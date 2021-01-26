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Новини Агресія Росії проти України
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Російська сторона на засіданні ТКГ надала фейкові "докази" обстрілу ЗСУ населеного пункту, всі посміялися, це не пройшло, - Арестович

Російська сторона на засіданні ТКГ надала фейкові

Росія на переговорах стосовно Донбасу надала фейкові "докази" обстрілу українськими військовими населеного пункту, але ця спроба не була успішною.

Про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" спікер української делегації в Тристоронній контактній групі стосовно Донбасу Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ.

Коментуючи позачергове засідання ТКГ, скликане на вимогу України, Арестович зазначив: "Треба подивитися на передісторію. Там йшлося про те, що не тільки ми відзначили, що вони поранили нашого бійця та обстріляли житловий будинок, а й російська сторона зробила фейк про те, що нібито українські підрозділи обстріляли з важкої артилерії і мінометів населений пункт. Спробували обдурити місію СММ ОБСЄ, надавши так звані "докази" - акуратно знятий лист шиферу і фото стовпчика, на якому іржавий дріт, і іржавий зріз місця, на якому було пошкодження. Всі посміялися, це не пройшло".

За словами спікера української делегації, росіяни таким чином намагаються "збити той самий координаційний механізм, який існує", щоб отримати можливість перевіряти українські позиції.

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"Пам'ятаєте, як це було з 503-м батальйоном морської піхоти і позиціями в Шумах? Вони хочуть зробити цю можливість контролювати постійно. А насправді за цим стоїть політична воля Російської Федерації, яка полягає в тому, що вони хочуть змусити нас до прямої взаємодії з маріонетковими квазіутвореннями, які вони називають "народними республіками", - пояснив він.

Нагадаємо, 25 січня на Донбасі внаслідок обстрілу позицій ЗСУ в районі Золотого зазнав поранень український військовий. Після цього підгрупа з безпеки в ТКГ провела позачергове засідання.

Автор: 

обстріл (28171) Донбас (22354) Тристороння контактна група (827) Арестович Олексій (378)


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Топ коментарі
+17
Поки ох**вша громадськість не зрозуміє, - Арестович захистив ОПЗЖ і Бойка

Арестович стверджує, що Бойко - другий у президентському рейтингу, а ОПЗЖ представляє близько 20% виборців. І поки злегка ох**вша "громадськість" не зрозуміє, що ОПЗЖ - теж Україна, нічого не буде, крім топтання у багнюці. Серед партійців ОПЗЖ є багато проукраїнських людей. Однак, громадськості не подобається "їхній варіант України".
"А на якій підставі один варіант їм здається кращий за інший? Ось тому я і говорю про боротьбу і необхідності об'єднання всього найкращого з різних проєктів"
Готовится ширка СН и ОПЗЖ для "дружбы" с Кремлем?
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26.01.2021 23:18
+15
Посмеялись это офигенное достижение!
Сразу видно профессионалов в работе.
Интересно, если бы преступник попытался сбыть миллион фальшивых долларов, но при этом его поймала полиция, как быть?
Посмеяться над ним и отпустить?
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26.01.2021 23:29
+8
ОПЗЖ враг Украины. если Сн будет в Каолиции с ОПЗЖ -грош цена президенту
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26.01.2021 23:34
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Поки ох**вша громадськість не зрозуміє, - Арестович захистив ОПЗЖ і Бойка

Арестович стверджує, що Бойко - другий у президентському рейтингу, а ОПЗЖ представляє близько 20% виборців. І поки злегка ох**вша "громадськість" не зрозуміє, що ОПЗЖ - теж Україна, нічого не буде, крім топтання у багнюці. Серед партійців ОПЗЖ є багато проукраїнських людей. Однак, громадськості не подобається "їхній варіант України".
"А на якій підставі один варіант їм здається кращий за інший? Ось тому я і говорю про боротьбу і необхідності об'єднання всього найкращого з різних проєктів"
Готовится ширка СН и ОПЗЖ для "дружбы" с Кремлем?
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26.01.2021 23:18 Відповісти
не ?, а !
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26.01.2021 23:24 Відповісти
ОПЗЖ враг Украины. если Сн будет в Каолиции с ОПЗЖ -грош цена президенту
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26.01.2021 23:34 Відповісти
Це лялькі з одного кремлівського балагана,кожен грає відведену йому роль !!!)))
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26.01.2021 23:41 Відповісти
а кто какую роль-кому-Ты знаешь,?
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26.01.2021 23:52 Відповісти
Не уверен за 20%, но 10% у ОПЗЖ есть, даже в Киеве.
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27.01.2021 00:32 Відповісти
Бойко второй в президентском рейтинге ?Да ну .Вроде шоколадник второй ,Юлька третья ,а Бойко только четвёртый если верить последним соцопросам.Арестович ,арестович ,ну как ты мог так позеленеть и продаться ,ах ну да ,деньги ведь не пахнут
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27.01.2021 02:27 Відповісти
Кстати жоппоблок и шоколаднику активно содействовал ,после развала майданной парламентской коалиции в особенности при голосовании за бюджет и за особый статус ордло
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27.01.2021 02:31 Відповісти
Рассмеши комика, шапито-шоу, цирк с конями...
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26.01.2021 23:20 Відповісти
рфэфия -сама большой фейк.
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26.01.2021 23:26 Відповісти
Посмеялись это офигенное достижение!
Сразу видно профессионалов в работе.
Интересно, если бы преступник попытался сбыть миллион фальшивых долларов, но при этом его поймала полиция, как быть?
Посмеяться над ним и отпустить?
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26.01.2021 23:29 Відповісти
Посмеялись над тем что ради мира стрелять нельзя , а только раз в два дня 200 в тыл отправляют ?
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26.01.2021 23:31 Відповісти
Люся , ти сходи в госпіталь і розкажи цю шутку пораненим бійцям ... далі сміятимешся без передніх зубів .
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26.01.2021 23:39 Відповісти
Хорошо что в Украине хоть кому-то весело.
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26.01.2021 23:40 Відповісти
"Грех смеяться над больним человеком" !!!))))
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26.01.2021 23:45 Відповісти
А шо там у вас в Лахте? Приуныли маленько? Крокодил не ловится, не растет кокос?
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27.01.2021 00:07 Відповісти
тільки посміялися? ви там зібралися з *************** ...здотою у смішки бавитись? хоч не облизували тих ...дарасів?
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26.01.2021 23:41 Відповісти
У них там шутки, юмор, веселье...
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26.01.2021 23:44 Відповісти
Та да очень «смешно»........😡
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26.01.2021 23:47 Відповісти
РАБссия это фейкометы 600 лет уже.... Ордынское отребье Хана Батыя...
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26.01.2021 23:58 Відповісти
да да! я б их пи..дыров душил и в жопу е..бал!
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27.01.2021 05:45 Відповісти
Без фотографии распятого мальчика и эпилептички с монтажной пеной это всё гроша ломаного не стОит.
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27.01.2021 00:09 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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27.01.2021 00:18 Відповісти
кто смотрел - он на этом телеканале тоже в эфире сёрбает (с характерным звуком) чай/кофе из стаканчика?
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27.01.2021 00:29 Відповісти
С помощью принятого сегодня закона о референдуме может реализоваться план кремля по "восстановлению мира" на Донбассе на основе федерализации страны и ползучее превращение целостной унитарной Украины в аморфную федерацию с составом полугосударственных образований. Важным доп.аргументом считаю сфальсифицированный результат местных выборов когда целые регионы по договоренности с ОП были отданы ОПЗЖ и под красивым предлогом проводится децентрализация страны,которая вписывается в план кремля. Укрепление пятой колонны после начала российско-Украинской войны - это не случайность, а целенаправленная программа, в которой принимает участие и центральная власть, которая позволила Медведчуку и Ко занять весомое место в укр.политике, его партия в ВРУ, теперь местная власть.(с)
Не всегда нужно определять по голосованию кто "за" (только СН+Довира), а кто "против"(все фракции). Голосов хватило, остальные не захотели светиться. Не хватало бы - дали. Суть самого закона обо всем говорит.(с)
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27.01.2021 00:32 Відповісти
понятно,эта марзота понаперлась туда ржать...
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27.01.2021 01:14 Відповісти
низя стрелять..как можно..так и в человека может попасть..низя
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27.01.2021 05:43 Відповісти
Да им там весело оказывается, веселая компашка друзей.
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27.01.2021 07:25 Відповісти
вони сміються, українці гинуть
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27.01.2021 07:56 Відповісти
Слушал вчера вечером выступление Юлиии В. в прениях по так званному " Референдому" и как понял Зе власть предлагат его принять в лучших традициях совка напр. по Констит. была статья 52 Собода совести но ею никто не мог воспользоватся в силу определённых оговорок точно также как отметила Юлия ВЛ. обстоит и дело с Законом о Референдуме , Закон будет но воспользоватся им в силу определённых оговорок никто не сможет и придётся народу решать проблемы государства посредством " Майданов" Одним словом " 95 квартал"
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27.01.2021 18:12 Відповісти
Я не пойму почему клевета на человека наказывается по закону . а клевета на государство. народ нет? Вот в данном случае сотворили ложь с целью опорочить Украину как государство оформляйте позов в международный суд не когото а Рф а там пусть разбираются ,
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27.01.2021 18:36 Відповісти
Вещи надо называть своими именами.
- Россия никогда не соблюдала, не соблюдает и не будет соблюдать своих обязательств, ни устных, ни письменных.
- Снижение интенсивности российских обстрелов и уменьшение потерь на порядок есть, вероятно, временная оплата уступок Путину интересов Украины и обещаний со стороны Ермака-Зеленского.
- Нарушение "перемирия" со стороны России это и есть срыв "перемирия", жонглирование словами лишь затуманивает суть и вводит в заблуждение.
- Не чувствуется энергичного противодействия, протестов на государственном уровне - наоборот, чувствуется боязнь потери рейтинга Зеленского.
- Если отбросить словесную шелуху, то видно, что провластная команда занимается имитацией деятельности, не обладая профессионализмом и маскируя подлинные цели подчинения российскому агрессору.
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02.02.2021 23:09 Відповісти
 
 