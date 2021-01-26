"ГарПок" пропонує виплатити 7,1 млрд грн боргу "зеленим" електростанціям і 3,2 млрд грн "Енергоатому"

Держпідприємство "Гарантований покупець" звернулося до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням прийняти рішення щодо розподілу 10,25 млрд грн кредитних коштів між НАЕК "Енергоатом" та виробниками електроенергії з відновлюваних джерел (ВДЕ) пропорційно накопиченими боргами.

Про це йдеться в листі директора ДП "Гарантований покупець" Костянтина Петриковця на ім'я прем'єр-міністра, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За інформацією директора ДП, зараз "ГарПок" розподіляє кошти, одержувані від "Укренерго", між "Енергоатомом" та ВДЕ згідно з алгоритмом, затвердженим Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

Згідно з цим алгоритмом, "ГарПок" повинен виплатити з 10,25 млн грн кредитних коштів держбанків "Енергоатому" ‒ 3,15 млрд грн і ВДЕ ‒ 7,1 млрд грн.

Водночас Меморандум, підписаний Кабінетом міністрів і НКРЕКП з асоціаціями виробників "зеленої" електроенергії влітку 2020 року, передбачає виплату "зеленій" генерації до кінця 2020 року 40% заборгованості на суму 8,98 млрд грн. Ця сума перевищує ту суму - 7,1 млрд грн, ‒ яку "ГарПок" може виплатити ВДЕ 10,25 млрд грн кредитів держбанків відповідно до діючих алгоритмів.

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"Враховуючи вищевикладене, у разі необхідності направлення виробникам з альтернативних джерел енергії засобів згідно з вимогами Меморандуму, або в іншій пропорції, ніж у вищевикладеному розрахунку, звертаємося до Вас, шановний Денис Анатолійович, з проханням термінового прийняття урядового рішення щодо обсягів перерахування ДП "Гарантований покупець" вищевказаних кредитних коштів виробникам електричної енергії за типами генерації", - зазначено у листі.

Нагадаємо, уряд в грудні 2020 року затвердив державні гарантії для держкомпанії "Укренерго" на суму 10,3 млрд грн з метою залучення кредитів від трьох державних банків для виплати боргів перед ДП "Гарантований покупець", а воно, відповідно, перед виробниками "зеленої" енергії.

Інвестори очікували, що держава виконає свої зобов'язання і своєчасно погасить 40% "старого" боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року.

Водночас НКРЕКП вирішило затвердити постанову, яка заборонить ДП "Гарантований покупець" погасити відповідну заборгованість.

16 грудня НКРЕКП відправило "Гарантованого покупця" лист з рекомендацією перерахувати мінімум 50% коштів від 10,3 млрд грн компанії "Енергоатом".

На думку асоціацій ВДЕ, таке рішення НКРЕКП усуне єдине поки доступне джерело для погашення "старого" боргу ДП "Гарантований покупець" перед виробниками електричної енергії з ВДЕ і стане підтвердженням повної неспроможності Кабміну і НКРЕКП виконати умови і зобов'язання відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння, підписаного ними в червні 2020 року.

Щоб вирішити фінансову кризу на ринку електроенергії народні депутати зареєстрували законопроект №4624 про випуск ОВДП для "Енергоатому" на суму 7,3 млрд грн. Таким чином, "Енергоатом" і підприємства відновлюваної енергетики отримали окремі джерела погашення накопичених перед ними боргів