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Колишній в'язень Кремля Балух, який лікувався після побиття у столичному Гідропарку, повністю одужав, - Чубаров. ФОТО

Колишній політв'язень Кремля Володимир Балух, якого восени 2020 року побили у столичному Гідропарку, повністю відновився.

Про це в Facebook повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає Цензор.НЕТ.

"Був радий сьогоднішній зустрічі в офісі Меджлісу кримськотатарського народу з Володимиром Балухом. Володя абсолютно видужав і сповнений сил і енергії", - написав Чубаров.

Колишній вязень Кремля Балух, який лікувався після побиття у столичному Гідропарку, повністю одужав, - Чубаров 01

Читайте також: Балуха виписали з лікарні швидкої допомоги, попереду місяці реабілітації і відновлення

Нагадаємо, про побиття Балуха 8 вересня повідомив український режисер, колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов. За його словами, Балух притомний, у нього зламані рука і ключиця, загрози його життю немає.

У поліції Києва повідомили, що 49-річного потерпілого госпіталізували з тілесними ушкодженнями з київського Гідропарку.

Також читайте: Лікарі починають тренувати Балуха до самостійного дихання, - Ірина Геращенко

Пізніше нардепка "ЄС" Ірина Геращенко повідомила, що Балух перебуває у реанімації у стабільно важкому стані.

18 вересня столична поліція затримала підозрюваного в нападі на колишнього політв'язня. Наступного дня Дніпровський районний суд Києва обрав підозрюваному в нападі на Балуха запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Балух поступово відновлюється, ходить і навіть читає, - Ірина Геращенко. ФОТО

22 жовтня стало відомо, що колишнього в'язня Кремля виписали з лікарні швидкої допомоги. Після цього тривала реабілітація.

Автор: 

Чубаров (562) Балух Володимир (310)


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Топ коментарі
+28
То слава Богу !
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26.01.2021 22:44
+28
Ну и славно!!! Береги себя, враги они кругом, особенно в такое буремное время когда кругом одни зебобы...
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26.01.2021 22:45
+25
первая хорошая новость за целый день..
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26.01.2021 22:53
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То слава Богу !
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26.01.2021 22:44 Відповісти
Бажаємо вдачі, Володя!
Тебе ніхто не зламає !
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26.01.2021 23:37 Відповісти
Ну и славно!!! Береги себя, враги они кругом, особенно в такое буремное время когда кругом одни зебобы...
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26.01.2021 22:45 Відповісти
Я дуже рада за Володимира! В НАШИХ РЯДАХ ПРИБУЛО!!! Бувай здоровий, земляче!!!
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26.01.2021 22:50 Відповісти
первая хорошая новость за целый день..
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26.01.2021 22:53 Відповісти
бобики зелёные, в рядах порохоботов - прибыло (можете не поздравлять)
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26.01.2021 23:09 Відповісти
сам-то понимать, шо клацал.???..- походу - ниххххх= один бред ссссучий)))
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27.01.2021 02:01 Відповісти
Здоров'я пану Володимиру!
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26.01.2021 23:22 Відповісти
так знайшли злочинця (-ців), чи ні?
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26.01.2021 23:32 Відповісти
звісно....п'яне ***********
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26.01.2021 23:34 Відповісти
я очень рада за Гражданина Владимира Балуха, желаю здоровья, вместе - мы сильнее
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26.01.2021 23:32 Відповісти
Треба наступного разу обережніше бути...
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26.01.2021 23:35 Відповісти
Слава Богу. Гарна новина.
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26.01.2021 23:49 Відповісти
темная история. нападныка народу так и не предъявили.
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27.01.2021 00:11 Відповісти
Вы пропустили информацию.
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27.01.2021 02:21 Відповісти
не пропустили. это я читал. а вот не показали-рассказали, что за подозреваемый.
я сначала предположил, что друг-друга поколотили патриоты, а левого назначили.
дело-то с политическим душком.
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27.01.2021 06:27 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3220253/podozrevaemyyi_v_izbienii_baluha_arestovan_sudom_na_2_mesyatsa_on_polnostyu_priznal_svoyu_vinu_prokuratura
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27.01.2021 02:24 Відповісти
ТАК ПУСТЬ РАССКАЖЕТ В ЧЁМ ПРОБЛЕМА БЫЛА !!!
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27.01.2021 00:21 Відповісти
Сначала белка напала потом путин а потом они поменялись местами.
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27.01.2021 01:34 Відповісти
..так а ты уже вылечился, или мучаешься до сих..???
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27.01.2021 02:00 Відповісти
Здоровья и благополучия!!
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27.01.2021 02:20 Відповісти
Очень хорошо, что теперь Балух может продолжить свою общественную деятельность по ночам в Гидропарке.
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27.01.2021 09:09 Відповісти
Колишній в'язень Кремля Балух, який лікувався після побиття у столичному Гідропарку, повністю одужав, - Чубаров - Цензор.НЕТ 866
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27.01.2021 17:28 Відповісти
 
 