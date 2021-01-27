"Тишу" на Донбасі у 2020 році порушували на 55% рідше, ніж у 2019, - ОБСЄ

У 2020 році кількість порушень режиму "тиші" на Донбасі зменшилася на 55% порівняно з попереднім роком.

Такі дані під час віртуального виступу на засіданні комітету Європарламенту із закордонних справ навела постійна представниця ЄС в ОБСЄ Раса Остраускайте, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Минулого року СММ ОБСЄ зафіксувала 153 тисячі порушень режиму припинення вогню, включно з майже 46 тисячами вибухів. Це на 55% менше порівняно з 2019 роком. Запровадження додаткових заходів припинення вогню принесло відчутне покращення безпекової ситуації. Проте порушення режиму припинення вогню все ще трапляються щодня - і дедалі частіше", - сказала Остраускайте.

Вона зазначила, що ЄС продовжує підтримувати зусилля з урегулювання ситуації на Донбасі у "нормандському форматі" та в межах Тристоронньої контактної групи. При цьому дуже цінною залишається робота Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, яка більш ніж на дві третини комплектується та фінансується країнами Євросоюзу.

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За словами Остраускайте, СММ ОБСЄ продовжує виступати посередником та проводить моніторинг припинення вогню для ремонту й відновлення критичної інфраструктури. Протягом минулого року персонал СММ забезпечив приблизно 5500 "вікон тиші" на місцях, що дозволило відремонтувати та забезпечити дієздатність 118 інфраструктурних об’єктів, включно із системами водопостачання, електромережі та мережі мобільної комунікації - в інтересах більш ніж 6 мільйонів людей.

"Водночас СММ ОБСЄ продовжує стикатися із викликами у сфері свободи пересування, зокрема обмеженнями, що пов’язані з COVID-19. Пандемія також спричинила обмеження руху для населення через штучні кордони. За доповіддю СММ, кількість цивільних, котрі скористалися переходами вздовж контрактної лінії, зменшилася більш як на 90% після запровадження обмежень, пов’язаних із пандемією", - підсумувала дипломат.