УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11510 відвідувачів онлайн
Новини
5 898 29

"ГарПок" пропонує виплатити 7,1 млрд грн боргу "зеленим" електростанціям і 3,2 млрд грн "Енергоатому"

Держпідприємство "Гарантований покупець" звернулося до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням прийняти рішення щодо розподілу 10,25 млрд грн кредитних коштів між НАЕК "Енергоатом" та виробниками електроенергії з відновлюваних джерел (ВДЕ) пропорційно накопиченими боргами.

Про це йдеться в листі директора ДП "Гарантований покупець" Костянтина Петриковця на ім'я прем'єр-міністра, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За інформацією директора ДП, зараз "ГарПок" розподіляє кошти, одержувані від "Укренерго", між "Енергоатомом" та ВДЕ згідно з алгоритмом, затвердженим Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

Згідно з цим алгоритмом, "ГарПок" повинен виплатити з 10,25 млн грн кредитних коштів держбанків "Енергоатому" ‒ 3,15 млрд грн і ВДЕ ‒ 7,1 млрд грн.

Водночас Меморандум, підписаний Кабінетом міністрів і НКРЕКП з асоціаціями виробників "зеленої" електроенергії влітку 2020 року, передбачає виплату "зеленій" генерації до кінця 2020 року 40% заборгованості на суму 8,98 млрд грн. Ця сума перевищує ту суму - 7,1 млрд грн, ‒ яку "ГарПок" може виплатити ВДЕ 10,25 млрд грн кредитів держбанків відповідно до діючих алгоритмів.

Читайте також: Влада Зеленського пішла проти ЄС, зупинивши виплату боргів за "зелену" енергію, - Гончаренко

"Враховуючи вищевикладене, у разі необхідності направлення виробникам з альтернативних джерел енергії засобів згідно з вимогами Меморандуму, або в іншій пропорції, ніж у вищевикладеному розрахунку, звертаємося до Вас, шановний Денис Анатолійович, з проханням термінового прийняття урядового рішення щодо обсягів перерахування ДП "Гарантований покупець" вищевказаних кредитних коштів виробникам електричної енергії за типами генерації", - зазначено у листі.

Нагадаємо, уряд в грудні 2020 року затвердив державні гарантії для держкомпанії "Укренерго" на суму 10,3 млрд грн з метою залучення кредитів від трьох державних банків для виплати боргів перед ДП "Гарантований покупець", а воно, відповідно, перед виробниками "зеленої" енергії.

Інвестори очікували, що держава виконає свої зобов'язання і своєчасно погасить 40% "старого" боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року.

Водночас НКРЕКП вирішило затвердити постанову, яка заборонить ДП "Гарантований покупець" погасити відповідну заборгованість.

16 грудня НКРЕКП відправило "Гарантованого покупця" лист з рекомендацією перерахувати мінімум 50% коштів від 10,3 млрд грн компанії "Енергоатом".

На думку асоціацій ВДЕ, таке рішення НКРЕКП усуне єдине поки доступне джерело для погашення "старого" боргу ДП "Гарантований покупець" перед виробниками електричної енергії з ВДЕ і стане підтвердженням повної неспроможності Кабміну і НКРЕКП виконати умови і зобов'язання відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння, підписаного ними в червні 2020 року.

Щоб вирішити фінансову кризу на ринку електроенергії народні депутати зареєстрували законопроект №4624 про випуск ОВДП для "Енергоатому" на суму 7,3 млрд грн. Таким чином, "Енергоатом" і підприємства відновлюваної енергетики отримали окремі джерела погашення накопичених перед ними боргів

Автор: 

енергетика (2574) Енергоатом (1629) альтернативна енергетика (845) Гарантований покупець (184)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
Ах***ть. Тоесть енергоатому на котором держится вся енергетика Украины дать в 3 раза меньше чем Ахметовским *зельоным инвесторам* которые 3 месяца зимы простаивали из-за отсутствия солнца и ветра?
показати весь коментар
27.01.2021 01:23
+5
Попридумували усілякі прокладки,щоб дурити українців.
показати весь коментар
27.01.2021 00:05
+5
олигарические ВИЭ - упыри. Украине и АЭС хватает.
показати весь коментар
27.01.2021 00:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ГарЧпок
показати весь коментар
26.01.2021 23:41 Відповісти
Так объявите банкротом Гар Чпок! И имущество его отдайте за долги.
показати весь коментар
27.01.2021 00:34 Відповісти
Ой, да возьмите деньги из прибыли ЦЕНТРЭНЕРГО. А, забыл....😁
показати весь коментар
26.01.2021 23:43 Відповісти
Зеленые должны уйти не солоно хлебавши.
показати весь коментар
26.01.2021 23:44 Відповісти
...по хлебалу получивши.
показати весь коментар
26.01.2021 23:50 Відповісти
Почєму би і нєт!? Мудрий нарід потдєржит.
показати весь коментар
26.01.2021 23:44 Відповісти
Знову з кишені Народу Неньки..
Кому належить " госпредприятийо"???!
Вже-Нікому, не Народу...
Олігархам, only...
Нахлєбалово...
🤣🤣
показати весь коментар
26.01.2021 23:56 Відповісти
Попридумували усілякі прокладки,щоб дурити українців.
показати весь коментар
27.01.2021 00:05 Відповісти
" ГарПок" ? А людською мовою "строєніє чєлюсті" не дозволяє висловлюватись?
показати весь коментар
27.01.2021 00:11 Відповісти
радянська спадщина - абревіатура гарно забиває мізки .
показати весь коментар
27.01.2021 01:58 Відповісти
олигарические ВИЭ - упыри. Украине и АЭС хватает.
показати весь коментар
27.01.2021 00:23 Відповісти
в Україні будь-яку найкращу ідею можливо спаскудити нанівець , в тому числі й ідею відновлювальної енергії .
показати весь коментар
27.01.2021 01:54 Відповісти
насколько я понимаю эта идея и задумывалась, как афера гос масштаба.
показати весь коментар
27.01.2021 06:38 Відповісти
идея зеленых в три дорога продавать ее что бы получать сверхприбыли,
31 лярд евро в год дотаций зеленым обходятся немцам та идея
показати весь коментар
27.01.2021 07:38 Відповісти
А чи не при порохнявому цю аферу придумали? Ото ж бо.
показати весь коментар
27.01.2021 22:41 Відповісти
задолбали уже упыри на подсосе у государства
показати весь коментар
27.01.2021 00:25 Відповісти
це не упирі , а "попутники революції" .
показати весь коментар
27.01.2021 01:51 Відповісти
Таки а коли-коли підписали і хто "зелену енергетіку"
в КримКриш лохів розводив до війни??
Ще було при " легітимному" та "сивочолому" і атметка і клюєви ітп..
А цей підписав, що підсунули..тупак...
🤣🤣
показати весь коментар
27.01.2021 00:28 Відповісти
зараз заспамлять за викривання симбіозу Попутника Революції і Сивоносого "гетьмана".
показати весь коментар
27.01.2021 01:48 Відповісти
Спам- тут завжди...
У песиків один аргумент - спам!!))
показати весь коментар
27.01.2021 01:54 Відповісти
А з іншого боку-виділяють спамом нормальних людей...Тільк їх і читаєш і лайки ставиш..))
показати весь коментар
27.01.2021 02:03 Відповісти
При Януковоще подписали, но что то мне подсказывает, что Вы это знаете, в спам.
показати весь коментар
27.01.2021 12:42 Відповісти
И завыла вата с вышиватой в унисон - докеле народ будете обирать
показати весь коментар
27.01.2021 00:37 Відповісти
та не дуже сильно обурюються , можете красти далі .
показати весь коментар
27.01.2021 01:56 Відповісти
Ах***ть. Тоесть енергоатому на котором держится вся енергетика Украины дать в 3 раза меньше чем Ахметовским *зельоным инвесторам* которые 3 месяца зимы простаивали из-за отсутствия солнца и ветра?
показати весь коментар
27.01.2021 01:23 Відповісти
ще уточніть , коли ці гарантії були надані , бо боти порошенка "не пам'ятають".
показати весь коментар
27.01.2021 01:50 Відповісти
Конечно-конечно! ЗаплатИте обязательно! деньги возьмите в ковидном фонде.
показати весь коментар
27.01.2021 09:32 Відповісти
А ДЕ ПРИМІТКА-РЕКЛАМА?
показати весь коментар
27.01.2021 09:44 Відповісти
Зеленый тариф пусть оплачивают зеленые!
показати весь коментар
27.01.2021 10:34 Відповісти
 
 