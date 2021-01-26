Російська сторона на засіданні ТКГ надала фейкові "докази" обстрілу ЗСУ населеного пункту, всі посміялися, це не пройшло, - Арестович
Росія на переговорах стосовно Донбасу надала фейкові "докази" обстрілу українськими військовими населеного пункту, але ця спроба не була успішною.
Про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" спікер української делегації в Тристоронній контактній групі стосовно Донбасу Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ.
Коментуючи позачергове засідання ТКГ, скликане на вимогу України, Арестович зазначив: "Треба подивитися на передісторію. Там йшлося про те, що не тільки ми відзначили, що вони поранили нашого бійця та обстріляли житловий будинок, а й російська сторона зробила фейк про те, що нібито українські підрозділи обстріляли з важкої артилерії і мінометів населений пункт. Спробували обдурити місію СММ ОБСЄ, надавши так звані "докази" - акуратно знятий лист шиферу і фото стовпчика, на якому іржавий дріт, і іржавий зріз місця, на якому було пошкодження. Всі посміялися, це не пройшло".
За словами спікера української делегації, росіяни таким чином намагаються "збити той самий координаційний механізм, який існує", щоб отримати можливість перевіряти українські позиції.
"Пам'ятаєте, як це було з 503-м батальйоном морської піхоти і позиціями в Шумах? Вони хочуть зробити цю можливість контролювати постійно. А насправді за цим стоїть політична воля Російської Федерації, яка полягає в тому, що вони хочуть змусити нас до прямої взаємодії з маріонетковими квазіутвореннями, які вони називають "народними республіками", - пояснив він.
Нагадаємо, 25 січня на Донбасі внаслідок обстрілу позицій ЗСУ в районі Золотого зазнав поранень український військовий. Після цього підгрупа з безпеки в ТКГ провела позачергове засідання.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Арестович стверджує, що Бойко - другий у президентському рейтингу, а ОПЗЖ представляє близько 20% виборців. І поки злегка ох**вша "громадськість" не зрозуміє, що ОПЗЖ - теж Україна, нічого не буде, крім топтання у багнюці. Серед партійців ОПЗЖ є багато проукраїнських людей. Однак, громадськості не подобається "їхній варіант України".
"А на якій підставі один варіант їм здається кращий за інший? Ось тому я і говорю про боротьбу і необхідності об'єднання всього найкращого з різних проєктів"
Готовится ширка СН и ОПЗЖ для "дружбы" с Кремлем?
Сразу видно профессионалов в работе.
Интересно, если бы преступник попытался сбыть миллион фальшивых долларов, но при этом его поймала полиция, как быть?
Посмеяться над ним и отпустить?
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Не всегда нужно определять по голосованию кто "за" (только СН+Довира), а кто "против"(все фракции). Голосов хватило, остальные не захотели светиться. Не хватало бы - дали. Суть самого закона обо всем говорит.(с)
- Россия никогда не соблюдала, не соблюдает и не будет соблюдать своих обязательств, ни устных, ни письменных.
- Снижение интенсивности российских обстрелов и уменьшение потерь на порядок есть, вероятно, временная оплата уступок Путину интересов Украины и обещаний со стороны Ермака-Зеленского.
- Нарушение "перемирия" со стороны России это и есть срыв "перемирия", жонглирование словами лишь затуманивает суть и вводит в заблуждение.
- Не чувствуется энергичного противодействия, протестов на государственном уровне - наоборот, чувствуется боязнь потери рейтинга Зеленского.
- Если отбросить словесную шелуху, то видно, что провластная команда занимается имитацией деятельности, не обладая профессионализмом и маскируя подлинные цели подчинения российскому агрессору.