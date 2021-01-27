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Новини Тарифи ЖКГ
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"Нафтогаз" знизив лютневу ціну на газ для населення до 6,89 грн/куб. м

НАК "Нафтогаз України" знизила ціну газу для побутових клієнтів з 7,22 грн/куб. м у січні до 6,89 грн/куб. м у лютому.

Про це йдеться в повідомленні на сайті газопостачальної компанії (ГК) "Нафтогаз", інформує Цензор.НЕТ.

"ГК "Нафтогаз України" як ціновий лідер встановила для споживачів найнижчу ціну на газ у лютому. Вона є нижчою за рекомендовану урядом ціну за рахунок мінімальної власної націнки", - наголошується в пресрелізі.

У компанії підкреслили, що закуповують газ на умовах, які є доступними іншим постачальникам, і нагадують, що для клієнтів, які оформили тарифний план "Річний" у минулому році, вартість газу не зміниться і становитиме 4,73 грн, 5,24 грн та 6,45 грн за куб. м (залежно від місяця підписання на тариф).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Знижені платіжки за лютий прийдуть тільки в березні", - Вітренко

ГК "Нафтогаз України" нагадує, що як постачальник "останньої надії" (ПОН) також готова постачати газ усім побутовим споживачам, постачальник яких не зможе або відмовиться забезпечити своїх клієнтів газом за встановленою урядом на лютий-березень граничною ціною - 6,99 грн/куб. м.

Глава правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв у Facebook пояснив зниження ціни тим, що ГК обходиться без власних відділень, віддає перевагу електронним сервісам і працює з мережами Ощадбанку і ПУМБу.

Він підкреслив, що державне регулювання знищує конкуренцію, свідченням чого навів відсутність нових постачальників газу для населення за 6 років дії режиму спецзобов’язань ПСО (до серпня 2020 року. - Ред.) і неготовність великих учасників ринку перебудуватися після його скасування і відмовитися від завищених цін.

"І хоча в рамках граничної ціни ми можемо продовжувати конкурувати один з одним, ми сподіваємось, що цей режим буде недовгим. Прискорити повернення до ринкових умов роботи можуть всі постачальники, які запропонують своїм клієнтам не спущену згори ціну, а власну унікальну пропозицію", - заявив Коболєв.

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Автор: 

газ (10403) Нафтогаз (4405) Коболєв (822) Тарифи на газ (1055)


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Топ коментарі
+25
Лживые ублюдки, скупили в июне газ в хранилища по 3грн. Хотели по 12 продавать, но чуть руки не отрубили, так они согласились, по доброй воле продать в 2,5раза дороже чем купили, одолжение сделали. При этом твари умудряются быть еще убыточными!
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27.01.2021 02:11
+5
Витренко испереживался о бедных украинцах: их достоинство угнетают субсидии. Видео
https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%b2%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d0%be-%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0.html#more-123399
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27.01.2021 02:15
+4
Украинский министр: Украина бедна, потому что украинцы слишком много едят
https://regnum.ru/news/economy/2309081.html

Ничо не напоминает к вышеиложенному??
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27.01.2021 02:16
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Лживые ублюдки, скупили в июне газ в хранилища по 3грн. Хотели по 12 продавать, но чуть руки не отрубили, так они согласились, по доброй воле продать в 2,5раза дороже чем купили, одолжение сделали. При этом твари умудряются быть еще убыточными!
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27.01.2021 02:11 Відповісти
Подписываюсь под каждым Вашим словом!
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27.01.2021 07:00 Відповісти
по 4.7 почему не брали в НГ ? А вот Бойку с Фирташем дали по рукам..но только на 2 месяца )))
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27.01.2021 08:09 Відповісти
Витренко испереживался о бедных украинцах: их достоинство угнетают субсидии. Видео
https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%b2%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d0%be-%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0.html#more-123399
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27.01.2021 02:15 Відповісти
Украинский министр: Украина бедна, потому что украинцы слишком много едят
https://regnum.ru/news/economy/2309081.html

Ничо не напоминает к вышеиложенному??
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27.01.2021 02:16 Відповісти
https://censor.net/ru/video_news/451400/ukraintsy_edyat_mnogo_poetomu_tratyat_na_edu_bolshe_chem_nemtsy_reva_video
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27.01.2021 02:27 Відповісти
Тимошенко: власть грабит народ - цена на газ не должна быть выше трех гривен
https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d1%82-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0.html#more-123600
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27.01.2021 02:21 Відповісти
Юлька вже мабуть і про купівлю газу з кацапами встигла домовитися.
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27.01.2021 07:31 Відповісти
"Нафтогаз" понизил февральскую цену на газ для населения до 6,89 грн/куб. м - Цензор.НЕТ 1165
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27.01.2021 04:07 Відповісти
Теперь заживем...
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27.01.2021 05:21 Відповісти
Ну що ж, навіть у цьому випадку Нафтогаз отримає прибуток. А у випадку "постачальника останньої надії" цей прибуток збільшиться на 10 копійок на кожному кубометрі. Тому можна собі уявити, які надприбутки отримають за січень облгази скажімо Фірташа. При прогресивно у оподаткуванні вони мали б весь цей надприбуток, та ще й з відсотки віддати в б'юджет, щоб руки до такого більше не чесалися. І тоді добре думали б перед тим, як закладати в ціну на газ прибуток більше 10 відсотків.
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27.01.2021 06:20 Відповісти
И такое "почти бесплатное счастье" нам светит аж до апреля!!!! А потом опять "справедливые рыночные цены" - по 15 грн. газ, по 4 грн. электричество.... Плюс подорожание в разы всех товаров и услуг....Времени мало - зелёным надо дограбить Украину, пока они не впустили сюда кремлёвско - кадыровскую нечисть.... Потому что. потом здесь начнётся добивание Украины по - взрослому.....
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27.01.2021 07:08 Відповісти
Лживый кацапоид. Такой страны как Рашка - не существует, ее придумал олигофрен Петя1.
После вооружённого переворота в 91, к власти в параше пришли нацисты.
Этнические "русские" - это крымские татары?
Кароче - Крым прийдётся вернуть, репарации выплатить.
Вы ещё за Сахалин и Кенигсберг ответите
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27.01.2021 08:47 Відповісти
а що нам робити з "платіжкою" за газ в п'ять тисяч ... а з рештою "благ до восьми доходить ?
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27.01.2021 07:57 Відповісти
А чому не 6,66 за кубометр? Символічно була б саме ця цифра, як радянський орден червоного прапора і перевернутої зірки Сатани, чи як Медаль Пошани США , які одівати гидко, як і ці тарифи придумані безмозглими трубадурами оліграхії.
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27.01.2021 09:07 Відповісти
опуить 10 коп счастья привалило ,..... суки
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27.01.2021 09:45 Відповісти
Пишіть вже правильно. НЕ ЗНИЗИВ, А ПІДНЯВ з 6.22 до 6. 89 грн. Скільки можна святими прикидатися?
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27.01.2021 10:31 Відповісти
Как уничтожают Украину
https://www.youtube.com/watch?v=PaMRg9W9z7w&ab_channel=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B1
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27.01.2021 10:53 Відповісти
 
 