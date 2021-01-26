Російська сторона на засіданні ТКГ надала фейкові "докази" обстрілу ЗСУ населеного пункту, всі посміялися, це не пройшло, - Арестович

Росія на переговорах стосовно Донбасу надала фейкові "докази" обстрілу українськими військовими населеного пункту, але ця спроба не була успішною.

Про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" спікер української делегації в Тристоронній контактній групі стосовно Донбасу Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ.

Коментуючи позачергове засідання ТКГ, скликане на вимогу України, Арестович зазначив: "Треба подивитися на передісторію. Там йшлося про те, що не тільки ми відзначили, що вони поранили нашого бійця та обстріляли житловий будинок, а й російська сторона зробила фейк про те, що нібито українські підрозділи обстріляли з важкої артилерії і мінометів населений пункт. Спробували обдурити місію СММ ОБСЄ, надавши так звані "докази" - акуратно знятий лист шиферу і фото стовпчика, на якому іржавий дріт, і іржавий зріз місця, на якому було пошкодження. Всі посміялися, це не пройшло".

За словами спікера української делегації, росіяни таким чином намагаються "збити той самий координаційний механізм, який існує", щоб отримати можливість перевіряти українські позиції.

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"Пам'ятаєте, як це було з 503-м батальйоном морської піхоти і позиціями в Шумах? Вони хочуть зробити цю можливість контролювати постійно. А насправді за цим стоїть політична воля Російської Федерації, яка полягає в тому, що вони хочуть змусити нас до прямої взаємодії з маріонетковими квазіутвореннями, які вони називають "народними республіками", - пояснив він.

Нагадаємо, 25 січня на Донбасі внаслідок обстрілу позицій ЗСУ в районі Золотого зазнав поранень український військовий. Після цього підгрупа з безпеки в ТКГ провела позачергове засідання.