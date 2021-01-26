Автор підручника з історії Щупак про позов Портнова: Текст підручника відповідає рішенням ЄСПЛ

Написане про Революцію гідності в підручнику з історії для 5 класу відповідає рішенням Європейського суду з прав людини. Змінити текст підручника можна тільки за погодженням з авторами.

Про це в коментарі "Радіо Свобода" сказав автор одного з підручників з історії для 5-го класу Ігор Щупак, інформує Цензор.НЕТ.

Книжка авторства Щупака є в списку підручників, зміст яких Міносвіти має переглянути через рішення Окружного адміністративного суду Києва за позовом колишнього заступника голови Адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова.

Щупак наголошує, що конкретно в підручнику його авторства не названі конкретні винні у розстрілах через те, що їх ще не визначив суд. Натомість він пише про "злочинців" та "дії влади" наступним чином: "…Однак влада намагалася залякати й придушити громадянський рух. Для того злочинці не гребували жодними засобами: активістів Майдану викрадали, били, арештовували. Найбільше протистояння загострилося наприкінці січня 2014 року. Тоді влада вдалася до відкритих убивств майданівців. Першою жертвою став український вірменин Сергій Нігоян, якого застрелили 22 січня 2014 року. Невдовзі кількість убитих на Майдані зросла. Найбільше патріотів було вбито в останні дні Революції гідності протягом 18–20 лютого 2014 року", – наводить цитату автор.

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Те, що написано у підручнику, відповідає рішенням Європейського суду з прав людини, які були ухвалені 21 січня 2021 року, твердить історик.

"Суд визнав, що під час подій Революції гідності відбулося порушення Європейської конвенції з прав людини, зокрема статті 3 "Заборона катування", статті 5 "Права на свободу і особисту недоторканність" і ЄСПЛ також зробив чіткі висновки, що акції протесту у 2013–2014 роках мали мирний характер і влада не мала права їх розганяти у такий жорстокий спосіб, чим порушила статтю 11 "Право на свободу зібрань". Отже, те, що написано в підручниках, і в моєму і, очевидно, в інших підручниках, можна аналізувати, але на мій погляд, відповідає тому, що абсолютно нещодавно ухвалив як рішення Європейський суд з прав людини", – переконаний Щупак.

Науковець вважає, що є привід продовжувати розгляд цієї справи в порядку апеляції і зауважує, що текст підручника не може бути змінений без згоди авторів.

Нагадаємо, 21 січня Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) ухвалив рішення, в якому задовольняє позов Портнова. Суд зобов’язує Міністерство освіти та науки переглянути підручники з історії для 5–11 класів на підставі скарги Андрія Портнова. Його претензії стосуються розділу про Революцію гідності.