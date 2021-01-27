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"Тишу" на Донбасі у 2020 році порушували на 55% рідше, ніж у 2019, - ОБСЄ

У 2020 році кількість порушень режиму "тиші" на Донбасі зменшилася на 55% порівняно з попереднім роком.

Такі дані під час віртуального виступу на засіданні комітету Європарламенту із закордонних справ навела постійна представниця ЄС в ОБСЄ Раса Остраускайте, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Минулого року СММ ОБСЄ зафіксувала 153 тисячі порушень режиму припинення вогню, включно з майже 46 тисячами вибухів. Це на 55% менше порівняно з 2019 роком. Запровадження додаткових заходів припинення вогню принесло відчутне покращення безпекової ситуації. Проте порушення режиму припинення вогню все ще трапляються щодня - і дедалі частіше", - сказала Остраускайте.

Вона зазначила, що ЄС продовжує підтримувати зусилля з урегулювання ситуації на Донбасі у "нормандському форматі" та в межах Тристоронньої контактної групи. При цьому дуже цінною залишається робота Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, яка більш ніж на дві третини комплектується та фінансується країнами Євросоюзу.

Також читайте: Спецмісія ОБСЄ за добу зафіксувала 118 порушень "тиші" на Донбасі, від початку перемир'я - 6889

За словами Остраускайте, СММ ОБСЄ продовжує виступати посередником та проводить моніторинг припинення вогню для ремонту й відновлення критичної інфраструктури. Протягом минулого року персонал СММ забезпечив приблизно 5500 "вікон тиші" на місцях, що дозволило відремонтувати та забезпечити дієздатність 118 інфраструктурних об’єктів, включно із системами водопостачання, електромережі та мережі мобільної комунікації - в інтересах більш ніж 6 мільйонів людей.

"Водночас СММ ОБСЄ продовжує стикатися із викликами у сфері свободи пересування, зокрема обмеженнями, що пов’язані з COVID-19. Пандемія також спричинила обмеження руху для населення через штучні кордони. За доповіддю СММ, кількість цивільних, котрі скористалися переходами вздовж контрактної лінії, зменшилася більш як на 90% після запровадження обмежень, пов’язаних із пандемією", - підсумувала дипломат.

Автор: 

ОБСЄ (3497) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+3
ну ведь правильно . 100% было. 50% дырявые и 50%процентов наши . стало 50% дырявых . нашим ведь запрет на огонь . вот и уменьшение стрельбы на 50%
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27.01.2021 01:19
+2
пздц.. вы там внатуре дебилы !!! давайте сравним "тишу" с 2015-16 годами и 2020 годом
тут должен быть только один критерий - Нарушали кацапо-орки перемирие хоть раз или нет !!!! и ВСЕ !!!
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27.01.2021 00:43
+1
Кожен з нас - президент. Не 73%, які за мене голосували, а всі 100% українців. Це не моя, це наша спільна перемога, це наш спільний шанс, за який ми несемо відповідальність.
Щойно не тільки я приймав присягу, кожен з нас поклав руку на Конституцію. Кожен з нас - президент.
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27.01.2021 00:46
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пздц.. вы там внатуре дебилы !!! давайте сравним "тишу" с 2015-16 годами и 2020 годом
тут должен быть только один критерий - Нарушали кацапо-орки перемирие хоть раз или нет !!!! и ВСЕ !!!
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27.01.2021 00:43 Відповісти
ну ведь правильно . 100% было. 50% дырявые и 50%процентов наши . стало 50% дырявых . нашим ведь запрет на огонь . вот и уменьшение стрельбы на 50%
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27.01.2021 01:19 Відповісти
Это кошмар , посчитайте сколько убили ,ранили , сожгли домов , ваши рашисты с которыми вы ведёте бизнес
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27.01.2021 03:17 Відповісти
ты это у меня спрашиваешь !?
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27.01.2021 12:33 Відповісти
Кожен з нас - президент. Не 73%, які за мене голосували, а всі 100% українців. Це не моя, це наша спільна перемога, це наш спільний шанс, за який ми несемо відповідальність.
Щойно не тільки я приймав присягу, кожен з нас поклав руку на Конституцію. Кожен з нас - президент.
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27.01.2021 00:46 Відповісти
Зебил в очко путину смотрел или только собирается?
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27.01.2021 05:20 Відповісти
Це як розуміти? Що тиша у 2020-му році на 55 відсотків тихіша, ніж у 2019-му? А хтось децибели рахував? Хтось може вважати тишею навіть гру на барабані, коли запхає у вуха потужні беруші. Хоча по факту тиші нема, хіба що в уяві того, з берушами у вухах.
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27.01.2021 06:12 Відповісти
Просто ВСУ ответку не дает
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27.01.2021 07:44 Відповісти
Вот именно- тишина второй свежести. Типа так, на полшишечки. Это ж не совсем ещё, только полупокер... Нужно ещё подождать- а вдруг? Откуда ни возьмись...
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27.01.2021 06:34 Відповісти
стоят на позициях так же, как и в 18м и в 19м. а гибнет раз в 10 меньше.
но, всё равно, зрада.
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27.01.2021 07:17 Відповісти
в будку, свинособака!
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27.01.2021 07:44 Відповісти
молодец, русский алкаш, хорошо ты сам себе дал команду и сам исполнил "в будку, свинособака!"
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27.01.2021 07:51 Відповісти
В будку, свинособака! И не тявкай!
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27.01.2021 12:59 Відповісти
молодец, русский алкаш, снова хорошо ты сам себе дал команду и сам исполнил "В будку, свинособака! И не тявкай!"
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27.01.2021 13:11 Відповісти
Хорошая статистика, многоговорящая. Полноценно описывает эффективность бубочкиного перемирия.
ВСУ же ответку не дает, вот отсюда и ПСЕВДОУЛУЧШЕНИЕ ОБСТАНОВКИ
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27.01.2021 07:43 Відповісти
 
 