"Нафтогаз" знизив лютневу ціну на газ для населення до 6,89 грн/куб. м

НАК "Нафтогаз України" знизила ціну газу для побутових клієнтів з 7,22 грн/куб. м у січні до 6,89 грн/куб. м у лютому.

Про це йдеться в повідомленні на сайті газопостачальної компанії (ГК) "Нафтогаз", інформує Цензор.НЕТ.

"ГК "Нафтогаз України" як ціновий лідер встановила для споживачів найнижчу ціну на газ у лютому. Вона є нижчою за рекомендовану урядом ціну за рахунок мінімальної власної націнки", - наголошується в пресрелізі.

У компанії підкреслили, що закуповують газ на умовах, які є доступними іншим постачальникам, і нагадують, що для клієнтів, які оформили тарифний план "Річний" у минулому році, вартість газу не зміниться і становитиме 4,73 грн, 5,24 грн та 6,45 грн за куб. м (залежно від місяця підписання на тариф).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Знижені платіжки за лютий прийдуть тільки в березні", - Вітренко

ГК "Нафтогаз України" нагадує, що як постачальник "останньої надії" (ПОН) також готова постачати газ усім побутовим споживачам, постачальник яких не зможе або відмовиться забезпечити своїх клієнтів газом за встановленою урядом на лютий-березень граничною ціною - 6,99 грн/куб. м.

Глава правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв у Facebook пояснив зниження ціни тим, що ГК обходиться без власних відділень, віддає перевагу електронним сервісам і працює з мережами Ощадбанку і ПУМБу.

Він підкреслив, що державне регулювання знищує конкуренцію, свідченням чого навів відсутність нових постачальників газу для населення за 6 років дії режиму спецзобов’язань ПСО (до серпня 2020 року. - Ред.) і неготовність великих учасників ринку перебудуватися після його скасування і відмовитися від завищених цін.

"І хоча в рамках граничної ціни ми можемо продовжувати конкурувати один з одним, ми сподіваємось, що цей режим буде недовгим. Прискорити повернення до ринкових умов роботи можуть всі постачальники, які запропонують своїм клієнтам не спущену згори ціну, а власну унікальну пропозицію", - заявив Коболєв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін підготував 8 кроків для зменшення тарифів, - Шмигаль