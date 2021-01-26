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КМДА спростовує чутки про подорожчання проїзду в громадському транспорті до 20 грн

КМДА спростовує чутки про подорожчання проїзду в громадському транспорті до 20 грн

Влада Києва не розглядає питання про підвищення тарифів на проїзд у муніципальному транспорті.

Про це заявила завідувачка сектору зв'язків із громадськістю Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Ганна Голосінська, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Підвищення тарифів на проїзд у муніципальному транспорті наразі не розглядається міською владою. Я навіть не знаю, що зараз коментувати, тому що це питання у нас не обговорювалося. ... Наскільки я знаю, то питання підвищення обговорюється приватними перевізниками, тому що карантин, обмеження, і вони на межі банкрутства. Але що стосується саме муніципального транспорту, то в даний час питання тарифу не обговорюється, про підвищення тарифу зараз не йдеться", - зазначила Голосінська.

Раніше низка ЗМІ повідомила з посиланням на виконавчого директора Асоціації перевізників Київської області Олексія Павленка, що проїзд у громадському транспорті Києва може подорожчати до 16-20 грн.

Читайте також: Проїзд в електротранспорті Дніпра здорожчає на 2 грн, - міськрада

Автор: 

КМДА (2363) Київ (19401) тарифи (1983) транспорт (1389) ціни (3900) подорожчання (74)


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Топ коментарі
+9
Як грамотно підвищити ціну з 8 до 12 грн?
Пустити плітки, що підвищать до 20 грн, а потім під схвальні відгуки затвердити ціну 12 грн
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26.01.2021 23:25
+3
Теперь новая метода---с начала запугать, а потом снизить, но сделать всё равно выше, чем было. Жидовская метода, дешёвая и гнилая. ЗНАЧИТ ПОВЫСЯТ ТАРИФЫ НА ПРОЕЗД ПО ЛЮБОМУ.
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26.01.2021 22:43
+3
Правильно. Подорожания до 20грн не будет. Будет 18,5грн
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26.01.2021 22:55
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КГГА опровергает слухи о подорожании проезда в общественном транспорте до 20 грн - Цензор.НЕТ 578
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26.01.2021 22:33 Відповісти
КГГА опровергает слухи о подорожании проезда в общественном транспорте до 20 грн - Цензор.НЕТ 3250
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26.01.2021 22:34 Відповісти
а..т.е часники как бы уже это обсуждают?
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26.01.2021 22:38 Відповісти
Какое банкротство - водители по 50 долларов в день имеют официально и столько же левыми в день....
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26.01.2021 22:41 Відповісти
Приходи к нам в автопарк, куча автобусов стоит и по 100 долларов будешь иметь в день...
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26.01.2021 23:45 Відповісти
Кличковские ? Нах надо.....
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26.01.2021 23:50 Відповісти
Веталик отнекивался и перед тем как с 2-х до 4-х, а потом и с 4 до 8 гривен потужно отреформировал цены на проезд
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26.01.2021 22:41 Відповісти
Веталь не при чем - он НИКТО
Могу рассказать историю- богатый араб давече захотел построить гостиницу в районе вокзала-пошел к Кличко-в итоге его повезли к РЕАЛЬНОМУ хозяину Киева .....
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26.01.2021 23:54 Відповісти
Реальный хозяин тоже возле вокзала? На Толстого?
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27.01.2021 00:00 Відповісти
Когда будешь готов вкинуть 20-30 миллионов долларов- узнаешь. Человек в инвалидном кресле - Очень интересный персонаж ...
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27.01.2021 00:07 Відповісти
Виталика выбирают Киевляне- но ВСЕМ рулят люди со времен Черновецкого , а решают те- кто был еще до них ....
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27.01.2021 00:12 Відповісти
если земля под жд или по другому (не коммунальная) то педалька ни причем
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27.01.2021 10:48 Відповісти
А чому б і ні. Особисто я готовий платити більшу суму тільки хоча б за те, щоб кожного разу бачити невдоволені рожі мудрого наріду, які ллють тони лайна на ними самими вибраного прізєдєнта.
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26.01.2021 22:41 Відповісти
Вы наверно не слышали про давно и ришуче проведенную реформу децентрализации?
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26.01.2021 22:44 Відповісти
Дєла давно мінувших днєй- прєданьє старіни глубокой. (с)
Звісно ж чули. І бачили результати. Але ж вам то незрозуміти... Все що не мажеться на хліб і в карман не ложиться у вас викликає лише роздратування та неаби як зморює і знесилює...
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26.01.2021 22:51 Відповісти
Нам же надо как-то объяснить зебилам, что повышение на 100% цен на проезд в 2018 году это побачений результат реформы Порошенко, а разговоры (отвергаемые) о якобы повышении в 2021 это зрада и реванш
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26.01.2021 23:01 Відповісти
Почємуже? Ето побєда і пєриє шаґі к началу епохі благодєнствія. А в 2018том , кстаті, для обширной катєгоріі зебілов билі прєдусмотрєни льготи на проєзд... І гдє оні щяс?)))
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26.01.2021 23:17 Відповісти
Давайтє нє уподобляться зєбілам, а доносіть нашу святую і бєзальтернатівную правду аргумєнтіровано. Какіє імєнно льготи билі прєдусмотрєни с 2018 года? Заплаті за підісят поєздок сразу і сиканомішш аж пісят грівєн, но для етого надо купіть кієвсмарткард за пісят грівєн? А какіє єщо?
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26.01.2021 23:24 Відповісти
Не "с" а "в". В 2018 году, напрімєр, билі актуальни льготи на проєзд іногородніх хозяев слуг мудрого наріда. Но послє того, как епоха ніщєти дємонстратівно показала всем зебілам свой конєц, ето благо посчіталі ізлішеством... Да што я вам то рассказиваю? Вам лі нє знать?
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26.01.2021 23:39 Відповісти
А теперь поднимаем свои зеньки на несколько дюймов выше и читаем в этой же статье
Киевсовет продлил возможность льготного проезда в общественном транспорте столицы для иногородних до 1 июля, - Кличко

Какіє єщо потужні льготи билі рєваншистскі отмєнєни?
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26.01.2021 23:47 Відповісти
Для зебілов: поднімаем своі зенькі, і чітаем вніматєльно, вніматєльно! Особєнно вніматєльно смотрім на дату публікациі.
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26.01.2021 23:51 Відповісти
Дата публєкації 24 дєкабря 2020 года. Ровно одін мєсяц і одні суткі назад. Значіт до 1 іюля сєводня дєйствітєльно пройшло
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26.01.2021 23:57 Відповісти
Маладєц, вніматєльний. А тєпєрь расскажи, как рєшеніє власті отмєніть халяву со второго полугодія 2021 го года, сдєланоє в канун новово года " под йолочьку", корреліруєтся с " потужнимі " повишеніямі і білєтним гєноцидом мудрого наріда в , к прімєру, том же 2018том?
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27.01.2021 00:07 Відповісти
Что в 2018, что в 2021 в Киеве городским головой был Педалька. Т.е. при Порошенко в 2018 он был хорошим после повышения тарифов, а сейчас стал плохим? Вы уж или трусы оденьте, или крестик снимите!
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27.01.2021 07:50 Відповісти
Ви би самі сначала труси одєлі і почіталі вніматєльно о чьом ідьот рєчь. І замєтьтє, нє Порошенко вибірал Клічка тогда, і нє он же єво вибрал сєйчяс. Вопрос, хороший лі мер Клічко ілі плохой, нє может стоять в площінє злодєяній проклятого бариґімарадьора, которого мудрий нарід гєроічєскі скінул почті уж два года как.
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27.01.2021 09:07 Відповісти
Ну да главныйзедыбил ее извратил и себе присвоил!
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26.01.2021 22:52 Відповісти
Мудрий нарід їздить нашару, бо це льготники різних мастєй.
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26.01.2021 23:00 Відповісти
Теперь новая метода---с начала запугать, а потом снизить, но сделать всё равно выше, чем было. Жидовская метода, дешёвая и гнилая. ЗНАЧИТ ПОВЫСЯТ ТАРИФЫ НА ПРОЕЗД ПО ЛЮБОМУ.
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26.01.2021 22:43 Відповісти
Правильно. Подорожания до 20грн не будет. Будет 18,5грн
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26.01.2021 22:55 Відповісти
Зачем сюда копейки "втюхивать" - округляем до 19 .... ( сказано-же до 20 поднимать не будут ).
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27.01.2021 00:02 Відповісти
Не прыгайте через ступеньки Это будет следующий шаг. Чтоб не мудохаться со сдачей по тарифу 18,5, мы для удобства и по просьбе населения округлили до 20
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27.01.2021 00:07 Відповісти
Именно так псевдомер Кличко и убил муниципальный транспорт своим прошлым повышением. Кто будет ждать тралик за 8 гривен (в который могут и не пустить, бо водил кошмарят за карантин), если можно уехать на лоховозке (забитой) за 7, а то и за 6 гривен
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26.01.2021 23:06 Відповісти
Оце дiло.
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26.01.2021 23:07 Відповісти
Вже як робити всіх, то разом! 😁
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26.01.2021 23:19 Відповісти
Нет дыма без огня
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26.01.2021 23:09 Відповісти
Як грамотно підвищити ціну з 8 до 12 грн?
Пустити плітки, що підвищать до 20 грн, а потім під схвальні відгуки затвердити ціну 12 грн
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26.01.2021 23:25 Відповісти
и все такие скажут - спасибо благодетель
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26.01.2021 23:33 Відповісти
19,99
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26.01.2021 23:30 Відповісти
Не вельмишановний пане Павленко.
А чому не до 100 гривень за поїздку?
Яка різниця? 20, 50, 100 грн.
Хто сказав що має бути правильне обгрутування? Яка різниця?
Якщо треба: намалюєте стільки - скільки захочете. Не мені вас вчити - ви вже мабуть не раз це прокручували.
І немає ніякої різниці що маршрутки в Києві як були забиті - так і лишилися забиті. Як і під час "локдауну", так і після попередніх збільшень вартості проїзду.
Та ви ж і самі все знаєте - там підмазати, там попросити, там напомнити кому що й коли пепепадало...
І все буде на мазі!
Успіхів у такій приємній для вас справі - а вимушені пасажири в черговий раз схавають - куда їм дітися без ваших маршруток? Понудять й проковнуть...
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26.01.2021 23:46 Відповісти
Не вельмишановний пане Павленко.
А чому не до 100 гривень за поїздку?
Яка різниця? 20, 50, 100 грн.
Хто сказав що має бути правильне обгрунтування? Яка різниця?
Якщо треба: намалюєте стільки - скільки захочете. Не мені вас вчити - ви вже мабуть не раз це прокручували.
І немає ніякої різниці що маршрутки в Києві як були забиті - так і лишилися забиті. Як і під час "локдауну", так і після попередніх збільшень вартості проїзду.
Та ви ж і самі все знаєте - там підмазати, там попросити, там напомнити кому що й коли пепепадало...
Заплатити інтернет-виданням, журналістам... Налякати більшою цифрою, а потім піти на великі поступки і погодитися лише на 100% здорожчання!
І все буде на мазі!
Успіхів у такій приємній для вас справі - а вимушені пасажири в черговий раз схавають - куда їм дітися без ваших маршруток? Понудять й проковнуть...
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26.01.2021 23:51 Відповісти
Вкид в медіа інформації, щоб в мізках заякорилось оте - буде підняття проїзду, потім горлянку трішки відіжмуть, не на 20, а на 18 і всім буде щастя. Так працював райком КПРС , а зараз так працюють креатури від хабадної олігархії.
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27.01.2021 08:06 Відповісти
 
 