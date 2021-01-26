Колишній в'язень Кремля Балух, який лікувався після побиття у столичному Гідропарку, повністю одужав, - Чубаров. ФОТО

Колишній політв'язень Кремля Володимир Балух, якого восени 2020 року побили у столичному Гідропарку, повністю відновився.

Про це в Facebook повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає Цензор.НЕТ.

"Був радий сьогоднішній зустрічі в офісі Меджлісу кримськотатарського народу з Володимиром Балухом. Володя абсолютно видужав і сповнений сил і енергії", - написав Чубаров.

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Нагадаємо, про побиття Балуха 8 вересня повідомив український режисер, колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов. За його словами, Балух притомний, у нього зламані рука і ключиця, загрози його життю немає.

У поліції Києва повідомили, що 49-річного потерпілого госпіталізували з тілесними ушкодженнями з київського Гідропарку.

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Пізніше нардепка "ЄС" Ірина Геращенко повідомила, що Балух перебуває у реанімації у стабільно важкому стані.

18 вересня столична поліція затримала підозрюваного в нападі на колишнього політв'язня. Наступного дня Дніпровський районний суд Києва обрав підозрюваному в нападі на Балуха запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб.

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22 жовтня стало відомо, що колишнього в'язня Кремля виписали з лікарні швидкої допомоги. Після цього тривала реабілітація.