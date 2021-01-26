КМДА спростовує чутки про подорожчання проїзду в громадському транспорті до 20 грн

Влада Києва не розглядає питання про підвищення тарифів на проїзд у муніципальному транспорті.

Про це заявила завідувачка сектору зв'язків із громадськістю Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Ганна Голосінська, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Підвищення тарифів на проїзд у муніципальному транспорті наразі не розглядається міською владою. Я навіть не знаю, що зараз коментувати, тому що це питання у нас не обговорювалося. ... Наскільки я знаю, то питання підвищення обговорюється приватними перевізниками, тому що карантин, обмеження, і вони на межі банкрутства. Але що стосується саме муніципального транспорту, то в даний час питання тарифу не обговорюється, про підвищення тарифу зараз не йдеться", - зазначила Голосінська.

Раніше низка ЗМІ повідомила з посиланням на виконавчого директора Асоціації перевізників Київської області Олексія Павленка, що проїзд у громадському транспорті Києва може подорожчати до 16-20 грн.

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