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Автор підручника з історії Щупак про позов Портнова: Текст підручника відповідає рішенням ЄСПЛ

Автор підручника з історії Щупак про позов Портнова: Текст підручника відповідає рішенням ЄСПЛ

Написане про Революцію гідності в підручнику з історії для 5 класу відповідає рішенням Європейського суду з прав людини. Змінити текст підручника можна тільки за погодженням з авторами.

Про це в коментарі "Радіо Свобода" сказав автор одного з підручників з історії для 5-го класу Ігор Щупак, інформує Цензор.НЕТ.

Книжка авторства Щупака є в списку підручників, зміст яких Міносвіти має переглянути через рішення Окружного адміністративного суду Києва за позовом колишнього заступника голови Адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова.

Щупак наголошує, що конкретно в підручнику його авторства не названі конкретні винні у розстрілах через те, що їх ще не визначив суд. Натомість він пише про "злочинців" та "дії влади" наступним чином: "…Однак влада намагалася залякати й придушити громадянський рух. Для того злочинці не гребували жодними засобами: активістів Майдану викрадали, били, арештовували. Найбільше протистояння загострилося наприкінці січня 2014 року. Тоді влада вдалася до відкритих убивств майданівців. Першою жертвою став український вірменин Сергій Нігоян, якого застрелили 22 січня 2014 року. Невдовзі кількість убитих на Майдані зросла. Найбільше патріотів було вбито в останні дні Революції гідності протягом 18–20 лютого 2014 року", – наводить цитату автор.

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Те, що написано у підручнику, відповідає рішенням Європейського суду з прав людини, які були ухвалені 21 січня 2021 року, твердить історик.

"Суд визнав, що під час подій Революції гідності відбулося порушення Європейської конвенції з прав людини, зокрема статті 3 "Заборона катування", статті 5 "Права на свободу і особисту недоторканність" і ЄСПЛ також зробив чіткі висновки, що акції протесту у 2013–2014 роках мали мирний характер і влада не мала права їх розганяти у такий жорстокий спосіб, чим порушила статтю 11 "Право на свободу зібрань". Отже, те, що написано в підручниках, і в моєму і, очевидно, в інших підручниках, можна аналізувати, але на мій погляд, відповідає тому, що абсолютно нещодавно ухвалив як рішення Європейський суд з прав людини", – переконаний Щупак.

Науковець вважає, що є привід продовжувати розгляд цієї справи в порядку апеляції і зауважує, що текст підручника не може бути змінений без згоди авторів.

Нагадаємо, 21 січня Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) ухвалив рішення, в якому задовольняє позов Портнова. Суд зобов’язує Міністерство освіти та науки переглянути підручники з історії для 5–11 класів на підставі скарги Андрія Портнова. Його претензії стосуються розділу про Революцію гідності.

Автор: 

історія (1071) Портнов (333) підручники (93) школа (2202) Євромайдан (957) Окружний адмінсуд Києва (538)


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Топ коментарі
+18
Додам за колегу:

1. Не судам вирішувати яка історія правильна, а яка ні.
2. Портнову та іншій наволочі варто зрозуміти зміст фрази Талейрана "Вони все пам'ятають, але нічому не навчились".
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26.01.2021 23:41
+15
Поки ох**вша громадськість не зрозуміє, - Арестович захистив ОПЗЖ і Бойка

Арестович стверджує, що Бойко - другий у президентському рейтингу, а ОПЗЖ представляє близько 20% виборців. І поки злегка ох**вша "громадськість" не зрозуміє, що ОПЗЖ - теж Україна, нічого не буде, крім топтання у багнюці. Серед партійців ОПЗЖ є багато проукраїнських людей. Однак, громадськості не подобається "їхній варіант України".
"А на якій підставі один варіант їм здається кращий за інший? Ось тому я і говорю про боротьбу і необхідності об'єднання всього найкращого з різних проєктів"
Готовится ширка СН и ОПЗЖ для "дружбы" с Кремлем?
Автор підручника з історії Щупак про позов Портнова: Текст підручника відповідає рішенням ЄСПЛ - Цензор.НЕТ 954
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26.01.2021 23:13
+12
изменить надо не текст учебника...изменить надо портнова...СБУ-это их задача...а лучше-посадить...
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26.01.2021 23:47
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ну в 5м классе еще рано изучать современную историю Украины. Хотябы 8-9й. Это как зебил впаривал детям дичь на новый огд шо ихним батькам повысит плату за коммуналку))))
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26.01.2021 22:56 Відповісти
Вам підкацапникам не варто й роздумувати про це
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26.01.2021 23:15 Відповісти
Сядь, Портянка. Сядь, не мелькай. Верю, это нас ждет удача.
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26.01.2021 23:35 Відповісти
Поясню на пальцях:

5-й клас - ПРОПЕДЕВТИЧНИЙ КУРС (тобто що таке історія і що з нею робити), а не історія у дорослому розуміння.
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26.01.2021 23:43 Відповісти
Пещерные волки погубят Украину раньше, чем хохлизм.
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26.01.2021 22:57 Відповісти
Поки ох**вша громадськість не зрозуміє, - Арестович захистив ОПЗЖ і Бойка

Арестович стверджує, що Бойко - другий у президентському рейтингу, а ОПЗЖ представляє близько 20% виборців. І поки злегка ох**вша "громадськість" не зрозуміє, що ОПЗЖ - теж Україна, нічого не буде, крім топтання у багнюці. Серед партійців ОПЗЖ є багато проукраїнських людей. Однак, громадськості не подобається "їхній варіант України".
"А на якій підставі один варіант їм здається кращий за інший? Ось тому я і говорю про боротьбу і необхідності об'єднання всього найкращого з різних проєктів"
Готовится ширка СН и ОПЗЖ для "дружбы" с Кремлем?
Автор підручника з історії Щупак про позов Портнова: Текст підручника відповідає рішенням ЄСПЛ - Цензор.НЕТ 954
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26.01.2021 23:13 Відповісти
"їхній варіант України". ...это советский(русский) нарид Украины, который не имеет своего государства (ссср распалось и осталась только столица Мацква), такой нарид Украины ненавидит всё украинское, а только любит пожрать украинское ,попользоваться центральной канализацией и посмотреть новости с Мацквы.
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26.01.2021 23:25 Відповісти
ширка явно давно готується...але громадську думку до того ретельно готують...риговські падли...
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26.01.2021 23:49 Відповісти
За ЗЕльцмана вже наголосували...... , тепер за Бойка давайте, а хто потім наступний? Шарій?.... мазохісти.
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27.01.2021 00:26 Відповісти
ТАК БУВАЄ..коли революція(МАЙДАН) СПІ..АРАШЕНА після приходу ПОСТМАЙДАННИХ ДЕГЕНЕРАТІВ РАЗОМ З БАРИГОЮ..- відбувається реванш
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27.01.2021 09:46 Відповісти
Ага, так було і після Ющенка, який не був баригою. Просто ви, хохли, не готові до довгої системної роботи і ненавидите всіх, хто хоч трохи успішніший від вас. Особливо ненавидите своїх, типу, Пороха, Косюка, Герегу. В той же час і не пукнете проти Ахмєтових, Пінчуків, Боголюбових. Тому, " реванш" у вас закладений в підкірці ще з часів Хмельницького....
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27.01.2021 10:06 Відповісти
Ще такий мудак, як таратаров, лізе своїми шмарклями до історії. Просто ЖАХ.
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26.01.2021 23:26 Відповісти
Додам за колегу:

1. Не судам вирішувати яка історія правильна, а яка ні.
2. Портнову та іншій наволочі варто зрозуміти зміст фрази Талейрана "Вони все пам'ятають, але нічому не навчились".
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26.01.2021 23:41 Відповісти
портнов та інша наволоч має померти або бути депортованою за межі України.
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27.01.2021 08:21 Відповісти
изменить надо не текст учебника...изменить надо портнова...СБУ-это их задача...а лучше-посадить...
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26.01.2021 23:47 Відповісти
Не за пліснявої влади. Він їм закони пише і патронує міністерство юстиції. Ймовірно, що й закон про референдум, такий потрібний кацапам, написано порновим.
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26.01.2021 23:55 Відповісти
Портянку краще підвісити !!
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27.01.2021 00:27 Відповісти
Портнов -союзник ПС .Иначе они бы его затоптали.
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26.01.2021 23:53 Відповісти
союзник путлера , иначе не нёс бы гебнявый бред !
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27.01.2021 03:45 Відповісти
Комусь дивна історія на посту міністра освіти, котрий ВСЄГДАГАТОВ служіть уХйляндії?
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27.01.2021 00:06 Відповісти
йому ЙЕЕСПЕЧЕ - не пече!
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27.01.2021 00:07 Відповісти
Тепер зрозуміло, чому Зєлєнскій не лікаіловує ОАСК попри всю абсурдність і невідповідність закону його рішень?
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27.01.2021 05:59 Відповісти
Да кто вообще этот Портнов?
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27.01.2021 07:37 Відповісти
кошерний глист.
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27.01.2021 08:22 Відповісти
...який лютою ненавистю ненавидить українців.
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27.01.2021 08:23 Відповісти
Сорі, не українців, а Україну.
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27.01.2021 09:31 Відповісти
Портнов, пам'ятаєш, був собі такий Бузина. Так оно воно теж до..зділось. Ну, ти ж розумієшь.
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27.01.2021 12:11 Відповісти
 
 