб давече захотел построить гостиницу в районе вокзала-пошел к Кличко-в итоге его повезли к РЕАЛЬНОМУ хозяину Киева .....
Звісно ж чули. І бачили результати. Але ж вам то незрозуміти... Все що не мажеться на хліб і в карман не ложиться у вас викликає лише роздратування та неаби як зморює і знесилює...
Киевсовет продлил возможность льготного проезда в общественном транспорте столицы для иногородних до 1 июля, - Кличко
Какіє єщо потужні льготи билі рєваншистскі отмєнєни?
Пустити плітки, що підвищать до 20 грн, а потім під схвальні відгуки затвердити ціну 12 грн
А чому не до 100 гривень за поїздку?
Яка різниця? 20, 50, 100 грн.
Хто сказав що має бути правильне обгрутування? Яка різниця?
Якщо треба: намалюєте стільки - скільки захочете. Не мені вас вчити - ви вже мабуть не раз це прокручували.
І немає ніякої різниці що маршрутки в Києві як були забиті - так і лишилися забиті. Як і під час "локдауну", так і після попередніх збільшень вартості проїзду.
Та ви ж і самі все знаєте - там підмазати, там попросити, там напомнити кому що й коли пепепадало...
І все буде на мазі!
Успіхів у такій приємній для вас справі - а вимушені пасажири в черговий раз схавають - куда їм дітися без ваших маршруток? Понудять й проковнуть...
А чому не до 100 гривень за поїздку?
Яка різниця? 20, 50, 100 грн.
Хто сказав що має бути правильне обгрунтування? Яка різниця?
Якщо треба: намалюєте стільки - скільки захочете. Не мені вас вчити - ви вже мабуть не раз це прокручували.
І немає ніякої різниці що маршрутки в Києві як були забиті - так і лишилися забиті. Як і під час "локдауну", так і після попередніх збільшень вартості проїзду.
Та ви ж і самі все знаєте - там підмазати, там попросити, там напомнити кому що й коли пепепадало...
Заплатити інтернет-виданням, журналістам... Налякати більшою цифрою, а потім піти на великі поступки і погодитися лише на 100% здорожчання!
І все буде на мазі!
Успіхів у такій приємній для вас справі - а вимушені пасажири в черговий раз схавають - куда їм дітися без ваших маршруток? Понудять й проковнуть...