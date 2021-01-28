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Генсек ООН Гутерріш про 100 млн заражень COVID-19: Ми можемо перемогти вірус лише в один спосіб

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Генсек ООН Гутерріш про 100 млн заражень COVID-19: Ми можемо перемогти вірус лише в один спосіб

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш відреагував на понад 100 млн заражень коронавірусом у світі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ООН, про це генсек організації написав у своєму Twitter.

Гутерріш зазначив, що вірус продовжує поширюватися по всьому світу.

"Світ досяг межі, що викликає глибокий сум, - 100 мільйонів випадків зараження COVID-19, оскільки вірус продовжує поширюватися по всій Землі. Ми можемо випередити пандемію лише одним способом - виявивши солідарність. Настав час переконатися, що жодна країна і ніхто не залишився позаду", - написав Гутерріш.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВООЗ оновила рекомендації щодо лікування COVID-19, - представниця Організації Харріс

Нагадаємо, за даними сайту Worldometers станом на ранок 26 січня, у світі виявлено 100 286 788 випадків інфікування COVID-19, від початку пандемії померли 2 149 507 заражених.

Генсек ООН Гутерріш про 100 млн заражень COVID-19: Ми можемо перемогти вірус лише в один спосіб 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Высосанную из пальца проблему можно победить только высосанным из пальца решением.
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27.01.2021 07:51
+4
короновирус тот же ГРВИ, пока половина населения не переболеет никуда он не денется
вопрос был как сильно помогает то тестирование больному?
семейному врачу поможет получить 600 грн за пациента а больному только весть о том что у него короновирус и лечитесь дальше сами
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27.01.2021 09:15
+3
ну и сильно те тестирования помогают больному?
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27.01.2021 07:30
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Хай спробують менше робити тестів і здивуються результатові.
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27.01.2021 07:24 Відповісти
ну и сильно те тестирования помогают больному?
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27.01.2021 07:30 Відповісти
Зебил со степашкой показали, что заболеваемость так можно снизить в разЫ.
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27.01.2021 08:17 Відповісти
короновирус тот же ГРВИ, пока половина населения не переболеет никуда он не денется
вопрос был как сильно помогает то тестирование больному?
семейному врачу поможет получить 600 грн за пациента а больному только весть о том что у него короновирус и лечитесь дальше сами
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27.01.2021 09:15 Відповісти
100 пудово підтверджую з власного досвіду. Виписала рецепт на таблєтки від тріпера, мефенамінка і аскорбінка і всьо. Іди додому і кожен день телефонуй підтверджуй шо не здох. Генсек ООН Гутерреш про 100 млн заражень COVID-19: Ми можемо перемогти вірус лише одним способом - Цензор.НЕТ 6265
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27.01.2021 10:43 Відповісти
мне даже ничего не "выписывала" с радостью объявила я буду семейным врачом, лечитесь сами и тоже звонить ежедневно и все считала дни для больничного, после выздоровления не поинтересовалась как самочуствие, тупо отдала больничный в коридоре
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27.01.2021 11:01 Відповісти
шоколадный, мне зе такое же гавно как и порох
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27.01.2021 11:02 Відповісти
такое же, такое же Генсек ООН Гутерреш про 100 млн заражень COVID-19: Ми можемо перемогти вірус лише одним способом - Цензор.НЕТ 5853
только почему-то при Порохе и з/п больше, и тарифы с ценами ниже, и вата под лавкой, а не по ресторанам.
А так да - "они одинаковые" Генсек ООН Гутерреш про 100 млн заражень COVID-19: Ми можемо перемогти вірус лише одним способом - Цензор.НЕТ 6882
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27.01.2021 11:28 Відповісти
при порохе долар был по 28, даже и по 30
зарплаты были не выше чем зараз
газ при порохе тоже был больше 8 грн за куб
ну и цыбуля по 40 была только при порохе
так что одно и тоже гавно
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27.01.2021 11:40 Відповісти
Да-да-да! Генсек ООН Гутерреш про 100 млн заражень COVID-19: Ми можемо перемогти вірус лише одним способом - Цензор.НЕТ 7664
Мощно задвинь еще про апшоры-мальдивы-лыпыцьку хвабрыку.

Возьми платежку за январь 2019 и 2021, почитай и больше не пести.
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27.01.2021 13:43 Відповісти
Тарифи на централізоване опалення в Києві
(з 1.01.2019 по теперішній час)
Централізоване опалення для мешканців житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії 1654,41 грн. за 1 ГКал
Централізоване опалення для мешканців житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії 38,50 грн.за м.кв.

Тарифи на постачання гарячої води в Києві
(з 1.01.2019 по теперішній час)
Централізоване постачання гарячої води 97,89 грн.м.куб.

Роздрібні ціни на природний газ для населення
з 1.01.2021 по 31.01.2021
ТОВ ГК "Нафтогаз України" 7,22 грнза м.куб
Вартість доставки газу операторами ГРМ
з 1.01.2021 по 31.01.2021
ПАТ "Київгаз" 0,372 грн. за м.куб.



Роздрібні ціни на природний газ для населення, що діяли з 1.11.2018 по 30.04.2019
8,54892 грн. за м.куб.

Что подорожало с 1 января 2021?
газ, тепло, горячая вода???
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27.01.2021 16:39 Відповісти
тем что опыт есть,Украина.
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27.01.2021 08:23 Відповісти
страны да, россия - незаконное образования, в которой пришли к власти фашисты, расстреливая парламент из танков и давя народ гусеницами, и на протяжениии своего короткого существования несет русский мир - убожество, ложь, предательство, обман, манипуляции, угрозы и агрессия против соседей, не желающих жить как они в дерьме... и пасущие задних во всех сферах - могут и в вакцинации пасти задних, рассказывая народу что "баронавирус последствия 4Г а вакцина - чипирование пиндосами, которые хотят захватить их сортир в подьезде"
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27.01.2021 07:26 Відповісти
Ми можемо випередити пандемію лише одним способом - виявивши тих злочинцыв що створили і провели зараження світу. Де розслідування в ООН щодо походження коронавірусу і його творців? Дармоїд та ООН тільки внески жере і нічого не робить!
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27.01.2021 07:44 Відповісти
Твой диплом вирусолога и ссылку на научную роботу которая доказывает искусственное
происхождение вируса ковид-19 покажи пожалуйста.
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27.01.2021 09:22 Відповісти
Для інфузорій надаю інформацію від лауреата Нобелівської премії:

EXCLUSIF - Pour le Pr Montagnier, SARS-CoV-2 serait un virus manipulé par les Chinois avec de l'ADN de VIH ! (podcast)
Le coronavirus SARS-CoV-2 responsable de la pandémie de Covid-19 qui a déjà fait plus de 120 000 morts dans le monde serait un virus manipulé, sorti accidentellement d'un laboratoire chinois à la recherche d'un vaccin contre le SIDA. C'est l'incroyable révélation que le professeur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine en 2008 pour la "découverte" du VIH, fait aujourd**** à Pourquoi Docteur au micro du Dr Jean-François Lemoine.
COVID-19 був створений в лабораторії, вважає французький вірусолог Люк Монтаньє, який отримав Нобелівську премію 2008 роки за відкриття ретровируса ВІЛ в 1983-му. За його словами, в Коронавірусі з'явилися частинки ВІЛ. Він припустив, що SARS-CoV-2 могли створити при пошуку вакцини проти СНІДу. «Він не природного походження, це робота молекулярних біологів ... З якою метою - незрозуміло ... Моя робота - представляти факти, я нікого не звинувачую, я не знаю, хто це зробив і чому. Може, вони хотіли зробити вакцину проти СНІДу », - сказав пан Монтаньє в ефірі CNEws
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27.01.2021 09:45 Відповісти
Ботосперма проплачених, як мухи на мед злітаються, коли на кону мільярди прибутку для фармкорпорацій, тож будь-яку гидоту, проплачену мальтузіанцями, вони можуть вкинути в світ як ковидлу, наприклад, без всікого докору совіcті для них і їх проплачених ботів це химера. Дайте ссылочку? Это только мнение лауреата.... Лайно яке заполонило інтернет!
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27.01.2021 15:08 Відповісти
У тебя с головой все в порядке? Даже самый крутой лауреат может ошибаться! Именно для этого есть понятие "научный метод". Лауреат должен провести исследования, опубликовать методологию и результаты, а другие должны проверить исследование независимо. Если лауреат даже не удосужился опубликовать свою работу в авторитетном рецензируемом издании, не привел веских аргументов в пользу своей гипотезы, то это просто слова старого маразматика. А строить теории заговора много ума не надо. Есть ссылки на научные работы? Нет? Ну так не звизди!
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27.01.2021 15:23 Відповісти
Я привів цитату вірусолога, Нобеліського лауреата, який озвучив що в ковид внесено фрагмент навіть СНІДу, а цьому нонейму мало ще доказів, тоді отримай цитату від Ральфа Барика (якого, до речі фінансував сам мальтузіанець Білл Гейтс), який пише був вірус від кажанів не заразний, але ми тут попрацювали і .. створили вірус заразний для людей, якого навіть ліки від вірусу ***** не беруть. Ну про що ще можна з проплаченими клоунами розмовляти, коли на кону їх хазяїв мільярдні оборудки і кайдани несвободи для рабів!
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27.01.2021 16:00 Відповісти
Я дал статью где другие вирусологи опровергают слова Монтанье и обьясняют это. Ральф Барик? Чудесно! Тебя в гугле забанили?
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27.01.2021 16:15 Відповісти
Що значить інші вірусологи? Хіба вірусолог з районної поліклініки це рівнозначний Нобелівському лауреату це одне і теж? У вас з логікою лади? Да начхати мені ким і де я забанений, це не я озвучив а певні вчені, на відміну від гавкання проплачених собак олігархії.
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27.01.2021 16:22 Відповісти
О, пошла апелляция к авторитету... чувствуется, что база знаний у тебя хромает на обе ноги... Еще раз для таких как ты повторю: Гипотеза, исследование, публикация, проверка! Не зависимо есть у тебя нобелевская премия или нет. Нобелевская премия не дает человеку статус непогрешимого. Ты статью которую я дал прочитал или это для тебя слишком сложно? Там все очень даже хорошо описано. Ты не знаком с принципами научного метода, пользуешься апелляцией к авторитету и вдобавок придерживаешься теории заговора... Что-то мне подсказывает, что уровень твоего образования не превышает ПТУ. Так как высшее образование как правило дает человеку представление о вещах написанных выше.
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27.01.2021 16:28 Відповісти
А до кого ж апелювати? До нонейм вірусолога з проплаченої ботоферми Білла і Мелінди? Де думка інших лауреатів Нобелівської премії. Все інше це лайно від пропагади фармкорпорацій. Для ідіотів пояснюю на кону 1 млрд доларів тільки з однієї України вивезуть мерзотники. Тому на всі ці ваші посилання можна наплювати і розтерти. Шановні включайте мізки і думайте.
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27.01.2021 18:00 Відповісти
Я смотрю, что интеллект таки на уровне улитки у тебя. Ты реально тупой или прикидываешься? Я тебе что написал или ты не способен весь текст осилить?
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28.01.2021 08:09 Відповісти
Нехай читачі самі розсудять у кого мізки пролаченого опудала. Одна демагогія. Мовляв лауреат Нобеліської премії по вірусології йому не авторитет, а от нонейм вірусолог в бульварному журналі найняті фармкорпораціями це світила науки. Тому так ці собаки хаоса пасуть інформацію про походження вірусу ковида за допомогою проплачених холуїв. .
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28.01.2021 08:37 Відповісти
Мальчик, ты читать умеешь? Я тебе написал как должно быть в научном мире. Ты же показал только слова этого нобелевского лауреата, который уже попал под скандал когда стал публично высказываться за антинаучные темы. При этом ты не дал даже ссылки на слова, просто скопировал текст. Где научная статья в резензируемом издании? Ну или хотябы препринт? Где хоть что-то, что подтверждает слова твоего любимого лауреата? А где гарантия, что он не ошибся? Или ты хочешь сказать, что человек не может ошибаться?
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28.01.2021 09:13 Відповісти
Ваше місце в будці демагогії!
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28.01.2021 09:14 Відповісти
Какая демагогия, дурик? Ты вообще знаешь, что это значит? Именно ты занимаешься демагогией, не даешь ссылок, не даешь аргументов, только тупорый прием демагогии под названием апелляция к авторитету! ДА, ДА, ДА, апелляция к авторитету это прием демагогии так же как и аргумент ad hominem который ты так часто применяешь. Попробуй эволюционировать до Homo Sapiens, тогда продолжим разговор
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28.01.2021 09:24 Відповісти
Демагогия (др.-греч. δημαγωγία - руководство народом, заискивание у народа) - набор ораторских и полемических приёмов и средств, позволяющих ввести аудиторию в заблуждение и склонить её на свою сторону с помощью ложных теоретических рассуждений, основанных на логических ошибках (софизмах).
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28.01.2021 09:38 Відповісти
Высосанную из пальца проблему можно победить только высосанным из пальца решением.
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27.01.2021 07:51 Відповісти
Смотря какой палец сосать.
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27.01.2021 09:30 Відповісти
Это какой то новый способ борьбы с пандемией? А можно в деталях....?
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27.01.2021 09:19 Відповісти
"Теснее сплотить ряды в борьбе с Вирусом!"
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27.01.2021 09:36 Відповісти
К кому он обращается с призывом "солидарности" ?
К тем, кто разгоняет эту тему - дружнее надо гундеть ?
100 миллионов сиксильйонов трильярдов заражённых !
Гробы растут в цене !
Это вам не "Роттердам +" - это уже всемирное на ййе бба лло во.
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27.01.2021 09:29 Відповісти
Я думал масочками победим... а оно смотри не помогает шоле?
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27.01.2021 09:45 Відповісти
У вранья есть специфическая особенность - остановиться уже нельзя. Приходится врать дальше и дальше, так как одно лишь слово правды рушит всю возведенную на лжи конструкцию.

С "панедмией" ситуация схожая. Все сколь-либо стандартные каноны систематизации ОРЗ в этом конкретном случае отброшены. Число заболевших считается не во временных интервалах (как положено при эпидемиях), а строго с нарастающим итогом. Мало того - с одной стороны, прямо заявляется о "волнах" эпидемии (то, что ранее называлось "сезонным фактором"), но нарастающий итог идет по обеим волнам сразу. Что неверно как методологически, так и содержательно: две разные волны - это два сезона. Соответственно, подсчет тоже должен идти посезонно (или если угодно, по каждой "волне" отдельно).

Но задача сейчас стоит не лечить, а максимально запугать. Поэтому и цифры.
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27.01.2021 10:03 Відповісти
 
 